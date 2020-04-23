Плавный выход из карантина будет, если процент выявленных зараженных не изменится 10 дней, - Зеленский

Для плавного выхода из карантина нужно, чтобы за 10 дней процент выявленных зараженных не менялся или оставался до 5%, а больницы были заполнены пациентами меньше, чем наполовину.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении к украинцам, информирует Цензор.НЕТ.

"Плавный выход (Украины из карантина. — Ред.) начнется при двух ключевых условиях. Первое: в течение 10 дней процент выявленных заболеваний не меняется или остается в пределах 5%. Второе условие: больницы заполнены пациентами с COVID-19 меньше, чем наполовину", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что спешка в вопросе возвращения к привычному ритму жизни сейчас может быть фатальной.

Он призвал граждан продолжать проявлять терпение, самодисциплину и сохранять спокойствие.

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