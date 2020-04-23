Плавный выход из карантина будет, если процент выявленных зараженных не изменится 10 дней, - Зеленский
Для плавного выхода из карантина нужно, чтобы за 10 дней процент выявленных зараженных не менялся или оставался до 5%, а больницы были заполнены пациентами меньше, чем наполовину.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении к украинцам, информирует Цензор.НЕТ.
"Плавный выход (Украины из карантина. — Ред.) начнется при двух ключевых условиях. Первое: в течение 10 дней процент выявленных заболеваний не меняется или остается в пределах 5%. Второе условие: больницы заполнены пациентами с COVID-19 меньше, чем наполовину", - сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что спешка в вопросе возвращения к привычному ритму жизни сейчас может быть фатальной.
Он призвал граждан продолжать проявлять терпение, самодисциплину и сохранять спокойствие.
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если не будут стрелять то....а они как стреляли-убивали так и продолжают это делать... а наши войска отвели
так и тут...все будет по необходимости...есть улучшение - нет улучшений... а деньга у плебса на исходе...бунт на подходе...
Це я до того, що якомусь кланові вже непогано було б послати "лицарів плаща та кинджала" за життям декого зі "слуг наріду"... Інакше - бунт, так.
Тільки чого бубочка сидить? Нехай походить!
То есть, когда процент выявленных остаётся постоянным, то есть общее количество зараженных растёт со скоростью 5% в день, можно отменять карантин?
А я, наивный, думал, что карантин отменяют, когда прирост становится нулевым... И то не факт, не лучше ли дождаться, когда прирост станет отрицательным?
А наш президент не думает свою "принцессу" в Александровскую больницу пристроить сиделкой?
Хоть небольшая польза будет.
Зеля, ну опять?!
Ну ты хоть знаешь что такое процент?!
Если мы имеем дело с организованной кампанией запугивания и паники, которая охватывает самые разные и при этом враждебные друг другу правительства, кампанией, в которой согласованно врут китайские, итальянские, американские и русские медики, причем врет как начальство, так и сотрудники на местах, уверяя, что у них в больницах завал - то кто мог бы ее организовать?
Я боюсь, что если отложить в сторону рептилоидов (которые с их рептилоидными технологиями чего только не могут), то ответ, которого невозможно избежать - никто.
можно даже просмотреть его посты и найти где он скажет что все это сделал путин.
Или начните всем подряд делать тесты - количество возрастет в разы.
Закон Дышла.