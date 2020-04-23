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Новости Коронавирус и карантин
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Плавный выход из карантина будет, если процент выявленных зараженных не изменится 10 дней, - Зеленский

Плавный выход из карантина будет, если процент выявленных зараженных не изменится 10 дней, - Зеленский

Для плавного выхода из карантина нужно, чтобы за 10 дней процент выявленных зараженных не менялся или оставался до 5%, а больницы были заполнены пациентами меньше, чем наполовину.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении к украинцам, информирует Цензор.НЕТ.

"Плавный выход (Украины из карантина. — Ред.) начнется при двух ключевых условиях. Первое: в течение 10 дней процент выявленных заболеваний не меняется или остается в пределах 5%. Второе условие: больницы заполнены пациентами с COVID-19 меньше, чем наполовину", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что спешка в вопросе возвращения к привычному ритму жизни сейчас может быть фатальной.

Он призвал граждан продолжать проявлять терпение, самодисциплину и сохранять спокойствие.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский поблагодарил украинцев, отмечавших Пасху дома: "Ваш поступок доказывает - мы являемся зрелыми и ответственными гражданами". ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+16
Эпидимиолог херов!
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23.04.2020 17:58 Ответить
+8
что напомнило "режим тишины" при разводе сил...
если не будут стрелять то....а они как стреляли-убивали так и продолжают это делать... а наши войска отвели
так и тут...все будет по необходимости...есть улучшение - нет улучшений... а деньга у плебса на исходе...бунт на подходе...
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23.04.2020 17:59 Ответить
+7
А если после 10 дней будет резкий скачек, опять карантин? Эпидимиолог куев
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23.04.2020 18:00 Ответить
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Эпидимиолог херов!
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23.04.2020 17:58 Ответить
Вадим не надо кругом рубать шашкой.Пример Лукашенко ничего подсказывает?После шапкозакидательских заявлений несколько дней - вдруг 854 заболевания за сутки и уже 8022.
Выпустите пар.
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23.04.2020 20:36 Ответить
что напомнило "режим тишины" при разводе сил...
если не будут стрелять то....а они как стреляли-убивали так и продолжают это делать... а наши войска отвели
так и тут...все будет по необходимости...есть улучшение - нет улучшений... а деньга у плебса на исходе...бунт на подходе...
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23.04.2020 17:59 Ответить
Трохи оффтоп. Вискочило на оновленому http://www.generator.nonsence.de/ генераторі поезії ТАКЕ, що цей шедевр я навіть не назву ґабсурдним, та ще й в останьому рядку є про клятву (Омерта)... Це аж проситься у якийсь фільм на мафіозну тематику. Уявив собі картину - напівтемна кімната і урочистий катехізис, який декламують кілери клану перед виходом на завдання Плавний вихід з карантину буде, якщо відсоток виявлених заражених не зміниться 10 днів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6439
Це я до того, що якомусь кланові вже непогано було б послати "лицарів плаща та кинджала" за життям декого зі "слуг наріду"... Інакше - бунт, так.

Плавний вихід з карантину буде, якщо відсоток виявлених заражених не зміниться 10 днів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5330
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23.04.2020 19:31 Ответить
А если после 10 дней будет резкий скачек, опять карантин? Эпидимиолог куев
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23.04.2020 18:00 Ответить
С каких гуев!? Расчеты в студию!
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23.04.2020 18:02 Ответить
Не с каких... Мне кажется они просто от фонаря цифры называют
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23.04.2020 18:04 Ответить
какие рассчёты ? Что б соврать красиво это тоже думать надо
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23.04.2020 20:30 Ответить
Уряяя, є! я так зачекався роліків! Є!

Тільки чого бубочка сидить? Нехай походить!
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23.04.2020 18:03 Ответить
Хай сидит пока может, а то скоро висеть будет
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23.04.2020 18:04 Ответить
А хто його запустив тисячами клоун хренов і заробив на масках
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23.04.2020 18:06 Ответить
Плавний вихід з карантину буде, якщо відсоток виявлених заражених не зміниться 10 днів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3641
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23.04.2020 18:08 Ответить
а ще чорти МПЦ та їх зомбоване стадо підкинули по наказу ******
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23.04.2020 18:10 Ответить
Какой смысл вводить гибридный карнтин чтобы убивать малый бизнес? Кол-во случаев COVID-19 на миллион населения меньше чем в Болгарии, которая карантин уже снимает.
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23.04.2020 18:14 Ответить
Конечно. Бедный народ - послушный народ) не будет времени на демонстрации, люди будут думать как на хлеб заработать)
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23.04.2020 18:18 Ответить
Вот что бывает, когда сценарист не объяснит туповатому комику значение слова "процент". От чего процент, лягушонок кермит?
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23.04.2020 18:18 Ответить
Просто процент) а там пусть думают 🤣
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23.04.2020 18:19 Ответить
Если тесты не проводить или проводить на уровне африканских стран, то всё закончится быстро, для многих людей.
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23.04.2020 18:35 Ответить
"Для плавного выхода из карантина нужно, чтобы за 10 дней процент выявленных зараженных не менялся"

То есть, когда процент выявленных остаётся постоянным, то есть общее количество зараженных растёт со скоростью 5% в день, можно отменять карантин?
А я, наивный, думал, что карантин отменяют, когда прирост становится нулевым... И то не факт, не лучше ли дождаться, когда прирост станет отрицательным?
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23.04.2020 18:37 Ответить
Оно просто само не понимает, что оно мелет. А дурантин просто не надо было вводить. Ибо не по карману хотя бы.
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23.04.2020 18:51 Ответить
Ты лучше один сиди на карантине и жди себе хоть 10 лет
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23.04.2020 19:01 Ответить
А жить на что семьям? А кредиты?
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23.04.2020 18:46 Ответить
Шведская принцесса София, герцогиня Вермландская, работает медицинской сестрой в госпитале Стокгольма.
А наш президент не думает свою "принцессу" в Александровскую больницу пристроить сиделкой?
Хоть небольшая польза будет.
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23.04.2020 18:50 Ответить
Пять!
Зеля, ну опять?!
Ну ты хоть знаешь что такое процент?!
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23.04.2020 18:57 Ответить
Треба вже зрозуміти, що вся ця "пандемія" - це ретельно спланована операція метою якої є встановлення тотального контролю над світом. Частина людей буде знищена через штучно створену економічну кризу та голод. Інша буде перетворена на рабів, які будуть працювати за їжу, та радіти, коли пани їм дозволять прогулянку в парку.
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23.04.2020 18:59 Ответить
Проблема в том, что повисает в воздухе вопрос о том, кто эти гады - которые в состоянии подчинить себе правительства и медиа всех стран, сфабриковать огромное количество свидетельств, и при этом сохранить свою деятельность в тайне. Производители туалетной бумаги? Агрохолдинги, сеющие гречку?
Если мы имеем дело с организованной кампанией запугивания и паники, которая охватывает самые разные и при этом враждебные друг другу правительства, кампанией, в которой согласованно врут китайские, итальянские, американские и русские медики, причем врет как начальство, так и сотрудники на местах, уверяя, что у них в больницах завал - то кто мог бы ее организовать?
Я боюсь, что если отложить в сторону рептилоидов (которые с их рептилоидными технологиями чего только не могут), то ответ, которого невозможно избежать - никто.
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23.04.2020 19:26 Ответить
В психологии есть такое понятие, как «склонность к подтверждению своей точки зрения», confirmation bias - упорная тенденция фильтровать любую входящую информацию таким образом, чтобы она подтверждала уже сложившиеся взгляды и предпочтения человека. Люди - далеко не только в этой ситуации - склонны упорно игнорировать все, что угрожает их точке зрения, и чем больше информации, которая ей угрожает, тем большие усилия принимаются, чтобы объявить ее несуществующей, ложной или не имеющей отношения к делу. Человеку гораздо легче поверить, что ему врет весь мир, чем признать, что он ошибся.
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23.04.2020 19:29 Ответить
я могу ошибаться, но это действует только для фильтрации входящего потока данных в основном. в данном случае - выраженная "теория заговора", отрицание очевидного, и это уже тянет на полноценное психическое расстройство. причем, тенденция будет стремится к ухудшению. именно здесь же на форуме он найдет единомышленников своего шизофренического бреда и будет строить свою реальность.
можно даже просмотреть его посты и найти где он скажет что все это сделал путин.
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23.04.2020 23:03 Ответить
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23.04.2020 23:10 Ответить
Меньше делайте тесты, и количество начнет уменьшаться!
Или начните всем подряд делать тесты - количество возрастет в разы.
Закон Дышла.
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23.04.2020 19:01 Ответить
нужно было бить перех пасхой прихожан мп, не за веру, а что бы до церкви не доходили)
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23.04.2020 19:10 Ответить
ТАК КИТАЙ ДЛЯ ЭТОГО БОЛЬНИЦЫ ПОСТРОИЛ !!! А ВЫ ЧТО !!!??? КУРИННОЕ КОПШО
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23.04.2020 20:33 Ответить
КАК ДНЕЙ, ТАК ДЕСЯТЬ, КАК ЛЕТ, ТАК ОДИН ГОД, КАК СУММА, ТАК МИЛЛИОН, МИЛЛИАРД !!! ЛЮДИ СКОЛЬКО МЫ ЭТИХ ПЗДУНОВ ТЕРПЕТЬ БУДЕМ !!!!!!!!!!!!!!????????????? ОНИ ЖЕ НАС ТЕРРОРИЗИРУЮТ БРЕХНЕЙ !!!
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23.04.2020 20:39 Ответить
Нужно просто перестать выявлять.
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23.04.2020 20:51 Ответить
Оно кругом лезет как даже не как коронавирус
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23.04.2020 22:22 Ответить
 
 