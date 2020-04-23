В Украине испытывают препарат от осложнений после COVID-19, он может быть эффективным, - Зеленский

Украинские ученые начали клинические испытания препарата для облегчения осложнений от коронавируса. По предварительным данным, он может оказаться эффективным. Всего в Украине испытывают 4 новых лекарственных средства, направленных на борьбу с COVID-19.

Об этом он сказал в видеообращении к украинцам, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас много талантливых ученых и ученых. С первых дней борьбы с коронавирусом они работают над поиском лекарств, которые могут помочь человечеству. Сейчас проходят исследования четырех различных лекарственных средств. И в эти дни Украина начинает клинические испытания препарата для борьбы с коронавирусом", — заявил президент.

По словам Зеленского, у ученых есть все основания полагать, что один из испытываемых препаратов может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, к которым приводит коронавирусная инфекция.

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"Особенно это касается людей из зоны повышенного риска, имеющих сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет. Есть надежда, что средство будет действенным не только для лечения, но и для профилактики заболевания. Конечно, нам надо дождаться официальных результатов клинических испытаний, но вместе со всей страной мы верим в наших ученых и держим за них кулаки", — подчеркнул Зеленский.

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