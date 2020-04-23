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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине испытывают препарат от осложнений после COVID-19, он может быть эффективным, - Зеленский

В Украине испытывают препарат от осложнений после COVID-19, он может быть эффективным, - Зеленский

Украинские ученые начали клинические испытания препарата для облегчения осложнений от коронавируса. По предварительным данным, он может оказаться эффективным. Всего в Украине испытывают 4 новых лекарственных средства, направленных на борьбу с COVID-19.

Об этом он сказал в видеообращении к украинцам, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас много талантливых ученых и ученых. С первых дней борьбы с коронавирусом они работают над поиском лекарств, которые могут помочь человечеству. Сейчас проходят исследования четырех различных лекарственных средств. И в эти дни Украина начинает клинические испытания препарата для борьбы с коронавирусом", — заявил президент.

По словам Зеленского, у ученых есть все основания полагать, что один из испытываемых препаратов может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, к которым приводит коронавирусная инфекция.

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"Особенно это касается людей из зоны повышенного риска, имеющих сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет. Есть надежда, что средство будет действенным не только для лечения, но и для профилактики заболевания. Конечно, нам надо дождаться официальных результатов клинических испытаний, но вместе со всей страной мы верим в наших ученых и держим за них кулаки", — подчеркнул Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20849) карантин (16729) лекарства (1227) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
В Украине испытывают препарат от осложнений после COVID-19, он может быть эффективным, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8673
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23.04.2020 18:10 Ответить
+16
Президент занимается не своими делами. Пичалька. Советники у него - отстой.
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23.04.2020 18:04 Ответить
+13
А Зеленський сьогодні на диво активний. Свіжий кокаїн підвезли?
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23.04.2020 18:06 Ответить
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В Украине испытывают препарат от осложнений после COVID-19, он может быть эффективным, - Зеленский



Что за осложнения такие После??

как проконтролировать енто осложнения или ХЗ что??

кто-то захотел впарить пищевые добавки типа
мокрая вода по 100500 грн штука

ахахаха
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23.04.2020 19:45 Ответить
ну ты дрыстанул, наверное ковид у тебя
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23.04.2020 20:21 Ответить
сатанинська секта у нас одна - РПЦ та УПЦ МП
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23.04.2020 20:38 Ответить
Шо не промова то тільки спіч як почав з брехні та брехливих обіцянок так і продовжує все що якісь досягнення не його він собі чіпляє, та провали перекручують видаючи за перемоги так швидко всім набрид оце одне з його великих досягнень
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23.04.2020 19:54 Ответить
КТО, Карл, у нас работает с вирусом?
Имя, сестра!
Навскидку - молекулярная биология и инсттут вирусологии?
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23.04.2020 20:36 Ответить
Это зЭчмо о чем? О физрастворе с фуфломицином, которое Степанов со своей женой собрались украинцам втридорога втюхивать
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23.04.2020 20:58 Ответить
Ситуация точь-в-точь та же, когда Зеля вещал прилюдно об убийцах Шеремета.
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23.04.2020 20:59 Ответить
В Украине испытывают препарат от осложнений после COVID-19, он может быть эффективным, - Зеленский, заплатишь миллион долларов?
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23.04.2020 21:12 Ответить
Да известно этому тупому созданию что осложнением после коронавируса является только смерть НУ ДЕБИЛ КОНЧЕННЫЙ ***** как земля таких носит
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23.04.2020 22:20 Ответить
Даю утечку об "испытаниях". Сии "испытания" - это просто процедура переписывания инструкции нижеследующего препарата, с внесением в текст "помогает от COVID-19". Потом собирают под бумагой кучу подписей. Небесплатно, конечно. Итак - в студию чудо-препарат https://compendium.com.ua/info/166711/proteflazid-sup-sup-kapli/?term=%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A4%D0%9B%D0%90%D0%97%D0%98%D0%94
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24.04.2020 05:25 Ответить
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