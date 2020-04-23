Падение цен на бензин по итогам года будет значительным - на уровне 10-15%, - замглавы НБУ Сологуб
По расчетам Национального банка Украины, из-за обвала мировых цен на нефть цены на бензин в Украине могут упасть на 10-15% по итогам 2020 года.
Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб во время брифинга по вопросам монетарной политики 23 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
В частности, он отметил, что Национальный банк закладывает в свои макроэкономические прогнозы цены на нефть на уровне $35 за баррель, однако не исключает, что они могут упасть больше, учитывая ценовые войны и ситуацию с заполненностью хранилищ в мире.
"Учитывая это, мы ожидаем, что падение цен на бензин будет достаточно значительным - где-то как раз 10-15%", - сообщил Сологуб.
Он отметил, что такое падение цен на горючее сдерживает рост цен в Украине, ведь уменьшает расходы компаний на доставку продуктов и других товаров.
Напомним, 20 апреля цена майских фьючерсов WTI рухнула почти на 300%, опустившись до минус $37,63 за баррель.
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п.с. помнится - Порох лично на заправках цены повышал - отдавая приказы бене?))
https://censor.net/n3191118
нефть в -37 уе ушла, а они на 15% снижают..
да мне по карте ВОГа сейчас дают больше ))
Остальное - зелёная уринотерапия в лицо тупому лохторату
Это вполне логично, ведь бензин делается из 10-15% нефти и 85-90% из налогов, взяток и откатов.