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Падение цен на бензин по итогам года будет значительным - на уровне 10-15%, - замглавы НБУ Сологуб

Падение цен на бензин по итогам года будет значительным - на уровне 10-15%, - замглавы НБУ Сологуб

По расчетам Национального банка Украины, из-за обвала мировых цен на нефть цены на бензин в Украине могут упасть на 10-15% по итогам 2020 года.

Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб во время брифинга по вопросам монетарной политики 23 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

В частности, он отметил, что Национальный банк закладывает в свои макроэкономические прогнозы цены на нефть на уровне $35 за баррель, однако не исключает, что они могут упасть больше, учитывая ценовые войны и ситуацию с заполненностью хранилищ в мире.

"Учитывая это, мы ожидаем, что падение цен на бензин будет достаточно значительным - где-то как раз 10-15%", - сообщил Сологуб.

Он отметил, что такое падение цен на горючее сдерживает рост цен в Украине, ведь уменьшает расходы компаний на доставку продуктов и других товаров.

Читайте также: Цена нефти Brent опустилась до 18 долларов за баррель. Такого не было с 2001 года

Напомним, 20 апреля цена майских фьючерсов WTI рухнула почти на 300%, опустившись до минус $37,63 за баррель.

бензин (294) нефть (1931) цены (2291) Сологуб Дмитрий (34)


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Топ комментарии
+17
нефть рухнула в разы а не на 15%
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23.04.2020 18:07 Ответить
+12
Зато когда нефть в мире дорожала на несчастный шекель, реформаторы поднимали цены на бензин ого-го насколько! И где там были эти 10%?
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23.04.2020 18:41 Ответить
+10
АФИГЕТЬ!
НЕФТЬ ПАДАЕТ НА 300%, а у нас топливо подешевеет на 3 гр.
Несомненно это заслуга и огромная победа ЗЕ и его команды.
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23.04.2020 18:25 Ответить
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Цена нефти упала на 70%,а у нас бензин по прогнозам зедебилов на максимум на 10-15% ,то есть макс.на 2.5-3грн ! Супер!!
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23.04.2020 18:35 Ответить
Падіння цін на бензин за підсумками року буде значним - на рівні 10-15%, - заступник голови НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 843

https://24tv.ua/ru/iz_chego_sostoit_cena_benzina_v_ukraine_interesnaja_infografika_n1046170
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23.04.2020 20:06 Ответить
А вы посмотрели какая дата этой публикации(22:33, 11 октября 2018).Это явно не относится к нынешнему времени.
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23.04.2020 20:23 Ответить
Да, полтора года назад проценты вычисляли совсем по-другому. Но трускавецкие академики все поменяли.
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23.04.2020 21:38 Ответить
Поэтой фрмуле и цене нефти в 20 долл за баррель (159 л) - бензин должен стоить 7,23 грн. за литр
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23.04.2020 20:45 Ответить
Напряг зелебобов
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24.04.2020 04:35 Ответить
Зато когда нефть в мире дорожала на несчастный шекель, реформаторы поднимали цены на бензин ого-го насколько! И где там были эти 10%?
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23.04.2020 18:41 Ответить
это к Пете. Он умудрился поднимать цены, когда нефть падала.
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23.04.2020 18:45 Ответить
Нет. Он умудрялся поднимать цены на 5 гривен, хотя нефть росла на копейку
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23.04.2020 18:48 Ответить
А бензин на заправках продавал Петя или таки Коломойский?
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23.04.2020 18:48 Ответить
он тогда дружил с беней, делились.
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23.04.2020 18:52 Ответить
беней - хозяином моники?)) у зебилов зашквар))
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23.04.2020 18:53 Ответить
Судячи по націоналізації Приватбанку і втечі Коломойського з України дружба була міцна.
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23.04.2020 19:01 Ответить
Порохомойского и бабломойского на нары с конфискацией.
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23.04.2020 21:00 Ответить
Зедебил ,пети нет уже год и нефть при нем не падала на 70%.
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23.04.2020 19:30 Ответить
именно по паРаша ТВ орут про "10%" - оправдывая высокую цену на бензин в рашке



п.с. помнится - Порох лично на заправках цены повышал - отдавая приказы бене?))
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23.04.2020 18:49 Ответить
Михаил Борисович Ходорковский однажды сказал фразу с сарказмом : издеваться над РАБссией можно 100 лет,но лучше посадите меня в ГУЛАГ,я обосрал РАБссию но не КГБист Путлер...
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23.04.2020 18:36 Ответить
Вообще-то бизин это такой же товар как газ, как говаривали недавно Пжытнутые па-навому,мкогда соевые упыри в очередной раз покращувалы тарифы ЖКХ. Поэтому цены должны регулироваться рынком. Какая там цена на луц в Роттердаме плюс?
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23.04.2020 18:36 Ответить
то-то на "упырей" ГОД не могут ничего найти - а шо, собственно, они "укоали"?)) , а отмену Роттердам+ признали коррупционной, которая привела к росту цен
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23.04.2020 18:53 Ответить
А обязательно тыцять спам перед гавкотом? Или вы считаете это лучшим поросячим аргументом
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23.04.2020 19:06 Ответить
Саудит принц Салман добывает нефть по себестоимости 11 долларов,РАБссия тратит 34 бакса...и кто баран,Принц Салман или КГБэшное ЧМО?
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23.04.2020 18:39 Ответить
Сенатор, убедительно Вас прошу -не оскорбляйте баранов...
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23.04.2020 18:59 Ответить
Падение цен на бензин по итогам года будет значительным - на уровне 10-15%, - замглавы НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 2671
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23.04.2020 18:40 Ответить
От засада - бензин дешевшає, а Петя ні при чому. )))
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23.04.2020 18:47 Ответить
Это именно он договорился со своими зарубижными друзями! Ничего вы не понимаете
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23.04.2020 18:50 Ответить
РАБссиянская нефть на 30% это сера и другие хитрые примеси,а по факту ДЕРЬМО не стоящее и 4 баксов за 100грамм....,бацька Лукаш ОБОСРАЛ РАБссию...
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23.04.2020 18:47 Ответить
Оборудование на свои НПЗ Бацька купил в Германии..за миллионы долларов..Путлер своей грящной нефтью вырубил оба Бацькиных НПЗ...в благодарность РАБссии и Путлеру бацька сказал..Путлер,дай в ЖО...поцелую...
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23.04.2020 18:51 Ответить
Так как у наших нефтемагнатов доход из за падения спроса упал, то у нас бензин может только подоражать.
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23.04.2020 18:55 Ответить
https://biz.censor.net/news/3191121/natsbank_kupil_na_mejbanke_600_millionov_s_nachala_mesyatsa
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23.04.2020 18:56 Ответить
Из-за обвала мировых цен на нефть цены на бензин в Украине могут немного снизится.
https://censor.net/n3191118
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23.04.2020 18:58 Ответить
Тю, всего то на 15 процентов снизятся и то может быть. А я пару дней назад ,когда нефть в жуткий минус по цене ушла, боялся мимо заправок проезжать. Что бы насильно мне бесплатного бензина не залили.
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23.04.2020 19:04 Ответить
Это ты к чему зедебил?Меньше параша тудей смотри и г+г. Может попустит.
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23.04.2020 19:26 Ответить
ну и барыга зелёная у власти!!!
нефть в -37 уе ушла, а они на 15% снижают..
да мне по карте ВОГа сейчас дают больше ))
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23.04.2020 19:53 Ответить
при мінусових та майже нульвих цінах на нафту мінус десять відсотків це майже мародерство щодо "наших" недоолігархів ...
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23.04.2020 19:56 Ответить
Значительное падение стоимости топливо на азс - это когда литр вместо 1,20€ стоит сейчас на уровне 0,5/0,6$ за литр...
Остальное - зелёная уринотерапия в лицо тупому лохторату
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23.04.2020 20:12 Ответить
ТАК ЦЕНА НА НЕФТЬ В ДВА РАЗА УПАЛА !? ЧТО ВЛАСТИ ОПЯТЬ НАРОДЫ ОБМАНУЛИ !!!??? ЕЩЕ И ЗАРАЗИЛИ !!!
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23.04.2020 20:31 Ответить
Падение цен на бензин по итогам года будет значительным - на уровне 10-15%, - замглавы НБУ Сологуб

Это вполне логично, ведь бензин делается из 10-15% нефти и 85-90% из налогов, взяток и откатов.
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23.04.2020 20:31 Ответить
Вместо того чтобы запустить дешёвое передвижение для всей страны..пару жирных рож будет давиться от жабы..тьху
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24.04.2020 00:47 Ответить
Вы долбоебы. В мире емкости закончились из-за невырубленного крана горючки, а вы устанавливаете цену на уровне 35$. Отмороженные гении. Кто вас туда понабирал, дебилов.
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24.04.2020 22:02 Ответить
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