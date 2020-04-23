Трое украинских воинов ранены, с начала суток наемники РФ 11 раз обстреляли позиции ВСУ, - пресс-центр ОС (обновлено)

В течение 23 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Против ВСУ оккупанты применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Подавляющее большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". По позициям вблизи Новоселовки-2, Авдеевки, Новотроицкого и дважды у Старогнатовки российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Защитников Новомихайловка враг дважды обстрелял из гранатометов различных систем, а вблизи Павлополя противник применил крупнокалиберные пулеметы, а по защитникам Марьинки вели огонь из минометов 82 калибра.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ из миномета калибра 82 мм обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Орехово. Из автоматических станковых гранатометов оккупанты вели огонь по позициям наших защитников у Новозвановки.

Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Воины оперативно доставлены в военно-медицинского учреждения, им предоставлена надлежащая медицинская помощь.

Обстрелы российских наемников не остались безнаказанными - из имеющегося вооружения наши военнослужащие открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются.

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На 3 участках разведения сил ситуация остается стабильной. Режим "Тишина" соблюдается. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Итоги за прошедшие сутки

22 апреля вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты вражеского огня было зафиксированоы неподалеку населенных пунктов Широкино, Богдановка, Красногоровка, Лебединское, Павлополь, Авдеевка, Марьинка и Орехово.

По данным разведки, вчера наши подразделения, ведя оборонительные действия, ранили двух российских наемников.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции в районе проведения операции Объединенных сил раскрыто среди гражданского населения убийство, 10 краж, 14 мошенничеств и 13 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлено 45 административных правонарушений.

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Через контрольные пункты въезда-выезда линию соприкосновения граждане не пересекали.