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Новости Агрессия России против Украины
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Трое украинских воинов ранены, с начала суток наемники РФ 11 раз обстреляли позиции ВСУ, - пресс-центр ОС (обновлено)

Трое украинских воинов ранены, с начала суток наемники РФ 11 раз обстреляли позиции ВСУ, - пресс-центр ОС (обновлено)

В течение 23 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Против ВСУ оккупанты применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Подавляющее большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". По позициям вблизи Новоселовки-2, Авдеевки, Новотроицкого и дважды у Старогнатовки российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Защитников Новомихайловка враг дважды обстрелял из гранатометов различных систем, а вблизи Павлополя противник применил крупнокалиберные пулеметы, а по защитникам Марьинки вели огонь из минометов 82 калибра.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ из миномета калибра 82 мм обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Орехово. Из автоматических станковых гранатометов оккупанты вели огонь по позициям наших защитников у Новозвановки.

Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Воины оперативно доставлены в военно-медицинского учреждения, им предоставлена надлежащая медицинская помощь.

Обстрелы российских наемников не остались безнаказанными - из имеющегося вооружения наши военнослужащие открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли Новомихайловку: ранены двое украинских воинов, - пресс-центр ОС

На 3 участках разведения сил ситуация остается стабильной. Режим "Тишина" соблюдается. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Итоги за прошедшие сутки

22 апреля вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты вражеского огня было зафиксированоы неподалеку населенных пунктов Широкино, Богдановка, Красногоровка, Лебединское, Павлополь, Авдеевка, Марьинка и Орехово.

По данным разведки, вчера наши подразделения, ведя оборонительные действия, ранили двух российских наемников.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции в районе проведения операции Объединенных сил раскрыто среди гражданского населения убийство, 10 краж, 14 мошенничеств и 13 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлено 45 административных правонарушений.

Также читайте: Наемники РФ продолжают блокировать доступ патрулей ОБСЕ к оккупированной части Донбасса

Через контрольные пункты въезда-выезда линию соприкосновения граждане не пересекали.

Автор: 

обстрел (27807) ранение (3395) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+10
Одужання нашим хлопчикам
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23.04.2020 18:26 Ответить
+4
Это они празднуют снятие с розыска кремлёвской проститутки - питуШария !
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23.04.2020 18:25 Ответить
+4
На превиликий жаль це правда...
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23.04.2020 18:32 Ответить
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Это они празднуют снятие с розыска кремлёвской проститутки - питуШария !
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23.04.2020 18:25 Ответить
Одужання нашим хлопчикам
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23.04.2020 18:26 Ответить
в СМИ выскочило...не знаю кому верить?
//
Двое украинских воинов ранены, с начала суток наемники РФ 10 раз обстреляли позиции ВСУ, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3683 Двое украинских воинов ранены, с начала суток наемники РФ 10 раз обстреляли позиции ВСУ, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9216

"Сегодня, 23 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Андрей Алешин, уроженец пгт Славское Сколевского района Львовской обл.
Андрей Александрович Алешин родился 28.03.1987 года. Проходил военную службу по контракту в зоне АТО/ООС в составе 28 отдельной горно-штурмовой бригады"
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23.04.2020 18:26 Ответить
На превиликий жаль це правда...
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23.04.2020 18:32 Ответить
то коли план Зеленського запрацює?
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23.04.2020 18:28 Ответить
Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Убить русского агрессоора- почетная обязанность каждого гражданина Украины! Чем больше, тем лучше!
Трьох українських воїнів поранено, від початку доби найманці РФ 11 разів обстріляли позиції ЗСУ, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3590
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23.04.2020 19:41 Ответить
Отомстим за Героя! Десять трупов свино-собак (руссиш швайн) за него!!!
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23.04.2020 20:20 Ответить
Це отаким чином ЗЕвлада думає закінчити війну ? Як я розумію вони йдуть простим примітивним шляхом= дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии"
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23.04.2020 22:11 Ответить
А ЗЄ хоче,щоб наші погранци патрулювали з окупантами в ОРДЛО.
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23.04.2020 22:17 Ответить
 
 