Правительство может выделить НСЗУ дополнительных 15,8 млрд грн на борьбу с COVID-19, - ОП
В ближайшее время правительство рассмотрит вопрос выделения Национальной службе здоровья Украины дополнительного финансирования на борьбу с коронавирусом.
Об этом заявила замглавы Офиса Президента по социальным вопросам Юлия Соколовская, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Эти средства пойдут на оплату деятельности мобильных бригад, доплаты врачам скорой помощи, которые работают с больными коронавирусной инфекцией. Также из них можно будет профинансировать стационарные больницы, которые перепрофилированы для принятия больных COVID-19", — сказано в сообщении.
Читайте также: 984 больницы будут недофинансированы в 2020 году, - Степанов
Топ комментарии
+1 Yakov Yakov
показать весь комментарий23.04.2020 18:44 Ответить Ссылка
+1 belge
показать весь комментарий23.04.2020 18:45 Ответить Ссылка
+1 Igor L
показать весь комментарий23.04.2020 18:59 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=wQ8v7cF65_Q