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Новости Коронавирус и карантин
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Правительство может выделить НСЗУ дополнительных 15,8 млрд грн на борьбу с COVID-19, - ОП

Правительство может выделить НСЗУ дополнительных 15,8 млрд грн на борьбу с COVID-19, - ОП

В ближайшее время правительство рассмотрит вопрос выделения Национальной службе здоровья Украины дополнительного финансирования на борьбу с коронавирусом.

Об этом заявила замглавы Офиса Президента по социальным вопросам Юлия Соколовская, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Эти средства пойдут на оплату деятельности мобильных бригад, доплаты врачам скорой помощи, которые работают с больными коронавирусной инфекцией. Также из них можно будет профинансировать стационарные больницы, которые перепрофилированы для принятия больных COVID-19", — сказано в сообщении.

Читайте также: 984 больницы будут недофинансированы в 2020 году, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) финансирование (1809) НСЗУ (171) Офис Президента (1803) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
нет смысла. все спздят.
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23.04.2020 18:44 Ответить
+1
Жнива. Вирус всё спишет.
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23.04.2020 18:45 Ответить
+1
Потрібно виділити гроші на всі доплати медикам, не тільки швидких, не тільки профільних лікарень, а на доплати всім медикам які ведуть прийом пацієнтів під час коронавірусу, бо вони всі стикаються з хворими на коронавірус, знають вони про те чи не знають! Зараз Зеленський пообіцяв шалені доплати медикам, а платити їх хто буде? Місцева влада з місцевого бюджету? Так там ці гроші не заплановані! Де брати гроші місцевим бюджетам на хотєлкі Зеленського! Що робить місцева влада - тупо відправляє за свій рахунок всіх медиків другої ланки, переводять медиків першої ланки на скорочений робочий тиждень день через три, щоб мати можливість перерозподілити гроші на збільшення виплат! Навіщо це було робити? Що це за маразм? Під час епідемії ми залишили нарід без медичної допомоги, відправивши всіх лікарів у неоплачувану відпустку! Це ж злочин проти держави! Влада лишила населення права на медичну допомогу, перелякавшись сезонного грипу! За це буде відповідальність! Президент звичайно непрофесіонал і може всього не знати і не розуміти, але відповідальність наступає незалежно від обізнаності Президента! Довготривале припинення нормальної роботи лікарень та поліклінік, примусове обмеження медперсоналу на роботу - це порушення базових прав людини і за це будуть позови до суду і влада буде нести відповідальність!
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23.04.2020 18:59 Ответить
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Может))) А может и не выделить... Это уже давно нужно было сделать. Только 3,14здят... и 3,14здят!
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23.04.2020 18:40 Ответить
Потрібно виділити гроші на всі доплати медикам, не тільки швидких, не тільки профільних лікарень, а на доплати всім медикам які ведуть прийом пацієнтів під час коронавірусу, бо вони всі стикаються з хворими на коронавірус, знають вони про те чи не знають! Зараз Зеленський пообіцяв шалені доплати медикам, а платити їх хто буде? Місцева влада з місцевого бюджету? Так там ці гроші не заплановані! Де брати гроші місцевим бюджетам на хотєлкі Зеленського! Що робить місцева влада - тупо відправляє за свій рахунок всіх медиків другої ланки, переводять медиків першої ланки на скорочений робочий тиждень день через три, щоб мати можливість перерозподілити гроші на збільшення виплат! Навіщо це було робити? Що це за маразм? Під час епідемії ми залишили нарід без медичної допомоги, відправивши всіх лікарів у неоплачувану відпустку! Це ж злочин проти держави! Влада лишила населення права на медичну допомогу, перелякавшись сезонного грипу! За це буде відповідальність! Президент звичайно непрофесіонал і може всього не знати і не розуміти, але відповідальність наступає незалежно від обізнаності Президента! Довготривале припинення нормальної роботи лікарень та поліклінік, примусове обмеження медперсоналу на роботу - це порушення базових прав людини і за це будуть позови до суду і влада буде нести відповідальність!
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23.04.2020 18:59 Ответить
Плачут и увольняются. Сколько платят медикам за работу с больными Covid-19

https://www.youtube.com/watch?v=wQ8v7cF65_Q
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23.04.2020 19:04 Ответить
Сьогодні моя жінка звернулася до лікаря з проблемою захворювання шкіри . Лікар направив в ******* лабораторію , здати всі аналізи . Всі аналізи запропоновані лікарем коштують приблизно 1500 гривень . Після мого втручання , виявилося , що треть аналізів взагалі здавати не потрібно , - вони фейкові . От так нас лікують ... .
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23.04.2020 19:54 Ответить
нет смысла. все спздят.
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23.04.2020 18:44 Ответить
Жнива. Вирус всё спишет.
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23.04.2020 18:45 Ответить
Страшно представить, на что в реальности потратят эти деньги...
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23.04.2020 18:46 Ответить
Из рубрики "за поребриком" :
Правительство может выделить НСЗУ дополнительных 15,8 млрд грн на борьбу с COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 6731
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23.04.2020 18:49 Ответить
НСЗУ - це корумпована структура, яка під виглядом надання медичних послуг краде бюджетні гроші. Ця структура має бути ліквідована.
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23.04.2020 19:01 Ответить
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23.04.2020 19:15 Ответить
Это громадная сумма . Ответственные за распределение и оприходование денег будут ? , - поимённо пожалуйста .
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23.04.2020 19:35 Ответить
А где Ляшко идиот? То ж ему премия а он затихарился
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23.04.2020 19:38 Ответить
 
 