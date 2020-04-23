Правительство может выделить НСЗУ дополнительных 15,8 млрд грн на борьбу с COVID-19, - ОП

В ближайшее время правительство рассмотрит вопрос выделения Национальной службе здоровья Украины дополнительного финансирования на борьбу с коронавирусом.

Об этом заявила замглавы Офиса Президента по социальным вопросам Юлия Соколовская, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Эти средства пойдут на оплату деятельности мобильных бригад, доплаты врачам скорой помощи, которые работают с больными коронавирусной инфекцией. Также из них можно будет профинансировать стационарные больницы, которые перепрофилированы для принятия больных COVID-19", — сказано в сообщении.

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