У 2 мужчин, которые содержались под стражей в Одесском СИЗО до 21 апреля, выявлен коронавирус, - источник

У двоих мужчин, которые 21 апреля были экстрадированы из Украины в Молдову, подтвержден коронавирус. До момента экстрадиции они содержались в Одесском СИЗО.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.

"После того, как их доставили в Молдову, были сделаны тесты, и вчера стало известно, что у них выявлен коронавирус. Молдавская сторона по линии Интерпола проинформировала об этом своих украинских коллег", - рассказал он.

В Министерстве юстиции, куда мы обратились, чтобы выяснить, какие меры предпринимаются, чтобы упредить возможное распространение заболевания, пока эту информацию не комментируют.

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В свою очередь в МВД нам подтвердили, что получали информацию от коллег из Молдовы. Все учреждения, работники которых были задействованы в экстрадиции, проинформированы.