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Новости Коронавирус и карантин
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У 2 мужчин, которые содержались под стражей в Одесском СИЗО до 21 апреля, выявлен коронавирус, - источник

У 2 мужчин, которые содержались под стражей в Одесском СИЗО до 21 апреля, выявлен коронавирус, - источник

У двоих мужчин, которые 21 апреля были экстрадированы из Украины в Молдову, подтвержден коронавирус. До момента экстрадиции они содержались в Одесском СИЗО.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.

"После того, как их доставили в Молдову, были сделаны тесты, и вчера стало известно, что у них выявлен коронавирус. Молдавская сторона по линии Интерпола проинформировала об этом своих украинских коллег", - рассказал он.

В Министерстве юстиции, куда мы обратились, чтобы выяснить, какие меры предпринимаются, чтобы упредить возможное распространение заболевания, пока эту информацию не комментируют.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У двух сотрудников одного из пенитенциарных учреждений обнаружен коронавирус, - омбудсмен Денисова

В свою очередь в МВД нам подтвердили, что получали информацию от коллег из Молдовы. Все учреждения, работники которых были задействованы в экстрадиции, проинформированы.

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карантин (16729) Одесса (7921) СИЗО (1365) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Лазили по заграницам,по церквям,в магазин шлялись без маски,тынялысь по маршрутках,базарах.
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23.04.2020 18:58 Ответить
Зверніть увагу, що всі кацапські тролі кричать, що вірусу нема, що це конспіралогія. Одне тіше - в першу чергу їх пропагандони вразили самих кацапів. Ось така многа ходов очка ! Путлєр знову всіх "переграв" )
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23.04.2020 19:04 Ответить
И что?!
Переведите в одиночку для сомоизоляции и делов то...
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23.04.2020 20:09 Ответить
зеля, випускай всіх! І рейтиинг серед ЗЕКа піднімеш, і пиз"ць Українським вулицям, тепер на Троєщині за куль АТБ убють!
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23.04.2020 20:23 Ответить
С этим коронавирусом совсем выходит из моды глотание лезвий или вскрытие вен чтобы слинять в больничку или вообще на волю. Не больно, эффективно и все тебя боятся.
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23.04.2020 20:47 Ответить
 
 