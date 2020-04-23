У 2 мужчин, которые содержались под стражей в Одесском СИЗО до 21 апреля, выявлен коронавирус, - источник
У двоих мужчин, которые 21 апреля были экстрадированы из Украины в Молдову, подтвержден коронавирус. До момента экстрадиции они содержались в Одесском СИЗО.
Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.
"После того, как их доставили в Молдову, были сделаны тесты, и вчера стало известно, что у них выявлен коронавирус. Молдавская сторона по линии Интерпола проинформировала об этом своих украинских коллег", - рассказал он.
В Министерстве юстиции, куда мы обратились, чтобы выяснить, какие меры предпринимаются, чтобы упредить возможное распространение заболевания, пока эту информацию не комментируют.
В свою очередь в МВД нам подтвердили, что получали информацию от коллег из Молдовы. Все учреждения, работники которых были задействованы в экстрадиции, проинформированы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Переведите в одиночку для сомоизоляции и делов то...