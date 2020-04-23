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Новости Борьба с коронавирусом
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Из Италии вернулись 20 медиков системы МВД и Минздрава, которые помогали коллегам бороться с COVID-19. ФОТОрепортаж

Украинская команда состояла из двух групп по 10 человек и работала в городах Пезаро и Урбино.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций МВД.

В сообщении отмечается: ""Сейчас в Украину вернулось 20 врачей, которые летали в Италию, провели там три недели и помогали своим итальянским коллегам лечить больных особенно опасную инфекционную болезнь - коронавирус. Они получили много знаний, навыков, которые передадут украинским врачам. В Италию летали 10 врачей системы Минздрава и 10 представителей системы здравоохранения МВД", - отметил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Также он рассказал, что обсервациям будет проходить в одном из санаториев под Киевом. Перед вылетом врачи прошли тесты на коронавирус, после прилета им измерили температуру. Сейчас все здоровы.

Украинские медики получили бесценный опыт лечения коронавируса. Они изучали процесс диагностики и лечения пациентов, ознакомились с протоколами лечения и лекарствами, которые применяются, а также присутствовали при хирургических вмешательствах.

"Хочу поблагодарить всех украинцев, которые нас поддерживали, руководство государства, ведь все предоставленные средства защиты нам понадобились. Также благодарю итальянскую сторону, которая нас хорошо приняла и поделилась тем опытом, который мы будем применять здесь. Спасибо за профессионализм команде, которая за очень короткий срок собралась со всей страны", - сказал руководитель системы здравоохранения МВД в Киевской области Юрий Сак.

Наши врачи заявляют, что все карантинные мероприятия - оправданы. В Италии, к сожалению, они были введены с опозданием, что позволило очень быстро распространиться этому вирусу и привело к большим потерям.

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микитчак выразила благодарность врачам за отвагу, за то, что в такое сложное время поехали помогать гражданам Италии и с полученным опытом приехали в Украину. По ее словам, уже спланированная серия телеконференций для того, чтобы поделиться приобретенным опытом с коллегами, которые работают с тяжелыми пациентами.

Напомним, 4 20 апреля медиков-добровольцев системы МВД и Минздрава полетели в итальянского региона Марке, где было большое количество больных и умерших, чтобы помочь местным врачам в борьбе с коронавируса".

Из Италии вернулись 20 медиков системы МВД и Минздрава, которые помогали коллегам бороться с COVID-19 01
Из Италии вернулись 20 медиков системы МВД и Минздрава, которые помогали коллегам бороться с COVID-19 02
Из Италии вернулись 20 медиков системы МВД и Минздрава, которые помогали коллегам бороться с COVID-19 03
Из Италии вернулись 20 медиков системы МВД и Минздрава, которые помогали коллегам бороться с COVID-19 04
Из Италии вернулись 20 медиков системы МВД и Минздрава, которые помогали коллегам бороться с COVID-19 05
Из Италии вернулись 20 медиков системы МВД и Минздрава, которые помогали коллегам бороться с COVID-19 06
Из Италии вернулись 20 медиков системы МВД и Минздрава, которые помогали коллегам бороться с COVID-19 07
Из Италии вернулись 20 медиков системы МВД и Минздрава, которые помогали коллегам бороться с COVID-19 08

Автор: 

Италия (1655) МВД (9326) медицина (2527) Минздрав (4903) помощь (7876) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+8
Влада підготувала собі фахівців, які будуть лікувати вищий ешелон керівництва.
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23.04.2020 19:03 Ответить
+6
От зелёной чумы нет фахівців
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23.04.2020 19:05 Ответить
+4
Более 1,2 миллиона человек во всем мире погибают ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) и еще 20-50 миллионов получают травмы. Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире впервые дает общую оценку ситуации в области безопасности дорожного движения - чому тут ніхто не оголошує пандемію і всесвітній карантин? І це тільки по ДТП, а війни, рак кожен шостий з померлих, наркотики, злочинність, серцево-судинні захворювання кожен третій.
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23.04.2020 19:24 Ответить
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Цікаво, скільки з них вже інфіковані?
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23.04.2020 19:02 Ответить
Думаю, аж не одного. Так что для теории "короновируса" стоит парочку "заразить".
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23.04.2020 19:35 Ответить
Аваков,используя государственные ресурсы,пытается задобрить итальянские власти на случай,если ему придётся здрыстнуть с Украины в Италию,в которой у него жильё и бизнес.
Вот поэтому он надоумил Зеленского заслать десант из медиков,которые пригодились бы самим украинцам.
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23.04.2020 21:13 Ответить
Влада підготувала собі фахівців, які будуть лікувати вищий ешелон керівництва.
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23.04.2020 19:03 Ответить
От зелёной чумы нет фахівців
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23.04.2020 19:05 Ответить
Або Майдан,або терпiти,iншого не дано.
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23.04.2020 21:14 Ответить
Жила-была слепа, и очень жадная девочка, ей все время казалось, что ей дают еды меньше всех, и она скулила: "конечно, я слепая, меня можно обманывать..." Родители не выдержали, и дали ей полный тазик пельменей. Девочка потрогала их руками, и возмутилась: "представляю сколько же вы суки, тогда себе положили"
Ты на эту девочку похож.)))
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23.04.2020 21:28 Ответить
Це дебільні казки про дебільних та злобних дикунів - кацапів. Українські казки добрі, бо вони не дикунські. А авакаков це веселкове ЛГБТ-нічто яке називає себе міністром, але насправді не тягне навіть на домохозяйку. Останній раз авакаков просрав пожежі в Чорнобильській зоні, тільки за це його потрібно було віддати під суд, а до того ще був довгий перелік злочинів!
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23.04.2020 21:51 Ответить
Это не сказка, а анекдот, только дыкун этого не поймет.
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23.04.2020 22:07 Ответить
Казки в широкому сенсі це й анекдоти також, вчить українську мову.
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23.04.2020 22:24 Ответить
Я учился в школе с преподаванием на мове, до 6 класса. В жизни мне это не пригодилось, из украинских книг я только Нестайко читал. Так, для прикола поговорить.
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23.04.2020 22:31 Ответить
До 6 класу ви були людиною, а потім стали як всі кацапи, чєловєком. Ей, чєловєк офіціянт/прислуга/холоп/раб.
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23.04.2020 22:34 Ответить
Греками називали кримських татар яких Екатерина виселяла з Криму щоб зробити Крим російським. Таких "греків" повно по Україні але говорять ці "греки" на мові кримських татар - киримли і закінчуються призвище цих "греків" буде часто по-турецькі або по-татарські! Справжні греки жили і зараз живуть по узбережжю моря, лиманів та річок і їх нікуди не переселяли.
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23.04.2020 23:08 Ответить
Греко-елліни не втрачали своєї мови, вони зберігали свою культури та традиції. Втрата мови та культури характерна для представників інших народів, яких Екатерина виселяла з Криму і це були не тільки татари, а й євреї.
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23.04.2020 23:23 Ответить
Громадянин росії і росіянин це різні речі. Якщо Ви себе називаєте етнічним греком з російським громадянством, це одна справа, але якщо Ви себе називаєте росіянином з грецьким корінням - це інша справа. Ви себе не вважаєте представником грецького чи якогось іншого кримського етносу, Вас вже повністю розчинила в собі російська окупаційна культура. І прізвище у Вас вже російське, яке ж у Вас було грецьке прізвище?
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23.04.2020 23:38 Ответить
А Ви від шумерів маєте родинні фото? Чомусь я навіть не здивований.
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23.04.2020 23:41 Ответить
Ігорьоня, він з етрусків, по Дугіну
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24.04.2020 01:48 Ответить
Ви мабуть крім російської мови зберегли мову предків - грецьку, грецьку кухню, грецькі танці та культуру?
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23.04.2020 23:09 Ответить
Етнічно Ви не росіянин, Ви представник етносів які населяли Крим до російської окупації, Ви перейняли мову та культуру окупанта, мімікрували щоб не потрапити під подальші репресії російської царської тоталітарної машини, а в часи СРСР грекам та кримським татарам були закриті посади та кар'єрна дробина і тому греки та татари писали себе росіянами і забували свою мову та культуру щоб отримати кращу долю в радянському рабстві. Насправді мені Вас шкода.
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23.04.2020 23:33 Ответить
нолік добав, хісторік. Не 50 а 500 .
До речі протекторат і окупація - зовсім різні речі .
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24.04.2020 02:21 Ответить
Украинские медики получили бесценный опыт лечения коронавируса. Они изучали процесс диагностики и лечения пациентов, ознакомились с протоколами лечения и лекарствами, которые применяются, а также присутствовали при хирургических вмешательствах.

Бла-бла-бла. Какой опыт? Какого лечения? Он что, лечится? А какие хиррургические вмешательства, если даже к умершим паталогоанатомов не пускают (почему-то) ?
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23.04.2020 19:04 Ответить
Працювали принеси-подай-пнх не заважай.
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23.04.2020 19:06 Ответить
И Геращенко тоже лечился?
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23.04.2020 19:58 Ответить
Маркива не привезли случайно, не?
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23.04.2020 19:04 Ответить
А хто тут казав що вони там і залишаться?
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23.04.2020 19:04 Ответить
что-то у вас с грамматикой совсем нехорошо
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23.04.2020 19:08 Ответить
Более 1,2 миллиона человек во всем мире погибают ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) и еще 20-50 миллионов получают травмы. Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире впервые дает общую оценку ситуации в области безопасности дорожного движения - чому тут ніхто не оголошує пандемію і всесвітній карантин? І це тільки по ДТП, а війни, рак кожен шостий з померлих, наркотики, злочинність, серцево-судинні захворювання кожен третій.
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23.04.2020 19:24 Ответить
Ответ тут. https://vaccine.wiki/blog-scenariy-pandemii-2010/ В 2010 году создан сценарий пандемии
и тут: https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4& Билл Гейтс подтверждает - Вакцинация служит для сокращения населения

дополнительное доказательство в другом видео: https://youtu.be/oDfteASfgIg?t=146 Билл Гейтс. Как уменьшить численности населения
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23.04.2020 21:22 Ответить
Присутствовали при хирургических вмешательствах - А какие хирургические вмешательства при коронавирусе? Вот интересно просто...
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23.04.2020 19:30 Ответить
Люди лечиться не хотели.
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23.04.2020 19:48 Ответить
"Из Италии вернулись 20 медиков, которые помогать коллегам бороться с COVID-19"

Я помогать вам исправлять.
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23.04.2020 19:36 Ответить
Помощники опытом делились с макаронниками,благодарочка...
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23.04.2020 20:08 Ответить
А когда 8 МВДэшников оттуда вернутся ???

8 апреля 2020 г. в Рим вылетел самолет Национальной гвардии Украины. На его борту - 5000 литров спирта для нужд итальянских медиков и 8 человек сотрудников МВД не считая экипажа. Самолет возвращается в Украину только с экипажем. 11 апреля коммунальная управа Фо́рте-де́и-Ма́рми (провинция Лука,) выдает временный вид на жительство 8 гражданам Украины прибывшим туда с т.н. "консульским визитом". Указанный адрес временного нахождения как то странно совпадает с незадекларированной собственностью г-на Зеленского приобретенной в 2017 году принадлежащей ему итальянской фирмой San Tommaso S.R.L. -домом стоимостью 3 509 302 евро.
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23.04.2020 21:36 Ответить
Стоило на весь мир попой торохтеть? И вообще, тема поездки аваковских медиков, на форуме не раскрыта.
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23.04.2020 21:41 Ответить
Логіка поїздки була-набратись досвіду і коли в нас буде пік застосувати його.Тепер ці медики до 7го травня на карантині.У нас пік-перші числа травня. 11го кінець карантину. Досвід який на карантині.Добре що всі живі повернулись.За тиждень побачим чи здорові.
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23.04.2020 22:05 Ответить
 
 