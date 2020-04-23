Из Италии вернулись 20 медиков системы МВД и Минздрава, которые помогали коллегам бороться с COVID-19. ФОТОрепортаж

Украинская команда состояла из двух групп по 10 человек и работала в городах Пезаро и Урбино.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций МВД.

В сообщении отмечается: ""Сейчас в Украину вернулось 20 врачей, которые летали в Италию, провели там три недели и помогали своим итальянским коллегам лечить больных особенно опасную инфекционную болезнь - коронавирус. Они получили много знаний, навыков, которые передадут украинским врачам. В Италию летали 10 врачей системы Минздрава и 10 представителей системы здравоохранения МВД", - отметил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Также он рассказал, что обсервациям будет проходить в одном из санаториев под Киевом. Перед вылетом врачи прошли тесты на коронавирус, после прилета им измерили температуру. Сейчас все здоровы.

Украинские медики получили бесценный опыт лечения коронавируса. Они изучали процесс диагностики и лечения пациентов, ознакомились с протоколами лечения и лекарствами, которые применяются, а также присутствовали при хирургических вмешательствах.

"Хочу поблагодарить всех украинцев, которые нас поддерживали, руководство государства, ведь все предоставленные средства защиты нам понадобились. Также благодарю итальянскую сторону, которая нас хорошо приняла и поделилась тем опытом, который мы будем применять здесь. Спасибо за профессионализм команде, которая за очень короткий срок собралась со всей страны", - сказал руководитель системы здравоохранения МВД в Киевской области Юрий Сак.

Наши врачи заявляют, что все карантинные мероприятия - оправданы. В Италии, к сожалению, они были введены с опозданием, что позволило очень быстро распространиться этому вирусу и привело к большим потерям.

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микитчак выразила благодарность врачам за отвагу, за то, что в такое сложное время поехали помогать гражданам Италии и с полученным опытом приехали в Украину. По ее словам, уже спланированная серия телеконференций для того, чтобы поделиться приобретенным опытом с коллегами, которые работают с тяжелыми пациентами.

Напомним, 4 20 апреля медиков-добровольцев системы МВД и Минздрава полетели в итальянского региона Марке, где было большое количество больных и умерших, чтобы помочь местным врачам в борьбе с коронавируса".















