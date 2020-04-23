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Новости Коронавирус и карантин
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Почему четверых священников с коронавирусом из Почаевской лавры лечат в столице - неизвестно, - КГГА

Почему четверых священников с коронавирусом из Почаевской лавры лечат в столице - неизвестно, - КГГА

В столичной Александровской столице лечат четверых священников с коронавирусом из расположенной в Тернопольской области Почаевской лавры (УПЦ МП).

Об этом в эфире hromadske рассказала директор департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации Валентина Гинзбург, информирует Цензор.НЕТ.

"По информации главного врача, сегодня там четверо священнослужителей из Почаева. У нас в каждой инфекционной больнице есть священнослужители, но без уточнения из которой они церкви. Но больше всего их в Александровской больнице", — отметила Гинзбург.

На вопрос, почему священников из Тернопольской области повезли именно в больницу в Киеве, Гинзбург ответила: "Я не могу объяснить".

Читайте на Цензор.НЕТ: У митрополита Тернопольского и Кременецкого МП Сергия и нескольких священнослужителей из Почаева выявили COVID-19, - замначальника лабцентра Паничев

Также она отметила, что все больницы, которые выделены для лечения больных с COVID-19, обеспечены всем необходимым, а киевские больницы нельзя назвать лучшими.

"Когда мы определяли базы (для лечения COVID-19. — Ред.), то с учетом необходимого оборудования, имеющихся специалистов. Лекарства и оборудование централизованно закупались и поставлялись в больницы. Все больницы, которые являются клинической базой для таких пациентов, являются клинической базой сотрудников Института Шупика или Богомольца. Везде проводятся консультативные обходы, консилиумы, а не только в Александровской больнице", — пояснила Гинзбург.

Также на Цензор.НЕТ: Карантин могут не смягчить из-за многолюдных пасхальных служб, которые прошли в Почаевской и Святогорской лаврах, - министр Кабмина Немчинов

Ранее сообщалось, что у митрополита Тернопольского и Кременецкого МП Сергия и нескольких священнослужителей из Почаева диагностировали COVID-19.

Напомним, на Пасху в украинские церкви пришли 130 тысяч верующих. По данным Нацполиции, богослужения в почти 14 тыс. храмов Украины прошли без нарушений, зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина.

В Тернопольской области полиция зафиксировала нарушение карантина в Почаевской лавре, в храм во время Пасхального богослужения пустили прихожан, несмотря на установленные ограничения.

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На внеочередном заседании районной комиссии по ВТЕБ и ЧС было принято решение, что в городе Почаев со следующего дня вводится запрет на въезд/выезд. Ограничения связато с тем, что за сутки количество случаев COVID-19 удвоилось и достигло 42 человек. Почаевскую Свято-Успенскую лавру также закрыли на карантин.

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак прогнозирует, что вспышка количества случаев инфицирования COVID-19 в Украине после многолюдных пасхальных служб может быть через пять-десять дней.

Автор: 

карантин (16729) КГГА (2989) Лавра (421) Почаев (55) УПЦ МП (1565) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+91
Почему четверых священников с коронавирусом из Почаевской лавры лечат в столице - неизвестно, - КМДА

Почему их вообще лечат, с их-то крышей?
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23.04.2020 19:06 Ответить
+82
Потому что церковь МП имеет покровителей во власти, в отличие от простых киевлян, которым мест в больницах не хватает.
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23.04.2020 19:07 Ответить
+52
так отправьте их туда,где вся рпц с гундяйкой лечится...
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23.04.2020 19:07 Ответить
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а давайте создадим петицию чтобы всех попов свозить в печерскую лавру.пусть бог тварей лечит.почему эти скоты собирают толпы идиотов вопреки всем законам,а хозяйственному магазину выписывают штраф за продажу молотка.попов если не на нары то в лавру.
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23.04.2020 22:16 Ответить
А вообще почему их лечат вообще организуйте им хресный ход до Почаевской лавры со всеми карантинными мерами только вместо масок оденьте им намордники
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23.04.2020 22:16 Ответить
Потому что "випы".. Да и в Бога не верят, что убережет (грешны наверное) А вообще бардак конечно, вот такое у нас "равноправие". Давайте тогда всех свозить в Киев что ли.
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23.04.2020 22:57 Ответить
ЗеГниды и вип палаты ....
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23.04.2020 23:00 Ответить
згадайте як пропєтляли чечени, що наєму щелепу зламали..тут, правлять каци та гроші..гроші та каци..
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23.04.2020 23:02 Ответить
просто зла не хватает.
Это законно вообще?
а может везите сразу киевлян в районную больничку почаева, а всех гнид со всей Украины - в Киев, в Александровскую????
и всем по фиг!!
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24.04.2020 01:10 Ответить
Вируса нет.бог всех спасет бежали попы в вип палаты.верьте в бога душой а не носите дань разным пи. Ам из всех попов и тп...2-3 процента реально служат богу остальное все сброд лодарей
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24.04.2020 04:53 Ответить
Московські попи казали, що вірусу нема, а лікуватись треба молитвами. То ж тепер нехай молитвами і лікуються, нема чого їх вкладати по ВІП-лікарнях та ВІП-палатах. Щоб пам'ятали надалі, що не можна спокушати Господа Бога свого.
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24.04.2020 07:41 Ответить
Надо запретить чиновникам лечится гдето за пределами подконтрольной територии. Иначи сразу незаконное занимание должности, увольнение и большие штрафы. Чтоб они понимали для кого они финансируют месные мед учереждения и покупают туда оборудование.
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24.04.2020 10:27 Ответить
попів слід лікувати лише дзвонами та молитвами
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24.04.2020 14:35 Ответить
а!, про піст забув!!
піст дуже корисний.
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24.04.2020 14:36 Ответить
В столичной Александровской столице лечат четверых священников с коронавирусом из расположенной в Тернопольской области Почаевской лавры (УПЦ МП) Источник: https://censor.net/n3191132

На Московію цих п.дарасів депортувати
Фсб шні виродки, заражали людей інфекцієй.
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24.04.2020 19:51 Ответить
Ну так и лечите их по месту жительства заражения "прихожан", если "киевские больницы не лучшие"! Чего в Киев их пхнёте, лишая киевлян законных мест для лечения!
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26.04.2020 23:37 Ответить
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