Почему четверых священников с коронавирусом из Почаевской лавры лечат в столице - неизвестно, - КГГА

В столичной Александровской столице лечат четверых священников с коронавирусом из расположенной в Тернопольской области Почаевской лавры (УПЦ МП).

Об этом в эфире hromadske рассказала директор департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации Валентина Гинзбург, информирует Цензор.НЕТ.

"По информации главного врача, сегодня там четверо священнослужителей из Почаева. У нас в каждой инфекционной больнице есть священнослужители, но без уточнения из которой они церкви. Но больше всего их в Александровской больнице", — отметила Гинзбург.

На вопрос, почему священников из Тернопольской области повезли именно в больницу в Киеве, Гинзбург ответила: "Я не могу объяснить".

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Также она отметила, что все больницы, которые выделены для лечения больных с COVID-19, обеспечены всем необходимым, а киевские больницы нельзя назвать лучшими.

"Когда мы определяли базы (для лечения COVID-19. — Ред.), то с учетом необходимого оборудования, имеющихся специалистов. Лекарства и оборудование централизованно закупались и поставлялись в больницы. Все больницы, которые являются клинической базой для таких пациентов, являются клинической базой сотрудников Института Шупика или Богомольца. Везде проводятся консультативные обходы, консилиумы, а не только в Александровской больнице", — пояснила Гинзбург.

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Ранее сообщалось, что у митрополита Тернопольского и Кременецкого МП Сергия и нескольких священнослужителей из Почаева диагностировали COVID-19.

Напомним, на Пасху в украинские церкви пришли 130 тысяч верующих. По данным Нацполиции, богослужения в почти 14 тыс. храмов Украины прошли без нарушений, зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина.

В Тернопольской области полиция зафиксировала нарушение карантина в Почаевской лавре, в храм во время Пасхального богослужения пустили прихожан, несмотря на установленные ограничения.

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На внеочередном заседании районной комиссии по ВТЕБ и ЧС было принято решение, что в городе Почаев со следующего дня вводится запрет на въезд/выезд. Ограничения связато с тем, что за сутки количество случаев COVID-19 удвоилось и достигло 42 человек. Почаевскую Свято-Успенскую лавру также закрыли на карантин.

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак прогнозирует, что вспышка количества случаев инфицирования COVID-19 в Украине после многолюдных пасхальных служб может быть через пять-десять дней.