В больницах Киева с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится 209 взрослых и 5 детей, - КГГА

В больницах Киева в настоящее время находятся 209 взрослых и 5 детей с подтвержденным диагнозом COVID-19, еще 43 взрослых и 5 детей - с подозрением на заболевание. В тяжелом состоянии находятся 29 пациентов, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения г. Киева Валентина Гинзбург, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"С воспалением легких в настоящее время в больницах города находится 434 больных. Только за минувшие сутки с диагнозом "пневмония" были госпитализированы 40 киевлян. Напомню, что благодаря тому, что в столице таких пациентов обязательно тестируют на COVID-19, значительно повысился уровень своевременной диагностики коронавирусной инфекции, а соответственно - предоставление адекватной медицинской помощи этой категории больных", - отметила Гинзбург.

Руководительница медицинской отрасли столицы также сообщила, что по состоянию на 22 апреля заболевание COVID-19 зафиксировано у 104 медицинских работников.

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"74 из них (7% от всех заболевших киевлян) заразились, выполняя профессиональные обязанности, 30 - в быту. Состояние 16 наших коллег, к сожалению, нуждается в стационарном лечении", - отметила она.