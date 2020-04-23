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Новости Коронавирус и карантин
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В больницах Киева с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится 209 взрослых и 5 детей, - КГГА

В больницах Киева с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится 209 взрослых и 5 детей, - КГГА

В больницах Киева в настоящее время находятся 209 взрослых и 5 детей с подтвержденным диагнозом COVID-19, еще 43 взрослых и 5 детей - с подозрением на заболевание. В тяжелом состоянии находятся 29 пациентов, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения г. Киева Валентина Гинзбург, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"С воспалением легких в настоящее время в больницах города находится 434 больных. Только за минувшие сутки с диагнозом "пневмония" были госпитализированы 40 киевлян. Напомню, что благодаря тому, что в столице таких пациентов обязательно тестируют на COVID-19, значительно повысился уровень своевременной диагностики коронавирусной инфекции, а соответственно - предоставление адекватной медицинской помощи этой категории больных", - отметила Гинзбург.

Руководительница медицинской отрасли столицы также сообщила, что по состоянию на 22 апреля заболевание COVID-19 зафиксировано у 104 медицинских работников.

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"74 из них (7% от всех заболевших киевлян) заразились, выполняя профессиональные обязанности, 30 - в быту. Состояние 16 наших коллег, к сожалению, нуждается в стационарном лечении", - отметила она.

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карантин (16729) КГГА (2989) Киев (25670) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
От ДТП все не умрут, а от вируса вполне реально. Не за год конечно, но без лекарства и вакцины за несколько лет могут.
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23.04.2020 19:30 Ответить
+4
Ты что хамиш быдло сраное
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23.04.2020 19:39 Ответить
+3
В больницах Киева с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится 209 взрослых и 5 детей, - КГГА - Цензор.НЕТ 5750
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23.04.2020 19:22 Ответить
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В больницах Киева с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится 209 взрослых и 5 детей, - КГГА - Цензор.НЕТ 5750
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23.04.2020 19:22 Ответить
В москвабаде много украинцев
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23.04.2020 19:38 Ответить
Более 1,2 миллиона человек во всем мире погибают ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) и еще 20-50 миллионов получают травмы. Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире впервые дает общую оценку ситуации в области безопасности дорожного движения - чому тут ніхто не оголошує пандемію і всесвітній карантин? І це тільки по ДТП, а війни, рак кожен шостий з померлих, наркотики, злочинність, серцево-судинні захворювання кожен третій.
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23.04.2020 19:25 Ответить
От ДТП все не умрут, а от вируса вполне реально. Не за год конечно, но без лекарства и вакцины за несколько лет могут.
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23.04.2020 19:30 Ответить
Кіт, ти знову в тапок насрав?! Не мели про те в чому не розбираєшся. Якщо тобі так сикотно, то я тобі піділлю масла за комір і скажу, що ти кожного вечора вмираєш, різниця тільки в тому, що то безболісно, а так може прирйдеться трохи помучитися. Ти тільки сьогодні перед сном про це не задумуйся, бо можеш обісратися, а це вже не буде безболісно.
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23.04.2020 19:37 Ответить
Ты что хамиш быдло сраное
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23.04.2020 19:39 Ответить
Ти хто чудо? чей холоп будешь?! хамишь... Мову вивчи!
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23.04.2020 19:42 Ответить
Да мне все равно. Речь не о мне, а о мировом порядке. За сутки в США умирало в среднем 7 тыс чел., от коронавируса за сутки сейчас там умирает 2,5 тыс чел в сутки. и с каждым днем смертность увеличивается. Надеюсь хватит ума рассчитать процент смертности.
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23.04.2020 19:42 Ответить
Потому, что ты, Эдик, - руссотроль. И метод борьбы с тобой один - банить!
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23.04.2020 19:50 Ответить
не совсем правда. 207 взрослых люде и 2 урода из почаевской лавры. только почему этих попоказлов не отправили лечиться в часную клинику, за очень больие бабки и не предъявили хотябы подорение о распространении ковид
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23.04.2020 21:54 Ответить
Сколько попов?
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23.04.2020 23:04 Ответить
 
 