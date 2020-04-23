В оккупированном Крыму и на Донбассе ухудшается ситуация с заболеванием COVID-19, - Минреинтеграции
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины отмечает, что на всех временно оккупированных Россией территориях Украины - и на Донбассе, и в Крыму - наблюдается обострение эпидемиологической ситуации вследствие распространения заболевания COVID-19.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Это результат безответственных действий российских оккупационных администраций, которые длительное время скрывали информацию о реальном положении, сознательно подвергая граждан опасности", - сказано в сообщении.
В министерстве указали, что 22 апреля оккупационные администрации в ОРЛО и ОРДО синхронно признали наличие первых летальных случаев от коронавируса, и синхронно была обнародована информация о значительном росте количества инфицированных. Согласно этой информации, "под наблюдением" из-за коронавируса на этих территориях находятся более 13 тыс. человек.
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"Подобное "совпадение" является свидетельством того, что решение об обнародовании информации об эпидемии принимается в одном центре, который координирует работу обеих российских оккупационных образований в рамках режима эффективного контроля со стороны государства-оккупанта", - указали в Минреинтеграции.
В министерстве добавили, что представители российской оккупационной администрации в Крыму по состоянию на утро 23 апреля признали наличие 53 инфицированных, "руководитель" российской оккупационной администрации в Севастополе
М. Развожаев сообщил об увеличении в течение 22 апреля подтвержденных случаев заражения с 18 до 25.
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"Глава" оккупационной структуры в Крыму С.Аксенов публично призвал граждан РФ не ехать в Крым для предупреждения распространения инфекции на территории украинского полуострова. Одновременно представители российских надзорных органов признали, что темпы роста заболеваемости коронавирусом в Крыму выше, чем в Москве. Такое положение вызывает недовольство местного населения, зафиксировано акты вандализма против автомобилей, имеющих не крымские регистрационные номерные знаки", - подчеркнули в министерстве.
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В Минреинтеграции отметили также, что на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса наблюдается острая нехватка медицинского персонала для сопровождения больных, а также распространение коронавируса среди военных оккупационных контингентов, что тщательно скрывается.
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Авария судна ВМС Венесуэлы в Атлантическом океане произошла после попытки захвата круизного лайнера с украинским экипажем.
https://lis-gor.com/go/b/5d6181fa13101093dcff492743909bb5825363bcd3508f9?vc=1&tp=2&topTp=2&vId=1_7f0aa770584034d8b5236901cf03a6b8bd8e937a&uId=4***************************************&bvId=0f09881129297168f23cff5f7246d7a54791fc10&ar=0&lbt=2&yPx=494&xPx=667&widowYPx=956&widowXPx=1680&pagePos=2&ifr=0&throughVc=1
30 марта у берегов Венесуэлы затонул пограничный корабль NAIGUATA, который попытался захватить и отправить в порт круизный лайнер ледового класса RESOLUTE, шедший под флагом Португалии.
Экипаж лайнера почти полностью состоит из украинцев, включая капитана, https://dumskaya.net/news/korabl-vms-venesuely-zatonul-posle-neudachnoy-po-112358/ сообщает «Думская» по информации португальских СМИ.
По одной из версий, венесуэльские военные пытались захватить мирного перевозчика туристов, который шел из Буэнос-Айреса в порт острова Кюрасао. В нейтральных водах у побережья Венесуэлы он получил приказ от венесуэльского сторожевого корабля изменить маршрут.
Капитан лайнера (якобы житель Одессы) не подчинился требованию и продолжил идти своим курсом. Тогда военные сделали несколько предупредительных выстрелов и сблизились с туристическим судном.
Венесуельцы на большой скорости приблизились к правому борту и начали его таранить, чтобы развернуть нос лайнера в сторону территориальных вод своей страны. RESOLUTE получил незначительные повреждения, а вот NAIGUATA набрал воды за борт и через некоторое время затонул. Украинский капитан принял на борт всю команду патрульного корабля (44 человека) и продолжил путь в Кюрасао.
Португальские СМИ сообщают, что венесуэльские военные не впервые так ведут себя, чтобы получить впоследствии выкуп.
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрини Лопес назвал действия экипажа круизного корабля «актом имперской агрессии» и «пиратством». Венесуэльские власти представили графическое изображение того, что происходило, утверждая, что виновником инцидента стал капитан Resolute. Лайнер RESOLUTE осуществляет челночные круизы к побережью Антарктиды и является судном ледового класса. Венесуэльские военные, видимо, не учли этого и напоролись на мощный подводный «бульб» - утолщение на конце подводной части наружной обшивки корпуса судна в носовой части.
https://www.youtube.com/watch?v=tjFvP2FU4oM&feature=emb_logo. https://www.youtube.com/watch?v=tjFvP2FU4oM&feature=emb_logo
"Шьют вязовой иглой на большой дороге..." - непогано "на хліб заробляють" вояки, видно грошового забезпечення не вистачає... (із деревини в"яза розбійники робили собі дубини - у в"яза сильно переплетені волокна, тому при ударах дрючок з нього не розщеплюється і не ламається).
"Пішли по шерсть, вернулись стрижені..." - тут пояснення лишні...
А вот по поводу вируса на крысме, так крысьчанам не этого вируса нужно бояться а холерного вибриона и боткина. На крысьме в этом году будут очень большие проблемы с водой поэтому кишечные эпидемии начнутся автоматически летом.