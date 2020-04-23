Мы ожидаем пика заболеваемости коронавирусом в Киеве в начале мая, - Кличко
Пик заболеваемости коронавирусом в Киеве прогнозируют на начало мая, заявил мэр столицы Виталий Кличко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы исходим из динамики заболеваемости и прогнозов, которые получаем от вирусологов. Период в начале мая обусловлен тем, что люди много контактировали во время праздников. Вербного воскресенья, Пасхи. И сегодня мы делаем все возможное, чтобы сдержать стремительное распространение вируса. Делаем все, чтобы защитить и наших медиков. Сегодня в Киеве зарегистрировано 1059 больных. Из них более ста - это именно медики, которые заболели, помогая пациентам в больницах", - отметил Кличко.
Он отметил, что в столичных больницах уже подготовили более 1700 коек для размещения больных коронавирусом. На сегодня в Киеве госпитализированы более 200 больных COVID-19 и почти 50 киевлян с подозрением на коронавирус.
"В случае необходимости, город готов развернуть к 7000 коек", - подчеркнул Кличко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У ВООЗ зазначили, що, як і раніше, рекомендують вакцинацію БЦЖ для новонароджених, але не бачать її доцільності для профілактики коронавірусу.
В організації додали, що раніше проводилося дослідження, під час якого автори порівнювали частоту випадків COVID-19 в країнах, де вакцина БЦЖ використовується регулярно і не використовується. Було визначено, що в країнах, де БЦЖ вводили новонародженим, було значно менше лабораторно підтверджених випадків COVID-19
В ФРН , до речі, БЦЖ не робили. Тільки в НДР, а це десь 20% всього населення Німечини ( у рахуванням, тих, хто народився після 1990 року ще меньше. І по зараженим Німеччина не так вже й далеко від Італії. 150 і 190 тис.
А от пояснити таку різницю між Неаполем та Міланом можеш?
Готовь койки, Виталя. В Александровке. Не только же гэбнявым попам со всей Украины там лечицца!
Питання: як зменшити кількість тих, кому треба готуватися до землі? А це вже питання до влади, тобто чітке, це якщо так вже ребром ставити питання, ніби начебто вони.
-------
- Не дождетесь
А МЫ не ожидаем! Не звали и не встречаем.