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Новости Коронавирус и карантин
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Мы ожидаем пика заболеваемости коронавирусом в Киеве в начале мая, - Кличко

Мы ожидаем пика заболеваемости коронавирусом в Киеве в начале мая, - Кличко

Пик заболеваемости коронавирусом в Киеве прогнозируют на начало мая, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы исходим из динамики заболеваемости и прогнозов, которые получаем от вирусологов. Период в начале мая обусловлен тем, что люди много контактировали во время праздников. Вербного воскресенья, Пасхи. И сегодня мы делаем все возможное, чтобы сдержать стремительное распространение вируса. Делаем все, чтобы защитить и наших медиков. Сегодня в Киеве зарегистрировано 1059 больных. Из них более ста - это именно медики, которые заболели, помогая пациентам в больницах", - отметил Кличко.

Он отметил, что в столичных больницах уже подготовили более 1700 коек для размещения больных коронавирусом. На сегодня в Киеве госпитализированы более 200 больных COVID-19 и почти 50 киевлян с подозрением на коронавирус.

"В случае необходимости, город готов развернуть к 7000 коек", - подчеркнул Кличко.

Также читайте: В среднем процесс лечения COVID-19 длится 20 дней. Есть случаи, когда человек болел 37 дней, - Кличко

Автор: 

карантин (16729) Кличко Виталий (4652) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Каждую неделю дата отдаляется !
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23.04.2020 19:49 Ответить
+6
БЦЖ в нас ніколи не припиняли робити, нашо ти брешеш? І взагалі це - газетна маячня про зв'язок БЦЖ і ковіда.
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23.04.2020 20:03 Ответить
+6
"Порохобот Зеленський" - це потужно Приблизно як "архієпископ ІГІЛ" або "раввін СС"...
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23.04.2020 20:10 Ответить
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23.04.2020 19:49 Ответить
Влада абсолютно неадекватно оцінює ситуацію! Через те що в нас більшість дорослих та старих громадян отримали щеплення БЦЖ в дитинстві, їх коронавірус не бере, як в Італії чи Іспанії. Але в нас молодь не отримала щеплення БЦЖ через повний розвал медицини під час Незалежності і тому в нас тяжких випадків серед молоді та дітей в рази більше ніж в Європі і тому в нас епідемія коронавірусу буде розвиватись по зовсім іншому сценарію ніж в розвинутих країнах! Те що влада надіється на швидкий пік захворюваності - це абсолютно дурні та безглузді надії, бо в нас ще не перехворіла половина населення на коронавірус і тому піків у нас буде ще багато, а непрофесіональної влади викликають тільки розчарування - які ж вони ідіоти!
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23.04.2020 19:56 Ответить
БЦЖ в нас ніколи не припиняли робити, нашо ти брешеш? І взагалі це - газетна маячня про зв'язок БЦЖ і ковіда.
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23.04.2020 20:03 Ответить
Мабуть він весь час Незалежності батрачив в Італії той не знає що в Україні робилось.
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23.04.2020 21:33 Ответить
Стійкість людей які отримали щеплення БЦЖ визнано вже офіційно! Німеччина має в рази меншу смертність тому що половина німців з НДР отримували БЦЖ ще в дитинстві і тому не мруть від коронавірусу.

У ВООЗ зазначили, що, як і раніше, рекомендують вакцинацію БЦЖ для новонароджених, але не бачать її доцільності для профілактики коронавірусу.
В організації додали, що раніше проводилося дослідження, під час якого автори порівнювали частоту випадків COVID-19 в країнах, де вакцина БЦЖ використовується регулярно і не використовується. Було визначено, що в країнах, де БЦЖ вводили новонародженим, було значно менше лабораторно підтверджених випадків COVID-19
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23.04.2020 22:05 Ответить
Може в Німеччині лікують не хініном.
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23.04.2020 22:12 Ответить
А в Італії хініном лікують? Чому така різниця в кількості померлих між Італією та Німеччиною, між ФРГ та колишнім НДР?
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23.04.2020 22:23 Ответить
Наразі можемо тільки здогадуватись. Кожна країна має свою мету... Тести: зараз читаю Фокс Ньюз - роблять тести на антитіла, тобто виявляють здебільшого тих, кто вже перехворів - до 3 млн по Нью - Йорку. Смерті також - нерівномірно. Взагалі - цікаво...
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23.04.2020 22:34 Ответить
На перше питання вже давно відповіли. Італійці роблять тести померлим, німці - ні. А тепер вгадай - в якому випадку статистика по померлим від ковід буде вище?
В ФРН , до речі, БЦЖ не робили. Тільки в НДР, а це десь 20% всього населення Німечини ( у рахуванням, тих, хто народився після 1990 року ще меньше. І по зараженим Німеччина не так вже й далеко від Італії. 150 і 190 тис.
А от пояснити таку різницю між Неаполем та Міланом можеш?
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23.04.2020 22:57 Ответить
Неаполь столиця мафії, за смерть від коронавірусу дають страхівку.
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23.04.2020 22:58 Ответить
І що з того? При чому тут каморра?
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23.04.2020 23:29 Ответить
Ці 20% +-, дивлюсь, стабільне число будь-де. Ці ПРЛ, які працюють, як бабка-гадалка, роблять, мабуть, тільки у нас, решта шукають антитіла. Висновок амерів з цього: на момент закриття Уханя в штатах вже хворіли або перехворіли. Мабуть, як і у нас. Тобто - робиш тест померлому - в 20% випадків отримаєш позитивний результат, незалежно від того, чи була людина хвора на ковід в момент смерті.
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24.04.2020 05:53 Ответить
Вибач - то ти про 20% з БЦЖ, а я про інфікованих)))
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24.04.2020 05:58 Ответить
кто мог знать точно уровень психоза московских "попов" и прочей русской нечисти на праздники?
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23.04.2020 20:02 Ответить
Эта "русская нечисть" постоянно молится о здравии и благоденствии всех жителей Украины, в том числе и тебя, с далеко не украинской фамилией, а ты исходишь на говно от ненависти к своим соотечественникам. Так кто в итоге "нечисть" ?? Призадумайся на досуге и сделай правильные выводы.... Если у тебя ещё не полностью атрофировалась способность к мыслительным процессам...
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23.04.2020 21:33 Ответить
Эта русская нечисть тут собирает деньги и шлёт на мАскву, а оттуда в лугандон едут снаряды и убивают наших парней. А нечисть и дальше молится о здравии украинцев. Давно пора разобраться почему в Украине есть кацапская церковь.
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23.04.2020 23:48 Ответить
Свята сприяли розповсюдженню.
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23.04.2020 19:51 Ответить
попов пережили. теперь нужно пережить комми.
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23.04.2020 19:51 Ответить
Вы-это кто?
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23.04.2020 19:52 Ответить
Що буде в світі з точки зору психіатрії, якщо не вірус соплей, а наприклад вірус сказу вирішить погуляти світом.
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23.04.2020 19:53 Ответить
Не зря он мне сегодня приснился...
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23.04.2020 19:54 Ответить
КоронвиРУС заходи в Мавзолей и спрашивает.где это вонючее дерьмо.заразившее пол мира комуняцким ДЕРЬМОМ...,чЛенин встает и говорит,я за Монархию КГБэшного Хмыря...
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23.04.2020 19:55 Ответить
Главные ваши "вирусологи" сидят в гэбнявых "церквах". А вы даже не в состоянии противостоять им! Государственной власти нет от слова "вообще".
Готовь койки, Виталя. В Александровке. Не только же гэбнявым попам со всей Украины там лечицца!
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23.04.2020 20:00 Ответить
*онанист
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23.04.2020 20:02 Ответить
Украинские медики вернулись из Италии.где лечили братанов итальянцев.Вывод простой...наши люди на такси в булощшную не ездиють...
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23.04.2020 20:02 Ответить
они хотели еще остаться на неделю, но почему-то их не оставили -евриков не хватат
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23.04.2020 20:40 Ответить
Та це вже зрозуміло, якщо дивитися з сьогоднішнього дня. У завтрашньому дні не захворіти зможуть не усі. Тобто не тільки лише усі, мало хто зможе уникнути коронавірусу.
Питання: як зменшити кількість тих, кому треба готуватися до землі? А це вже питання до влади, тобто чітке, це якщо так вже ребром ставити питання, ніби начебто вони.
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23.04.2020 20:02 Ответить
Ты, педалька, побольше фсбшных попов гундяевскго прихода по стране пособирай в одной випбольнице - ещё и никакой всплеск увидишь
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23.04.2020 20:05 Ответить
*попбольнице.
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23.04.2020 20:32 Ответить
В шпаргалках меняется только дата и название месяцев.🙂.Дистанционное обучение не помогло.
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23.04.2020 20:05 Ответить
Вот бы тех кто бесновался с попами ложить сразу в морг(выдав зеленку и аспирин) - если ума нету, то лучше вылечить тех кого верожопые заразили, а не самих дикарей.
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23.04.2020 20:05 Ответить
Повезло Украине,иметь Порохобота Зеленского с булавой,это Вам не Лех Валенса или Вацлав Гавел...
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23.04.2020 20:07 Ответить
"Порохобот Зеленський" - це потужно Приблизно як "архієпископ ІГІЛ" або "раввін СС"...
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23.04.2020 20:10 Ответить
Дядя,что куришь?
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23.04.2020 20:17 Ответить
Сынок,курю что и Зеля 9 июля 2010 года,на праздновании 60-летия Витька Янковича,там была вся команда Зе сколько им отстегнул кокаина дважды не СУДЖИМыЙ догадайся сам...
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23.04.2020 20:20 Ответить
Из 220 стран Мира,коронвиРУС победит только Зеля....
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23.04.2020 20:12 Ответить
Бердымухамедов круче - он его просто не пустил в страну.
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23.04.2020 20:20 Ответить
Настоящий Фюрер
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23.04.2020 20:24 Ответить
Месяц и число могли бы уже и не писать, только - Мы все время ожидаем пика заболевания коронавирусом. Только конкретно каким?
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23.04.2020 20:17 Ответить
издевательство над малоросней...

Ми очікуємо піку захворюваності коронавірусом у Києві на початку травня, - Кличко - Цензор.НЕТ 2522
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23.04.2020 20:19 Ответить
Шёл второй год карантина. Без масок запретили даже спать, а пик всё не наступал и не наступал
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23.04.2020 20:26 Ответить
Скоро сталкера можно будет игроделам переселять в Киев
Ми очікуємо піку захворюваності коронавірусом у Києві на початку травня, - Кличко - Цензор.НЕТ 6576
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23.04.2020 20:32 Ответить
А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать

-------
- Не дождетесь
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23.04.2020 20:30 Ответить
Нет чтобы не ожидать ., так ети балбесы ОЖИДАЮТ.
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23.04.2020 20:32 Ответить
Боксеры обладают умом и сообразительностью, особенно после мощных ударов.
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23.04.2020 20:51 Ответить
Короче , - всем прогнозистам - пролонгологам надо смотреть на ЕС , - и лонгировать на месяц после , - вот и будет правильным логизм от моз Украины . ))
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23.04.2020 20:32 Ответить
Прогнозирую пик 16-17 мая- скемь дней после майских семейных посадок огородов.
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23.04.2020 20:33 Ответить
19-го мая, на день пионерии.
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23.04.2020 20:42 Ответить
Млять! Так это же дъявольский замысел мировой закулисы по дискредитации праздника счастливого детства!
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24.04.2020 10:41 Ответить
Вот актуальная статья в ленте новостей гугла https://www.google.com.ua/url?q=https://covid-2019.net.ua/top-5-sredstv-obrabotki-ot-koronavirusa
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23.04.2020 20:45 Ответить
Мы ожидаем ...
А МЫ не ожидаем! Не звали и не встречаем.
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23.04.2020 21:37 Ответить
Сейчас каждый день новый пик заболеваемости. Чисто математически при ежедневном приросте 8 -10% новых выявленных случаев, легко просчитать. На 1 мая будет более 10.000 человек. На 1 июня более 50 000. На 1 июля более 250 000!!! А к 1 сентября перевалит за 2 000 000. При таком раскладе пик будет к Новому году! Но деньги у многих уже закончились!!!!
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23.04.2020 21:42 Ответить
Скоро нарот відповість пєдаліку словами "великого припіzдента" -іди ти в жопу!
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23.04.2020 23:00 Ответить
НАКОНЕЦ ТО ОНИ ПОКАЗЫВАЮТ СВОИ ИСКРЕННИЕ ОЖИДАНИЯ !)
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24.04.2020 01:08 Ответить
 
 