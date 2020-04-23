Мусульмане Украины изменили порядок проведения традиционных мероприятий Рамадана из-за пандемии коронавируса
24 апреля мусульмане всего мира отмечают первый день главного месяца года – Рамадана, в течение которого постятся весь световой день, однако в этом году Рамадан совпал с глобальной пандемией коронавируса, что повлияло на порядок проведения традиционных мероприятий,
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Духовное управление мусульман Украины.
"Например, привычные коллективные молитвы, которые ранее ежегодно проходили в мечетях, теперь будут проводиться дома с участием членов семьи… В этом году в связи со сложной ситуацией Духовное управление мусульман Украины увеличило количество онлайн-проектов по случаю месяца Рамадана, чтобы даже в условиях карантина украинские мусульмане сохраняли чувство единства и могли удовлетворять свои духовные потребности", - сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Украины.
Также Духовное управление мусульман Украины организовало систему раздачи продуктовых наборов для проведения мусульманами ифтаров дома.
"Пандемия не помешает празднованию Рамадана украинскими мусульманами, просто изменится формат. Мы учитываем карантинные мероприятия и будем проводить ифтары в камерных домашних условиях. Это послужит укреплению внутрисемейных отношений", - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Духовного управления мусульман Украины Юрченко Екатерина.
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Да неужели? вот только некоторые из них:
«Убивайте их (многобожников), где бы вы их ни встретили, и изгоняйте их оттуда, откуда они вас изгнали. Искушение хуже, чем убийство.»
(Сура 2. «Корова», 191)
«Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и пока религия целиком не будет посвящена Аллаху. Но если они прекратят, то враждовать следует только с беззаконниками.»
(Сура 2. «Корова», 193)
«О те, которые уверовали! Сражайтесь с неверующими, которые находятся вблизи вас. И пусть они убедятся в вашей суровости. И знайте, что Аллах - с богобоязненными.»
(Сура 9. «Покаяние», 123)
«Сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют ни в Аллаха, ни в Последний день, которые несчитают запретным то, что запретили Аллах и Его Посланник, которые не исповедуют истинную религию, пока они не станут собственноручно платить дань, оставаясь униженными.»
(Сура 9. «Покаяние», 29)
Убивайте многобожников, где бы вы их ни обнаружили, берите ихв плен, осаждайте их и устраивайте для них любую засаду. Если же они раскаются и станут совершать намаз и выплачивать закят, то отпустите их, ибо Аллах - Прощающий, Милосердный.»
(Сура 9. «Покаяние», 5)
Кроме кацапского патриархата, единственной целью которого является уничтожение Украины как государства и истребление ее граждан.
как по мне - это очень вредно....