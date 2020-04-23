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Новости Коронавирус и карантин
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Мусульмане Украины изменили порядок проведения традиционных мероприятий Рамадана из-за пандемии коронавируса

Мусульмане Украины изменили порядок проведения традиционных мероприятий Рамадана из-за пандемии коронавируса

24 апреля мусульмане всего мира отмечают первый день главного месяца года – Рамадана, в течение которого постятся весь световой день, однако в этом году Рамадан совпал с глобальной пандемией коронавируса, что повлияло на порядок проведения традиционных мероприятий,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Духовное управление мусульман Украины.

"Например, привычные коллективные молитвы, которые ранее ежегодно проходили в мечетях, теперь будут проводиться дома с участием членов семьи… В этом году в связи со сложной ситуацией Духовное управление мусульман Украины увеличило количество онлайн-проектов по случаю месяца Рамадана, чтобы даже в условиях карантина украинские мусульмане сохраняли чувство единства и могли удовлетворять свои духовные потребности", - сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Украины.

Также Духовное управление мусульман Украины организовало систему раздачи продуктовых наборов для проведения мусульманами ифтаров дома.

"Пандемия не помешает празднованию Рамадана украинскими мусульманами, просто изменится формат. Мы учитываем карантинные мероприятия и будем проводить ифтары в камерных домашних условиях. Это послужит укреплению внутрисемейных отношений", - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Духовного управления мусульман Украины Юрченко Екатерина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мечети в Мекке и Медине закрылись впервые за века из-за коронавируса

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ислам (143) карантин (16729) мусульмане (258) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Мусульмане нормальные люди, в отличии от УПЦМП
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23.04.2020 20:33 Ответить
+9
То экстремисты, не путайте, в Коране нет суры про уничтожение инакомыслящих, как и в Библии нет стиха за Крестовые походы. Но ведь было же!
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23.04.2020 20:45 Ответить
+8
Представители всех религиозных течений, осознают опасность и ведут себя адекватно.
Кроме кацапского патриархата, единственной целью которого является уничтожение Украины как государства и истребление ее граждан.
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23.04.2020 20:35 Ответить
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Мусульмане нормальные люди, в отличии от УПЦМП
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23.04.2020 20:33 Ответить
Це дивлячись які мусульмани. Оцих відморозків важко назвати нормальними...

Мусульмане Украины изменили порядок проведения традиционных мероприятий Рамадана из-за пандемии коронавируса - Цензор.НЕТ 5849
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23.04.2020 20:41 Ответить
То экстремисты, не путайте, в Коране нет суры про уничтожение инакомыслящих, как и в Библии нет стиха за Крестовые походы. Но ведь было же!
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23.04.2020 20:45 Ответить
А термин неверные и джихад кто придумал? Джордж Гордон Байрон или Склодовская-Кюри?
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23.04.2020 21:01 Ответить
Есть дома Коран? Почитайте. Одна из мирных религий. Джихады там не описаны.
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23.04.2020 21:03 Ответить
https://censor.net/user/418722 в Коране нет суры про уничтожение инакомыслящих

Да неужели? вот только некоторые из них:

«Убивайте их (многобожников), где бы вы их ни встретили, и изгоняйте их оттуда, откуда они вас изгнали. Искушение хуже, чем убийство.»
(Сура 2. «Корова», 191)
«Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и пока религия целиком не будет посвящена Аллаху. Но если они прекратят, то враждовать следует только с беззаконниками.»
(Сура 2. «Корова», 193)
«О те, которые уверовали! Сражайтесь с неверующими, которые находятся вблизи вас. И пусть они убедятся в вашей суровости. И знайте, что Аллах - с богобоязненными.»
(Сура 9. «Покаяние», 123)
«Сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют ни в Аллаха, ни в Последний день, которые несчитают запретным то, что запретили Аллах и Его Посланник, которые не исповедуют истинную религию, пока они не станут собственноручно платить дань, оставаясь униженными.»
(Сура 9. «Покаяние», 29)
Убивайте многобожников, где бы вы их ни обнаружили, берите ихв плен, осаждайте их и устраивайте для них любую засаду. Если же они раскаются и станут совершать намаз и выплачивать закят, то отпустите их, ибо Аллах - Прощающий, Милосердный.»
(Сура 9. «Покаяние», 5)
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23.04.2020 22:43 Ответить
Почитайте Біблію. Там такого теж вагон і маленька кравчучка.
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23.04.2020 23:26 Ответить
ВСЕ ИСЛАМИСТЫ ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ! ПРОСТО МНОГИЕ ИЗ НИХ ТУПО ОБССЫКАЮТСЯ ОТ СТРАХА И ПОЭТОМУ НЕ ИДУТ В БАРМАЛЕИ РЭЗАТЬ ГОЛОВЫ ЛЮДЯМ.
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27.04.2020 11:33 Ответить
Представители всех религиозных течений, осознают опасность и ведут себя адекватно.
Кроме кацапского патриархата, единственной целью которого является уничтожение Украины как государства и истребление ее граждан.
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23.04.2020 20:35 Ответить
Рамада́н (араб. رمضان‎) або Рамаза́н (тур. ramazan) - місяць обов'язкового для мусульман посту (араб. صوم‎ «саум» або загальнотюркське ураза), є одним з п'яти стовпів ісламу. Протягом місяця Рамадан правовірні мусульмани в денний час відмовляються від прийому їжі, пиття, куріння та інтимної близькості. Тривалість місяця становить 29 або 30 днів і залежить від місячного календаря (див. Ісламський календар). Піст починається з початку світанку (після ранкового азана) і закінчується після заходу сонця (після вечірнього азана).
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23.04.2020 20:35 Ответить
днем не едят и не пьют..., а по ночам набивают желудки...
как по мне - это очень вредно....
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23.04.2020 20:38 Ответить
Каждому своё.
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23.04.2020 20:42 Ответить
Йедем дас зайне так сказать
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23.04.2020 20:56 Ответить
Бо днем Аллях все видит. А ночью темно слюшяй. Думать надо
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23.04.2020 20:58 Ответить
Зря вы так.
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23.04.2020 21:04 Ответить
Вы найдете другое объяснение? Какое?
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23.04.2020 21:07 Ответить
Вы про Рамадан? Не понял вопрос.
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23.04.2020 21:08 Ответить
Объяснение чего ночью жрать можно, а днём зась
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23.04.2020 21:12 Ответить
Такие традиции, скорее всего чем-то аргументированы в то время. Как у евреев
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23.04.2020 21:56 Ответить
Кожен дотримується норм своєї релігії. Думаю, що не варто обговорювати різницю, бо ніхто нікого не переконає.
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23.04.2020 20:47 Ответить
Приятно узнать, что ответственно подшли! А тут среди так называемых христиан под МП 130 тыщ обменялись вирусами и понесли его в народ, вместо того, чтоб нести Божье слово
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23.04.2020 20:55 Ответить
Вроде бы все церковные концессии адекватные, кроме московских мракобесов, почему то наша власть очень либеральна к кремлевским провокаторам.
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23.04.2020 20:55 Ответить
Вот все нормальные религии мира изменили свои обряды только сатанисты северного шаманата погрязшие в содомском грехе упоротые!
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23.04.2020 20:59 Ответить
Еще и сектанты Московского шаманата!
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23.04.2020 21:35 Ответить
Егорка, шо ты сегодня употреблял?
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23.04.2020 21:39 Ответить
Все, Єгорка полетів до свого масквабадського раю, де на нього чекають ішаки з підвищеним лібідо.
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23.04.2020 23:00 Ответить
Хороший хитрый пост- днём низзя, а за час до рассвета проснуться нажраться и натрахаться- можно. Ночью Аллах не видит.
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23.04.2020 22:31 Ответить
Знов срач. Де небудь аби послатися в коментарях. Респект мусульманам, вони добріші ніж християни, заявляю як парафіян УГКЦ.
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24.04.2020 00:49 Ответить
И добрише ниж иудеи -это тебе любой муслим на пальцах объяснит
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24.04.2020 01:30 Ответить
 
 