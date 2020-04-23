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Новости Коронавирус и карантин
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Количество случаев COVID-19 в США превысило 850 тыс., умерли 47,8 тыс. человек

Количество случаев COVID-19 в США превысило 850 тыс., умерли 47,8 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом на территории США выросло до 851,6 тыс. человек, более 47,8 тыс. человек умерли с начала эпидемии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

После некоторого замедления роста заболеваемости в конце прошлой недели вновь наблюдается увеличение количества инфицированных и скончавшихся. Количество летальных исходов более чем удвоилось за последние десять дней.

В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано 262,3 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от последствий заражения COVID-19 - около 20,4 тыс. человек. В соседнем штате Нью-Джерси выявлено 95,9 тыс. инфицированных. Там от коронавируса умерли более 5 тыс. человек. На третьем месте по количеству заболевших находится штат Массачусетс. Там зафиксировано более 42,9 тыс. инфицированных COVID-19. От коронавируса умерли 2,1 тыс. человек.

Всего из заболевших коронавирусом в США к настоящему времени вылечились 84,1 тыс. человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США зафиксированы случаи коронавируса у котов, - Центр по контролю и профилактике заболеваний

Суточные показатели смертности от коронавируса в штате Нью-Йорк продолжают снижаться, но не так быстро, как хотелось бы: за последние 24 часа умерли 438 человек, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

По его данным, 17 апреля 540 человек в штате Нью-Йорк стали жертвами COVID-19 за сутки, 18 апреля - 507, 19 апреля - 478, 20 апреля - 481, 21 апреля - 474, 22 апреля - 438.

"Показатели не снижаются настолько быстро, насколько мы бы хотели. Уровень смертности по-прежнему ужасающе трагичный", - сказал он журналистам в четверг.

Куомо отметил, что количество поступающих в больницы пациентов за сутки держится примерно на одном уровне: 20 апреля госпитализированы 1 367 человек, 21 апреля - 1 366, 22 апреля - 1 359.

Также читайте: За сутки в США зафиксированы 2 804 смерти от COVID-19 - наибольшее количество с начала пандемии. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

карантин (16729) Нью-Йорк (204) США (27118) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
вони, як і Швеція, в режимі соціал-дарвіністського експерименту

В Швеции за время эпидемии коронавируса скончался уже 2021 человек, сообщает https://interfax.by/news/policy/v_mire/1275075/ interfax.by со ссылкой на агентство общественного здравоохранения страны.
За сутки в стране зарегистрировали 84 летальных исхода, согласно статистике на сайте Worldometers.
Положительный тест на коронавирус сдали 16 тыс. 755 жителей страны, из них за последние сутки - 751 человек. Больше всего заболевших - 6,7 тыс. - выявлено в Стокгольмском регионе.
Напомним, Швеция не стала вводить жесткий карантин, как другие европейские страны, а ввела карантин только в школах и университетах. Власти Швеции запретили собираться группами больше 50 человек, в то время как в Германии, например, запрещено собираться вместе более чем двум людям. Также в Швеции продолжают работать кафе, не запрещено проводить свадьбы и другие мероприятия, если в них участвуют не более 50 человек.
СМИ и эксперты обращают внимание на то, что в соседних Финляндии, Дании и Норвегии, где действуют более жесткие меры, уровень смертности ниже, чем в Швеции.
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23.04.2020 20:40 Ответить
+6
В кацапстане все еще хуже -так что пуйло самый идиот
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23.04.2020 20:50 Ответить
+6
К берегам Ливии подошла эскадра Турецких кораблей,Эрдоган заточил Ятаган...мочить в сортире кремлевских ИХТАМНЕТов...
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23.04.2020 20:56 Ответить
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https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1J1_-w0AVzONDSK6FNOj2tH1A25Qc6Q_9&ll=53.831316774569515%2C28.15146064999999&z=6
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23.04.2020 20:37 Ответить
И они ещё протестуют против карантина!
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23.04.2020 20:38 Ответить
Китайцы таки набрехали со статистикой.
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23.04.2020 21:31 Ответить
Та шо им там?
100 000 сюда, 100 000 туда...
При миллиардном населении зачем считать такие мелочи?
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23.04.2020 21:42 Ответить
вони, як і Швеція, в режимі соціал-дарвіністського експерименту

В Швеции за время эпидемии коронавируса скончался уже 2021 человек, сообщает https://interfax.by/news/policy/v_mire/1275075/ interfax.by со ссылкой на агентство общественного здравоохранения страны.
За сутки в стране зарегистрировали 84 летальных исхода, согласно статистике на сайте Worldometers.
Положительный тест на коронавирус сдали 16 тыс. 755 жителей страны, из них за последние сутки - 751 человек. Больше всего заболевших - 6,7 тыс. - выявлено в Стокгольмском регионе.
Напомним, Швеция не стала вводить жесткий карантин, как другие европейские страны, а ввела карантин только в школах и университетах. Власти Швеции запретили собираться группами больше 50 человек, в то время как в Германии, например, запрещено собираться вместе более чем двум людям. Также в Швеции продолжают работать кафе, не запрещено проводить свадьбы и другие мероприятия, если в них участвуют не более 50 человек.
СМИ и эксперты обращают внимание на то, что в соседних Финляндии, Дании и Норвегии, где действуют более жесткие меры, уровень смертности ниже, чем в Швеции.
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23.04.2020 20:40 Ответить
Ниже на порядок.
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23.04.2020 20:45 Ответить
В 10 раз? Пруф є?
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23.04.2020 20:59 Ответить
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV)
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23.04.2020 21:07 Ответить
Швеція - трупів 2021 на сьогодні.
Сусідня Фінляндія - трупів 172 на сьогодні.
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23.04.2020 21:33 Ответить
У Швеції смертність хворих на коронавірус, - 12%.
У Фінляндії, - 4%. Різниця, як бачимо, - в 3 рази.
Якщо взяти до уваги, що в Швеції проживає вдвічі більше населення, то різниця становить 6 разів на користь Фінляндії по відсотку померлих до загальної кількості жителів.
А це різниця аж ніяк не на порядок.
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23.04.2020 21:55 Ответить
Ти б ще тисячні долі відсотка порахував, бухгалтер, раз тобі різниця в 600 відсотків мало.
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23.04.2020 22:01 Ответить
Якби вам замість 1 тисячі гривень дали 600 гривень, я чомусь думаю, що ви помітили б цю різницю...
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23.04.2020 22:35 Ответить
Ниже на порядок.
**********
На порядок нижче, - значить, має бути в 10 разів меншим. А це не так.
Рівень зараженості у Швеції, Норвегії і Данії практично ідентичний у відсотках до кількості населення.
Рівень смертності короновірусних хворих у Норвегії менший за шведський у 5 разів, у Данії, - у 2,5 разів.
У Фінляндії рівень зараженості менший майже в 2 рази, ніж у цих трьох скандинавських країнах. Але рівень смертності такий самий, як у Данії.

Дані на 23.04.2020
Перша цифра - кількість хворих, друга, - померлих
Кількість населення, - Швеція (10 млн), Данія (5,7 млн), Норвегія і Фінляндія, - по 5,3 млн


Sweden 16,755 2,021
Denmark 8,073 394
Norway 7,361 191
Finland 4,284 172
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23.04.2020 21:43 Ответить
Це пєсєц, бухгалтер... До чого тут кількість населення? Там, де більше населення, один хворий заразить 20, а там, де менше населення - 2, чи шо?
На першій стадії пандемії це не має жодного значення. А всі країни - на першій стадії.
І Китай теж.
Бо ще не вечір.
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23.04.2020 22:23 Ответить
До чого тут кількість населення?
*********
Загальний рівень захворюваності, - дуже важливий чинник.
Наприклад, 4 186 хворих для Бангладеш (170 млн жителів), - як для слона дробина.
А майже таке саме число, - 3 665, - для Люксембурга (614 тис жителів), - це вже значне число, - близько 0,5% усіх жителів.
Масштаб рівня захворюваності зовсім інший.
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23.04.2020 23:02 Ответить
Два кораблі стоять біля пірсу, скоро вийдуть в рейс на півроку. Маленький корабель, де 20 людей, і великий, де 1000 людей. На борт того і другого корабля входить по 1 вірусоносію. І обидва кораблі відпливають.
Через тиждень на 1 кораблі 10 хворих - і на 2 кораблі теж 10 хворих. А пливти і першому кораблю, і другому півроку.
І ти будеш мені розповідати, що на першому кораблі ситуація гірша, а на другому краща?
Ще через тиждень на першому кораблі хворі всі, лікувати нікому, померли 5, інші у важкому стані, корабель некерований.
На другому кораблі хворих 100 чоловік.
Ще через тиждень на другому кораблі 1000 хворих, лікувати нікому, померло 250, корабель некерований.
І ти будеш мені розповідати, що на першому кораблі ситуація гірша, а на другому краща, бо там людей більше?
Фейспалм.
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24.04.2020 00:45 Ответить
Вмощуйтеся зручненько, і я розкажу вам, як воно було насправді.
Екіпаж більшого корабля, незважаючи на хворобу, продовжив підтримувати намічений курс і, незважаючи на втрату кількох членів команди, досяг порту призначення.
А от на меншому кораблі екіпаж вимкнув двигуни і розбігся по каютах, щоб зупинити розповсюдження хвороби. Там померла всього одна хвора людина. Але некероване судно, дрейфуючи в небезпечних широтах, натрапило на підводні рифи, і затонуло.
Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. )))
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24.04.2020 02:25 Ответить
Трампу не позавидуешь - ему разведка докладывала еще в январе, и даже в прошлом году, но старичок привычно всех послал и ..... обосрался, а теперь ноет шо это все обезьяна из ВОЗ да товарищ Си(китайский красножопый ымператор) виновны, а он - рыжий и пушистый.
Теперь этот поциент может на кого-то напасть(хоть бы на Рашку) дабы удержаться еще один срок.
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23.04.2020 20:41 Ответить
Дійсно, що це жахлива кількість інфікованих та померлих, але хотілося би порівняти кількість інфікованих медиків США і України.
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23.04.2020 20:41 Ответить
Дональд Трамп отдал приказ расстреливать любые иранские корабли приближающиеся в американским военным кораблям...
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23.04.2020 20:41 Ответить
Вот бы ещё и сруских...
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23.04.2020 20:52 Ответить
_Война между Штатами и лаптерейхом = ядерный армагеддон. Тебе правда так помереть охота? Людоедов надо придушить до потери сознания экономически.
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23.04.2020 21:15 Ответить
Зачем воевать? Таранить! А помрём скоро все. Корона никуда не денется.
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23.04.2020 21:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Dub0R73MTg0 Пусті лікарні Це відео ви не побачите на головних телеканалах
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23.04.2020 21:57 Ответить
Источник красноречивый никнейм имеет.
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23.04.2020 22:01 Ответить
Не везёт американцам. И больных у них больше всего, и нефть WTI упала ниже Brent и Urals.https://www.rbc.ru/business/21/04/2020/5e9ec50f9a7947645f46e9ae

Трамп с Зеленским не родня дальняя какая?
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23.04.2020 20:45 Ответить
В кацапстане все еще хуже -так что пуйло самый идиот
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23.04.2020 20:50 Ответить
одни вы кацапы хорошо живёте...!)
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23.04.2020 22:07 Ответить
А как там в России,типо офиСциально,где-то после Урала и до китайских до окраин?
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23.04.2020 20:46 Ответить
Нефть в обед сделала кульбит поднявшись до 24 баков,но сеейчас онлайн... опять падение до 21
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23.04.2020 20:48 Ответить
https://enkorr.ua/ru/news/saudovskoy_aravii_pridetsya_perenapravit_svoi_tankery_esli_ssha_vvedut_zapret_na_import_nefti/241208 Сенатор США Тед Круз из нефтедобывающего штата Техас написал 21 апреля в Твиттере: «Мое послание к саудовцам: разверните свои танкеры в ад».
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23.04.2020 21:07 Ответить
Чак может легко поднять цены на WTI, но видимо пока не время.
Кількість випадків COVID-19 у США перевищила 850 тис., померло 47,8 тис. осіб - Цензор.НЕТ 7362
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23.04.2020 21:11 Ответить
Ага! То то Калифорния протестует! Молодцы американцы...Кипяток в памперсах им не знаком!
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23.04.2020 20:49 Ответить
Наступного разу, кацап, будеш не «лапки Буша» жерти, а смоктати моржовий» йух.
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23.04.2020 20:57 Ответить
*про нефть
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23.04.2020 20:51 Ответить
50 тысяч убитых советских в Афгане за 10 лет. А тут 50 за два месяца. Это катастрофа.
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23.04.2020 20:51 Ответить
Штаты лучше сравнивать не с советскими в Афганистане, а с американскими во Вьетнаме.
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23.04.2020 20:54 Ответить
Советское быдло дохло не только во Въетнаме....
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23.04.2020 20:57 Ответить
В Анголі дохло, в Буркіна-Фасо ...
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23.04.2020 20:59 Ответить
среди того быдла были и украинцы. Тоже быдло? Если бы там были твои родственники или предки тоже быдло были бы?
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23.04.2020 21:01 Ответить
50000 за 15 лет.
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23.04.2020 20:58 Ответить
Намного больше...если афганцев погибло 2 миллиона,а они ВОИНЫ в отличие от советских трусов...
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23.04.2020 21:00 Ответить
https://censor.net/user/418722 Какие 50 тыс? В Афганистане 15 тыс убитых.
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23.04.2020 21:04 Ответить
за 10 лет войны Афганистан прошло не менее трех миллионов человек, из них 800 тысяч участвовало в боевых действиях. Наши общие потери составили не менее 460 тысяч человек, из них - 50 тысяч убитых, 180 тысяч раненых, в том числе 100 тысяч подорвавшихся на минах - тяжелораненых, 1000 пропавших без вести, 230 тысяч больных гепатитом, желтухой, брюшным тифом.
Получается, что в официальных данных страшные цифры занижены примерно в 10 раз.
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23.04.2020 21:07 Ответить
https://censor.net/user/418722 Бред. Какие "100 тыс подорвавшихся на минах"? Это в год, по 10 тыс подрывалось? Все погибшие давно известны поименно, как и попавшие в плен и прочие. И все цифры круглые? Кто это высрал, ссылку.
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23.04.2020 21:11 Ответить
https://licey.net/free/2-srazheniya__izmenivshie_hod_istorii/12-srazheniya__izmenivshie_hod_istorii__1945_2004/stages/1288-48_cena_afganskoi_voiny.html
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23.04.2020 21:14 Ответить
Бред
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24.04.2020 12:39 Ответить
Дивні речі творяться, мушу сказати: чи існує якийсь інший НЙ? Чи миття рук працює, навіть маски не завжди одягаю але гей!-до дому добираюсь за хвилини!
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23.04.2020 20:51 Ответить
К берегам Ливии подошла эскадра Турецких кораблей,Эрдоган заточил Ятаган...мочить в сортире кремлевских ИХТАМНЕТов...
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23.04.2020 20:56 Ответить
расширяет империю. Вернее, пытается.
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23.04.2020 21:03 Ответить
Трамп не переживает, потому что знает, что потом желающих иммигрировать в Америку очередь.. население т.е. у них не убудет, зато экономика сохранится
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23.04.2020 21:01 Ответить
на КАЖДОГО умершего от короняжки™ приходится 565 уничтоженных рабочих мест

За последние 4 недели заявления подали 26.5 миллионов человек Это примерно каждый 6 от всех американцев работавших в феврале (трудоустроено было 158 миллионов).
2. Эта цифра более чем в 10 раз хуже, чем самое худшее, что было за последние полвека в США.
Кількість випадків COVID-19 у США перевищила 850 тис., померло 47,8 тис. осіб - Цензор.НЕТ 3053
https://www.zerohedge.com/personal-finance/565-americans-have-lost-their-job-every-confirmed-covid-19-death-us 565 Americans Have Lost Their Job For Every Confirmed COVID-19 Death In The US
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23.04.2020 21:38 Ответить
а если протестировать вообще всех америкосов, но при этом не записывать всех подряд в "умерших от коронавируса", то получилось бы 60 млн. зараженных (именно зараженных, а не болеющих) и тыщ 10 умерших
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23.04.2020 21:01 Ответить
В США 330 миллионов населения,на РАБссиии нет и 70...,по данным ЗАГСов РАБссии за 2011 год...а эьто точные данные,ибо именно ЗАГС ведет количество дохляков снимая их с УЧЕТА...
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23.04.2020 21:03 Ответить
В Твиттере какие-то ролики с вооруженными американскими гражданами за и против Трампа. Как бы они там не начали мочить друг друга.
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23.04.2020 21:04 Ответить
Ти, кацапчєг, головне віруй!))))
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23.04.2020 21:28 Ответить
ЧВК ВагнерНЕТы применили в Ливии химическое оружие,теперь все,Турция будет мочить крыс Путлера в Ливиии тысячами...
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23.04.2020 21:10 Ответить
Жесть.что там глава майкрософт,набодяжил вакцины для супрунши, скоро на испытание в Украину припрут?
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23.04.2020 21:12 Ответить
Федеральные войска РАБссии вошли в Чечню.неужели Кадырова мочить в сортире?
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23.04.2020 21:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Dub0R73MTg0 Пустые больницы под истерические вопли СМИ о пандемии коронавируса Этого не покажут главные телеканалы...
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23.04.2020 21:23 Ответить
Я кажу вам! -Дивні-дивні речі! Є госпіталі, які звільняють людей. Це правда. Я повністю погоджуюсь із цим відео. Я в і ті кожний день по роботі на вулиці. Вже тут казав де працюю. Я працюю на місто. Вчора пройшов тест-нічого. Навіть і близько немає того, що у вас передають! Але хто тут кому вірить?)
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23.04.2020 21:32 Ответить
Незабываем, что это на 330 млн.населения и подсчет ведётся по всем легочникам, COVID-19 в приоритете, об основных заболеваниях ни слова. Статистика умалчивает о том, что нет умерших чисто от COVID-19 без учёта хронических заболеваний.
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23.04.2020 21:29 Ответить
Після того, як сфальсифікували 911 з хмарочосами і пентагоном, особливо вірити офіційній владі США теж таке собі сумнівне заняття.
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23.04.2020 22:19 Ответить
Да у нас то же самое. Просто переносится болезнь легче. Вон взять общежитие в Вишневом где после двух тяжело заболевших сделали тест всем жителям общежития так все оказались больные. Просто у большинства нет никаких симптомов.

Для интереса нужно взять один или пару домов в Киеве и проверить на наличие вируса. Думаю у большинства он будет обнаружен.
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23.04.2020 22:17 Ответить
 
 