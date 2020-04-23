Количество случаев COVID-19 в США превысило 850 тыс., умерли 47,8 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом на территории США выросло до 851,6 тыс. человек, более 47,8 тыс. человек умерли с начала эпидемии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

После некоторого замедления роста заболеваемости в конце прошлой недели вновь наблюдается увеличение количества инфицированных и скончавшихся. Количество летальных исходов более чем удвоилось за последние десять дней.

В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано 262,3 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от последствий заражения COVID-19 - около 20,4 тыс. человек. В соседнем штате Нью-Джерси выявлено 95,9 тыс. инфицированных. Там от коронавируса умерли более 5 тыс. человек. На третьем месте по количеству заболевших находится штат Массачусетс. Там зафиксировано более 42,9 тыс. инфицированных COVID-19. От коронавируса умерли 2,1 тыс. человек.

Всего из заболевших коронавирусом в США к настоящему времени вылечились 84,1 тыс. человек.

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Суточные показатели смертности от коронавируса в штате Нью-Йорк продолжают снижаться, но не так быстро, как хотелось бы: за последние 24 часа умерли 438 человек, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

По его данным, 17 апреля 540 человек в штате Нью-Йорк стали жертвами COVID-19 за сутки, 18 апреля - 507, 19 апреля - 478, 20 апреля - 481, 21 апреля - 474, 22 апреля - 438.

"Показатели не снижаются настолько быстро, насколько мы бы хотели. Уровень смертности по-прежнему ужасающе трагичный", - сказал он журналистам в четверг.

Куомо отметил, что количество поступающих в больницы пациентов за сутки держится примерно на одном уровне: 20 апреля госпитализированы 1 367 человек, 21 апреля - 1 366, 22 апреля - 1 359.

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