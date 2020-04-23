Количество случаев COVID-19 в США превысило 850 тыс., умерли 47,8 тыс. человек
Число заразившихся коронавирусом на территории США выросло до 851,6 тыс. человек, более 47,8 тыс. человек умерли с начала эпидемии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
После некоторого замедления роста заболеваемости в конце прошлой недели вновь наблюдается увеличение количества инфицированных и скончавшихся. Количество летальных исходов более чем удвоилось за последние десять дней.
В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано 262,3 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от последствий заражения COVID-19 - около 20,4 тыс. человек. В соседнем штате Нью-Джерси выявлено 95,9 тыс. инфицированных. Там от коронавируса умерли более 5 тыс. человек. На третьем месте по количеству заболевших находится штат Массачусетс. Там зафиксировано более 42,9 тыс. инфицированных COVID-19. От коронавируса умерли 2,1 тыс. человек.
Всего из заболевших коронавирусом в США к настоящему времени вылечились 84,1 тыс. человек.
Суточные показатели смертности от коронавируса в штате Нью-Йорк продолжают снижаться, но не так быстро, как хотелось бы: за последние 24 часа умерли 438 человек, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.
По его данным, 17 апреля 540 человек в штате Нью-Йорк стали жертвами COVID-19 за сутки, 18 апреля - 507, 19 апреля - 478, 20 апреля - 481, 21 апреля - 474, 22 апреля - 438.
"Показатели не снижаются настолько быстро, насколько мы бы хотели. Уровень смертности по-прежнему ужасающе трагичный", - сказал он журналистам в четверг.
Куомо отметил, что количество поступающих в больницы пациентов за сутки держится примерно на одном уровне: 20 апреля госпитализированы 1 367 человек, 21 апреля - 1 366, 22 апреля - 1 359.
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100 000 сюда, 100 000 туда...
При миллиардном населении зачем считать такие мелочи?
В Швеции за время эпидемии коронавируса скончался уже 2021 человек, сообщает https://interfax.by/news/policy/v_mire/1275075/ interfax.by со ссылкой на агентство общественного здравоохранения страны.
За сутки в стране зарегистрировали 84 летальных исхода, согласно статистике на сайте Worldometers.
Положительный тест на коронавирус сдали 16 тыс. 755 жителей страны, из них за последние сутки - 751 человек. Больше всего заболевших - 6,7 тыс. - выявлено в Стокгольмском регионе.
Напомним, Швеция не стала вводить жесткий карантин, как другие европейские страны, а ввела карантин только в школах и университетах. Власти Швеции запретили собираться группами больше 50 человек, в то время как в Германии, например, запрещено собираться вместе более чем двум людям. Также в Швеции продолжают работать кафе, не запрещено проводить свадьбы и другие мероприятия, если в них участвуют не более 50 человек.
СМИ и эксперты обращают внимание на то, что в соседних Финляндии, Дании и Норвегии, где действуют более жесткие меры, уровень смертности ниже, чем в Швеции.
Сусідня Фінляндія - трупів 172 на сьогодні.
У Фінляндії, - 4%. Різниця, як бачимо, - в 3 рази.
Якщо взяти до уваги, що в Швеції проживає вдвічі більше населення, то різниця становить 6 разів на користь Фінляндії по відсотку померлих до загальної кількості жителів.
А це різниця аж ніяк не на порядок.
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На порядок нижче, - значить, має бути в 10 разів меншим. А це не так.
Рівень зараженості у Швеції, Норвегії і Данії практично ідентичний у відсотках до кількості населення.
Рівень смертності короновірусних хворих у Норвегії менший за шведський у 5 разів, у Данії, - у 2,5 разів.
У Фінляндії рівень зараженості менший майже в 2 рази, ніж у цих трьох скандинавських країнах. Але рівень смертності такий самий, як у Данії.
Дані на 23.04.2020
Перша цифра - кількість хворих, друга, - померлих
Кількість населення, - Швеція (10 млн), Данія (5,7 млн), Норвегія і Фінляндія, - по 5,3 млн
Sweden 16,755 2,021
Denmark 8,073 394
Norway 7,361 191
Finland 4,284 172
На першій стадії пандемії це не має жодного значення. А всі країни - на першій стадії.
І Китай теж.
Бо ще не вечір.
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Загальний рівень захворюваності, - дуже важливий чинник.
Наприклад, 4 186 хворих для Бангладеш (170 млн жителів), - як для слона дробина.
А майже таке саме число, - 3 665, - для Люксембурга (614 тис жителів), - це вже значне число, - близько 0,5% усіх жителів.
Масштаб рівня захворюваності зовсім інший.
Через тиждень на 1 кораблі 10 хворих - і на 2 кораблі теж 10 хворих. А пливти і першому кораблю, і другому півроку.
І ти будеш мені розповідати, що на першому кораблі ситуація гірша, а на другому краща?
Ще через тиждень на першому кораблі хворі всі, лікувати нікому, померли 5, інші у важкому стані, корабель некерований.
На другому кораблі хворих 100 чоловік.
Ще через тиждень на другому кораблі 1000 хворих, лікувати нікому, померло 250, корабель некерований.
І ти будеш мені розповідати, що на першому кораблі ситуація гірша, а на другому краща, бо там людей більше?
Фейспалм.
Екіпаж більшого корабля, незважаючи на хворобу, продовжив підтримувати намічений курс і, незважаючи на втрату кількох членів команди, досяг порту призначення.
А от на меншому кораблі екіпаж вимкнув двигуни і розбігся по каютах, щоб зупинити розповсюдження хвороби. Там померла всього одна хвора людина. Але некероване судно, дрейфуючи в небезпечних широтах, натрапило на підводні рифи, і затонуло.
Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. )))
Теперь этот поциент может на кого-то напасть(хоть бы на Рашку) дабы удержаться еще один срок.
Трамп с Зеленским не родня дальняя какая?
Получается, что в официальных данных страшные цифры занижены примерно в 10 раз.
За последние 4 недели заявления подали 26.5 миллионов человек Это примерно каждый 6 от всех американцев работавших в феврале (трудоустроено было 158 миллионов).
2. Эта цифра более чем в 10 раз хуже, чем самое худшее, что было за последние полвека в США.
https://www.zerohedge.com/personal-finance/565-americans-have-lost-their-job-every-confirmed-covid-19-death-us 565 Americans Have Lost Their Job For Every Confirmed COVID-19 Death In The US
Для интереса нужно взять один или пару домов в Киеве и проверить на наличие вируса. Думаю у большинства он будет обнаружен.