На Днепропетровщине прокурор задержан на взятке 7 тыс. долл. за закрытие дела, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали прокурора Днепропетровской местной прокуратуры во время получения им взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, прокурор требовал и получил от местной жительницы взятку в сумме 7 тыс. долларов. За эти деньги он обещал посодействовать в закрытии уголовного производства по факту хранения наркотических веществ, где фигурировала женщина. В случае отказа прокурор угрожал направить в суд обвинительный акт в отношении нее.

23 апреля прокурора задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения взятки.

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В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украина).

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