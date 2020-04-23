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На Днепропетровщине прокурор задержан на взятке 7 тыс. долл. за закрытие дела, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали прокурора Днепропетровской местной прокуратуры во время получения им взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

На Днепропетровщине прокурор задержан на взятке 7 тыс. долл. за закрытие дела, - ГБР 01

По предварительной информации, прокурор требовал и получил от местной жительницы взятку в сумме 7 тыс. долларов. За эти деньги он обещал посодействовать в закрытии уголовного производства по факту хранения наркотических веществ, где фигурировала женщина. В случае отказа прокурор угрожал направить в суд обвинительный акт в отношении нее.

23 апреля прокурора задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения взятки.

На Днепропетровщине прокурор задержан на взятке 7 тыс. долл. за закрытие дела, - ГБР 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На взятке в $25 тыс. попался прокурор Одесской прокуратуры, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На Днепропетровщине прокурор задержан на взятке 7 тыс. долл. за закрытие дела, - ГБР 03

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украина).

Также смотрите: На Донетчине на взятке 91 тыс. грн за закрытие дела задержан прокурор, - СБУ. ФОТО

Автор: 

взятка (6183) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) прокурор (1132) ГБР (3045) Днепропетровская область (4071)


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Топ комментарии
+10
Ничего, дело рассыпется, ему ещё компенсацию за моральный ущерб государство выплатит! Вот увидите.
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23.04.2020 21:08 Ответить
+6
Вот же ж падло. Как он там уцелел во время судебной реформы? Ну, это уже, наверное, последний.
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23.04.2020 21:03 Ответить
+6
Последний?
Ну, разве что на эту дату
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23.04.2020 21:11 Ответить
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Вот же ж падло. Как он там уцелел во время судебной реформы? Ну, это уже, наверное, последний.
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23.04.2020 21:03 Ответить
Последний?
Ну, разве что на эту дату
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23.04.2020 21:11 Ответить
На Дніпропетровщині прокурора затримали на хабарі 7 тис. дол. за закриття справи, - ДБР - Цензор.НЕТ 6483
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23.04.2020 21:34 Ответить
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23.04.2020 21:19 Ответить
Вот это новость!
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23.04.2020 21:06 Ответить
Ничего, дело рассыпется, ему ещё компенсацию за моральный ущерб государство выплатит! Вот увидите.
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23.04.2020 21:08 Ответить
сто пудов
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23.04.2020 21:43 Ответить
Совкова зв'язка "слідчий-прокурвор-суддя" працює досі. І безвідмовно.
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24.04.2020 08:50 Ответить
Ещё зарплаты им поднимать, в общую зону его козла.
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23.04.2020 21:16 Ответить
Не, закон их хранит. Красная зона.
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23.04.2020 21:21 Ответить
Почему ДБР? Ловить взяточников СБУ, НАБУ и полиции уже не доверяют?
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23.04.2020 21:20 Ответить
Все еще доверяешь Арсену Рюкзаковичу и ему подобным ??...
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24.04.2020 03:16 Ответить
Від трубились і від рябошапились, дивись і праціників прокуратури почали потихеньку хлопать. Саме корумповане відомство, тому й кримінальні справи не розслідуються, тому й звинувачення в судах нульове бо прокурори не привикли праювати, а тільки керувати потоками. Невідомо тільки чому в Києві поний глухарь, люди не знають кому поскаржитись на прокуроський беспредел. А регіональне кивське ДБР - підтрубачники, як сиділи на своїх посадах так і сидять, ніби їх це не касається, разом з прокурорськими і дальше трубачать, навіть короновірус не заважає.
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23.04.2020 21:28 Ответить
При ***** усі скарги на прокурворську мерзоту спускались на виконання тим, на кого скаржились.
При Вовані поки що нічого не помінялося.
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24.04.2020 08:49 Ответить
Це все вже сто разів було , згадайте діамантвих прокурорів . Не пам,ятаю що б хоч одного прокурора посадили (!) Якщо ти не атошник не волонтер не патріот то хто ж тебе посадить ??
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23.04.2020 21:42 Ответить
Завтра он восстановится через суд и с налогов которые я плачу ему нужно будет выплатить компенсацию за время вынужденного прогула
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23.04.2020 22:06 Ответить
Суд відпустить под лічноє обязатєльство....Тьху , часи Порошенка нікуди не ділись.
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23.04.2020 23:33 Ответить
Вот оно, "житие святых", точнее "святош"....
От вора дубинкой, от приказного полтинкой (откуплюсь) (С).
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24.04.2020 03:12 Ответить
Фальсифікація справ і закриття справ за хабарі - основний вид доходів 99.9% прокурворської мерзоти.
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24.04.2020 08:47 Ответить
Брали прокуроры мзду,берут и будут брать пока власть не прекратит панькаться с ними,и садить с конфискацией.
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24.04.2020 09:49 Ответить
 
 