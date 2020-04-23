На Днепропетровщине прокурор задержан на взятке 7 тыс. долл. за закрытие дела, - ГБР. ФОТО
Правоохранители задержали прокурора Днепропетровской местной прокуратуры во время получения им взятки.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, прокурор требовал и получил от местной жительницы взятку в сумме 7 тыс. долларов. За эти деньги он обещал посодействовать в закрытии уголовного производства по факту хранения наркотических веществ, где фигурировала женщина. В случае отказа прокурор угрожал направить в суд обвинительный акт в отношении нее.
23 апреля прокурора задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения взятки.
В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украина).
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