Вуйчич извинился за то, что пророссийский пропагандист Шарий купил и использовал его видео
Проповедник и мотивационный тренер Ник Вуйчич записал видео для пророссийского пропагандиста Анатолия Шария, которое тот использовал, но не указал, что купил его. Теперь Вуйчич принес свои извинения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Вуйчича.
Пророссийский блогер Анатолий Шарий похвастался, что Майк Тайсон и Ник Вуйчич записали ему видео с благодарностями. Правда, он забыл уточнить, что видео были куплены на сервисе Cameo, на котором известные люди записывают видеообращения и поздравления за деньги. Видео от Вуйчича стоило 149 долларов.
Теперь Ник Вуйчич решил принести свои извинения. В своем посте и видео он попросил прощения и написал, что никогда не хотел, чтобы его видео использовали в политических целях. Также он пообещал, что впредь будет проверять информацию.
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https://censor.net/news/3108836/kremlevskiyi_propagandist_shariyi_proigral_delo_v_verhovnom_sude_glavredu_tsenzornet_butusovu
Смешно, когда "русский мир" в Украине поддерживают, судя по фамилии те, кто не имеет абсолютно никакого отношения ни к русскому, ни к украинскому.
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Украина, УССР не была частью паРаши, РСФСР в подохшем сесесере, а была одной из 15 СТРАН, составляющих союз сесер. сесесер в конце 1922 года как раз и был создан и УКРАИНОЙ, и обосРашкой, и БеларусьЮ, странами основательницами совка.
Как в этом случае, идиот, Украина могла сепаратисткой по отношению к паРаше,ведь она не была её частью?
Кроме того, если бы ты, чебурек номерной, был хотя бы немного поумней, то знал бы, что о свой самостоятельности и фактически выходе из совка обосРашка обьявила на год раньше Украины, обьявила на сьезде народных депутатов рассеи, не проведя референдум, как это сделала Украина, которая обьявила о своей независимости на год позже паРаши и оформила все гораздо законней, с проведением общенародного референдума.
Так шта, убогий, ищи виноватых в развал совка в сраной раше-паРаше, в том числе и среди ид отов из ГКЧП, без них, возможно, удалось бы подписать новый союзный договор на новых условиях. Изучай матчасть, идиот, и не пиши больше ерундой. Где вас только штампуют, таких безграмотный тупых придурков...?
Не удивительно, что большинство свидетелей секты петуШария составляют именно такие безграмотные, с напрочь засранными мозгами дауны, им можно выливать любой бред.
Уму непостижимо, настолько нужно быть с напрочь отбитыми мозгами и всеядными, про интеллект вообще промолчим, чтобы смотреть и слушать этих говноедов от рашистской пропаганды, годами засирающим мозги и без того идиотам.
Большинство из свидетелей секты петуШария - убогие, тупорылые ********* типа желающие разобраться, но ведь и хАхлы-малороссцы есть среди его многолетних зрителей и слушателей... Впрочем, чему удивляться после прошлогодней победы на выборах секты ЗеБилов и свидетелей криворожской квартальной шмаркли... все мы видим, что приход к власти идиотов, авантюристов, профанов и просто рашистских подстилок из числа хАхлов-малороссцев ведёт к катастрофе по всем фронтам...
Нефіг своє відео продавати наліво і направо, Майка це теж стосується.
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Я в шоке, чем люди только не страдают.
https://www.youtube.com/watch?v=uy_55JsJ8eM
До РЕЧІ - АДВОКАТІВ ДЛЯ СУДУ У НІДЕРЛАДНАХ ШАРІЮ РЕКОМЕНДУВАЛО ПОСОЛЬСТВО РОСІЇ
Це були гарні адвокати які змусили суддю прийняти рішення на користь педофіла Шарія і виплатити йому десятки тисяч євро
И к стати Вуйчич фанат Путина. Он же мечтает его обнять.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Вуйчича
https://www.facebook.com/NickVujicic/videos/812263429182853/