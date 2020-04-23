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Вуйчич извинился за то, что пророссийский пропагандист Шарий купил и использовал его видео

Проповедник и мотивационный тренер Ник Вуйчич записал видео для пророссийского пропагандиста Анатолия Шария, которое тот использовал, но не указал, что купил его. Теперь Вуйчич принес свои извинения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Вуйчича. 

Пророссийский блогер Анатолий Шарий похвастался, что Майк Тайсон и Ник Вуйчич записали ему видео с благодарностями. Правда, он забыл уточнить, что видео были куплены на сервисе Cameo, на котором известные люди записывают видеообращения и поздравления за деньги. Видео от Вуйчича стоило 149 долларов.

Теперь Ник Вуйчич решил принести свои извинения. В своем посте и видео он попросил прощения и написал, что никогда не хотел, чтобы его видео использовали в политических целях. Также он пообещал, что впредь будет проверять информацию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шарий купил ролики, в которых Тайсон и Вуйчич хвалят его, на сервисе Cameo, - Стерненко. ВИДЕО

Автор: 

Ник Вуйчич (10) Шарий Анатолий (228)


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Топ комментарии
+43
Порядні люди визнають свої помилки та вибачаються. В Україні ті, хто помилився з вибором твердо стоять у своєму глухому куті. Так ми довго не виберемося з лайна.
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23.04.2020 21:20 Ответить
+42
Вуйчич погидував тим шмарієм.
Як народ, який вважає себе адекватним, може дивитись роліки того недоблогера ??
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23.04.2020 21:20 Ответить
+24
Шарік-Чмошник рідкісний. Як і всі прокацапські і прокремлівські пропагандони ...
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23.04.2020 23:06 Ответить
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Усик - друг Шария, вы тут поосторожнее

Вуйчич вибачився за те, що проросійський пропагандист Шарій купив і використовував його відео - Цензор.НЕТ 2321
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24.04.2020 00:05 Ответить
Усик тож в работники Макдональдса згодится

Вуйчич вибачився за те, що проросійський пропагандист Шарій купив і використовував його відео - Цензор.НЕТ 6737
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24.04.2020 00:47 Ответить
БАЖАЮ ПРОГРАША ЯК ЛОМАЧЕНКУ ТАК І УСИКУ - ЧЕМПІОНИ МАЛОРОСІЇ ОСОБЛИВО МЕНІ НЕ ПОТРІБНІ
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24.04.2020 12:40 Ответить
ДАЮ 1000$ ЗА ШАРИЯ ПРИ ТЕЛЕ ВУЙЧИЧА!!!
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24.04.2020 01:35 Ответить
Використовувати людей з такими вадами як вуйчич це так по-шарієвські...
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24.04.2020 07:14 Ответить
Что за ерунду пишут. Что значит Шарий использовал? Он с ним , что в парке на лавке встретился? В лесу на тропинке, как лиса с колобком? У Вуйчича целая команда обслуживающего персонала, различных менеджеров и юристов. Именно эти люди его и подставили , выполняя заказ от шарика или не шарика,во всяком случае думая, что шарик -лошарик и всё прокатит. А оно воно как вышло...Если будет суд, то всё выяснится. И как вы понимаете вариантов только два- если заказ делал не плохой шарик,то его сделал очень хороший....
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24.04.2020 08:08 Ответить
Читай, гнида промосковская:
https://censor.net/news/3108836/kremlevskiyi_propagandist_shariyi_proigral_delo_v_verhovnom_sude_glavredu_tsenzornet_butusovu

Смешно, когда "русский мир" в Украине поддерживают, судя по фамилии те, кто не имеет абсолютно никакого отношения ни к русскому, ни к украинскому.
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24.04.2020 12:29 Ответить
У толика судьба такая- быть говном. Фу... И находятся же идиоты , которые слушают его после всей этой лжи, еще с начала войны.
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24.04.2020 08:43 Ответить
Шакал шарий еще жив?Вот кого надо наградить КоронвиРУСом,гниды не имеют права на жизнь
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24.04.2020 10:10 Ответить
В следующий раз, на акциях педофила Шария, нужно будет раздавать красные шарики с надписью "ГАНДОНЫ ПЕДОФИЛА"!
Акция, так АКЦИЯ!
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24.04.2020 12:03 Ответить
Слышь ты, чебурек, ещё один безграмотный идиот из секты петуШария, ты бы почитал что-нибудь приличное, прежде чем писать свой бред.
Украина, УССР не была частью паРаши, РСФСР в подохшем сесесере, а была одной из 15 СТРАН, составляющих союз сесер. сесесер в конце 1922 года как раз и был создан и УКРАИНОЙ, и обосРашкой, и БеларусьЮ, странами основательницами совка.
Как в этом случае, идиот, Украина могла сепаратисткой по отношению к паРаше,ведь она не была её частью?
Кроме того, если бы ты, чебурек номерной, был хотя бы немного поумней, то знал бы, что о свой самостоятельности и фактически выходе из совка обосРашка обьявила на год раньше Украины, обьявила на сьезде народных депутатов рассеи, не проведя референдум, как это сделала Украина, которая обьявила о своей независимости на год позже паРаши и оформила все гораздо законней, с проведением общенародного референдума.

Так шта, убогий, ищи виноватых в развал совка в сраной раше-паРаше, в том числе и среди ид отов из ГКЧП, без них, возможно, удалось бы подписать новый союзный договор на новых условиях. Изучай матчасть, идиот, и не пиши больше ерундой. Где вас только штампуют, таких безграмотный тупых придурков...?

Не удивительно, что большинство свидетелей секты петуШария составляют именно такие безграмотные, с напрочь засранными мозгами дауны, им можно выливать любой бред.
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24.04.2020 12:41 Ответить
петуШарий, мордатый, с вечной подлой, тошнотворной ухмылочкой мудак - одна из самый мерзких тварей, работающих на обосРашку. Можно ещё припомнить убогую монтян, правда та слишком мелкая сейчас в ряду пропаГандонов на рашистском антиукраинском фронте, но все равно собирает десятки тысяч просмотров.
Уму непостижимо, настолько нужно быть с напрочь отбитыми мозгами и всеядными, про интеллект вообще промолчим, чтобы смотреть и слушать этих говноедов от рашистской пропаганды, годами засирающим мозги и без того идиотам.

Большинство из свидетелей секты петуШария - убогие, тупорылые ********* типа желающие разобраться, но ведь и хАхлы-малороссцы есть среди его многолетних зрителей и слушателей... Впрочем, чему удивляться после прошлогодней победы на выборах секты ЗеБилов и свидетелей криворожской квартальной шмаркли... все мы видим, что приход к власти идиотов, авантюристов, профанов и просто рашистских подстилок из числа хАхлов-малороссцев ведёт к катастрофе по всем фронтам...
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24.04.2020 12:24 Ответить
Оце в тебе дуркувате пригорає, це жах.
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24.04.2020 14:30 Ответить
ВОТ КАК НИЗКО ДЕЙСТВУЮТ ПРОПУТИНСКИЕ ШЕСТЕРКИ !!!
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24.04.2020 13:26 Ответить
Вуйчича тепер по життю будуть підозрювати в рашизмі і ватизмі
Нефіг своє відео продавати наліво і направо, Майка це теж стосується.
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24.04.2020 13:49 Ответить
Ти довбонуте, цей Вукіч працює за гроші,він підтимував майдан, Турчінова,росію та путіна.
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24.04.2020 14:32 Ответить
кому взагалі хочеться ворушити ту купу лайна? не гидуєте?
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24.04.2020 13:53 Ответить
149 долларов? Какая-то дешёвая шлюха
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24.04.2020 14:48 Ответить
сервисе Cameo, на котором известные люди записывают видеообращения и поздравления за деньги.

---

Я в шоке, чем люди только не страдают.
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24.04.2020 15:48 Ответить
Вуйчич унизил ПетуШария

https://www.youtube.com/watch?v=uy_55JsJ8eM
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24.04.2020 17:24 Ответить
Нік,не переймайся такою хєрнею як шарій-це кремлівський прихвостень:скреп,одним словом.Біда з ними:за брехню заробляють гроші...а потім не встигають їх витратити-хазяї не дають....особливо,останнім часом,все так прискорилось....
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24.04.2020 18:12 Ответить
Ти недолуга,цей Вукіч вітав Путіна та хотів з ним зустрітися,казав що Путін це велика людина,але той Шарій його приструнить за наклеп,бо він нічого не купував,і той сайт це визнав,Вукічу гаплик.
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24.04.2020 22:55 Ответить
Вадм мазепа,кінчений долугий,і ти бійся Вуйчіча:бо для таких придурків як ти і твоє поц шарій,навіть така людина як Нік є загрозую...злякалося мудило?
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25.04.2020 05:52 Ответить
все понимают что шарий токсичный....
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24.04.2020 19:20 Ответить
Сестра Шарія про свого брата і його позиви у суди проти рідної сестри
До РЕЧІ - АДВОКАТІВ ДЛЯ СУДУ У НІДЕРЛАДНАХ ШАРІЮ РЕКОМЕНДУВАЛО ПОСОЛЬСТВО РОСІЇ

Це були гарні адвокати які змусили суддю прийняти рішення на користь педофіла Шарія і виплатити йому десятки тисяч євро

Вуйчич вибачився за те, що проросійський пропагандист Шарій купив і використовував його відео - Цензор.НЕТ 9928
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24.04.2020 19:25 Ответить
Авжеж,і присудив їй ще додатково виплати Шарію 30000 євро за наклеп.
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24.04.2020 22:57 Ответить
І тому шарій не пєдофіл
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24.04.2020 23:21 Ответить
Друже, диму без вогню не буває, так що не треба розказувати тут який гарний пацан шарій - його багато хто знає по його діяльності у YouTube і блогах і більш брехливої тварі ніж шарій ще треба пошукати (окрім кацапів для яких брехати це що дихати)
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24.04.2020 23:24 Ответить
Вуйчич вибачився за те, що проросійський пропагандист Шарій купив і використовував його відео - Цензор.НЕТ 7212
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24.04.2020 20:14 Ответить
Шо тот Шарий лепит?! Вот площадка,только наша,украинская https://payphone.io ,там звёзд наших немеряно-выбирай кого хочешь и запишут тебе и видео,и пообщаться можно по телефону...Такой хайп поймать можно!За копейки реально!Как цены глянул-офигел..Так кто хочешь!За кого он подписчиков держит!
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24.04.2020 22:48 Ответить
Вуйчич зашкварился, причем конкретно. И именно это уж реальное дно.
И к стати Вуйчич фанат Путина. Он же мечтает его обнять.
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24.04.2020 23:13 Ответить
Шок! Скандал! Сенсация! Пропагандист Цензор извинился за то, что опубликовал очередную лживую статью
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Вуйчича
https://www.facebook.com/NickVujicic/videos/812263429182853/
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29.04.2020 15:27 Ответить
в твоїх мареннях
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29.04.2020 15:35 Ответить
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