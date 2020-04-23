Вуйчич извинился за то, что пророссийский пропагандист Шарий купил и использовал его видео

Проповедник и мотивационный тренер Ник Вуйчич записал видео для пророссийского пропагандиста Анатолия Шария, которое тот использовал, но не указал, что купил его. Теперь Вуйчич принес свои извинения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Вуйчича.

Пророссийский блогер Анатолий Шарий похвастался, что Майк Тайсон и Ник Вуйчич записали ему видео с благодарностями. Правда, он забыл уточнить, что видео были куплены на сервисе Cameo, на котором известные люди записывают видеообращения и поздравления за деньги. Видео от Вуйчича стоило 149 долларов.

Теперь Ник Вуйчич решил принести свои извинения. В своем посте и видео он попросил прощения и написал, что никогда не хотел, чтобы его видео использовали в политических целях. Также он пообещал, что впредь будет проверять информацию.

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