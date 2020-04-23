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Новости Денис Ермак и Гео Лерос
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Дело о "пленках Ермака" переквалифицировали со "злоупотребления властью" в "мошенничество", - адвокаты Лероса

Дело о

Именно из-за этой переквалификации расследование дела передали из НАБУ в Национальную полицию. Решение о переквалификации приняла Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы депутата "СН" Гео Лероса, информирует Цензор.НЕТ. Решение о переквалификации и смене подследственности было принято 17 апреля, но юристам о нем стало известно только сегодня.

"Ранее существовало уголовное производство, которое было зарегистрировано САП на основании заявления народного депутата Гео Лероса, которое квалифицировалось по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием). Суть злоупотребления влиянием в том, что лицу дают деньги за то, что оно повлияет на принятие решений кем-то другим. А суть мошенничества в том, что лицо, злоупотребляя доверием, выманивает деньги просто для собственного обогащения", — пояснили в компании.

Читайте на Цензор.НЕТ: Денис Ермак - потерпевший, дело по пленкам слили, - "слуга народа" Лерос

Мошенничество не является коррупционным преступлением. А значит, дело не может расследовать Национальное антикоррупционное бюро, добавили юристы.

Ранее о передаче дела о "пленках Ермака" из НАБУ в Нацполицию сообщил депутат СН Гео Лерос. Он, кроме этого, утверждает, что Денис Ермак теперь проходит по делу как потерпевший.

Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Лерос: никто не лезет на коррупционеров при власти. Дело Чорновол - месть за изгнание Януковича

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Смотрите также: Вероятный автор видео с братом Ермака Штанько: Я записей не делал, откуда они взялись, не знаю. ВИДЕО+ФОТО

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

Дело о пленках Ермака переквалифицировали со злоупотребления властью в мошенничество, - адвокаты Лероса 01Дело о пленках Ермака переквалифицировали со злоупотребления властью в мошенничество, - адвокаты Лероса 02

Автор: 

НАБУ (4231) мошенничество (1239) Нацполиция (16559) Лерос Гео (378) Ермак Денис (93)


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Топ комментарии
+24
Дело о "пленках Ермака" переквалифицировали со "злоупотребления властью" в "мошенничество", - адвокаты Лероса - Цензор.НЕТ 1906
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23.04.2020 21:32 Ответить
+21
Ловко однако. Он просто оказывается, хотел развести лохов(которые его запросто потом бы хлопнули за такой развод), вон оно че, Михалыч...
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23.04.2020 21:24 Ответить
+20
Ясно... Старший д"Єрмак вирішив, як ящірка, "відкинуть хвіст", щоб врятувать голову... Виявляється, він "нє в курсах", чим займався "вчорашній загиблий за Україну"...
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23.04.2020 21:27 Ответить
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Все, попал Лерос.
Ирония судьбы или украинские реалии.
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23.04.2020 21:21 Ответить
хабарників потрібно публічно ставити до стінки і тут не може бути двох думок! Як би Зеленський не відмазував Єрмаків - вони будуть засуджені до вищої міри покарання по законам воєнного часу!
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23.04.2020 21:41 Ответить
В Украине нет "законов военного времени", а высшей мерой, является пожизненное тюремное заключение.
Зеленский отмазывает Ермака по причине того, что Ермак его соучастник.
Кроме того, Зеленский это злобный и ограниченный мудак, поэтому слушать советы он не будет: он считает что сам может кому угодно давать советы.
Кроме того, это слизняк, постоянно впадающий в панику, теряющий самообладание и способность принимать самостоятельные решения и тогда начинают работать Ермаки, Сивохи и прочая камарилья.
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23.04.2020 21:53 Ответить
Фактично йде війна, нова влада звернеться в Верховний Суд і він визнає що з 2014 року в Україні де-факто діє Воєнний стан, тому всі злочини будуть розглядатись як злочини вчинені під час дії особливого правового режиму воєнного стану і будуть масові розстріли злочинців таких як Єрмаки.
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23.04.2020 22:00 Ответить
б*же, та у тебе вже й Грицик був президентом, провидець з тебе так собі, майже як Пашка Глобка - монеткой в 2 рази ефективніше гадати.
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23.04.2020 22:05 Ответить
Все ще попереду.
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23.04.2020 22:25 Ответить
Сами по себе плёнки - пшик: на них негосударственный деятель беседует с кем-то о должностях за деньги, а по факту не один из упомянуты эти должности не получил. В чём состав преступления?
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24.04.2020 02:01 Ответить
Сними с головы телевизор и оглянись.
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24.04.2020 06:01 Ответить
тут, на сайті, декілька дебільних графоманів, а https://censor.net/user/347491 - один з них Не звертай уваги. Просто - в спам.
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23.04.2020 22:11 Ответить
Коротко и ясно.
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23.04.2020 22:24 Ответить
Андрей Пионтковский написал статью "Зеленский" - это единственная реальная победа, одержанная Москвой.
Победа, достигнутая на кончике лживого языка, почти без применения грубой силы.
Несколько красочных цитат:
Им (России) совсем не нужен Президент США Трамп для блокирования новых антикремлевских санкций. Для этого у них есть гораздо более эффективный инструмент - Президент Украины.

Вся гениальность кремлевской спецоперации "Зермак" заключается в том, что все стадии капитуляции Украины проводятся и будут проводиться не угрюмым гауляйтером Украины Медведчуком, а всенародно избранным обаятельным президентом-затейником и его продюсером.
О каких санкциях может идти речь?! Не может же Запад быть более проукраинским, чем само украинское руководство».
Процесс капитуляции Украины, действительно, происходит буквально на наших глазах в режиме реального времени. Мы все зрители уже нескольких сезонов этого сериала:
📌 Захват телевидения и нейролингвистическое внушение украинскому обществу нарратива агрессора: государственный переворот, внутренний конфликт, кровавая партия войны. Навязывание украинцам комплекса вины: надо просто перестать стрелять.
📌 Легализация в украинском правовом и политическом поле российского военно-террористического плацдарма ОРДЛО. Некий террорист Родион откровенно диктует Украине свои требования: "Если вы не согласитесь на Консультативный Совет, то никогда не дождетесь от нас прекращения огня".
📌 "Разведение сторон", плавно перерастающее под руководством нового министра обороны в уход ВСУ с линии соприкосновения сторон, открывающий раковой опухоли ОРДЛО, (а с ней и братским вирусологам) путь вглубь страны.
📌Захват прокурорской и судебной систем, тотальная зачистка (аресты) патриотических лидеров и активистов.
Вы спросите - как же 73% украинцев могли проголосовать за ЭТО? А я Вас спрошу, как же лучшие умы российской оппозиции, мои бывшие друзья, могли в ночь победы Зеленского на выборах ровно год назад восторженно приветствовать "новую зарю, встающую над всем постсоветским пространством".
"Зеленский" - это единственная реальная победа, одержанная Москвой в ходе развязанной ею в 2014 году 4-й мировой войны. Крым, Новороссия, Лугандония - это все были поражения. Им всегда нужна была вся Украина.
В вековой истории ЧК-НКВД-ГПУ-КГБ-ФСБ "Зермак" - одна из самых блестящих операций этой бессмертной организации.
Единственное, что может предотвратить крах украинской государственности, - это нарастающий экзистенциальный кризис самой чекистской Орды. Такая вот братская гонка на лафетах - 2020.
От себя добавлю: краха государственной системы Украины не будет - при наличии достаточного триггера 15% украинских пассионариев его в очередной раз не допустят. Но как заколебало на три шага вперёд делать 2,99 назад...

https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/photos/a.1013148868711366/4621082861251264/?type=3&eid=ARCaBsNdbtSs2OKF5v5v7bO1JZf4eXmTN8aBfM5CVhuisN3bYSXIQ-7M4T_TXguag_lzGcSRgeYRKgWT&__xts__%5B0%5D=68.ARAnzltNQOvi4Zj9YA38c5NBfKdjbf-***************************************************************************************************-Xd90y2uYnB2ycXxKMKTVmgkoMu_QiGH6ZBqTQX1ZlRHXHciXTdkVLIqQXSEBsUVK3wF0WoEyNckz2OnR1Ds3qqWEjjXYhMyo8AjZ3-**********************************************************************************************************************************************&__tn__=EHH-R
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24.04.2020 01:00 Ответить
Ловко однако. Он просто оказывается, хотел развести лохов(которые его запросто потом бы хлопнули за такой развод), вон оно че, Михалыч...
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23.04.2020 21:24 Ответить
Они бы его не просто хлопнули, а убили бы показательно, так, чтобы отбить охоту у всех любителей легких денег.
В стиле мексиканских наркокартелей.
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23.04.2020 22:02 Ответить
Андрей Ставницер срочно прибыл к Президенту для улаживания своих проблем
[Дата] 22 апреля 2020 г.
Андрей Ставницер срочно прибыл к Президенту для улаживания своих проблем
Андрей Ставницер срочно прибыл к Президенту для улаживания своих проблем

Известный одесский бизнесмен и совладелец крупнейшего частного порта «ТИС» который в последнее время фигурирует в разного рода скандалах Андрей Ставницер, сегодня утром срочно прибыл в Офис Президента.

Об этом пишет Полиграф.

Наш журналист заметил его в момент выхода из своих автомобилей. Ставницер приехал на Банковую на своем Mercedes-Benz c дипломатическими номерами «DP 324 011». Вместе с Андреем Ставницером в здание ОП зашел его телохранитель, который нес 2 черные сумки. Что было в этих сумках остается только догадываться.

Mercedes Андрея Ставницера

Напомним, Андрею Ставницеру доверили куррировать Одесскую область во время пандемии коронавируса. Так же, фонд Ставницера - «Корпорация Монстров» собирал пожертвования от представителей бизнеса, которые позже они тратили на разные нужды в связи с эпидемией, совместно с Офисом Президента.

Из-за того, что Ставницер куррирует Одесскую область, ему удалось поссорится со многими представителями провластной элиты, в частности с губернатором Максимом Куцым. Ставницер сильно критиковал Куцего за бездействие и саботаж в подготовке к борьбе с вирусом. В интервью «Украинской Правде» Ставницер заявил , что Куцый для него «человек совершенно точно нерукопожатный», работать с ним он, (Ставницер), не может и не будет, и попытается донести свою позицию до всех, с кем в дальнейшем будет сталкиваться Куцый в своей карьере. Сам Куцый публично не комментирует высказываний Ставницера, а непублично говорит, что конфликт якобы связан с политическими амбициями бизнесмена, который метит в кресло мэра Одессы.

И вот, буквально 2 дня назад, одесский телеграм канал «Мориарти» сообщил, что у Ставницера начались большие проблемы, в его порту проводят обыски сотрудники НАБУ.

Скрин Телеграм-канала «Мориарти»

Так же, в расследовании Бигус.Инфо, на которых был запечатлен брат Андрея Ермака - Денис, несколько раз упоминалась компания ТИС и планируемый на нее «наезд» со стороны чиновников и силовиков. Более того, обиженный губернатор Максим Куцый так же является человеком Андрея Ермака (главы Офиса Президента).

Как стало известно, после всех этих событий, 17 апреля фонд Ставницера «Корпорация Монстров» заявил о полном выходе из проекта Офиса президента по борьбе с COVID-19.

Череда этих скандалов может означать лишь то, что над "ТИС"-ом и Ставницером сгущаются тучи, и сегодняшний его визит на Банковую означает, что Ставницер ищет протекции у Зеленского от его (президентского) окружения, в том числе от главы офиса Ярмака и его вертикали чиновников и правоохранителей.
Больше читайте на портале Компромат: https://kompromat1.io/articles/150498-andrej_stavnitser_srochno_pribyl_k_prezidentu_dlja_ulazhivanija_svoih_problem
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23.04.2020 21:25 Ответить
Справу про "плівки Єрмака" перекваліфікували зі "зловживання владою" в "шахрайство", - адвокати Лероса - Цензор.НЕТ 7165
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23.04.2020 21:34 Ответить
"DP" - це дипломатичні номера, проте країни з кодом "324" не існує
Висновки робить самі
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23.04.2020 22:27 Ответить
Запутався то він мошенік чи ,,потерпевший,,
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23.04.2020 21:25 Ответить
Лерус махінатор, а єрмак його невинна жертва
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23.04.2020 21:30 Ответить
Ясно... Старший д"Єрмак вирішив, як ящірка, "відкинуть хвіст", щоб врятувать голову... Виявляється, він "нє в курсах", чим займався "вчорашній загиблий за Україну"...
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23.04.2020 21:27 Ответить
дела передали из НАБУ в Национальную полицию .- «Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский./ Самый ценный кадр Зеленского и Коломойского: Андрей Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера".
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23.04.2020 21:28 Ответить
а єрмак проходить по справі як потерпілий ?
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23.04.2020 21:29 Ответить
молодший - як потерпілий (тєрпіла)))), а старшОй - як непричемний ))) і ображена невинність)))
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23.04.2020 21:38 Ответить
Как бы они не переквалифицировали это дело, ни Ерамаку старшему, ни его братцу Денису от этого ни когда не отмыться Так же, как "честному во всех отношениях" Зеленскому, покрывающего эти коррупционные деяния братьев Ермак.
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23.04.2020 21:29 Ответить
Ермак - покайся!
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23.04.2020 21:29 Ответить
треба казати -Зеля, покайся і йди геть
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23.04.2020 21:30 Ответить
Перед,лохами,то?
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23.04.2020 21:32 Ответить
а коли вже зєлєпуп відповість за вбивство еріки, в якому він зізнявся?

Дело о "пленках Ермака" переквалифицировали со "злоупотребления властью" в "мошенничество", - адвокаты Лероса - Цензор.НЕТ 7196
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23.04.2020 21:30 Ответить
https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
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23.04.2020 22:42 Ответить
Чушь! Корпорация может нести убытки, но при этом люди (включая топ менеджеров) получают зарплату.
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24.04.2020 02:05 Ответить
посодют Лероса 100% посодют ...
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23.04.2020 21:31 Ответить
НО не посадят тех, кто стоит за спиной у Лероса - человека, у которого не имени своего, ни фамилии. Не верю! Когда я писал в первые дни войны про "костю гришина", мне также затыкали рот, зато потом, когда мразь "семен семенченко" раскрыла свою гнилую сущность, я еще раз убедился в верности слов: хорошее делается лучше, плохое - хуже. По-другому не бывает.
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23.04.2020 21:38 Ответить
Справа ж не в Леросі, та й не він ж писав відео, він тільки оприлюднив... Мені особисто плювати на Лероса, його тут просто використали. Справа в самому відео, причому деякі люди, які є на записах, визнали їх правдивість уже! А це значить, що торгівля посадами мала місце, і пофіг, хто це відео опублікував!
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23.04.2020 22:01 Ответить
Дерьмаки - дерьмаками, а кому интересно, смотрите на Прямом про приложение Дия!
Это капец!!!!
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23.04.2020 21:31 Ответить
*******...
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23.04.2020 21:32 Ответить
Дело о "пленках Ермака" переквалифицировали со "злоупотребления властью" в "мошенничество", - адвокаты Лероса - Цензор.НЕТ 1906
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23.04.2020 21:32 Ответить
Рябошапка обвинил Зелю и начальника СБУ в миллиардных хищениях бюджета.Ясный перец,300 миллиардов дефицита бюджета не с воздуха вылезли.....
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23.04.2020 21:33 Ответить
Я б даже переквалифицировал в мелкое хулиганство. Ведь какая разница?
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23.04.2020 21:34 Ответить
він крістальной душі чєловєк! ну нєвінаватаяон.
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23.04.2020 21:35 Ответить
Борьба с коррупцией в разгаре, ещё один год борьбы и заживем! Хуже точно уже не будет!
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23.04.2020 21:37 Ответить
Это лучше может не быть, а хуже - завсегда. (c) Шендерович
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23.04.2020 22:07 Ответить
А что дело ещё не закрыли в связи отсутствием состава преступления ?
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23.04.2020 21:38 Ответить
лероса казнить, ермака наградить. коррупционер должен расти. вот такая логика ЗЕ.таможню и налоговую тоже нехрен трогать.
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23.04.2020 21:39 Ответить
А кому 10% дістануться по закону, за здачу невинного корупціонера?
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23.04.2020 21:52 Ответить
Мошенничество судов и прокуратуры,и коррупция в верхних эшелонах Слуг народа
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23.04.2020 21:40 Ответить
Я вам ничего не должен,а эпоху бедности я победил еще летом прошлого года.
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23.04.2020 21:40 Ответить
с самого начала избирательной компании и неуклонно по сей момент - из зеленского делают второго путина ! Вова, который "пришел на один срок"... знакомая история???
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23.04.2020 21:43 Ответить
Вова Зеленский на долго я уже ранее писал,из за вируса он ещё два срока будет,потом его подменит Премьер,потом опять и наконец станет Главным Правителем Украины (ГПУ) от Мацквы.
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23.04.2020 21:51 Ответить
И ещё дети Украины будут петь русские песни про Вову
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23.04.2020 21:54 Ответить
Єрмак обиженньій
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23.04.2020 21:45 Ответить
А чего ему обижаться? Брат не только воскрес, но и самыми высшими должностями Украины торговал.
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24.04.2020 09:57 Ответить
маєш рацію
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24.04.2020 15:45 Ответить
екмак: а я че? я не че. следак: значит, злоупотребления небыло? ермак: не. следак: тогда мелкое мошенничество. ермак: покатит, только лероса раком поставь, умный больно
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23.04.2020 21:45 Ответить
73 % упадут до 0,73.дело времени...
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23.04.2020 21:46 Ответить
Разница в том что по первому делу оба брата должны фигурировать, а по второму только младший - балбес.
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23.04.2020 21:47 Ответить
Может меньшего Ермака еще наградят или возьмут в ОПу
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23.04.2020 21:47 Ответить
Да через год на место брата.
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24.04.2020 09:55 Ответить
Справу про "плівки Єрмака" перекваліфікували зі "зловживання владою" в "шахрайство", - адвокати Лероса - Цензор.НЕТ 2298
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23.04.2020 21:50 Ответить
шлау валодя..
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23.04.2020 21:56 Ответить
Оце обрали зебіли владу.
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23.04.2020 21:50 Ответить
год назад,при Пете,им было уёво,зато теперь - в самый раз,зашибись..
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23.04.2020 21:57 Ответить
Так этож только начало этого зашибися, дальше ваще хана!
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23.04.2020 22:14 Ответить
'Ірина Венедіктова: білі плями в декларації та неафішовані бізнес-зв'язки родини нової генпрокурорки (розслідування)"https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30570962.html
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23.04.2020 21:54 Ответить
і що, Холодницький вже під зебілів ліг? Ох, і простітутка... Пригадую його акваріумних рибок...
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23.04.2020 22:08 Ответить
З ситуації з братами Єрмаками можна зробити висновок,що якщо ти друг президента,то ти автоматом отримуєш право проводити кастинг на топ посади в державі, за гроші.Будь-яка чернь, яка викриє тебе стане підозрюваним,а ти станеш потерпілим. Це правильна корупція від правильних людей
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23.04.2020 22:12 Ответить
Аваківська падаль в своєму репертуарі, замість розкриття злочину все перевернуть з ног на голову..
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23.04.2020 22:12 Ответить
не один сабаков, не один він там такий...
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23.04.2020 22:14 Ответить
Я не сторонник действующих властей (не голосовал за Зеленского и СН). Ермака вообще считаю находящимся не на своей должности. И полагаю, что плёночный скандал, как минимум, повод для его отставки.

Но в данном случае надо признать, что квалификация "мошенничество" корректнее, чем злоупотребление влиянием. Когда берущий деньги и обещающий должность человек оказывается не имеющим для этого достаточных полномочий, то это именно мошенничество.
А то, кому выгодно или невыгодно получить такую подследственность дела, это уже частности. Хоть и политически важные, но детали.

Надо понимать одно - неправильная квалификация дела оставит дело в НАБУ и доведёт его (возможно) до суда, но суд будкт вынужден оправдать подсудимого (если статья не та). А правильная квалификация означает, что может полиция и будет волынить дело сегодня, но завтра расклад изменится, дело активизируется и суд (если до него дойдёт) сможет вынести обвинительный приговор.
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23.04.2020 22:16 Ответить
Надеюсь мошенничество со стороны Ермака и его брата?
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23.04.2020 22:19 Ответить
Ще трохи і то буде дрібне бешкетування... Лєпший друг найвеличнішого не може бути винним в будь-чому
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23.04.2020 22:20 Ответить
і як це вони доведуть?
в чому шахрайство?
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23.04.2020 22:23 Ответить
Зеленскому нужно было сразу от Ермака избавится, а теперь он будет его тянуть долго вниз!
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23.04.2020 22:25 Ответить
Зеля сам уйдет,скажет я устал,я ухожу...
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23.04.2020 22:30 Ответить
он искренне считает себя Батьком української Нації,по совместительству - Президентом,куда ж он уйдёт ?
чето не припомню я аналогий,чтобы такие ребята сами где-нибудь уходили..
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24.04.2020 00:02 Ответить
Двухходовка для развода зе-лохов.
1. Вначале выводят из-под удара друга детства Зеленского Андрея, типа, там брат чего-то начудил, Андрюха ни при чем.
2. Когда шум поутихнет, сольют и дело Дениса, типа, то всё были розыгрыши на первое апреля.

А коррупция в окружении Зеленского цветёт и пахнет так, что Янукович нервно курит в сторонке.
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23.04.2020 22:42 Ответить
ЗЕ-тыпилов в очередной раз накормили ГУАНОМ!!!
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23.04.2020 22:43 Ответить
И им нравится.
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23.04.2020 22:46 Ответить
Бубочка наймає Саакашвілі робити реформи і боротись з корупцією. Грузини розказують як Саакашвілі поборов корупцію: для своїх наближених дозволено безпредєл, а для всіх інших строго діють закони. Щось подібне проглядається у ситуації навколо Єрмака.
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24.04.2020 00:51 Ответить
Не переймайтесь тими Єрмаками, фінал справи передбачуваний. Ворон ворону око не виклює.
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24.04.2020 07:06 Ответить
Через неделю скажут, что это была шутка.
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24.04.2020 07:23 Ответить
 
 