Дело о "пленках Ермака" переквалифицировали со "злоупотребления властью" в "мошенничество", - адвокаты Лероса

Именно из-за этой переквалификации расследование дела передали из НАБУ в Национальную полицию. Решение о переквалификации приняла Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы депутата "СН" Гео Лероса, информирует Цензор.НЕТ. Решение о переквалификации и смене подследственности было принято 17 апреля, но юристам о нем стало известно только сегодня.

"Ранее существовало уголовное производство, которое было зарегистрировано САП на основании заявления народного депутата Гео Лероса, которое квалифицировалось по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием). Суть злоупотребления влиянием в том, что лицу дают деньги за то, что оно повлияет на принятие решений кем-то другим. А суть мошенничества в том, что лицо, злоупотребляя доверием, выманивает деньги просто для собственного обогащения", — пояснили в компании.

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Мошенничество не является коррупционным преступлением. А значит, дело не может расследовать Национальное антикоррупционное бюро, добавили юристы.

Ранее о передаче дела о "пленках Ермака" из НАБУ в Нацполицию сообщил депутат СН Гео Лерос. Он, кроме этого, утверждает, что Денис Ермак теперь проходит по делу как потерпевший.

Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

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ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

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Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".