ФСБ пыталась завербовать жителя Херсонщины при посещении родственников в оккупированном Крыму, - контрразведка СБУ
Контрразведка СБУ выявила факт вербовки ФСБ жителя Херсонской области при посещении им оккупированного Крыма
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что житель Генического района Херсонской области во время поездки к своим родным, проживающим на временно оккупированной территории АР Крым, попал в поле зрения ФСБ РФ. Во время следующего выезда на Крымский полуостров мужчина был незаконно задержан под вымышленным предлогом российскими пограничниками. Затем украинца доставили в одно из помещений так называемого пункта пропуска "Джанкой". Там представители российских спецслужб пытались склонить его к сотрудничеству с ФСБ РФ. Для этого они применяли психологическое давление и угрозы в адрес родственников украинского гражданина.
По замыслу кураторов мужчина должен был собирать сведения о деятельности одной из общественных организаций Херсонщины, а также информацию о перемещении украинских военных подразделений, дислоцированных на территории региона. Собранные разведданные "агент" должен был передавать российским спецслужбам по каналам электронной связи.
В ходе проведения контрразведкой проверки мужчина подробно рассказал об обстоятельствах вербовки и полученном задании. Учитывая, что житель Генического района добровольно сообщил органам СБУ о своем контакт с ФСБ РФ и не выполнил ни одного задания иностранной спецслужбы, Херсонский городской суд освободил его от уголовной ответственности в соответствии с положениями ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.
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а я должен это знать?
пуйловский быдлятник в Крыму должен понимать, что чем больше их временный вошдь вложит их же денег в Украинский Крым, тем больше всем им зачтётся после деоккупации. Мост из Крыма может быть даже пригодится, после присоединения Кубани к Украине . По нему, предварительно надавав подсрачников и отобрав награбленное можно будет отправить оккупантов и их пособников с рашистскими аусвайсами в прекрасное далёко, к радёмым берьозкам .