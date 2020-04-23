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Новости Силовики
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ФСБ пыталась завербовать жителя Херсонщины при посещении родственников в оккупированном Крыму, - контрразведка СБУ

ФСБ пыталась завербовать жителя Херсонщины при посещении родственников в оккупированном Крыму, - контрразведка СБУ

Контрразведка СБУ выявила факт вербовки ФСБ жителя Херсонской области при посещении им оккупированного Крыма

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Генического района Херсонской области во время поездки к своим родным, проживающим на временно оккупированной территории АР Крым, попал в поле зрения ФСБ РФ. Во время следующего выезда на Крымский полуостров мужчина был незаконно задержан под вымышленным предлогом российскими пограничниками. Затем украинца доставили в одно из помещений так называемого пункта пропуска "Джанкой". Там представители российских спецслужб пытались склонить его к сотрудничеству с ФСБ РФ. Для этого они применяли психологическое давление и угрозы в адрес родственников украинского гражданина.

По замыслу кураторов мужчина должен был собирать сведения о деятельности одной из общественных организаций Херсонщины, а также информацию о перемещении украинских военных подразделений, дислоцированных на территории региона. Собранные разведданные "агент" должен был передавать российским спецслужбам по каналам электронной связи.

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В ходе проведения контрразведкой проверки мужчина подробно рассказал об обстоятельствах вербовки и полученном задании. Учитывая, что житель Генического района добровольно сообщил органам СБУ о своем контакт с ФСБ РФ и не выполнил ни одного задания иностранной спецслужбы, Херсонский городской суд освободил его от уголовной ответственности в соответствии с положениями ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

Крым (26425) правоохранительные органы (2970) СБУ (20033) силовики (2799) ФСБ (1942) вербовка (268)


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Топ комментарии
+5
ФСБ пыталось завербовать жителя Херсонщины при посещении родственников в оккупированном Крыму, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 9934

...
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23.04.2020 21:40 Ответить
+3
это Вы сейчас у меня спросили?
а я должен это знать?
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23.04.2020 21:44 Ответить
+3
Оскотинившийся
пуйловский быдлятник в Крыму должен понимать, что чем больше их временный вошдь вложит их же денег в Украинский Крым, тем больше всем им зачтётся после деоккупации. Мост из Крыма может быть даже пригодится, после присоединения Кубани к Украине . По нему, предварительно надавав подсрачников и отобрав награбленное можно будет отправить оккупантов и их пособников с рашистскими аусвайсами в прекрасное далёко, к радёмым берьозкам .
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23.04.2020 22:09 Ответить
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ФСБ пыталось завербовать жителя Херсонщины при посещении родственников в оккупированном Крыму, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 9934

...
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23.04.2020 21:40 Ответить
А чому працівників ФСБ не відстрілюють з БПЛА в окупованому Криму та на окупованому Донбасі?
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23.04.2020 21:43 Ответить
это Вы сейчас у меня спросили?
а я должен это знать?
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23.04.2020 21:44 Ответить
Могущественная общественная организация и не менее могущественные вооружённые формирования дислоцированныё в Херсонской области не дают спокойно спать путинским спецслужбам....
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23.04.2020 21:51 Ответить
нет. просто там татары кучкуются.
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23.04.2020 22:05 Ответить
Не знаю кто там кучкуется, но знаю, что фсбшникам, равно как и нашим сбушникам, регулярно нужно подавать отчёты о своей работе. Отсюда все эти дурацкие, не пойми кого, вербовки и не менее дурацкие разоблачения "сверхопасных" шпионов.. Не удивлюсь, если эти структуры работают в спарке.
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23.04.2020 22:19 Ответить
Конечно, конечно)) Недавно погрузку одного из батов на ж/д фоткала одна из работниц ларька по соседству... В итоге за жопу, кроме нее, взяли двух очень интересных персонажей))) Через годик может будут фигурировать в списках на обмен)))
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23.04.2020 23:14 Ответить
Путін в бункері,як горбачов у Форосі (?),а силовики з народом:"Частина бійців ОМОНу в місті Владикавказі публічно відмовилися від жорстких заходів відносно протестуючих, не ставши розганяти людей з мітингів. Місцеві силовики прибрали спеціальні засоби для силових розгонів і гумові кийки, демонстративно пройшовши крізь натовп, викликавши тим самим оплески на власну адресу. Свідки публікували такі кадри в соціальних мережах."
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23.04.2020 21:57 Ответить
Оскотинившийся
пуйловский быдлятник в Крыму должен понимать, что чем больше их временный вошдь вложит их же денег в Украинский Крым, тем больше всем им зачтётся после деоккупации. Мост из Крыма может быть даже пригодится, после присоединения Кубани к Украине . По нему, предварительно надавав подсрачников и отобрав награбленное можно будет отправить оккупантов и их пособников с рашистскими аусвайсами в прекрасное далёко, к радёмым берьозкам .
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23.04.2020 22:09 Ответить
Жителя Херсонщины хер завербуешь.
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23.04.2020 22:09 Ответить
К сожалению вербуют... А много таких, что и сами не против завербоваться...
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23.04.2020 23:16 Ответить
https://censor.net/video_news/439268/rossiyiskomu_agentu_otrezayut_golovu_boeviki_igil_video_18
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24.04.2020 00:59 Ответить
 
 