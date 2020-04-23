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Новости Агрессия России против Украины
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С начала года забракованы 40 тонн продуктов, которые предназначались для подразделений ООС, - Минобороны

С начала года забракованы 40 тонн продуктов, которые предназначались для подразделений ООС, - Минобороны

С начала 2020 года в районе проведения операции Объединенных сил было проведено 27 проверок по организации питания военнослужащих, осуществлено более 600 лабораторных исследований пищевых продуктов.

Об этом сообщили в Управлении безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

По результатам ветеринарно-санитарных экспертиз около 40 тонн пищевых продуктов признаны не соответствующими требованиям законодательства Украины в сфере безопасности пищевых продуктов и нормативно-технической документации (ГОСТ, ГОСТ и т.д.).

"Почти все продукты питания имели закончившиеся сроки хранения и были испорчены. Кроме того их маркировка не соответствовало требованиям Закона Украины "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов", - отметили в Управлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проблемы с питанием в армии были краткосрочными, ни о каком срыве питания речь не идет, - Минобороны

Также представителями Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины по результатам исследований в этом году забраковали 1 370 комплектов сухих пайков.

Автор: 

армия (8502) Минобороны (9421) продукты (1532) еда (355) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+9
Новиє ліца і тут обісрались.
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23.04.2020 22:21 Ответить
+5
Виноватых нет, к стенке никого не поставят, там же все свои.
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23.04.2020 22:30 Ответить
+5
Чи є хоч щось, що вони не перегадили? Я вже не кажу зробили, на користь України
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23.04.2020 22:38 Ответить
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Новиє ліца і тут обісрались.
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23.04.2020 22:21 Ответить
Чим займається юридична служба МО? Адже тут не юрисконсульт в/ч повинен "ворушиться" з претензіями, рекламаціями та позовами, а міністерство оборони - тендери проводять вони і угоди теж вони підписують...
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23.04.2020 22:23 Ответить
В МО, не служба, а цілий Правовий департамент. А, тендери проводять і на рівнях видів ЗСУ, і на рівнях бригад. Все залежить від сум тендерів...
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24.04.2020 02:15 Ответить
Не "доколупуйся" до формулювань - ми не в судовому засіданні, а на форумі - основній масі форумчан якось однаково, як саме офіційно іменується ця "контора"... Крім того, як я зрозумів зі статті, забракованими виявились саме "готові продукти тривалого зберігання", а їх переважно, закуповують централізовано, у крупних поставщиків, бо собівартість у них, нижча, ніж у дрібних... Це не молоко, не свіжі огірки, капуста, картопля і м"ясо, які вигідніше закуповувать на місці... А централізовані закупівлі проводяться на вищому рівні - як мінімум, на рівні видів ЗСУ... Повір, я розбираюся в тому, що говорю - сам, в свій час такими закупівлями займався, та договори складав, коли ще ця робота в ЗСУ тільки починала розвертаться - в 1993 році...
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24.04.2020 06:16 Ответить
Отдать в детские дома, не уничтожать же.
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23.04.2020 22:24 Ответить
Виноватых нет, к стенке никого не поставят, там же все свои.
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23.04.2020 22:30 Ответить
Ну , ленке с тьощей хватит! Канец эпохи крыворожыской бидности! Ура, товарищи каломойкого!)
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23.04.2020 22:31 Ответить
Чи є хоч щось, що вони не перегадили? Я вже не кажу зробили, на користь України
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23.04.2020 22:38 Ответить
////коронавирус это еще так себе...в младонедорецпубликах шизофрения с манией величия !!!
После того, как оккупированный Луганск так называемые "власти" разрешили три дня в году именовать Ворошиловоградом, главарь «ДНР» Пушилин подписал «указ» об использовании для Донецка его старого названия - Сталино.
В «документе» сообщается, что наименование «город Сталино», может использоваться наряду с наименованием «город Донецк» при проведении «республиканских» и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам, «связанных с Великой Отечественной войной». Теперь согласно «документу», название «город Сталино» будут использовать вместе с названием «город Донецк» 9 мая (День Победы), 22 июня (день начала войны) и 8 сентября (день освобождения Донбасса от фашистов).
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23.04.2020 23:00 Ответить
 
 