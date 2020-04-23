С начала года забракованы 40 тонн продуктов, которые предназначались для подразделений ООС, - Минобороны

С начала 2020 года в районе проведения операции Объединенных сил было проведено 27 проверок по организации питания военнослужащих, осуществлено более 600 лабораторных исследований пищевых продуктов.

Об этом сообщили в Управлении безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

По результатам ветеринарно-санитарных экспертиз около 40 тонн пищевых продуктов признаны не соответствующими требованиям законодательства Украины в сфере безопасности пищевых продуктов и нормативно-технической документации (ГОСТ, ГОСТ и т.д.).

"Почти все продукты питания имели закончившиеся сроки хранения и были испорчены. Кроме того их маркировка не соответствовало требованиям Закона Украины "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов", - отметили в Управлении.

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Также представителями Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины по результатам исследований в этом году забраковали 1 370 комплектов сухих пайков.