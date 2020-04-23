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Суд отправил под арест 13 человек, причастных к переправке рекордной партии метадона, - МВД

Суд отправил под арест 13 человек, причастных к переправке рекордной партии метадона, - МВД

Суд избрал меру пресечения участникам преступной группы, у которых изъята рекордная партия метадона

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Нацполиции.

В сообщении отмечается: "13 участникам группировки суд избрал меры пресечения в виде ареста сроком 60 суток с возможностью внесения залога в размере от миллиона до 42 миллионов гривен".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Столичная прокуратура совместно с Нацполицией разоблачила наркосиндикат, который возглавлял бывший правоохранитель. Изъята рекордная партия метадона на 2 млн долларов. ФОТОрепортаж

Автор: 

МВД (9326) наркотики (2155)


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Топ комментарии
+3
так метадина или метадона?
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23.04.2020 22:49 Ответить
+2
13 друзей Оушена
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23.04.2020 23:04 Ответить
+1
спешка нужна при ловле блох)
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23.04.2020 22:51 Ответить
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так метадина или метадона?
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23.04.2020 22:49 Ответить
спешка нужна при ловле блох)
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23.04.2020 22:51 Ответить
13 друзей Оушена
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23.04.2020 23:04 Ответить
13 підарештів.
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23.04.2020 23:45 Ответить
Метадон чи метадін?
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23.04.2020 23:13 Ответить
теперь скармливайте этим героям..
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24.04.2020 06:16 Ответить
Отпустили выбить долги?
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24.04.2020 08:27 Ответить
 
 