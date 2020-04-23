Суд отправил под арест 13 человек, причастных к переправке рекордной партии метадона, - МВД
Суд избрал меру пресечения участникам преступной группы, у которых изъята рекордная партия метадона
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Нацполиции.
В сообщении отмечается: "13 участникам группировки суд избрал меры пресечения в виде ареста сроком 60 суток с возможностью внесения залога в размере от миллиона до 42 миллионов гривен".
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