Суд отправил под арест 13 человек, причастных к переправке рекордной партии метадона, - МВД

Суд избрал меру пресечения участникам преступной группы, у которых изъята рекордная партия метадона

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Нацполиции.

В сообщении отмечается: "13 участникам группировки суд избрал меры пресечения в виде ареста сроком 60 суток с возможностью внесения залога в размере от миллиона до 42 миллионов гривен".

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