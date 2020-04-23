За назначение Саакашвили вице-премьером Рада может проголосовать во вторник-среду, - Корниенко
Верховная Рада может голосовать за назначение экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ во вторник или среду, 28-29 апреля.
Об этом первый заместитель председателя фракции и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сказал в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Я знаю, что сейчас идут разговоры, встречи даже будут у господина Саакашвили с другими фракциями. На завтра этого вопроса в повестке дня (внеочередного заседания ВР. — Ред.) нет, и у нас есть в принципе сомнения, будет ли он добавлен Президентом. То есть, возможно, речь идет о самом голосовании по этому кадровому вопросу где-то на следующей неделе — во вторник, среду", — отметил Корниенко.
По его словам, у членов фракции "Слуга народа" разные настроения относительно возможного назначения Саакашвили.
"Действительно, настроения разные в чатах. Есть такое настроение, оно преобладает, — послушать господина Саакашвили, сделать выводы, задать вопросы и определяться, потому что кадровые назначения в последнее время обретают все большую роль парламента. Вот у нас уже несколько было назначений, когда надо работать с депутатами, доносить свои идеи, доносить свою программу", — сказал Корниенко.
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При этом сам Корниенко склоняется к тому, чтобы поддерживать кандидатуру Михеила Саакашвили, но окончательно определяться после участия Саакашвили в заседании фракции "Слуга народа".
Председатель партии "Слуга народа" рассчитывает, что в пятницу на заседании фракции Михеила Саакашвили депутатам представит Премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Я думаю, что к нам завтра наведается и премьер-министр. Это было бы правильно и справедливо. Он представит господина Саакашвили, потому что, насколько я знаю, это была и его инициатива, не только Президента, и они вместе нам объяснят, как они видят подвижку в этом направлении", — отметил Корниенко.
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Он добавил, что уже имел возможность пообщаться с Саакашвили и задать ему вопросы.
"Завтра на фракции, я думаю, что мы дадим возможность задать вопросы народным депутатам. Если будет оставаться время, то я у него спрошу о его видении отношений с нашими международными партнерами. Потому что я знаю, что он в этом сильно разбирается, у него хорошие отношения по всему миру с дипломатическими кругами, и нам следовало бы в этом направлении усилиться, особенно учитывая ситуацию по международному финансированию, за которое мы боремся уже не первый месяц. Но возникает вопрос, сможет ли нам господин Саакашвили помочь выстраивать такое сотрудничество с международными финансовыми учреждениями, чтобы оно было взаимовыгодным", — сказал Корниенко.
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Политик также отметил, что в пятницу, 24 апреля, будет одно внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, которое продлится примерно час-полтора.
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Бим и Бом
Отдаленное будущее покажет, что успехи эти целиком и полностью зависели от команды, но тогда президентом из новой политической волны исключительно восхищались.
И зря, потому что жажда власти оказалась штукой весьма заразной. Еще во время первого срока Михо разругался с большинством соратников вроде Нино Бурджанадзе, а странная смерть Жвании икается ему до сих пор.
Борьба с организованной преступностью по итогу переросла в борьбу с инакомыслием и привела к появлению в УК Грузии печально известной статьи 223, под действие которой подпадало чуть ли не все население страны. Формально причастным к воровскому миру могли признать даже человека, привыкшего обедать в харчевне, имеющей отношение к кому-то из «законников», а их влияние в Грузии никуда не делось.
Отдельно стоит отметить акт российской агрессии в августе 2008-го, когда весь мир был отвлечен на Олимпиаду в Пекине. Желание Саакашвили вернуть контроль над оккупированной РФ Южной Осетией было похвальным, но даже при содействии западных партнеров грузинские силы заметно уступали РФ. Потому-то некоторые до сих пор критикуют тогдашнего президента за то, что осмелился дразнить соседа-агрессора. Также не стоит забывать о том, что Украина с подачи https://beztabu.net/yuliya-timoshenko_p5083_biography Юлии Тимошенко агрессором в пятидневной войне признала как раз Грузию. За что потом и поплатилась - после Грузии пришла очередь Украины.
Навіть не дивно
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