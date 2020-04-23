За назначение Саакашвили вице-премьером Рада может проголосовать во вторник-среду, - Корниенко

Верховная Рада может голосовать за назначение экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ во вторник или среду, 28-29 апреля.

Об этом первый заместитель председателя фракции и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сказал в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я знаю, что сейчас идут разговоры, встречи даже будут у господина Саакашвили с другими фракциями. На завтра этого вопроса в повестке дня (внеочередного заседания ВР. — Ред.) нет, и у нас есть в принципе сомнения, будет ли он добавлен Президентом. То есть, возможно, речь идет о самом голосовании по этому кадровому вопросу где-то на следующей неделе — во вторник, среду", — отметил Корниенко.

По его словам, у членов фракции "Слуга народа" разные настроения относительно возможного назначения Саакашвили.

"Действительно, настроения разные в чатах. Есть такое настроение, оно преобладает, — послушать господина Саакашвили, сделать выводы, задать вопросы и определяться, потому что кадровые назначения в последнее время обретают все большую роль парламента. Вот у нас уже несколько было назначений, когда надо работать с депутатами, доносить свои идеи, доносить свою программу", — сказал Корниенко.

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При этом сам Корниенко склоняется к тому, чтобы поддерживать кандидатуру Михеила Саакашвили, но окончательно определяться после участия Саакашвили в заседании фракции "Слуга народа".

Председатель партии "Слуга народа" рассчитывает, что в пятницу на заседании фракции Михеила Саакашвили депутатам представит Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Я думаю, что к нам завтра наведается и премьер-министр. Это было бы правильно и справедливо. Он представит господина Саакашвили, потому что, насколько я знаю, это была и его инициатива, не только Президента, и они вместе нам объяснят, как они видят подвижку в этом направлении", — отметил Корниенко.

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Он добавил, что уже имел возможность пообщаться с Саакашвили и задать ему вопросы.

"Завтра на фракции, я думаю, что мы дадим возможность задать вопросы народным депутатам. Если будет оставаться время, то я у него спрошу о его видении отношений с нашими международными партнерами. Потому что я знаю, что он в этом сильно разбирается, у него хорошие отношения по всему миру с дипломатическими кругами, и нам следовало бы в этом направлении усилиться, особенно учитывая ситуацию по международному финансированию, за которое мы боремся уже не первый месяц. Но возникает вопрос, сможет ли нам господин Саакашвили помочь выстраивать такое сотрудничество с международными финансовыми учреждениями, чтобы оно было взаимовыгодным", — сказал Корниенко.

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Политик также отметил, что в пятницу, 24 апреля, будет одно внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, которое продлится примерно час-полтора.