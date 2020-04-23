Скандал с Украиной может вернуться в информационное поле во время выборов в США, - Хербст
Вопрос Украины, связанный с расследованием против Байденов, имеет все шансы снова стать актуальным на президентских выборах в США в то время, как Джо Байден остался практически единственным кандидатом от демократов в дальнейшей гонке.
Об этом заявил экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра "Атлантического Совета" Джон Хербст, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Джо Байден сейчас практически становится (единственным. - Ред.) кандидатом от демократов в президентской гонке. Таким образом, вопрос Украины, очевидно, снова всплывет в дальнейшей президентской кампании (в США. - Ред.)", - подчеркнул Хербст во время вебинара, организованного Американо -украинским деловым советом (USUBC).
Он отметил, что "украинская" тема является одним из самых мощных месседжей против Байдена в кампании Трампа. Впрочем, из-за пандемии коронавируса акценты несколько изменились.
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Тем не менее, заметил экс-посол США, двухпартийная поддержка Украины со стороны США остается очень мощной. "Это справедливо сказать как об администрации, так особенно и о Конгрессе", - заверил американский эксперт.
Для того, чтобы сохранить и усилить эту поддержку, Хербст отметил важность для команды Президента Украины Владимира Зеленского "укреплять отношения с Вашингтоном".
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У них в Донбабве еще недавно СПИД с вертолетов распыляли каратели и американцы со спутников специательными губительными волнами облучали нарот дамбаса прямо в голову.
«Программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США работает в Украине вместе с украинским правительством над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов в соответствующих государственных учреждениях, так чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины», - говорится в сообщении диппредставительства.
На самом же деле, 15 биолабораторий работают в режиме секретности и доступ к ним ограничен.Однако украинские власти уже находили нарушения, которые могли быть причиной утечки штаммов.
Еще и вышки американские везде!!!
5-ЖЭ !!! (ато и все шесть).
Иначе давно бы от козней буржуинских повыздыхали на нет.
Это все секретные американские лаборатории специальный антиправославный вирус вывели.
Такой лютый вирус, что даже иконка, крест и святая вода от него не спасают.
Их уже и филарет предупреждал, а они всё "один раз, один раз.."
Ей пофиг, что ты пишешь. Ей главное большее количество раз этот фейк запостить.
Да идите ж уже на путина. Прям в бункер.
У вас там нефть упала.
Теперь вы должны доплачивать за отгрузку жижи Urals.
И с его политическим "весом" особо не повыпендриваешься. Шаг влево, шаг вправо и кислород перекрыт.
Тоді петюнцям з ублюдками зовсім гаплик настане.
одни за По, другие за Зе, третьи за еМ и Жо. А із-за паркану сосед підливає, падлюка, як не бензіна, то хоч сциків і смердляви, чтобы лучше горело...
Кайдашева сім"я, блдь..
І всі верещать про любов до ..... --- до чого??
коли треба думати, як загасити і що спочатку - Донбас чи Крим?
і як дістати добрі шмайцери, щоб жодній сукі лячно було підлізти-підповзти до мого-нашого рідного обійстя!
Хлопці ж то стоять і стоять!
а ми тут шебуршим, як ті миші з жабами, - пєтюнчики зебобнуті