Скандал с Украиной может вернуться в информационное поле во время выборов в США, - Хербст

Вопрос Украины, связанный с расследованием против Байденов, имеет все шансы снова стать актуальным на президентских выборах в США в то время, как Джо Байден остался практически единственным кандидатом от демократов в дальнейшей гонке.

Об этом заявил экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра "Атлантического Совета" Джон Хербст, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Джо Байден сейчас практически становится (единственным. - Ред.) кандидатом от демократов в президентской гонке. Таким образом, вопрос Украины, очевидно, снова всплывет в дальнейшей президентской кампании (в США. - Ред.)", - подчеркнул Хербст во время вебинара, организованного Американо -украинским деловым советом (USUBC).

Он отметил, что "украинская" тема является одним из самых мощных месседжей против Байдена в кампании Трампа. Впрочем, из-за пандемии коронавируса акценты несколько изменились.

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Тем не менее, заметил экс-посол США, двухпартийная поддержка Украины со стороны США остается очень мощной. "Это справедливо сказать как об администрации, так особенно и о Конгрессе", - заверил американский эксперт.

Для того, чтобы сохранить и усилить эту поддержку, Хербст отметил важность для команды Президента Украины Владимира Зеленского "укреплять отношения с Вашингтоном".

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