В Черновицкой области подтверждены 59 новых случаев COVID-19, всего инфицированных - 1,2 тыс. человек

23 апреля в Черновицкой области официально подтверждены еще 59 случаев заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал около 200 образцов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 1 199 человек.

23 апреля от COVID-19 выздоровели еще 9 буковинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области COVID-19 выявлен у 167 медиков, двое из них умерли