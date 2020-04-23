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В Черновицкой области подтверждены 59 новых случаев COVID-19, всего инфицированных - 1,2 тыс. человек
23 апреля в Черновицкой области официально подтверждены еще 59 случаев заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал около 200 образцов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 1 199 человек.
23 апреля от COVID-19 выздоровели еще 9 буковинцев.
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произвольно взятых. Хватит пугать инфицированый не значит больной. Ущерб наносит только болезнь. Мне страшно что эта плесень зеленая затеяла, а не этот сезонный грип.