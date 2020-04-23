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Новости Коронавирус и карантин
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В Черновицкой области подтверждены 59 новых случаев COVID-19, всего инфицированных - 1,2 тыс. человек

В Черновицкой области подтверждены 59 новых случаев COVID-19, всего инфицированных - 1,2 тыс. человек

23 апреля в Черновицкой области официально подтверждены еще 59 случаев заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал около 200 образцов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 1 199 человек.

23 апреля от COVID-19 выздоровели еще 9 буковинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области COVID-19 выявлен у 167 медиков, двое из них умерли

Автор: 

Буковина (901) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Це прикордонна область, тому там карантин повинен бути довше.
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23.04.2020 23:56 Ответить
Ти ще не спиш?
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24.04.2020 00:29 Ответить
ЗАДАЧА: В Чернівцях є 1200 хворих на коронавірус. Лазерний апарат "Геліос" може лікувати до 500 хворих на добу. Для кожного хворого потрібно 4 процедур, тобто, 4 дні. ПИТАННЯ: За скільки часу всі ці хворі одужають? ВІДПОВІДЬ Вови-природолюба з математичного класу "Приблизно за два тижні". ВІДПОВІДЬ Вови Зебіла: "Я не дозволю їх лікувати лазером, краще хай всі помруть, мені українців не шкода. Баби ще народять."
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24.04.2020 02:02 Ответить
Среди инфицированых 85% не знали что они уже переболели. Германия -иследования на 1000
произвольно взятых. Хватит пугать инфицированый не значит больной. Ущерб наносит только болезнь. Мне страшно что эта плесень зеленая затеяла, а не этот сезонный грип.
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24.04.2020 05:41 Ответить
 
 