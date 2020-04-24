Канада выделила 0,5 млн долл. на гуманитарную помощь Украине через офис ООН

Канада выделила 700 тыс. канадских долларов для поддержки гуманитарных усилий в Украине.

Об этом говорится в сообщении посольства Канады в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Канада реагирует на COVID-19, оказывая поддержку местным гуманитарным фондам для обеспечения гибкой длительной гуманитарной помощи там, где это наиболее необходимо. Вот почему мы выделили 700 000 долларов (около 518 тыс. долл. США, - ред.) для поддержки гуманитарных усилий в Украине", - заявили в посольстве.

В дипучреждении уточнили, что средства будут выделены Офису ООН по координации гуманитарных вопросов.

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Руководительница украинского представительства Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов Алис Армани Секи поблагодарила Канаду за щедрый вклад.

"Это пожертвование будет критически важным для поддержки наиболее уязвимых слоев населения на востоке Украины, особенно на фоне кризиса COVID-19", - написала она на своей странице в Твиттер.

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