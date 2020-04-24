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Новости Помощь Украине
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Канада выделила 0,5 млн долл. на гуманитарную помощь Украине через офис ООН

Канада выделила 0,5 млн долл. на гуманитарную помощь Украине через офис ООН

Канада выделила 700 тыс. канадских долларов для поддержки гуманитарных усилий в Украине.

Об этом говорится в сообщении посольства Канады в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Канада реагирует на COVID-19, оказывая поддержку местным гуманитарным фондам для обеспечения гибкой длительной гуманитарной помощи там, где это наиболее необходимо. Вот почему мы выделили 700 000 долларов (около 518 тыс. долл. США, - ред.) для поддержки гуманитарных усилий в Украине", - заявили в посольстве.

В дипучреждении уточнили, что средства будут выделены Офису ООН по координации гуманитарных вопросов.

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Руководительница украинского представительства Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов Алис Армани Секи поблагодарила Канаду за щедрый вклад.

"Это пожертвование будет критически важным для поддержки наиболее уязвимых слоев населения на востоке Украины, особенно на фоне кризиса COVID-19", - написала она на своей странице в Твиттер.

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Автор: 

Канада (2099) ООН (4192) гуманитарная помощь (1267)


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Зрада.
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24.04.2020 03:26 Ответить
Больше чем Зеленский, 95 квартал и Коломойский вместе взятые, которые выделили ровно нихера!
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24.04.2020 04:40 Ответить
Меrсі.
зе-братва їх швиденько =пристроїть=: пригребе до своїх липких лап.
Як і ті грошики, що виручили за продаж масок ...

В Канаді теж ситуація далеко не з медом - не катастрофа, бо нормально зреагували і не дуріють-, але разом з тим ... збитки страшні ... і удар по економіці колосальний ...

зе-лохторат, звичайно, не оцінить, ще скаже, що мало, бо їхні ідоли з бидло-кварталу разом зі служками =уродів= (тобто, прямими служками зе-виборців) пожертвували цілу fortune ...
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24.04.2020 04:59 Ответить
Дякуємо і за це, хоча до людей ці гроші не прийдуть.
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24.04.2020 06:02 Ответить
Это по доллару на 500 000 человек. А на 40 000 000 это слезы. А Канаде наше увожение.За крутую саморекламу.
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24.04.2020 07:03 Ответить
Вот ЗЕ со Шмыгалем должны давать письменный подробный отчёт перед украинцами - куда жти деньги идут
Так было бы правильно
А может это начнет делать реформатор Саакашвили ?
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24.04.2020 09:22 Ответить
 
 