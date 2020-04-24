Во Франции вторую неделю снижается количество пациентов с коронавирусом в реанимациях, число умерших от COVID-19 - 21,8 тыс.
Количество пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии во Франции снижается вторую неделю подряд.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Количество пациентов, находящихся в реанимации, продолжает сокращаться в течение двух недель, снизившись на 165 в течение последних суток до 5 053", - говорится в сообщении Департамента здравоохранения..
Во Франции в четверг зафиксировали 516 новых смертей от коронавируса, что увеличило общее количество погибших до 21 856 человек.
Общее количество подтвержденных случаев коронавирусв во Франции составляет 161 530, с начала эпидемии 42 088 людей выздоровели от недуга в больницах страны.
Французские власти подчеркивают, что ближайшие дни станут ключевыми, чтобы страна смогла достичь цели - 11 мая начать постепенное упразднение карантинных мероприятий, введенных в середине марта.
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