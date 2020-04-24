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Новости Коронавирус и карантин
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Во Франции вторую неделю снижается количество пациентов с коронавирусом в реанимациях, число умерших от COVID-19 - 21,8 тыс.

Во Франции вторую неделю снижается количество пациентов с коронавирусом в реанимациях, число умерших от COVID-19 - 21,8 тыс.

Количество пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии во Франции снижается вторую неделю подряд.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Количество пациентов, находящихся в реанимации, продолжает сокращаться в течение двух недель, снизившись на 165 в течение последних суток до 5 053", - говорится в сообщении Департамента здравоохранения..

Во Франции в четверг зафиксировали 516 новых смертей от коронавируса, что увеличило общее количество погибших до 21 856 человек.

Общее количество подтвержденных случаев коронавирусв во Франции составляет 161 530, с начала эпидемии 42 088 людей выздоровели от недуга в больницах страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Франции число летальных исходов от Covid-19 превысило 20 тысяч

Французские власти подчеркивают, что ближайшие дни станут ключевыми, чтобы страна смогла достичь цели - 11 мая начать постепенное упразднение карантинных мероприятий, введенных в середине марта.

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https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=1ySb3G677K4&feature=emb_title Хэштег: "Сними свою больницу". В мире набирает масовость хештег Сними свою больницу!
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24.04.2020 02:14 Ответить
Пичалька! А у властей ещё столько задумок было, как можно об людей ноги повытирать. И запрещать... запрещать... запрещать... А скоро люди очухаются и заставят отвечать за скотство.
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24.04.2020 07:08 Ответить
Те, которые чухались, не очухаются, будут оправдываться.
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24.04.2020 07:46 Ответить
А тих які були в реанімації кудиділи?
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24.04.2020 08:39 Ответить
 
 