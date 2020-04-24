Украина станет одной из первых стран, где заработает новая глобальная образовательная онлайн-платформа для детей и молодежи
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Microsoft Corp. объявили о расширении глобальной образовательной платформы, чтобы помочь детям и молодежи продолжать обучение на дому во время пандемии COVID-19, Украина станет одной из первых трех стран, где начнет работу совместный проект, сообщили в компании.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Школы закрываются, дети становятся изолированными, испытывают страх и тревожность - последствия этой пандемии влияют на детей во всем мире. Мы должны объединиться и принять во внимание все возможные способы, чтобы помочь нашим детям пройти через эти трудные времена. С нашими давними партнерами, такими как Microsoft, мы можем быстро предоставить детям и молодежи инновационные и пригодные к адаптации решения. Адаптация платформы Learning Passport - это напоминание о том, как много мы можем достичь для детей вместе с нашими партнерами во время, когда кризис углубляется на глобальном уровне", – сказала Гентриета Фор, Исполнительный директор ЮНИСЕФ.
По последним данным ЮНЕСКО, 1,57 млрд учащихся и студентов в 190 странах испытывают на себе последствия закрытия школ.
Платформа Learning Passport возникла в результате партнерства между ЮНИСЕФ, Microsoft и Кембриджским университетом и изначально была разработана для дистанционного онлайн образования детей-беженцев и переселенцев. Функционал ресурса значительно расширили, чтобы обеспечить выполнение учебного плана на национальном уровне для детей и молодежи после закрытия школ из-за вспышки COVID-19. Платформа также предоставляет ключевые ресурсы для учителей и педагогов.
"Запуск платформы Learning Passport, которую разрабатывали в течение последних 18 месяцев, в пилотном режиме был запланирован в 2020 году. Однако, после начала глобальной пандемии и массового закрытия школ, функционал платформы была значительно расширена, чтобы ею могла пользоваться большая аудитория. Сейчас все страны, где учебную программу можно выкладывать дистанционно, смогут организовать обучение онлайн для детей и молодежи, у которых есть необходимое оборудование дома", – сказано в сообщении.
Контент платформы для украинских детей и молодежи будет доступен в мае и будет включать онлайн книги, видео а также дополнительную поддержку для родителей тех детей, которые имеют особые образовательные потребности.
"Новый вызов для системы образования - это разработка таких инструментов и решений для дистанционного обучения, которые были бы удобны и понятны для всех педагогов и учеников. Мы поддерживаем запуск платформы Learning Passport для Украины. Ведь это новые возможности для образования наших граждан как в условиях карантина, так и после его завершения", - отметила и.о. Министра образования и науки Украины Любомира Мандзий
Отмечается, что в Украине, платформа Learning Passport будет использована для создания онлайн ресурса для самообразования и неформального образования, а именно для распространения программ развития социально-эмоциональных навыков среди подростков.
В рамках проекта будет создана цифровая версия учебной программы UPSHIFT, направленная на формирование предпринимательских навыков у подростков и молодежи в качестве агентов социальных изменений, а также предоставление возможностей для реализации собственных инициатив по социальному предпринимательству.
Платформа для каждой страны предоставляет онлайн ресурсы учебной программы и дополнительные материалы на родном языке. Эти материалы будут отобраны экспертами, чтобы наилучшим образом обеспечить потребности учащихся и преподавателей. На платформе Learning Passport есть возможность создать профайл для каждого ученика с учетом результатов по учебным предметам, а также возможность получать необходимую дополнительную поддержку.
Learning Passport является частью партнерства Generation Unlimited (Поколение без границ) в сфере дистанционного обучения, которая имеет целью использования технологий для решения тех вызовов, с которыми сталкиваются учащиеся и образовательные учреждения в частности в охваченных конфликтом и гуманитарных контекстах. Generation Unlimited (Поколение без границ) - это глобальное мультисекторне партнерство, призванное обеспечить растущие потребности в обучении, тренингах и работе для молодежи.
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і це лише початок
Піанола замінить піаніно і пісюніста.
можливо, це буде Саакашвілі
Середня в Грузії, до речі, 120 баксів.
І 40% грузинів по заробіткам. Беруться за таку роботу, що українці відмовляються.
20% території просрані, та так, що кацапи жертвою виявилися для світу.
А твої плачі про зарплату виглядають якось дивно, після твоїх заяв що не бідуєш, діти навчаються в приватних школах, а останні шість років ьти займався виключно скупкою землі в селян.
виключно
дуже виключно
24 години на добу 365 днів на рік виключно скупкою землі
оскільки купівля-продаж землі заборонена, то виходить ти брешеш
чи не заборонена?
а в цьому році заклав миндаль и хурьму морозостійку
так що яблук у мене завжди пару центнерів, а ви но саме смачне мені особисто з аличі, якої також по 200-300 кг щороку
так що ягєль залиш собі
Мій молодший син дистанційно вчиться в школі, з першого ж дня. Оскільки школа приватна, все зробили самі, жодного дня пропуску, ідуть повноцінні уроки а після обіду гуртки - шахи, фінансова грамотність, хендмейд, додатково англійська і т.д.
хто буде чекати вказівок від держави чи кого іншого - той лох
саме карантин обвалив ціну на нафту і московія страждає зараз у сотні разів тяжче, ніж Україна
з відміною карантину ціна на нафту підніметься і московія вдихне полегшенно і подякує порохоботам
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У тебя результат дистанционного обучения
в отличии от вас зебилов.
НБИК технологии ведут к формированию нового типа человека - «человека виртуального», формирующего вокруг себя новую реальность. Присвоив себе право на тотальное изменение человека, научные и политические элиты взяли курс на создание «двухуровнего общества»: с одной стороны, правящий класс избранных, с другой - «человеческий ресурс», «человеческий капитал». Это в частности, признал один из ведущих разработчиков НБИКС-технологий (С-социальных) и искусственного интеллекта, директор Курчатовского института М. В. Ковальчук, откровенно заявивший, что «сегодня возникла реальная технологическая возможность в процессе эволюции человека. И цель - создать принципиально новый подвид Homo sapiens - служебного человека». Пересмотр концепции человека ведет, соответственно, к изменению всей системы ценностей, социальной и культурной среды, включая образование, науку, искусство и всю сферу мировоззрения. Под потребности нового технологического уклада в интересах корпоративных кругов осуществляется и перестройка всей системы образования.
И учиться их только ЗАСТАВЛЯТЬ.