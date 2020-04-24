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Украина станет одной из первых стран, где заработает новая глобальная образовательная онлайн-платформа для детей и молодежи

Украина станет одной из первых стран, где заработает новая глобальная образовательная онлайн-платформа для детей и молодежи

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Microsoft Corp. объявили о расширении глобальной образовательной платформы, чтобы помочь детям и молодежи продолжать обучение на дому во время пандемии COVID-19, Украина станет одной из первых трех стран, где начнет работу совместный проект, сообщили в компании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Школы закрываются, дети становятся изолированными, испытывают страх и тревожность - последствия этой пандемии влияют на детей во всем мире. Мы должны объединиться и принять во внимание все возможные способы, чтобы помочь нашим детям пройти через эти трудные времена. С нашими давними партнерами, такими как Microsoft, мы можем быстро предоставить детям и молодежи инновационные и пригодные к адаптации решения. Адаптация платформы Learning Passport - это напоминание о том, как много мы можем достичь для детей вместе с нашими партнерами во время, когда кризис углубляется на глобальном уровне", – сказала Гентриета Фор, Исполнительный директор ЮНИСЕФ.

По последним данным ЮНЕСКО, 1,57 млрд учащихся и студентов в 190 странах испытывают на себе последствия закрытия школ.

Платформа Learning Passport возникла в результате партнерства между ЮНИСЕФ, Microsoft и Кембриджским университетом и изначально была разработана для дистанционного онлайн образования детей-беженцев и переселенцев. Функционал ресурса значительно расширили, чтобы обеспечить выполнение учебного плана на национальном уровне для детей и молодежи после закрытия школ из-за вспышки COVID-19. Платформа также предоставляет ключевые ресурсы для учителей и педагогов.

"Запуск платформы Learning Passport, которую разрабатывали в течение последних 18 месяцев, в пилотном режиме был запланирован в 2020 году. Однако, после начала глобальной пандемии и массового закрытия школ, функционал платформы была значительно расширена, чтобы ею могла пользоваться большая аудитория. Сейчас все страны, где учебную программу можно выкладывать дистанционно, смогут организовать обучение онлайн для детей и молодежи, у которых есть необходимое оборудование дома", – сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если школьники не возобновят занятия до 1 июня, то период на корректирующее обучение будет в сентябре, - Мандзий

Контент платформы для украинских детей и молодежи будет доступен в мае и будет включать онлайн книги, видео а также дополнительную поддержку для родителей тех детей, которые имеют особые образовательные потребности.

"Новый вызов для системы образования - это разработка таких инструментов и решений для дистанционного обучения, которые были бы удобны и понятны для всех педагогов и учеников. Мы поддерживаем запуск платформы Learning Passport для Украины. Ведь это новые возможности для образования наших граждан как в условиях карантина, так и после его завершения", - отметила и.о. Министра образования и науки Украины Любомира Мандзий

Отмечается, что в Украине, платформа Learning Passport будет использована для создания онлайн ресурса для самообразования и неформального образования, а именно для распространения программ развития социально-эмоциональных навыков среди подростков.

В рамках проекта будет создана цифровая версия учебной программы UPSHIFT, направленная на формирование предпринимательских навыков у подростков и молодежи в качестве агентов социальных изменений, а также предоставление возможностей для реализации собственных инициатив по социальному предпринимательству.

Платформа для каждой страны предоставляет онлайн ресурсы учебной программы и дополнительные материалы на родном языке. Эти материалы будут отобраны экспертами, чтобы наилучшим образом обеспечить потребности учащихся и преподавателей. На платформе Learning Passport есть возможность создать профайл для каждого ученика с учетом результатов по учебным предметам, а также возможность получать необходимую дополнительную поддержку.

Learning Passport является частью партнерства Generation Unlimited (Поколение без границ) в сфере дистанционного обучения, которая имеет целью использования технологий для решения тех вызовов, с которыми сталкиваются учащиеся и образовательные учреждения в частности в охваченных конфликтом и гуманитарных контекстах. Generation Unlimited (Поколение без границ) - это глобальное мультисекторне партнерство, призванное обеспечить растущие потребности в обучении, тренингах и работе для молодежи.

дети (6573) карантин (16729) образование (2271) ЮНИСЕФ (166) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Лови ЗЕ!діджітал пайку на тиждень і смакуй.
Україна стане однією з перших країн, де запрацює нова глобальна освітня онлайн-платформа для дітей та молоді - Цензор.НЕТ 4523
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24.04.2020 08:03 Ответить
+8
Каждый ученик имеет право получить двойку.
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24.04.2020 07:32 Ответить
+8
Так!
Піанола замінить піаніно і пісюніста.
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24.04.2020 07:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
да ничему они не научат
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24.04.2020 07:12 Ответить
Та спасибо.Вы от нашей школьной программы на пару лет отстаете
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24.04.2020 07:18 Ответить
Предлагаю слоган "Каждый имеет право на ошибку".
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24.04.2020 07:21 Ответить
Каждый ученик имеет право получить двойку.
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24.04.2020 07:32 Ответить
Да, каждый имеет право быть неправым!
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24.04.2020 07:53 Ответить
Спасибо, кэп. Пойду сейчас попробую объяснить это мусорам, если попробуют меня повязать за прогулку по берегу озера.
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24.04.2020 07:59 Ответить
Быть неправым тебе никто не запретит, но и от ответственности не освободит.
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27.04.2020 18:26 Ответить
Юнисеф и " подруги Ермака".
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24.04.2020 07:26 Ответить
Україна стає технологічною державою
і це лише початок
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24.04.2020 07:26 Ответить
Так!
Піанола замінить піаніно і пісюніста.
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24.04.2020 07:34 Ответить
через чотири роки оберемо іншого Президента, безсумнівно
можливо, це буде Саакашвілі
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24.04.2020 08:04 Ответить
Хочеш мінімалку як в Грузії?
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24.04.2020 08:06 Ответить
більше вмього я не хочу середню як при порошенку
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24.04.2020 08:08 Ответить
Ну то матимеш як в Грузії- 7 баксів на місяць.
Середня в Грузії, до речі, 120 баксів.
І 40% грузинів по заробіткам. Беруться за таку роботу, що українці відмовляються.
20% території просрані, та так, що кацапи жертвою виявилися для світу.

А твої плачі про зарплату виглядають якось дивно, після твоїх заяв що не бідуєш, діти навчаються в приватних школах, а останні шість років ьти займався виключно скупкою землі в селян.
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24.04.2020 08:15 Ответить
так, останні 6 років виключно скупкою землі
виключно
дуже виключно
24 години на добу 365 днів на рік виключно скупкою землі
оскільки купівля-продаж землі заборонена, то виходить ти брешеш
чи не заборонена?
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24.04.2020 08:37 Ответить
Це ти сам про землю писав.
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24.04.2020 10:48 Ответить
тобто середня при пороху пагна, а дірка у бюджеті при Зе - норм.
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24.04.2020 09:15 Ответить
Второй подряд наркоман. А Добкин-младший пойдет?
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24.04.2020 08:14 Ответить
Лови ЗЕ!діджітал пайку на тиждень і смакуй.
Україна стане однією з перших країн, де запрацює нова глобальна освітня онлайн-платформа для дітей та молоді - Цензор.НЕТ 4523
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24.04.2020 08:03 Ответить
яблука, та й фрукти взагалі, рекомендую вживати не раніше, ніж через 2-3 години після мяса, інакшя мясо заблокує шлях фруктам у їх зону шлунку, у тебе буде сильний сморід з ротової порожнини, який іде з шлунку
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24.04.2020 08:07 Ответить
Мясо вообще не рекомендую есть. А тебе рекомендую пищу твоих братьев - ягель, мох и брюкву.
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24.04.2020 08:10 Ответить
Для тебе яблука протипоказані. Ягєль та бояришнік.
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24.04.2020 08:16 Ответить
у мене чудовий садок у мальвничому селі на Десні 15 км від Києва, яблука, груші, сливи, малина, смородина, виноград, а особлива моя гордість - то пишна персикова алея
а в цьому році заклав миндаль и хурьму морозостійку
так що яблук у мене завжди пару центнерів, а ви но саме смачне мені особисто з аличі, якої також по 200-300 кг щороку
так що ягєль залиш собі
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24.04.2020 08:26 Ответить
Так ты и так уже биобот, передовая технологическая разработка зебилов
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24.04.2020 08:05 Ответить
На перший погляд дистанційне навчання є прогресивним, новим..., але насправді для цього дуже мало зроблено. Запитайте тих, хто вже з цим працює та почуєте багато чого проти такого методу навчання. Навантаження на викладачів у дистанційному режимі збільшилося в декілька разів. І добре працює там, де до цього впроваджували таку дистанційну форму навчання. Багато хто просто до цього не готовий до дистанційного навчання, а деякі не мають таких спеціалістів.
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24.04.2020 07:28 Ответить
Мені здається що вони з часом можуть ліквідувати багато шкіл і залишити небагато вчителів для онлайн занять , а всі хто не втовпився с речами на вихід. І коли в краіні залииться пару сотен викладачів то тоді заробітню плату трохи і підвищать, останнім квиток на біржу праці або на заробітки.
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24.04.2020 08:26 Ответить
зменшення кількості фінансованих шкільних приміщень і так заплановано і без вірусу.
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24.04.2020 09:19 Ответить
так це нормально, коли запроваджувати з нуля важко. ну ось неготові або повинні навчитися, або на виліт.
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24.04.2020 09:17 Ответить
Украина станет одной из первых стран, где заработает новая глобальная образовательная онлайн-платформа для детей и молодежи - Цензор.НЕТ 950
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24.04.2020 07:35 Ответить
Если ни в одной нормальной стране мира такого нет, значит это полная х***, которую ЗЕ дегенераты создали чтобы тупо отмывать деньги.
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24.04.2020 07:58 Ответить
как свинарчуки?
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24.04.2020 08:17 Ответить
Як стефанчуки.
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24.04.2020 08:22 Ответить
чего єто нет? под статьей какой-тьі пишешь? лёнинг пас разве украинский? аби ото молоть.
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24.04.2020 09:20 Ответить
Дожились , над клоуном смеяться нельзя , да ещё и массовую зебилизацию детей планируют
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24.04.2020 08:00 Ответить
производство зе-дибілов произошло с началом перестройки. именно они сейчас вьібрали Зе. сейчас родители наконец-то увидели содержание учебников и убогие социальньіе способности учителей.
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24.04.2020 09:23 Ответить
продивилася два уроки.Майже нічого не запам'ятала.А одна вчителька через кожних хвилин 7----задавала якесь питання,сама відповідала і так емоційно-----правильно,які ж ви молодці. Я викладала в медінституті 12 років.Читала лекції.Мені ці уроки не сподобалися.Таке враження,що вони не уявляють дітей,які сидять по той бік.Для дітей це новий матеріал.
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24.04.2020 11:42 Ответить
Мій середній син дистанційно вчиться у Києво-Могилянці, вже давно, все норм
Мій молодший син дистанційно вчиться в школі, з першого ж дня. Оскільки школа приватна, все зробили самі, жодного дня пропуску, ідуть повноцінні уроки а після обіду гуртки - шахи, фінансова грамотність, хендмейд, додатково англійська і т.д.
хто буде чекати вказівок від держави чи кого іншого - той лох
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24.04.2020 08:02 Ответить
Продавчині будуть дистанційно працювати в магазинах. баристи будуть дистанційно наливати тобі каву, верстатники дистанційно будуть керувати станками, водії, пілоти теж саме.
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24.04.2020 08:19 Ответить
всі, хто проти карантину - допомагають московії
саме карантин обвалив ціну на нафту і московія страждає зараз у сотні разів тяжче, ніж Україна
з відміною карантину ціна на нафту підніметься і московія вдихне полегшенно і подякує порохоботам
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24.04.2020 08:30 Ответить
Я не проти, запасайся свічками, дистанційно у турбо-режимі.
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24.04.2020 08:35 Ответить
ти дуже схожий на мою тещу, вона також намагається постійно вказати, що мені слід робити
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24.04.2020 08:39 Ответить
он очень похож на порхобота, у которого в башке одни методички.
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24.04.2020 08:45 Ответить
це пострадянський інкубаторний продукт.
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24.04.2020 09:25 Ответить
Ты что бухой? При чем здесь московія? При чем здесь нафта?
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24.04.2020 08:44 Ответить
при тому, що багато країн почали проводити міри по захисту свого інфопростору від фейків по вірусу, що йдуть із мокшандії. нафа - це як кров для вампіра, длу скрепних.
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24.04.2020 09:28 Ответить
Україна стане однією з перших країн, де запрацює нова глобальна освітня онлайн-платформа для дітей та молоді - Цензор.НЕТ 5492
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24.04.2020 08:11 Ответить
«Платят за очное, а получают заочное». Студенты требуют перерасчета оплаты обучения в вузах Министерство науки и высшего образования РФ вскоре могут завалить исками, а наши терпилы глотают дистанционку и молчат.
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24.04.2020 09:47 Ответить
Только что посмотрел видео,где молдованин заявляет,что додон все ровно убежит из Молдовы,скорее всего по стопам Януковича,но; -"Я хочу,чтобы ему перекрыли аэропорт и чтобы он попробовал убежать через приднесровье,а дальше,я очень хочу,чтобы его поймали украинцы и спросили его -Чей Крым? Чей Донбасс?! Я тоже присоединяюсь к этому пожеланию!
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24.04.2020 08:14 Ответить
купи собі губозакаточну машинку, для хотєлок. ))))
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24.04.2020 09:29 Ответить
За нефтью пошел вниз и газ,-готовь себе полку,куда положить зубы!
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24.04.2020 09:51 Ответить
Предлагаю всем заинтересованным лицам бесплатную установку сайта «Моя школа» для дистанционного обучения учеников средней школы. При необходимости сайт можно переделать под любое учебное заведение.
Основные функции сайта:
* Составление и корректировка всех учеников и учителей учебного заведения.
* Составление и корректировка учебного плана на полугодие.
* Составление и корректировка анкет учеников и преподавателей.
* Обмен сообщениями и выдача домашних заданий.
* Выставление оценок и анализ успеваемости.
* Ведение архива выпускников.
Установка сайта производиться самостоятельно согласно инструкции.
https://ru.files.fm/u/avktrs9b https://ru.files.fm/u/avktrs9b
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24.04.2020 08:21 Ответить
производитЬся
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24.04.2020 08:25 Ответить
от слова что делатЬ
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24.04.2020 08:26 Ответить
в данном случае что делается.
У тебя результат дистанционного обучения
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24.04.2020 08:30 Ответить
в данном случае производитЬ
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24.04.2020 08:31 Ответить
Неуч.
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24.04.2020 08:37 Ответить
Завуч?
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24.04.2020 08:38 Ответить
Хорошо учился в школе.
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24.04.2020 08:47 Ответить
по тебе не видно, если порохоботом работаешь.
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24.04.2020 08:48 Ответить
Для этого тоже мозги надо иметь,
в отличии от вас зебилов.
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24.04.2020 08:58 Ответить
у бота нет мозгов, по определению.
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24.04.2020 09:16 Ответить
как тьі точно о себе. люблю самокритиков. как-то не удивляюсь, что тьі связан со школой. тьі классический продукт ее.
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24.04.2020 09:37 Ответить
а по тебе видно, когда аргументьі заканчиваются, начинаются коментьі типа твоего.
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24.04.2020 09:36 Ответить
МРОТ получил? Когда принимали решение о МРОТе,твой сцарь сказал так,-Главное,чтобы не подохли с голода! Ты еще держишься?
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24.04.2020 09:55 Ответить
шо таке МРОТ?
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24.04.2020 10:50 Ответить
Хорошо еще,что вам дают Минимальный Размер Оплаты Труда...А если было бы Высший (или Верхний) Размер Оплаты Труда? Тогда бы ты получал не МРОТ,а ВРОТ! PS Люциферушка,-"вам",это не ошибка!
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24.04.2020 10:54 Ответить
не знаю, про що ти. мені ці поняття не відомі.
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24.04.2020 11:24 Ответить
Спроси об этом у куратора!
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24.04.2020 11:27 Ответить
у меня его нет и мне надо. тебе надо, у своего и спрашивай.
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24.04.2020 11:57 Ответить
Ой,врешь,кацапчик!
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24.04.2020 13:43 Ответить
то твої трабли.
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25.04.2020 10:52 Ответить
Підтримую!
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24.04.2020 09:25 Ответить
Установка что делает? Производится ❗️А вы и программу обучения писали с такими ошибками?🤣🤣🤣
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24.04.2020 08:30 Ответить
обучают учителя.
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24.04.2020 08:32 Ответить
Пиши согласно СВОИХ правил - обучаютЬ учителя.
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24.04.2020 09:00 Ответить
так если прога с ошибками, то и обучение с ошибками. учителя ж не смогут твою прогу поправить, потому что єто только админ может. а дети будут читать твои перльі с ошибками и они буду записьіваться на корочку. а виноватьіми тьі уже делаешь учителей. и даже если они тебя попросят исправить ошибки, мьі уже тут уидели, как тьі бараном уперся.
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24.04.2020 12:04 Ответить
тьі сходи на форум украинских учителей на освіта.уа и посмотри на тупость там: умник типа тебя перевел слово "комент" как "пост". и теперь єтот ограниченньій педдипломом курятник бегает по форумам и назьівает коментьі постами, и не может отличить одно от другого. и палиться как детский сад.
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24.04.2020 13:05 Ответить
Ваша програма краще тімс?
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24.04.2020 08:33 Ответить
я не видел тімс.
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24.04.2020 08:34 Ответить
Например,из-за пандемии,Кембриджская школа,уже практикует онлайн занятия. И должен сказать Вам,что не лентяев,эти занятия очень мобилизуют,-например внучка,кроме того,что готовятся,как обычно к занятиям,задолго до начала уроков,начинает,наводить чистоту и порядок в своей комнате,(иначе все увидят,если будет беспорядок!),чего раньше не было,-обычно убирала мама!А тут все сама делает!
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24.04.2020 08:34 Ответить
Наведи порядок со знаками препинания и пробелами.
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24.04.2020 08:40 Ответить
Если коту делать нечего...
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24.04.2020 08:41 Ответить
Он тут на вахте,-а я,например,так,иногда,когда нечего делать,потому что разочаровался уже в Цензоре.
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24.04.2020 10:02 Ответить
Там лишняя запятая,потому что несколько раз удалял и менял предложение.Ну,и не все русские,как ты.
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24.04.2020 10:00 Ответить
Мелкомягкие давно себя дискредитировал в погоне за бабками. Есть боле дешевые и даже бесплатные платформы такие как Apach.
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24.04.2020 08:24 Ответить
есть вероятность того,что и ООН прекратят финансировать из-за безполезности такой шараги .тогда Украина тоже будет в числе стран-лидеров ,которой от юнисеф попападет болт ООН ,как и ВОЗ отмывает монеты на всякой хрени
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24.04.2020 08:33 Ответить
Перейшли на майксософт тімс і всім того бажаємо.
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24.04.2020 08:34 Ответить
пропагандистская онлайн-платформа ФСБ РФ для детей, на канале Zik-Heil......
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24.04.2020 08:36 Ответить
То, что происходит сегодня с нашей системой образования и наукой, можно в полной мере осознать только в свете тех глубоких перемен, которые осуществляются в мире в связи с переходом Запада к так называемой третьей промышленной революции, затрагивающей все сферы жизнедеятельности человека. Ключевую роль в ее реализации играют нано-, био-, информационные и когнитивные технологии, называемые НБИК-конвергентными технологиями, меняющими и характер производственного процесса, и систему управления, и социальную структуру общества. Однако главной их особенностью является то, что они направлены на изменение самого человека, его сознания и его сущности.
НБИК технологии ведут к формированию нового типа человека - «человека виртуального», формирующего вокруг себя новую реальность. Присвоив себе право на тотальное изменение человека, научные и политические элиты взяли курс на создание «двухуровнего общества»: с одной стороны, правящий класс избранных, с другой - «человеческий ресурс», «человеческий капитал». Это в частности, признал один из ведущих разработчиков НБИКС-технологий (С-социальных) и искусственного интеллекта, директор Курчатовского института М. В. Ковальчук, откровенно заявивший, что «сегодня возникла реальная технологическая возможность в процессе эволюции человека. И цель - создать принципиально новый подвид Homo sapiens - служебного человека». Пересмотр концепции человека ведет, соответственно, к изменению всей системы ценностей, социальной и культурной среды, включая образование, науку, искусство и всю сферу мировоззрения. Под потребности нового технологического уклада в интересах корпоративных кругов осуществляется и перестройка всей системы образования.
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24.04.2020 09:44 Ответить
90% детей НЕ ХОТЯТ учиться и не понимают, зачем это нужно, когда у них всё есть и так.
И учиться их только ЗАСТАВЛЯТЬ.
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24.04.2020 12:35 Ответить
 
 