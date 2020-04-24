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Новости Агрессия России против Украины
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Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки - 15 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки - 15 вражеских обстрелов, - штаб ОС

23 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, откровенно нарушая взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, которые согласно минским договоренностями должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Украинские защитники профессионально реагировали на каждый факт преступных действий врага. Прицельным огнем по позициям противника украинские военнослужащие заставляли захватчиков немедленно прекращать провокационные обстрелы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подавляющее большинство нарушений было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где враг 13 раз обстрелял подразделения Объединенных сил.

Защитников Новомихайловки враг три раза обстрелял из гранатометов различных систем, вблизи Павлополя противник дважды применил крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем, а по защитникам Марьинки выпустил 11 мин 82-мм калибра.

Неподалеку от Широкино украинские военнослужащие зафиксировали обстрел из 82 мм миномета и подствольных гранатометов.

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По позициям вблизи Новоселовки-2, Авдеевки, Новотроицкого и трижды возле Старогнатовки российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

"Подразделения Объединенных сил хорошо изучили коварную тактику оккупантов, поэтому на все огневые попытки противника аргументировано отвечали из штатного вооружения", - отметили в штабе.

Вместе с тем сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили два обстрела.

Оккупанты из миномета калибра 82 мм обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Орехово, а из автоматических станковых гранатометов вели огонь по позициям украинских защитников возле Новозвановки.

"Вследствие вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что за прошедшие сутки украинские военнослужащие, надежно удерживая оборону, действовали решительно и дали вражеским подразделениям достойный отпор: "Какиев-либо преступные попытки вооруженных формирований РФ обострить ситуацию в районе операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил с помощью имеющихся огневых средств. Потери противника уточняются"

Как сообщили в штабе, с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли украинских защитников. По позициям в районе Орехово российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм, а по опорным пунктам вблизи Павлополя - из минометов калибра 82 мм. В ответ украинские воины применяли дежурные огневые средства.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.

Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки - 15 вражеских обстрелов, - штаб ОС 01
Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки - 15 вражеских обстрелов, - штаб ОС 02

Слава Украине!

обстрел (27820) ранение (3395) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Найшвидшого одужання.
Горіть у пеклі москалі !!,
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24.04.2020 07:28 Ответить
Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки - 15 вражеских обстрелов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7292
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24.04.2020 07:28 Ответить
Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
Убить русского агрессоора- почетная обязанность каждого гражданина Украины! Чем больше, тем лучше!

Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9397
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24.04.2020 07:48 Ответить
Одужання пораненним Воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!! дохлий москаль-гарний москаль!!!!
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24.04.2020 08:11 Ответить
Якнайшвидшого одужання пораненим Захисникам України !

ЛЮТОЇ СМЕРТІ У КОРЧАХ ВОРОГАМ !
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24.04.2020 08:21 Ответить
Це отаким чином ЗЕвлада думає закінчити війну ? Як я розумію вони йдуть простим примітивним шляхом= дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии
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24.04.2020 09:11 Ответить
РОЗВАЛ КАЦАПСЬКОЇ ********* наближається і він є неминучим, і невідворотнім! Нафта вже ФСЬО, "все йде по плану"!
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24.04.2020 09:12 Ответить
один криворізький "Янилох" казав щоб припинити війну "нужнопростопрекратитьстрелять" - невже вдається чи вдалося?
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24.04.2020 13:12 Ответить
 
 