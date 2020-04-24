В Украине наблюдается самый низкий за последние 100 лет уровень воды в реках

В реках и водохранилищах Украины мало воды из-за отсутствия снега - такая ситуация сложилась впервые за последнее столетие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

"Отсутствие весеннего половодья, во время которого реки промываются талой водой, может привести к общему уменьшению поверхностных вод, к ухудшению экологической ситуации и ухудшению качества воды в реках. Что, в свою очередь, будет иметь негативные последствия для различных секторов экономики. Для сельского хозяйства могут ограничиваться объемы воды, могут вводиться лимиты или ограничения на водоснабжение. Надо понимать, что тенденции, которые сейчас отмечаются, являются долговременными", - сообщила Виктория Бойко, начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Март и почти весь апрель прошли тоже без дождей. Когда был сильный ветер, то наблюдалось такое довольно редкое для Украины явление, как пылевая буря. Это, по словам специалистов, свидетельствует о существенной пересушенности почв в Украине уже в середине весны.

В бассейне Днепра наблюдается сложная гидрологическая ситуация. Все притоки реки имеют аномально низкую водность, а приток воды в водохранилища Днепровского каскада "является одним из наименьших за период инструментальных наблюдений".

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"Максимум суточного притока воды в Киевское водохранилище сформировался на 30-31 марта с величиной в 950 м3/с (норма 4200 м3/с) - это один из самых низких максимумов за последние 100 лет. Меньшим был только суточный приток в водохранилища в экстремально маловодном 1925 году - 892 м3/с ", - отмечают гидрологи.

Максимальный уровень Десны (на посту измерения Летки) этой весной на 74 сантиметра ниже самого низкого значения, которое фиксировалось в 2015 году за весь период наблюдения.

"Не менее сложной является гидрологическая ситуация и в бассейнах притоков Среднего Днепра, сток которых формирует боковой приток воды к остальным днепровским водохранилищам - Кременчугскому, Каменскому, Днепровскому. Показатели близки к критериям маловодия", - сообщают в Гидрометцентре.

За апрель приток воды в Днестровское водохранилище предполагается на уровне 48% от нормы. Больше всего страдают малые реки и ручьи.