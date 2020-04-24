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В Украине наблюдается самый низкий за последние 100 лет уровень воды в реках

В Украине наблюдается самый низкий за последние 100 лет уровень воды в реках

В реках и водохранилищах Украины мало воды из-за отсутствия снега - такая ситуация сложилась впервые за последнее столетие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

"Отсутствие весеннего половодья, во время которого реки промываются талой водой, может привести к общему уменьшению поверхностных вод, к ухудшению экологической ситуации и ухудшению качества воды в реках. Что, в свою очередь, будет иметь негативные последствия для различных секторов экономики. Для сельского хозяйства могут ограничиваться объемы воды, могут вводиться лимиты или ограничения на водоснабжение. Надо понимать, что тенденции, которые сейчас отмечаются, являются долговременными", - сообщила Виктория Бойко, начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Март и почти весь апрель прошли тоже без дождей. Когда был сильный ветер, то наблюдалось такое довольно редкое для Украины явление, как пылевая буря. Это, по словам специалистов, свидетельствует о существенной пересушенности почв в Украине уже в середине весны.

В бассейне Днепра наблюдается сложная гидрологическая ситуация. Все притоки реки имеют аномально низкую водность, а приток воды в водохранилища Днепровского каскада "является одним из наименьших за период инструментальных наблюдений".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за теплой зимы в Украине могут ограничить право людей на воду, - Госводагентство

"Максимум суточного притока воды в Киевское водохранилище сформировался на 30-31 марта с величиной в 950 м3/с (норма 4200 м3/с) - это один из самых низких максимумов за последние 100 лет. Меньшим был только суточный приток в водохранилища в экстремально маловодном 1925 году - 892 м3/с ", - отмечают гидрологи.

Максимальный уровень Десны (на посту измерения Летки) этой весной на 74 сантиметра ниже самого низкого значения, которое фиксировалось в 2015 году за весь период наблюдения.

"Не менее сложной является гидрологическая ситуация и в бассейнах притоков Среднего Днепра, сток которых формирует боковой приток воды к остальным днепровским водохранилищам - Кременчугскому, Каменскому, Днепровскому. Показатели близки к критериям маловодия", - сообщают в Гидрометцентре.

За апрель приток воды в Днестровское водохранилище предполагается на уровне 48% от нормы. Больше всего страдают малые реки и ручьи.

климат (164) экология (1609) река (111) вода (920)


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Топ комментарии
+43
Також треба зрозуміти, що в цьому році буде дуже складно щось виростити без дощів та води. Зевлада при цьому продає зерно.
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24.04.2020 07:41 Ответить
+19
" Вечером, говоря со старостой, отец мой сказал: «Всё у вас хорошо, да воды только нет. Ошибся дядя Михайла Максимыч, что не поселил деревню версты три пониже: там в Берле воды уже много, да и мельница была бы у вас в деревне». Но староста с поклоном доложил, что ошибки тут не было. «Всё вышло от нашей глупости, батюшка Алексей Степаныч. Хоша я ещё был махонькой, когда нас со старины сюда переселили, а помню, что не токма у нас на деревне, да и за пять вёрст выше, в Берлинских вершинах, воды было много и по всей речке рос лес; а старики наши, да и мы за ними, лес-то весь повырубили, роднички затоптала скотинка, вода-то и пересохла. Вот и Медвежий враг - ведь какой был лес! и тот вывели; остался один молодёжник - и оглобли не вырубишь. Нонче зато и маемся, топим соломой, а на лучину и на крестьянские поделки покупаем лес в Грязнухе». Отец мой очень сожалел об этом и тут же приказал, чтобы Медвежий враг был строго заповедан, о чем хотел немедленно доложить Прасковье Ивановне и обещал прислать особое от неё приказание...".(С.Т. Аксаков. "Детские годы Багрова-внука").

Щось ще треба пояснювать?!...
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24.04.2020 08:00 Ответить
+18
https://censor.net/ua/user/133794 - хм...

а вам не пришло в голову, что так Бог наказывает народ предавших своих погибших Героев...?
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24.04.2020 08:10 Ответить
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Согласен. Мусор нужно убирать. Если не хочешь жить в мусоре. А для планеты - мусор - такого не существует.
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24.04.2020 08:47 Ответить
ага.планете пофиг будет она обитаемой или нет
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24.04.2020 08:50 Ответить
а при украине хорошая вода откуда была?
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24.04.2020 22:52 Ответить
Если кто не учился в школе - то существует кругооборот воды в природе. Большая часть воды находится в коре Земли. А реки - они появляются, исчезают. Планета живет своей жизнью - часто не взирая на представление микробов.
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24.04.2020 08:31 Ответить
Дефицит питьевой воды связан с результатами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0 изменения климата , с деятельностью человека, приводящей к сокращению водных ресурсов из-за https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B4 загрязнения пресноводных экосистем , а также с последствиями https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F урбанизации и изменений в землепользованииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2#cite_note-:2-3 [3] .
Одной из основных проблем является проблема https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B4 загрязнения пресной воды , существенно снижающая уже существующие запасы. Этому загрязнению способствуют промышленные выбросы и стоки, смыв удобрений с полей, а также проникновение солёной воды в прибрежных зонах в водоносные слои из-за откачивания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B грунтовых вод https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2#cite_note-:1-2 [2
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24.04.2020 08:36 Ответить
И еще то что некоторые хотят кататься зимой на лыжах в Карпатах например.
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24.04.2020 08:38 Ответить
Между деревьями не сильно погоняешь .Вот и куярят их.
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24.04.2020 08:42 Ответить
А слуги урода зібрались подавати воду на Крим.
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24.04.2020 08:36 Ответить
А може краще смоли їм гарячої у дупу Ну а потім - " КАМНИ С НЕБА !!!!!!! "
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24.04.2020 09:22 Ответить
В пустелі води немає, вода там де ліси, а від них і болота!
Немає лісу - немає і води!
Пояс пустель Євразії наповзає і на Україну, закономірний процес при глобальному потеплінні.
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24.04.2020 08:37 Ответить
Перед тем как оккупировать Крым, кацапам необходимо было вначале завести туда верблюдов, развести плантации верблюжей колючки
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24.04.2020 08:41 Ответить
Украинцам воды хватит. Радует, что крысчане от жажды передохнут.
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24.04.2020 08:51 Ответить
Совершенно верно подмечено. на крыме этим летом будет полная роисия. Воды не будет, и крысы наконец ответят за **********.
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24.04.2020 09:07 Ответить
А самое смешное: Аксенов умоляет не приезжать туристов в Крым из-за короновируса, и остальные тоже. А то понаедут русские в Крым по мосту и выпьют всю оставшуюся воду.
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24.04.2020 09:22 Ответить
То что выпьют не страшно. Крысьчан этим летом ждет холера и желтуха. И это прекрасно. Вообще то у русни отсутствует природный иммунитет к такой кишечной инфекции, поэтому мор кацапни должен быть массовым.
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24.04.2020 09:26 Ответить
кто сумеет связать уровень воды в реках с липецким рошеном-тот молодец.Ивану Петровичу Сидорову удалось связывать фабрику рошен в Липецке не только с разливом Дуная, но и с переходом на летнее время. Чем он гордится.21.03.2018 14:01.

https://censor.net/comments/locate/3056854/01921643-b4c3-735b-9f7b-8e2a25912035
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24.04.2020 08:52 Ответить
связываю.
Если в кране нет воды, ее выпили винницкие мыролюбные реформаторы.
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24.04.2020 09:12 Ответить
Если в речке нет воды, значит ...
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24.04.2020 09:17 Ответить
ж2 бариг і корупціонерів на нари і з конфіскацією.
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24.04.2020 11:13 Ответить
Уже давно программу водного развития страны делать надо было. Вода ценный ресурс.
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24.04.2020 08:52 Ответить
Может кто то из многочисленных советников президента,ему об этом доложат.Обьяснят ему понятным языком,что с водой напряженка,климат меняется,воды в достаточном количестве нет,и не предвидится.С вырубкой леса он борется,это хорошо.Но вот без воды скоро леса у нас не будет,сгорит весь,а новый не вырастет.Желательно бы уже сейчас заняться охраной наших водных ресурсов,и рациональным их использованием.И главное,не продавайте воду оккупантам в Крым.Самим не хватает.
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24.04.2020 08:56 Ответить
А что с той водой-то делать? Всё равно в море утечет!😁
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24.04.2020 09:33 Ответить
У воды есть много применений.Еще в ней можно утопиться
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24.04.2020 09:57 Ответить
Зазеленіла Україна, але не там, де потрібно
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24.04.2020 09:02 Ответить
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ і до безкінечності !
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24.04.2020 09:27 Ответить
ага...також лісовози круглий рік возять "санітарну рубку" ...дегенерати паршиві...
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24.04.2020 09:04 Ответить
Ця обставина і стримує владу пустити воду в Крим.
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24.04.2020 09:14 Ответить
Если в Украине не выпали зимой осадки, значит они выпали где-то в другом месте. Значит поменялись потоки воздуха. Может даже из-за потепления. Но всемирный карантин заставил людей сидеть дома и из-за этого сократилось потребление нефти . Значить нефть не сжигается и климат похолодает. Так что в следующем году все наладится. Поэтому - ну ее эту нефть. Граждане, пользуйтесь электромобилями!🚵🏇⛷️🏂🚣🚊
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24.04.2020 09:15 Ответить
Это уже два года наблюдается
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24.04.2020 09:34 Ответить
"нефть не сжигается и климат похолодает. Так что в следующем году все наладится. "

Кліматолох рівень бох. А додатковий CO2 з атмосфери кудись улітучиться?
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24.04.2020 10:38 Ответить
Не понимая процессов баланса СО2 обзывать лохами остальных - не лучший способ проявить интеллект. СО2 из атмосферы поглощается миллионами тонн листовым покровом растений, водорослей, т.е. леса, луга, сады, поля, моря и океаны поглощают СО2.
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24.04.2020 15:20 Ответить
Я зрозумів, світовий уряд впровадить програму працевлаштування сотень мільйонів карантинних безробітних по посадці лісів і до наступного року їх кількість збільшиться втричі!
Але спочатку подивимось на здійснення інших прогнозів місцевих експертів-нелохів, наприклад, по розвалу рашки до кінця травня
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24.04.2020 15:45 Ответить
Не понял, к чему тут Раша, но посадка лесов сама по себе ничего не решит без осадков или искусственного полива/орошения. Ну посадишь в пустыне/полупустыне деревья и шо? Повысохнут и сгорят от очередного пала. Там трава будет полезнее.
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24.04.2020 19:05 Ответить
Що ж він такий не фартовий цей Зеленський?

У річках і водосховищах України мало води через відсутність снігу - така ситуація склалася вперше за останнє сторіччя.Джерело: https://censor.net/ua/n3191188
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24.04.2020 09:20 Ответить
я ж говорю, что презедент зеленский - это проклятие для тех земель, где он появлятеся. вспомните париж, ватикан, японию, сша, оман...
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24.04.2020 09:23 Ответить
А Китай почему без него обошелся?
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24.04.2020 09:31 Ответить
Ситуація з водою дуже напружена. Це може привести до того, що не буде лісів і не буде гілок, де можна повісити москаля.
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24.04.2020 09:33 Ответить
терміново саджати баобаби!
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24.04.2020 10:39 Ответить
Надо в Карпатах прохерачить воздушный канал для пропуска влажных воздушных масс с европейской части Атлантики!😁
Да я более амбициозен в подобных проектах, чем коммунисты, желавшие обратить реки вспять!😊
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24.04.2020 09:38 Ответить
ЗЄлє для Крима вистачить води щоб абрадавать Ху#ла, а ви "хахли пакупайте бутли". Я так думаю що воду в Крим вже продали таємними опціонами, і завдаток взяли. Шукайте, згадуйте дивіться = спочатку главЗЕчебурек закидував вудочку про воду "для українців Криму", тепер дійшли до ручки - "канал нє гатов". Значить якби канал і дамба були готові, то ЗЕвлада відібрала б в українців воду і подавала Ху#лу для потреб ЧФ, всяких баз, іхтамнєтов.
Точно совок - "Братьям газ а нам труба".
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24.04.2020 09:43 Ответить
Даже природа проклинает ЗЕленых мародеров
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24.04.2020 09:49 Ответить
Грьобана тепла зима, при пеці під час акції "прикрути" такого не було
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24.04.2020 10:41 Ответить
рузькэ, ВОДКИ НЕТ!
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24.04.2020 14:21 Ответить
13-му додіку не досталось на опохмел, аж капсом заверещало
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24.04.2020 14:51 Ответить
Для провокаторов воды хватит.
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24.04.2020 10:15 Ответить
Зато Карпатские леса повырубали. Говорили же, что Карпаты- климатообразущий регион Украины! Так нет! Мало того, что теперь каждый год сами страдают от затоплений, так теперь по всей Украине фигня! Мертвечук с Пецей по европам разбегутся, а вы что будете пить и жрать, идиоты?
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24.04.2020 10:45 Ответить
Мертвичука , пецюмойского і бабломойского на нари.
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24.04.2020 11:14 Ответить
Які проблеми, дооснащуємо стіну яйценюха вологоуловлювачами і атмосферна вода перестає марнуватись на рашку, так можна навіть її експорт в засушливі країни налагодити.
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24.04.2020 11:03 Ответить
Солнечное лето - хорошо для грунтовых помидоров!
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24.04.2020 11:25 Ответить
Я розумію що рік засушливий.. але але але.. Зайдіть в гугл мапс і відкрийте карту Закарпаття. Відтак подивіться що там зробили з верхівями річок. https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA,+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+76000/@48.5080398,23.8986794,1318m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4730c16c34b0381d:0xd6d32394e59e41c2!8m2!3d48.922633!4d24.711117?hl=ru Гори поголені НАЧИСТО!
Там сніг без захисту дерев тане за тиждень. А відтак отримуємо два "ПЛЮСИКИ" - руйнівні повені навесні, і відсутність води в річках влітку. А потім ще один "плюсик" - місцева влада (яка й роздерибанила оті ліси наліво й направо) отримує гроші на ліквідацію стихійних лих, більша половина яких знову ж таки розходиться по кишенях владних злодіїв
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24.04.2020 11:54 Ответить
Проблема не тільки в відсутності снігу, а ще й в тому. що із багатьох маленьких річок зробили ставки, де вирощують риби. І свій внесок дає винищення риби браконьерами. Це комплексна проблема, яку держава не вирішує
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24.04.2020 12:08 Ответить
Це комплексна проблема, яку держава не вирішує
Потепление идет уже давно, это общемировое колебание климата. Нужно приспосабливаться - или переезжать. Изменить что-то маловероятно. Переходить с бураков на финики.....
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24.04.2020 18:32 Ответить
Уровня вообще нет и рыба на нерест не смогла зайти,хреново..
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24.04.2020 12:11 Ответить
В Польщі теж посуха . Постійно чую по радіо .
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24.04.2020 12:38 Ответить
ТАК А ГДЕ ИСТОК !!!???
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24.04.2020 15:44 Ответить
Готують населення,ще більше затягувати пояси,бо ж кінець епохи бідності.
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24.04.2020 23:59 Ответить
Осел апокалипсиса.
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25.04.2020 01:50 Ответить
Зебыл-це кара Господня
У Франціі Собор згорів
у Омані зливи
в Україні лихо за лихом
Треба виганяти Зе до мацкалів
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25.04.2020 08:46 Ответить
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