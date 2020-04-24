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Новости Коронавирус и карантин
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Число жертв коронавируса в мире превысило 190,8 тыс. человек, инфицированы более 2,7 млн. ИНФОГРАФИКА

Число жертв коронавируса в мире превысило 190,8 тыс. человек, инфицированы более 2,7 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 23 апреля в мире зарегистрировали 2 708 885 (2 628 527 вчера) случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 190 858 (183 440 вчера) смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 49 954 (46 784 вчера), заболевших - 869 172 (842 376), протестировано - 4 660 250.

Испания сообщает о 213 024 случаях COVID-19, 22 157 человек умерли.

В Италии зафиксировано 189 973 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 25 549 летальные.

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Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Испании, Италии, и Франции.

Во Франции умерли 21 889 человек, в Великобритании - 18 791, в Германии - 5 575, в Иране - 5 481, в Турции - 2 491, в Бельгии - 6 490, в Нидерландах - 4 192, Канаде - 2 241.

В РФ число зараженных достигло 62 773 человек, из которых 555 умерли, в Беларуси - 8 022, умерли - 60; в Польше - 10 511, умерли - 454; в Молдове - 2 926, умерли - 80; в Венгрии - 2 284, умерли - 239; в Румынии - 10 096, умерли - 545; в Словакии - 1 325, умерли - 15.

Напомним, в Украине на утро 23 апреля 578 новых случаев COVID-19, всего - 7170, умерли 187 человек, 504 - выздоровели.

Число жертв коронавируса в мире превысило 190,8 тыс. человек, инфицированы более 2,7 млн 01

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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ничтожные цифры как для населения Земли около 8 млрд человек....
ни о чем вообще....
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24.04.2020 08:07 Ответить
А где данные по другим жертвам? По суицидам от депрессии, развившейся от бесконечного сидения взаперти, в частности? Господа адепты вирусобесия, вы мухлюете.
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24.04.2020 08:09 Ответить
Що, задумуєшся про суїцид?
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24.04.2020 08:18 Ответить
не дождётесь! я просто привёл пример смертей которыми долбодятлы расплачиваются за то, что некоторое количество хроников умрёт не от коронавируса, а некоторое умрёт (то ли от короны то ли нет) чуток попозже...

Есть что возразить Бацьке:
https://enovosty.com/news_abroad/full/2404-zachem-zapirali-lyudej-v-kvartiry-oni-tam-pobyli-kak-v-tyurme-vyshli-i-zarazilis-lukashenko
?
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24.04.2020 08:24 Ответить
И к новостям. Сжато:

Си Цзиньпин - обосрался. Путин - обосрался. Синдзиро Абэ - обосрался. Конте - обосрался. Трамп - обосрался. Санчес - обосрался. Микрон - обосрался. Пацька - думает что победил. Меркель - победила. Нетанияху - победил. Ким Чен Ын - подох(надеюсь)
Обезьяна из ВОЗ - в КПЗ.
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24.04.2020 08:20 Ответить
Не такой вирус и страшный и у подавляющего большинства проходит или совсем бессимптомно или в легкой форме. Так что переболеют все и с карантином и без карантина.
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24.04.2020 08:24 Ответить
В РФ подсчет до БАМа
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24.04.2020 09:19 Ответить
 
 