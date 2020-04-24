В США эпидемия коронавируса может привести к росту ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем, - медики
Медики предупреждают, что пандемия коронавируса может привести в США к вспышке заболеваний, передающихся половым путем и увеличение количества заражения ВИЧ из-за того, что все медицинские ресурсы пока направлены на борьбу с CODVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом сообщает The Hill.
Доступ к тестированию на ВИЧ и инфекции, которые передаются половым путем (ИППП) значительно уменьшился. 2200 специалистов по этим заболеваниям были направлены на борьбу с коронавирусом. Больницы сообщают о сокращении программ по противодействию распространения ВИЧ и ИППП. Некоторые больницы сокращают количество пациентов по записи, некоторые из них прекратили принимать пациентов в порядке живой очереди.
Специалисты этой области предупреждают, что ожидают в результате этих сокращений крупную вспышку ВИЧ и ИППП заболеваний. При этом уровень заражений ИППП является сейчас рекордно высоким, рост случаев происходил пять лет подряд до 2018 года.
В то же время план президента Трампа покончить с эпидемией ВИЧ в 2030 г. фактически заморожен, поскольку все ресурсы пока направлены на борьбу с коронавирусом.
В 2016 году в США зарегистрировано было 1 100 000 инфицированных ВИЧ в возрасте от 13 лет и старше. Ежегодно количество инфицированных растет на 40 000 человек.
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В первую очередь первых "руководителей" и ************.
Понятное дело - подцепил коронавирус - бегом ширяться и шатыриться.
Что писать не о чем? Анализ года пребывания президента на должности - слабо освещать?
Или хотя бы то, что в Киеве Уже на этот карантин начали забивать - в парках безопаснее и здоровее, чем в квартирах...
Закон про землю до сих пор не опубликован, хотя вступает в силу со следующего года....
Есть куча ВАЖНЫХ тем!
Не рассматриваемых... Почему?