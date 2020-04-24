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Новости Коронавирус и карантин
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В США эпидемия коронавируса может привести к росту ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем, - медики

В США эпидемия коронавируса может привести к росту ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем, - медики

Медики предупреждают, что пандемия коронавируса может привести в США к вспышке заболеваний, передающихся половым путем и увеличение количества заражения ВИЧ из-за того, что все медицинские ресурсы пока направлены на борьбу с CODVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом сообщает The Hill.

Доступ к тестированию на ВИЧ и инфекции, которые передаются половым путем (ИППП) значительно уменьшился. 2200 специалистов по этим заболеваниям были направлены на борьбу с коронавирусом. Больницы сообщают о сокращении программ по противодействию распространения ВИЧ и ИППП. Некоторые больницы сокращают количество пациентов по записи, некоторые из них прекратили принимать пациентов в порядке живой очереди.

Специалисты этой области предупреждают, что ожидают в результате этих сокращений крупную вспышку ВИЧ и ИППП заболеваний. При этом уровень заражений ИППП является сейчас рекордно высоким, рост случаев происходил пять лет подряд до 2018 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити": активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В то же время план президента Трампа покончить с эпидемией ВИЧ в 2030 г. фактически заморожен, поскольку все ресурсы пока направлены на борьбу с коронавирусом.

В 2016 году в США зарегистрировано было 1 100 000 инфицированных ВИЧ в возрасте от 13 лет и старше. Ежегодно количество инфицированных растет на 40 000 человек.

карантин (16729) США (27131) ВИЧ (112) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Те, що постраждали медики є факт, але питання в тому, що не виконувалися правила безпечної праці. А це кримінальна справа проти міністра.
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24.04.2020 08:22 Ответить
+5
Это абсолютно очевидно всем, у кого паника не отключила мозги. К сожалению закон 73% работает и в этом случае. Именно у такого процента взрослых людей полностью работоспособных мозгов нет. Они могут сносно существовать только находясь под сильным влиянием мозговлоадельцев.
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24.04.2020 08:16 Ответить
+3
А в Україні МОЗ інфікує лікарів, маємо близько 1300 лікарів хворих на короновірус.
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24.04.2020 08:15 Ответить
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А в Україні МОЗ інфікує лікарів, маємо близько 1300 лікарів хворих на короновірус.
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24.04.2020 08:15 Ответить
25% из них пострадали ни за что...
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24.04.2020 08:17 Ответить
Те, що постраждали медики є факт, але питання в тому, що не виконувалися правила безпечної праці. А це кримінальна справа проти міністра.
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24.04.2020 08:22 Ответить
Бардак будет продолжаться пока не начнут сажать за служебную халатность ...
В первую очередь первых "руководителей" и ************.
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24.04.2020 08:29 Ответить
тобто, американці не сидять дома, а іп"ця як коти?
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24.04.2020 08:16 Ответить
можно и дома сидеть... если продукты какой-нибудь шкет из "глобо" может привезти на дом, почему нельзя заказать предмет вожделений в несвежем бюстгалтере с засаленными волосами, и тоже не выходя из дому???
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24.04.2020 08:23 Ответить
Это абсолютно очевидно всем, у кого паника не отключила мозги. К сожалению закон 73% работает и в этом случае. Именно у такого процента взрослых людей полностью работоспособных мозгов нет. Они могут сносно существовать только находясь под сильным влиянием мозговлоадельцев.
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24.04.2020 08:16 Ответить
"Перед смертью не надышишься"©
Понятное дело - подцепил коронавирус - бегом ширяться и шатыриться.
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24.04.2020 08:29 Ответить
Могут привести, а могут не привести... типа - любит не любит...
Что писать не о чем? Анализ года пребывания президента на должности - слабо освещать?
Или хотя бы то, что в Киеве Уже на этот карантин начали забивать - в парках безопаснее и здоровее, чем в квартирах...
Закон про землю до сих пор не опубликован, хотя вступает в силу со следующего года....
Есть куча ВАЖНЫХ тем!
Не рассматриваемых... Почему?
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24.04.2020 08:30 Ответить
цікаво, а є орінінал ціх статей, що там наші американці покажуть скрін шот ціх статей?...
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24.04.2020 08:32 Ответить
Ученые сразу предупреждали: От карантина смертей будет больше, чем от коронавируса!
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24.04.2020 08:39 Ответить
100% но то фсьо фигня, главное чтоб от мифического коронавируса не умирали. А то, что умрут от туберкулеза, гепатита, спида, инфарктов и инсультов, то так (((
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24.04.2020 09:24 Ответить
Марвел,пора мистера Америку с тором и остальными на помощь
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24.04.2020 09:13 Ответить
Переписка во время карантина (дистанционная):
У США епідемія коронавірусу може призвести до зростання ВІЛ та інфекцій, що передаються статевим шляхом, - медики - Цензор.НЕТ 5686
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24.04.2020 09:40 Ответить
Скорей всего CODVID-19 вызавает ВИЧ. Поэтому и предупреждают зарание мол это не CODVID-19 вызывает ВИЧ а борьба с ним.
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24.04.2020 10:10 Ответить
Еше и уточняют в названии статьи что именно половым путем только ВИЧ передается. Некакого воздушно капельного) даже и недумайте.
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24.04.2020 10:13 Ответить
читая заголовки новостей, складывается впечатление, что народ уже и не знают, чем напугать - глупость несусветная сменяет тупость и чушь собачью
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24.04.2020 10:10 Ответить
 
 