В США эпидемия коронавируса может привести к росту ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем, - медики

Медики предупреждают, что пандемия коронавируса может привести в США к вспышке заболеваний, передающихся половым путем и увеличение количества заражения ВИЧ из-за того, что все медицинские ресурсы пока направлены на борьбу с CODVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом сообщает The Hill.

Доступ к тестированию на ВИЧ и инфекции, которые передаются половым путем (ИППП) значительно уменьшился. 2200 специалистов по этим заболеваниям были направлены на борьбу с коронавирусом. Больницы сообщают о сокращении программ по противодействию распространения ВИЧ и ИППП. Некоторые больницы сокращают количество пациентов по записи, некоторые из них прекратили принимать пациентов в порядке живой очереди.

Специалисты этой области предупреждают, что ожидают в результате этих сокращений крупную вспышку ВИЧ и ИППП заболеваний. При этом уровень заражений ИППП является сейчас рекордно высоким, рост случаев происходил пять лет подряд до 2018 года.

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В то же время план президента Трампа покончить с эпидемией ВИЧ в 2030 г. фактически заморожен, поскольку все ресурсы пока направлены на борьбу с коронавирусом.

В 2016 году в США зарегистрировано было 1 100 000 инфицированных ВИЧ в возрасте от 13 лет и старше. Ежегодно количество инфицированных растет на 40 000 человек.