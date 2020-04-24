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Новости Коронавирус и карантин
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У 161 украинца за границей выявили COVID-19, 56 - вылечились, 7 - умерли, 16,7 тыс. - обратились за помощью, - МИД

У 161 украинца за границей выявили COVID-19, 56 - вылечились, 7 - умерли, 16,7 тыс. - обратились за помощью, - МИД

За рубежом от коронавирусной болезни вылечилось 56 украинцев, 7 граждан Украины умерли.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook Министерство иностранных дел.

Отмечается, что больше всего украинцев проходят лечение в Италии. Там лечится 121 гражданин Украины. Кроме того, украинцы лечатся от COVID-19 в Греции, Испании, Швеции, Чехии, Германии и других странах.

Всего за рубежом выздоровели 56 украинцев.

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Семь граждан Украины за рубежом умерли с начала эпидемии COVID-19.

"16 724 граждан Украины обратились за помощью в дипломатические учреждения Украины в рамках системы "Захист", - говорится в сообщении.

У 161 украинца за границей выявили COVID-19, 56 - вылечились, 7 - умерли, 16,7 тыс. - обратились за помощью, - МИД 01

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