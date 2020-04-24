Украинцы Дании передали медучреждениям Тернопольщины 31 аппарат ИВЛ для борьбы с COVID-19

Украинцы Дании совместно с волонтерами организации "Bevar Ukraine" передали медицинским учреждениям Тернопольской области грузовик гуманитарной помощи, в котором, среди прочего, в грузе – 31 аппарат искусственной вентиляции легких, которые необходимы для пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает волонтерская организация украинцев в Дании "Bevar Ukraine", выступившая организатором проекта.

"Наша организация занимается сбором и передачей гуманитарной помощи из Дании украинским школам, садикам, больницам, домам престарелых. Мы не могли оставаться в стороне, когда Украина столкнулась с угрозой коронавируса. При поддержке наших доноров в Дании мы собрали медицинское оборудование, необходимое для борьбы с COVID-19. Кроме того, украинцы, проживающие в Дании, собрали более 50 тыс. датских крон (200 тыс. грн), что позволит закупить более 200 защитных костюмов для украинских медиков", - рассказал председатель "Bevar Ukraine" Андрей Кузьмин.

Кроме аппаратов ИВЛ, "Bevar Ukraine" передал украинским больницам анализаторы крови, мониторы пациента, диагностические системы, оборудование для операционных, больничные кровати, расходные материалы и пр.

Донорами оборудования стали датские больницы (Aarhus Universitetshospital, Køge Sygehus, Capio CFR), благотворительные организации (Hjælp Østeuropa, Dansk International Humanitær Hjælp, Viomis Aid, Rumæniensprojektet af 1992) и частные лица (Tom Faber Nisbeth Meyer, Mark Bertz).

"Учитывая, что на всю область мы имеем 138 аппаратов ИВЛ, эта помощь является существенной для Тернопольщины. Часть оборудования будет передана в областную инфекционную больницу", - рассказал председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш.

По предварительным подсчетам, стоимость помощи превышает 120 тыс. евро.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Украину прибыл самолет "Мрия" с медицинским грузом. ВИДЕО

Распределять груз по больницам Тернопольщины будут благотворительный фонд "Свет Реформации" совместно с областным управлением МОЗ в зависимости от потребности.

"Мы планируем, что уже к концу недели все это медицинское оборудование будет находиться в больницах области. Наша цель - опережать события и обеспечить помощью именно те районы, где вспышки вируса только начались или могут начаться в ближайшие дни. Также будем учитывать укомплектованность больниц". - пояснил руководитель БФ "Свет Реформации" Иван Гонтарь.

Именно БФ "Свет Реформации" обеспечил прием гуманитарного груза в Украине – фонд занимался коммуникацией с госорганами, растаможиванием, приемом груза на склад и дальнейшим распределением по больницам.

"Это наши надежные партнеры, которые не один раз помогали нам в приеме груза в Украине", - отметил Кузьмин.

Волонтерская организация "Bevar Ukraine" ("Сохрани Украину") основана в 2014 году для медицинской и гуманитарной помощи в связи с войной на востоке Украины. Основными донорами являются датские больницы, коммуны, компании, фонды, церкви и другие благотворительные организации, а также датчане и украинцы, проживающие в Дании. Ежегодно "Bevar Ukraine" помогает десяткам заведений по Украине, основными получателями помощи являются детские дома, образовательные учреждения и учреждения для детей, больницы, хосписы и дома престарелых.

За это время организация направила в Украину 30 грузовиков и 2 самолета (всего более 360 тонн) гуманитарной помощи на сумму свыше 1 млн евро.

"Свет Реформации" — это благотворительный фонд, основанный членами церкви евангельских христиан-баптистов. Миссия фонда - служение Богу через помощь нуждающимся, для этого привлекаются зарубежные и украинские благотворители, христианские миссии и церкви. "Свет Реформации" сотрудничает с благотворителями из нескольких стран Западной Европы. Офис фонда и состав помощи находится в Тернополь. Начало гуманитарной дела было положено в 2008 году. Основными получателями помощи являются больницы, гериатрические пансионаты, хосписы, территориальные центры предоставления социальных услуг, школы, интернаты, реабилитационные центры, благотворительные фонды, церкви, а также армия и переселенцы.