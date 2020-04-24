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Украинских призывников будут допускать в ряды ВСУ только после обсервации, - главный санврач Ляшко

Украинских призывников будут допускать в ряды ВСУ только после обсервации, - главный санврач Ляшко

Украинские призывники будут допущены в ряды Вооруженных Сил только после того, как пройдут обсервацию и получат подтверждение, что точно не заражены новым коронавирусом COVID-19 и не спровоцируют вспышку болезни в армии.

Об этом 23 апреля рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, в Минздрав ежедневно обсуждают на совещаниях с силовыми структурами Украины, в частности, Минобороны решения относительно противодействия коронавирусу.

"Сейчас мы постоянно работаем с Министерством обороны так, как и с другими силовыми структурами. У нас происходят ежедневные совместные совещания, где мы проговариваем и принимаем решения, которые должны воздействовать на эпидемическую ситуацию в тех силовых структурах и в оборонных структурах, которые сегодня несут и защищают наши границы", - рассказал Виктор Ляшко.

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Ляшко подчеркнул, что сейчас человечество столкнулось со значительной эпидемией, поэтому крайне важно сохранить боеспособность армии. А потому, в Минобороны сейчас просчитывают все возможные риски занесения коронавируса в ряды ВСУ, и будут допускать до службы только тех, кто получит от врачей точное подтверждение того, что они здоровы.

Так, в Министерстве обороны есть своя санитарно-эпидемиологическая служба, которая была сохранена, которая сегодня работает и выполняет свои функции. Но мы все должны понимать, что мы живем в период эпидемии и значительной эпидемии, такой пандемии в мире не было, поэтому основная наша задача сегодня – это сохранить, в том числе, боеспособность нашей армии. Поэтому все меры, которые принимаются сегодня Министерством обороны, в частности для призыва, они просчитывают риски. И будут допускаться люди к местам службы, мост несения стражи только после того, как они пройдут обсервацию и иметь четкое подтверждение того, что они не могут занести возбудитель коронавирусной болезни в места дислокации Вооруженных Сил", - отметил Виктор Ляшко. 

Автор: 

армия (8502) карантин (16729) Минздрав (4903) Минобороны (9421) оборона (5234) Ляшко Виктор (1365) ВСУ (6692) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Юзівка.
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24.04.2020 08:43 Ответить
+1
Всем понятно, как терь косить будут?
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24.04.2020 08:37 Ответить
+1
https://censor.net/user/27028 - Юзивка это с загнивающего капитализма название...

маладой республике не подходит...
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24.04.2020 08:46 Ответить
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Всем понятно, как терь косить будут?
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24.04.2020 08:37 Ответить
Донецк переименовали, главарь «ДНР» подписал указ: объявлено новое название
Согласно "указу" террориста Дениса Пушилина, боевики теперь будут использовать для Донецка его предыдущее название "город Сталино".
https://politeka.net/society/262703-doneck-pereimenovali-glavar-dnr-podpisal-ukaz-obyavleno-novoe-nazvanie?utm_source=iua Подробности скандального "указа"
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24.04.2020 08:38 Ответить
Юзівка.
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24.04.2020 08:43 Ответить
https://censor.net/user/27028 - Юзивка это с загнивающего капитализма название...

маладой республике не подходит...
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24.04.2020 08:46 Ответить
отличная новость...
теперь нужно ввести тройки ВЧК, как при Сралине ...
кто из лугандонцев против переименования, тех к стенке беспощадно....
ну и коллективизацию ввести с трудоднями.. - что бы по настоящему все было...
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24.04.2020 08:45 Ответить
"Дауннецк" і логічно, і зрозуміло навіть іноземцю.
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24.04.2020 08:46 Ответить
https://censor.net/user/410601 - вот сейчас Сивохе обидно стало....
он же в Донецке родился...

Українських призовників допускатимуть до лав ЗСУ лише після обсервації, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 3132
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24.04.2020 08:50 Ответить
Тю, я думал по лидеру нужно. Пенисдушилинск или Пенисово. Можно еще Пенис на Кальмиусе )))
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24.04.2020 08:52 Ответить
А тест сделать слабо? Дебил
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24.04.2020 08:58 Ответить
Маразм крепчает. жили не тужили. На тебе придумали коронавирус.
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24.04.2020 09:06 Ответить
Раньше так и было. Сперва карантин, потом присяга и служба.
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24.04.2020 09:29 Ответить
хто носэ масочку - будэ носити касочку
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24.04.2020 11:34 Ответить
 
 