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Киев снова возглавил список городов мира по самому загрязненному воздуху: индекс QIAir - 155
По состоянию на 9:08 24 апреля, Киев занимает первое место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir.
В настоящее время индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 155.
Отметим, что на втором и третьем месте находятся Дели (Индия) и Чиангмай (Таиланд) с индексом 145 и 123 соответственно.
Минздрав советует жителям Киева и области не выходить на улицу и пить больше жидкости в связи со смогом.
Топ комментарии
+6 Ksenia VB
показать весь комментарий24.04.2020 09:16 Ответить Ссылка
+4 Старый зольдат
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+2 Юрий Грунько
показать весь комментарий24.04.2020 09:18 Ответить Ссылка
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Через вентиляцию прёт по полной. На даче (район Белая Дача, Славутич) пелена. Если это не от пожаров в Зоне то видимо вонь от тлеющей ЗЕлёной плесени. Ну, или от его штанов.
Промисловості практично немає, а бруду більше ніж в китайців.
Мастера заголовка, блин.
ДЯКУВАТИ ЗЕ ВЛАДІ і ЗЕ особисто, бо цього ЩУРА квартального мабуть в Київі з сім єю немає
А как у педалика грозились закрыть центр от легкового транспорта)