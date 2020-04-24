РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6520 посетителей онлайн
Новости Пожары в Украине
7 219 26

Киев снова возглавил список городов мира по самому загрязненному воздуху: индекс QIAir - 155

Киев снова возглавил список городов мира по самому загрязненному воздуху: индекс QIAir - 155

По состоянию на 9:08 24 апреля, Киев занимает первое место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir.

В настоящее время индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 155.

Отметим, что на втором и третьем месте находятся Дели (Индия) и Чиангмай (Таиланд) с индексом 145 и 123 соответственно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В воздухе Киева до сих пор фиксируют продукты горения, усиленное мытье улиц города продолжается, - Кличко

Киев снова возглавил список городов мира по самому загрязненному воздуху: индекс QIAir - 155 01

Минздрав советует жителям Киева и области не выходить на улицу и пить больше жидкости в связи со смогом.

загрязнение (256) Киев (25673) пожар (5969)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Це ж треба так забруднити все навкола.
Промисловості практично немає, а бруду більше ніж в китайців.
показать весь комментарий
24.04.2020 09:16 Ответить
+4
БРЕХНЯ!
Через вентиляцию прёт по полной. На даче (район Белая Дача, Славутич) пелена. Если это не от пожаров в Зоне то видимо вонь от тлеющей ЗЕлёной плесени. Ну, или от его штанов.
показать весь комментарий
24.04.2020 09:17 Ответить
+2
Ну хоть тут прочно за первое место зацепились.))
показать весь комментарий
24.04.2020 09:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В комнате не воняет (Лесной массив). Ветра нет. От слова "совсем". Ясно. Солнышко землю нагреет - пойдут восходящие потоки. Дрянь унесёт вверх.
показать весь комментарий
24.04.2020 09:14 Ответить
БРЕХНЯ!
Через вентиляцию прёт по полной. На даче (район Белая Дача, Славутич) пелена. Если это не от пожаров в Зоне то видимо вонь от тлеющей ЗЕлёной плесени. Ну, или от его штанов.
показать весь комментарий
24.04.2020 09:17 Ответить
Ух-ты сосед нарисовался)))
показать весь комментарий
24.04.2020 16:26 Ответить
Наиболшее задымление - правый берег и Вышгородский район, там запах гари должен быть конкретный.
показать весь комментарий
24.04.2020 09:17 Ответить
В районе Чайки конкретно воняет гарью
показать весь комментарий
24.04.2020 09:28 Ответить
Це ж треба так забруднити все навкола.
Промисловості практично немає, а бруду більше ніж в китайців.
показать весь комментарий
24.04.2020 09:16 Ответить
А дарницкая тэс и мусорный завод на Вырлице и болото возле него такую вонь создают, особенно утром.
показать весь комментарий
24.04.2020 09:21 Ответить
Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее - наша задача.
показать весь комментарий
24.04.2020 09:21 Ответить
киев занял это место надолго
показать весь комментарий
24.04.2020 09:16 Ответить
Ну хоть тут прочно за первое место зацепились.))
показать весь комментарий
24.04.2020 09:18 Ответить
Живе гине. Жах
показать весь комментарий
24.04.2020 09:26 Ответить
Жесть, скільки разів був в Києві ніколи не помічав.
показать весь комментарий
24.04.2020 09:38 Ответить
Да вы охренели. Какой смог, откуда??????????? Лукьяновка вообще без признаков гари.
Мастера заголовка, блин.
показать весь комментарий
24.04.2020 09:49 Ответить
Опоздали с инфой, уже на 46 месте.
показать весь комментарий
24.04.2020 11:46 Ответить
По состоянию на 9:08 24 апреля, Киев занимает первое место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом. Источник: https://censor.net/n3191204

ДЯКУВАТИ ЗЕ ВЛАДІ і ЗЕ особисто, бо цього ЩУРА квартального мабуть в Київі з сім єю немає
показать весь комментарий
24.04.2020 12:19 Ответить
Ей скот, не устал бред писать?)
показать весь комментарий
24.04.2020 17:53 Ответить
Кацап затусуйся під шконку де скоро твій хозяїн буде.
показать весь комментарий
24.04.2020 19:04 Ответить
Агрессивний бот, умора)
показать весь комментарий
25.04.2020 18:06 Ответить
Загоняют страшилками людей по домам.А с воздухом полный порядок ни гари ни смога.
показать весь комментарий
24.04.2020 14:47 Ответить
только рак легких от радиоактивных 2,5 РМ частиц
показать весь комментарий
24.04.2020 17:46 Ответить
И как выяснилось автомобили к загрязнению воздуха совсем не причем)
А как у педалика грозились закрыть центр от легкового транспорта)
показать весь комментарий
24.04.2020 16:29 Ответить
На 9 утра ситуация была не очень, сейчас кристальный воздух)
показать весь комментарий
24.04.2020 17:46 Ответить
Ти дебіл? Київ і Швейцарію мабуть переплутав. Лошара - в Київі десятки тисяч автівок у людей, що ти х.рню пишеш про кришталевий воздух, конь ти педальний.
показать весь комментарий
24.04.2020 19:14 Ответить
У ботов не спрашивали...
показать весь комментарий
25.04.2020 18:05 Ответить
Мошонка ти кацапська, будеш ти мені ще розказувати
показать весь комментарий
25.04.2020 22:09 Ответить
Кстати, в некоторых районах днепра, уровни в 400 бывают по утрам, но никто об єтом не говорит)
показать весь комментарий
24.04.2020 17:52 Ответить
 
 