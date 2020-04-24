Киев снова возглавил список городов мира по самому загрязненному воздуху: индекс QIAir - 155

По состоянию на 9:08 24 апреля, Киев занимает первое место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir.

В настоящее время индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 155.

Отметим, что на втором и третьем месте находятся Дели (Индия) и Чиангмай (Таиланд) с индексом 145 и 123 соответственно.

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Минздрав советует жителям Киева и области не выходить на улицу и пить больше жидкости в связи со смогом.