На утро 24 апреля зафиксировано 477 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 7647, умерли 193 человека, 601 - выздоровел, - Минздрав
В Украине зафиксировано 7647 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 370 случаев;
Волынская область - 203 случая;
Днепропетровская область - 195 случаев;
Донецкая область - 24 случая;
Житомирская область - 309 случаев;
Закарпатская область - 260 случаев;
Запорожская область - 163 случая;
Ивано-Франковская область - 684 случая;
Кировоградская область - 283 случая;
г. Киев - 1122 случая;
Киевская область - 505 случаев;
Львовская область - 298 случаев;
Луганская область - 27 случаев;
Николаевская область - 103 случая;
Одесская область - 169 случаев;
Полтавская область - 161 случай;
Ривненская область - 437 случаев;
Сумская область - 90 случаев;
Тернопольская область - 532 случая;
Харьковская область - 118 случаев;
Херсонская область - 77 случаев;
Хмельницкая область - 65 случаев;
Черновицкая область - 1199 случаев;
Черкасская область - 234 случая;
Черниговская область - 19 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 24 апреля 2020 в Центр поступило 1460 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 22518 сообщений о подозрении на COVID-19.
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почитайте про одеского больного которому написали что здоров и отправили домой
а унего все еще диагностируется вирус
https://enovosty.com/news_abroad/full/2404-zachem-zapirali-lyudej-v-kvartiry-oni-tam-pobyli-kak-v-tyurme-vyshli-i-zarazilis-lukashenko
плохой вопрос, кароч. очередная манипуляция. но манипуляции - твоя стихия...
повторюсь: сам ляшко признал этот запрет чисто мерой психологического воздействия. я считаю это хамством. обвинениями в хамстве мои претензии к дурантинщикам не исчерпываются это только один пункт.
на шашлыках большие толпы не собираются, там обычно все друг друга хорошо знают. другими словами: дополнительной возможности заразиться почти нет. но на шашлычников планомерно натравливают общественное мнение. ты не находишь, что это мерзость?
а динамика поклонников секты вирусобесия не радует: спадает во многих странах, при этом процент погибших мизерный. Пичалька?
https://ua-times.com/special-2/coronavirus/covid-19-ukraine-map.html
-хуже чем вчера,но лучше чем завтра
хуй" на простого українця, в першу чергу вони рятують "насителей руцкага мира" = 9:04https://censor.net/news/3191132/pochemu_chetveryh_svyaschennikov_s_koronavirusom_iz_pochaevskoyi_lavry_lechat_v_stolitse_neizvestno
Одне з відділень Третьої лікарні тимчасово закриють через коронавірус---https://18000.com.ua/strichka-novin/odne-z-viddilen-treto%D1%97-likarni-timchasovo-zakriyut-cherez-koronavirus/ https://18000.com.ua/strichka-novin/odne-z-viddilen-tretoї-likarni-timchasovo-zakriyut-cherez-koronavirus/
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