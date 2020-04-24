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Новости Коронавирус и карантин
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На утро 24 апреля зафиксировано 477 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 7647, умерли 193 человека, 601 - выздоровел, - Минздрав

На утро 24 апреля зафиксировано 477 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 7647, умерли 193 человека, 601 - выздоровел, - Минздрав

В Украине зафиксировано 7647 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 370 случаев;
Волынская область - 203 случая;
Днепропетровская область - 195 случаев;
Донецкая область - 24 случая;
Житомирская область - 309 случаев;
Закарпатская область - 260 случаев;
Запорожская область - 163 случая;
Ивано-Франковская область - 684 случая;
Кировоградская область - 283 случая;
г. Киев - 1122 случая;
Киевская область - 505 случаев;
Львовская область - 298 случаев;
Луганская область - 27 случаев;
Николаевская область - 103 случая;
Одесская область - 169 случаев;
Полтавская область - 161 случай;
Ривненская область - 437 случаев;
Сумская область - 90 случаев;
Тернопольская область - 532 случая;
Харьковская область - 118 случаев;
Херсонская область - 77 случаев;
Хмельницкая область - 65 случаев;
Черновицкая область - 1199 случаев;
Черкасская область - 234 случая;
Черниговская область - 19 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 24 апреля 2020 в Центр поступило 1460 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 22518 сообщений о подозрении на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинских призывников будут допускать в ряды ВСУ только после обсервации, - главный санврач Ляшко

На утро 24 апреля зафиксировано 477 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 7647, умерли 193 человека, 601 - выздоровел, - Минздрав 01
На утро 24 апреля зафиксировано 477 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 7647, умерли 193 человека, 601 - выздоровел, - Минздрав 02

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
какие издевательства. не дали нажраться до соплей?
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24.04.2020 09:25 Ответить
+6
мне ничего не нравиться, но нужно соблюдать КАРАНТИН если не для себя, то из-за уважения к другим.
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24.04.2020 09:31 Ответить
+4
Это меньше чем вчера .
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24.04.2020 09:21 Ответить
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Это меньше чем вчера .
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24.04.2020 09:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=aMtoM6ER7lg
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24.04.2020 09:23 Ответить
да,вчера 578 и 13 погибших а сегодня 477 и 6 погибших
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24.04.2020 09:38 Ответить
ето все фейковая информация

почитайте про одеского больного которому написали что здоров и отправили домой
а унего все еще диагностируется вирус
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24.04.2020 13:09 Ответить
На 101 человек, меньше чем вчера. Может это стабилизация!?
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24.04.2020 09:22 Ответить
Увидим на той неделе .
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24.04.2020 09:23 Ответить
Полтавская область не давала статистику за вчера, профилактика
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24.04.2020 09:55 Ответить
"продай комп купи мозги" ,,,,, какая нах стабилизация ?!.. впереди поминальные дни и майские , будет тебе "стабилизация" на 21 мая ...
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24.04.2020 10:54 Ответить
Чёт не видать стррашного роста после Пасхи... Хотя для дурантинщиков это действительно страшно: Ведь оччень не хочется отвечать за издевательства над людьми. А придётся!
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24.04.2020 09:24 Ответить
какие издевательства. не дали нажраться до соплей?
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24.04.2020 09:25 Ответить
Тебе всё нравится? В частности запрет прогуляться по берегу реки с социальной дистанцией 1 000 м:
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24.04.2020 09:27 Ответить
мне ничего не нравиться, но нужно соблюдать КАРАНТИН если не для себя, то из-за уважения к другим.
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24.04.2020 09:31 Ответить
кому нужно - пусть тот и впадает в благоговение перед идиотизмом ляшка. мне это не нужно. а уважение должно быть взаимным. "другим" на меня насрать, справедливо будет ответить взаимностью.
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24.04.2020 09:37 Ответить
На ранок 24 квітня зафіксовано 477 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 7647, померли 193 людини, 601 - одужав, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1080
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24.04.2020 09:40 Ответить
Во-первых, это враньё. Во-вторых, меня на такой дешёвый понт не взять.
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24.04.2020 09:41 Ответить
это не вранью, а горький опыт итальянцев, которые рассуждали как ты.
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24.04.2020 09:42 Ответить
это враньё. у нас другие правила захоронения. итальянцев отправили в концлагерь на дому и неизвестно, был ли от этого эффект в борьбе с новомодным вирусом или совсем наоборот:
https://enovosty.com/news_abroad/full/2404-zachem-zapirali-lyudej-v-kvartiry-oni-tam-pobyli-kak-v-tyurme-vyshli-i-zarazilis-lukashenko
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24.04.2020 09:47 Ответить
У Лукашенко сейчас РЕКОРД по заболеваемостям. Он уже догоняет Италию.
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24.04.2020 09:49 Ответить
Может нет, а может да. Двух одинаковых стран нет. А ты задумывался, что будет после дурантина? Ведь у людей денег нет на эти понты! А после дурантина, заболеют те из потенциальных жертв, кто не умер не заразившись вирусом (умер без короны), и кого дико неэффективными мерами пока удалось уберечь от заражения. Так стоило ли огород городить?
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24.04.2020 09:56 Ответить
после карантина может ухе никого не будет, если ВСЕ будут вести себя как ты.
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24.04.2020 09:59 Ответить
Самое смешное, что я себя веду почти идеально. Уверяю, конца света не будет. Тебя грязно нае... наобманули.
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24.04.2020 10:01 Ответить
ключевое слово - "почти"
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24.04.2020 10:02 Ответить
идиотский (кстати, сам ляшко подтвердил, что он не имеет противоэпидемического смысла) запрет гулять весной я уважать не собираюсь.
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24.04.2020 10:06 Ответить
гулять никто не запрещает, главное соблюдать дистанцию и мыть руки.
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24.04.2020 10:10 Ответить
на берегу водоёма и в парках (включая лесопарки) имеют право гулять только собаки. а люди при них. один человек. это не плевок в рожу от власти?
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24.04.2020 10:13 Ответить
ты гарантируешь, что на берегу водоемов и в парках не будут собираться толпами?
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24.04.2020 10:19 Ответить
с гарантиями плохо даже теоретически. обычно гарантия - это обязательство выплатить какую-то страховую премию, если произойдёт нечто, которое...
плохой вопрос, кароч. очередная манипуляция. но манипуляции - твоя стихия...
повторюсь: сам ляшко признал этот запрет чисто мерой психологического воздействия. я считаю это хамством. обвинениями в хамстве мои претензии к дурантинщикам не исчерпываются это только один пункт.
на шашлыках большие толпы не собираются, там обычно все друг друга хорошо знают. другими словами: дополнительной возможности заразиться почти нет. но на шашлычников планомерно натравливают общественное мнение. ты не находишь, что это мерзость?
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24.04.2020 10:30 Ответить
...это тот случай когда твое ЛИЧНОЕ мнение никого не интересует, речь идет о спасении ВСЕГО человечества!
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24.04.2020 10:32 Ответить
речь не идёт о спасении человечества. а хоть бы и шло: если для спасения человечества нужно убить меня, насрать мне на это челвечество, пусть дохнет.
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24.04.2020 10:34 Ответить
речь идет как раз об этом. с тобой или без тебя, человечеству не важно.
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24.04.2020 10:36 Ответить
нет. это всего лишь грандиозный мандраж. количество погибших в день меньше тихо умирающих от туберкулёза. но хомячкам пох. хомячки справляют обряды коронавирусного культа.
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24.04.2020 10:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=YfCZsWrI7I8
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24.04.2020 10:48 Ответить
тупА. всё, на что способен?
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24.04.2020 10:50 Ответить
нужно считать не количество погибших в день, а ДИНАМИКУ роста болезни, от корой НЕТ лекарства.
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24.04.2020 10:48 Ответить
не ори. утомил. у тебя собака есть?
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24.04.2020 10:51 Ответить
мне хватает ботов как ты, которые целый день на цензрое гавкают.
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24.04.2020 10:52 Ответить
хамство в качестве основного "аргумента"... лахтинская школа...
а динамика поклонников секты вирусобесия не радует: спадает во многих странах, при этом процент погибших мизерный. Пичалька?
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24.04.2020 10:55 Ответить
та иди пройдись по больницам. Пустота. какая пандемия? в голове у тебя пандемия
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24.04.2020 16:13 Ответить
это бешеные какие-то люди. какой конец свет,что они чешут? это же не чума. откуда такие паникеры берутся?
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24.04.2020 16:12 Ответить
А як ви прокоментуєте "горький опет" шведів? Жодного карантину .жодних намордників .і жодних ужасів
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24.04.2020 15:51 Ответить
никак. Умные люди знают что там, а такие как вы даже не анализуете. Там умерли жители престарелых домов в большинстве. А престарелый дом на старости это сплошной депресняк,, ясно что там старички не выдержали.
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24.04.2020 16:17 Ответить
пока нет, слава Богу. Но признаки заражения от недели до 2х
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24.04.2020 09:52 Ответить
они будут уверены, что это дурантин порешал)
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24.04.2020 16:08 Ответить
Мапа поширення коронавірусу Україною, оновлюється:
https://ua-times.com/special-2/coronavirus/covid-19-ukraine-map.html
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24.04.2020 09:25 Ответить
Сделано 77 тыс исследований, это просто мизер.
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24.04.2020 09:25 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/styler/minzdrav-rasskazal-skolko-strane-sdelano-1586769589.html По словам министра, всего протестировали 11136 человек.
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24.04.2020 09:38 Ответить
если б кто забрал эти тесты, уже б и забыли за эпидемию
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24.04.2020 16:18 Ответить
-как дела?
-хуже чем вчера,но лучше чем завтра
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24.04.2020 09:35 Ответить
http://mignews.com.ua/proisshestviya/24048372.html
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24.04.2020 09:41 Ответить
Вчора було гірше, рузге, в ціфірах не тямаєшь?
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24.04.2020 09:45 Ответить
Чудеса: в Турции 80лямов - 100000 случаев, у нас 38 - 7000!
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24.04.2020 09:47 Ответить
а шо ж такое дурантин не спасает турцию? как это обьяснит секта защитников дурантина?
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24.04.2020 16:21 Ответить
Тут заражения медиков пачками надо рассмотреть: или карантин до задницы, или пусть каждого из них на 17000 за нарушение карантина. Остальное от лукавого
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26.04.2020 19:47 Ответить
складываем цифры выздоровевших и умерших и делим на цифру выявленных. Когда результат достигнет 50% - значит эпидемия идет на спад
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24.04.2020 09:51 Ответить
Важнее не просто количество случаев (это зависит от наличия в больницах тестов), а количества смертных случаев (их не скроешь)
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24.04.2020 09:55 Ответить
Смертные случаи тоже зависят от тестов, можно списать на пневмонию.
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24.04.2020 09:57 Ответить
Но это уже другой порядок цифр. Кто сильно захочет может найти и общие цифры по всем пневмониям.
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24.04.2020 10:01 Ответить
Очень сложная выборка. Проще считать как сейчас, кого мало денег. Тесты делают подозрительным и по наим считают. Идеальный случай сделать ВСЕМ тесты и несколько раз, разными.
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24.04.2020 10:05 Ответить
ЗЕмедицині "піхуй" на простого українця, в першу чергу вони рятують "насителей руцкага мира" = 9:04https://censor.net/news/3191132/pochemu_chetveryh_svyaschennikov_s_koronavirusom_iz_pochaevskoyi_lavry_lechat_v_stolitse_neizvestno
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24.04.2020 10:04 Ответить
Это все последствия вербной недели и пасхи в храмах РПЦ. А теперь все дружно в поминальные дни на кладбище. Все дружно, вместе помянем и снова нальем. И чтобы обязательно батюшка всех причастил. А потом все на майские, на природу. Чтобы массово с шашлычком да под водочку. Так глядишь карантин , для тех кто выживет до осени продлят.
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24.04.2020 10:06 Ответить
тупо долбите з методички пропаганду
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24.04.2020 11:28 Ответить
з такою логікою давайте і в супермаркети не ходити
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24.04.2020 15:53 Ответить
Не вірю в статистику мін. охорони здоров'я . Тільки вчора в Черкасах закрили відділення 3 міської лікарні , та кардіоцентр , а то велика кількість людей . А ще порахуйте скільки людей приходили відвідувати хворих. https://procherk.info/news/karantin/81481-cherkaskij-kardiotsentr-dekilka-dniv-bude-na-karantini-pidozri-na-covid-19 Черкаський кардіоцентр декілька днів буде на карантині: підозри на COVID-19
Одне з відділень Третьої лікарні тимчасово закриють через коронавірус---https://18000.com.ua/strichka-novin/odne-z-viddilen-treto%D1%97-likarni-timchasovo-zakriyut-cherez-koronavirus/ https://18000.com.ua/strichka-novin/odne-z-viddilen-tretoї-likarni-timchasovo-zakriyut-cherez-koronavirus/
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24.04.2020 10:13 Ответить
А ще лікарі 3 міської лікарні спілкувалися з лікарями інших відділень ... Статистика не сходиться з реальністтю.
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24.04.2020 10:15 Ответить
14.04 - 3372, 98 человек умерли, 119 - выздоровели, новых 270
15.04 - 3764, 108 человек умерли, 143 - выздоровели, новых 392
16.04 - 4161, 116 человек умерли, 186 - выздоровели, новых 397
17.04 - 4662, 125 человек умерли, 246 - выздоровели, новых 501
18.04 - 5106, 133 человек умерли, 275 - выздоровели, новых 444
19.04 - 5449, 141 человек умерли, 347 - выздоровели, новых 343
20.04 - 5710, 151 человек умерли, 359 - выздоровели, новых 261
21.04 - 6125, 161 человек умерли, 367 - выздоровели, новых 415
22.04 - 6592, 174 человека умерли, 424 - выздоровели, новых 467
23.04 - 7170, 187 человек умерли, 504 - выздоровели, новых 578
24.04 - 7647, 193 человека умерли, 601 - выздоровел, новых 477
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24.04.2020 10:26 Ответить
В Мордоре зафиксировали 5849 новых случаев заражения коронавирусом,вчера 4770. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! но до США далеко ещё,надо вам касатики постараться
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24.04.2020 10:46 Ответить
Вicлюк,я з Чернiвцi,якщо рта не тямиш,грiш тобi цiна,а Черновцы-пережевут,надеюсь,как и вся Украина..
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24.04.2020 10:58 Ответить
По приглашению Зеленского https://news.liga.net/society/news/koronavirus-v-ukraine-na-observatsii-nahodyatsya-400-chelovek---moz с 13 марта в Украину вернулись около 700 тысяч граждан . Скольких Зеленский поместил на Карантин, а скольких запустил распространять коронавирус по Украине, чтобы больше украинцев заболели и умерли?
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24.04.2020 11:48 Ответить
усе в Божих руках
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24.04.2020 14:18 Ответить
На ранок 24 подано _більше_ підозр (1460) ніж на 23 число (1409) і на 22 число (1117). З великою вірогідністю завтра буде від 510 до 620 нових виявлених. В черговий раз переконуємось, що ВСЕ залежить від того, скількох людей обстежили на низовому рівні (ті самі "підозри" - це люди, у яких взяли зразок), настільки і виросте в наступні день-два кількість нововиявлених позитивних. От і вся "казочка про хитрунів_маніпуляторів з МОЗ та ЦГЗ", малята.
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24.04.2020 21:37 Ответить
А где делись грузовики ВС Италии с включенными фарами? Их заполнили трупами (где видео?) и они уехали? А полупустые траншеи на сотни мест с двумя десятками гробов посредине заполнены и засыпаны? Где картинки? Про Италию тишина. Они выплакали сотни миллиардов евро. А были в долгах , как в шелках. Решили проблему? Всё? Чехи с понедельника закругляются с карантином, будя. Поляки тоже планируют. Наши будут сидеть, как малане на говне. Мир вокруг восстанавливается, а мы? Нам что нужно? Првильно, денех от эмвээхв, хоть чуточку, бюджет пополнить. Поэтому карантину быть, пока не дадут...ну хоть лярдик. Но не факт.
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24.04.2020 22:00 Ответить
Уже есть новые данные. На сегодня увеличение выявленных 478, на одного человека больше.
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25.04.2020 09:48 Ответить
 
 