Рада сегодня рассмотрит разблокирование изменений в Регламент, вопросы энергетики и создание ВСК

Распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента в пятницу в 13:00 в связи с требованием Президента Украины подписал 22 апреля спикер Дмитрий Разумков.

Как информирует Цензор.НЕТ, Рада планирует рассмотреть сегодня такие вопросы:

1) проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 16 апреля 2020 о принятии в целом как закона проекта Закона Украины "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры" (№ 1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3)

2) проект постановления об отмене результатов голосования Верховной Рады Украины от 16.04.2020 года о принятии во втором чтении как закон проекта Закона о внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" (реестр. № 2653-П);

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3) проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии (рег. № 2372);

4) проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов (рег. № 2809);

5) проект закона о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (рег. № 3205, 3205-1)

6) проект закона о внутреннем водном транспорте (реестр. № 1182-1-д);

7) проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно урегулирования кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросов сертификации оператора системы передачи) (рег. № 3364);

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8) проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования (реестр. № 2234);

9) проект постановления о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины (реестр. № 3358).