5 новых случаев COVID-19 зафиксировано в ВСУ, всего 51 инфицированный, - Командование Медсил
В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 24 апреля подтвержден 51 случай инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает Командование Медсил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на 07:00 24 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 51 случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 15 человек выздоровели и 2 летальных случая.
На изоляции (в том числе самоизоляции) - 342 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 42 человека.
За прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
4 больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Центрального региона - 1 военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь - 1 военнослужащий, Мукачевский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Харьковская областная инфекционная больница - 1 работник ВС Украины), в Ривненской области - 1 военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
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хуй" на простого українця, в першу чергу вони рятують "насителей руцкага мира" = 9:04https://censor.net/news/3191132/pochemu_chetveryh_svyaschennikov_s_koronavirusom_iz_pochaevskoyi_lavry_lechat_v_stolitse_neizvestno