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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине Covid-19 заболели 28 детей и 98 медработников, госпитализирован 181 человек, - Степанов. ВИДЕО

За время пандемии в Украине заболели 503 ребенка и 1458 медицинских работников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 4777 человек, из них 28 детей и 98 медицинских работников. Был госпитализирован 181 человек. Зафиксированы 6 летальных случаев. 96 пациентов выздоровели, в том числе 13 детей. За время пандемии в Украине заболели 503 ребенка и 1458 медицинских работников. За сутки сделали 5 263 исследования методом ПЛР. За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев выявили в Черновицкой оласти - 59, в Киевской области - 54 и Киеве - 63", - рассказал министр.

 Читайте также на "Цензор.НЕТ": 5 новых случаев COVID-19 зафиксировано в ВСУ, всего 51 инфицированный, - Командование Медсил

Автор: 

дети (6573) карантин (16729) Минздрав (4903) врачи (1518) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Они (как показывает статистика) даже себя защитить не могут! Дутая медицина, дутые госслужбы...
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24.04.2020 09:56 Ответить
Апокалипсис близко...гос-во и его граждане без врачей шансов не имеют. Какая разница и хуже не будет?
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24.04.2020 10:02 Ответить
ЗЕмедицині "піхуй" на простого українця, в першу чергу вони рятують "насителей руцкага мира" = 9:04https://censor.net/news/3191132/pochemu_chetveryh_svyaschennikov_s_koronavirusom_iz_pochaevskoyi_lavry_lechat_v_stolitse_neizvestno
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24.04.2020 10:10 Ответить
За добу в Україні на COVID-19 захворіли 28 дітей і 98 медпрацівників, госпіталізовано 181 особу, - Степанов - Цензор.НЕТ 1268

Много раз за последние дни слышал "Коронавирус не страшнее гриппа".
Страшнее.
Вот диаграмма летальности (отношение количества смертей к количеству переболевших) по возрастным группам.
Вот тут оригинал, откуда взята табличка:
http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51?fbclid=IwAR1VVhEEeROvQeAVsYu5qawo2FciqmPMKb74voF2E7X5gNhrXYqq31P6PHc http://weekly.chinacdc.cn/…/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1…

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=3371986092828065&set=a.343320849027953&type=3&eid=ARDbvP8uD24y4W1otLJKEoYv1jXY78eY7oOM1Rfu220y0LJp6YSbafE2_91F0ULIWc06FVAIR1IiIpCQ
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24.04.2020 10:21 Ответить
А что вызывает страх? Смерть?
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24.04.2020 10:54 Ответить
Мне удалось с ветераном второй мировой побеседовать и он сказал, что страшно выйти из окопа, а когда примешь 100 грамм, то выскакиваешь и тебе всё-равно, а ты, очевидно, Рэмбо насмотрелся...
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24.04.2020 11:03 Ответить
Очевидно, что смерть также естественна, как и другие природные процессы. Если у тебя какое-то свое, извращенное представление о природе, то это твои проблемы.
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24.04.2020 11:06 Ответить
тот факт, что четвертая часть заболевших короновирусом в стране - медработники - доказательство продажности и никомпетентности вертикали власти построенной зеленским. вместо того, чтобы с первого дня пандемии защищать медиков обеспечивая их необходимой экипировкой, проводя разьяснительную работу, зебилы записывали видосики и деребанили многомиллиардный короновирусный фонд.
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24.04.2020 10:55 Ответить
 
 