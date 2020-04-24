За сутки в Украине Covid-19 заболели 28 детей и 98 медработников, госпитализирован 181 человек, - Степанов. ВИДЕО
За время пандемии в Украине заболели 503 ребенка и 1458 медицинских работников.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 4777 человек, из них 28 детей и 98 медицинских работников. Был госпитализирован 181 человек. Зафиксированы 6 летальных случаев. 96 пациентов выздоровели, в том числе 13 детей. За время пандемии в Украине заболели 503 ребенка и 1458 медицинских работников. За сутки сделали 5 263 исследования методом ПЛР. За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев выявили в Черновицкой оласти - 59, в Киевской области - 54 и Киеве - 63", - рассказал министр.
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хуй" на простого українця, в першу чергу вони рятують "насителей руцкага мира" = 9:04https://censor.net/news/3191132/pochemu_chetveryh_svyaschennikov_s_koronavirusom_iz_pochaevskoyi_lavry_lechat_v_stolitse_neizvestno
Много раз за последние дни слышал "Коронавирус не страшнее гриппа".
Страшнее.
Вот диаграмма летальности (отношение количества смертей к количеству переболевших) по возрастным группам.
Вот тут оригинал, откуда взята табличка:
http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51?fbclid=IwAR1VVhEEeROvQeAVsYu5qawo2FciqmPMKb74voF2E7X5gNhrXYqq31P6PHc http://weekly.chinacdc.cn/…/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1…
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=3371986092828065&set=a.343320849027953&type=3&eid=ARDbvP8uD24y4W1otLJKEoYv1jXY78eY7oOM1Rfu220y0LJp6YSbafE2_91F0ULIWc06FVAIR1IiIpCQ