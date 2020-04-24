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Завышения цены при покупке костюмов для врачей, борющихся с COVID-19, не было, - Степанов
Министр охраны здоровья Максим Степанов называет манипуляцией информацию о закупке костюмов для медиков по завышенной цене и поясняет, что это костюмы биологической защиты, а не рабочая одежда.
Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Закупка костюмов для медиков - нет никакого завышения (цены). Сравнивают костюмы биологической защиты и костюм, который имеет название "рабочая одежда", - отметил Степанов.
Он пояснил: "Министерство закупало костюмы биологической защиты, а не рабочую одежду".
"Говорить о том, что были завышенные цены, - банальная манипуляция, которая не имеет ничего общего с реальностью", - заявил Степанов.
Топ комментарии
+18 18c49ed2
показать весь комментарий24.04.2020 10:00 Ответить Ссылка
+17 Старый зольдат
показать весь комментарий24.04.2020 09:54 Ответить Ссылка
+17 Утилизация ватников
показать весь комментарий24.04.2020 09:57 Ответить Ссылка
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Давайте наркоботы, расскажите, что вы мрази украинофобские не наживаетесь на смертях украинцев!
По данным https://368.media/2020/04/02/maksim-stepanov-chto-izvestno-o-novom-glave-minzdrava/ 368.media , компания будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса. "
і хоче, щоб йому вірили на слово
А так - да... Так - да... Так - завышения не было...
Google в помощь!!! Даже пионер купит, а тут тендер и прокладка! Зачем??? В минздраве нет интернета???