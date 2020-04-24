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Новости Коронавирус и карантин
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Завышения цены при покупке костюмов для врачей, борющихся с COVID-19, не было, - Степанов

Завышения цены при покупке костюмов для врачей, борющихся с COVID-19, не было, - Степанов

Министр охраны здоровья Максим Степанов называет манипуляцией информацию о закупке костюмов для медиков по завышенной цене и поясняет, что это костюмы биологической защиты, а не рабочая одежда.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Закупка костюмов для медиков - нет никакого завышения (цены). Сравнивают костюмы биологической защиты и костюм, который имеет название "рабочая одежда", - отметил Степанов.

Он пояснил: "Министерство закупало костюмы биологической защиты, а не рабочую одежду".

"Говорить о том, что были завышенные цены, - банальная манипуляция, которая не имеет ничего общего с реальностью", - заявил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине Covid-19 заболели 28 детей и 98 медработников, госпитализирован 181 человек, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
Завищення ціни під час закупівлі костюмів для лікарів, які борються з COVID-19, не було, - Степанов - Цензор.НЕТ 5041
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24.04.2020 10:00 Ответить
+17
Защитные халаты, закупленные министерством здравоохранения с нарушением тендерной процедуры, не смотря на заявление министра Степанова, не имеют никаких сертификатов удостоверяющих у них наличие особого уровня биологической защиты. Просто дороже на 41%.
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24.04.2020 09:54 Ответить
+17
А ты, я смотрю, все божью росу от Степанова пьешь. Вкусно?
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24.04.2020 09:57 Ответить
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Спокойно, щас ******* объяснят, что зрада есть. Она не может не есть.
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24.04.2020 09:54 Ответить
А ты, я смотрю, все божью росу от Степанова пьешь. Вкусно?
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24.04.2020 09:57 Ответить
Как ты мог такое подумать? Питаюсь токмо нектаром от святотомосного Петра, сла-а-авься имя его, алилуйя!
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24.04.2020 10:02 Ответить
министр сказал, как отрезал...и нет сомненья
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24.04.2020 10:51 Ответить
Защитные халаты, закупленные министерством здравоохранения с нарушением тендерной процедуры, не смотря на заявление министра Степанова, не имеют никаких сертификатов удостоверяющих у них наличие особого уровня биологической защиты. Просто дороже на 41%.
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24.04.2020 09:54 Ответить
Завищення ціни під час закупівлі костюмів для лікарів, які борються з COVID-19, не було, - Степанов - Цензор.НЕТ 5041
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24.04.2020 10:00 Ответить
Главноє- чтоб Костюмщик сидел!..
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24.04.2020 10:22 Ответить
А чего они стоят на 40% выше рыночной цены?
Давайте наркоботы, расскажите, что вы мрази украинофобские не наживаетесь на смертях украинцев!
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24.04.2020 09:54 Ответить
Украинские костюмы дешевле но не подходят для нужд медиков при работе с вирусами, это признают и сами производители.
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24.04.2020 10:01 Ответить
Это вранье. Делают и был запас, который накануне загнали налево.

Завищення ціни під час закупівлі костюмів для лікарів, які борються з COVID-19, не було, - Степанов - Цензор.НЕТ 1496
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24.04.2020 10:05 Ответить
Ну и что это, дай сравнение качества украинского костюма за 250 и китайского за 480.
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24.04.2020 10:13 Ответить
Тебе никто ничего не должен. Нужно? Ищи и смотри. Особенно из каких вариантов материалов можно шить лабораторные костюмы.
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24.04.2020 10:27 Ответить
Завищення ціни під час закупівлі костюмів для лікарів, які борються з COVID-19, не було, - Степанов - Цензор.НЕТ 9738
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24.04.2020 10:02 Ответить
Всі ви брехуни зелені як і ваш Главзебіл.
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24.04.2020 09:57 Ответить
Завышения цены при покупке костюмов для врачей, борющихся с COVID-19, не было, - Степанов - Цензор.НЕТ 166
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24.04.2020 09:59 Ответить
масками теж Нефьодов торгував? за недалекоглядність несе відповідальність бзде та уряд
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24.04.2020 10:10 Ответить
На картинке тот самый " Бук", из которого хунта сбила Боинг. Вывезли для секретности
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24.04.2020 10:26 Ответить
"Жена экс-губернатора Одесской области Максима Степанова в день его назначения министром здравоохранения Украины зарегистрировала в пригороде Одессы медицинскую компанию «Бестздрав».
По данным https://368.media/2020/04/02/maksim-stepanov-chto-izvestno-o-novom-glave-minzdrava/ 368.media , компания будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса. "
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24.04.2020 10:03 Ответить
а как там жена???? уже вошла в курс мед торговли, со своим новым бинесом???????????
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24.04.2020 10:08 Ответить
Степанов вважає себе "джєнтєльмєном"
і хоче, щоб йому вірили на слово
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24.04.2020 10:14 Ответить
Конечно никакого завышения цены не было... Было банальное отрицательное занижение цены.
А так - да... Так - да... Так - завышения не было...
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24.04.2020 10:16 Ответить
https://www.alibaba.com/product-detail/Wholesale-waterproof-protective-gown-manufacturer-ppe_62521843254.html?spm=a2700.7724857.normalList.100.760155b7zZNzYF

Google в помощь!!! Даже пионер купит, а тут тендер и прокладка! Зачем??? В минздраве нет интернета???
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24.04.2020 10:20 Ответить
ого, достаточно теперь назвать все манипуляцией и зашибись. а раньше зрадолюбы по любому поводу истерики закатывали аж на тв и бесконечно
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24.04.2020 10:23 Ответить
Эсли спросить у вора: ты украл? То он точно скажет: нет это не я и воровства не было. А на "нет" и суда нет.
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24.04.2020 12:32 Ответить
Нисколько не удивлюсь если через пол -года, год, степанов стане ммультимиллионером , на продаже и покупке лекарств и мед. оборудования!!
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24.04.2020 13:17 Ответить
 
 