Завышения цены при покупке костюмов для врачей, борющихся с COVID-19, не было, - Степанов

Министр охраны здоровья Максим Степанов называет манипуляцией информацию о закупке костюмов для медиков по завышенной цене и поясняет, что это костюмы биологической защиты, а не рабочая одежда.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Закупка костюмов для медиков - нет никакого завышения (цены). Сравнивают костюмы биологической защиты и костюм, который имеет название "рабочая одежда", - отметил Степанов.

Он пояснил: "Министерство закупало костюмы биологической защиты, а не рабочую одежду".

"Говорить о том, что были завышенные цены, - банальная манипуляция, которая не имеет ничего общего с реальностью", - заявил Степанов.

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