Вернувшиеся из Италии медики поделятся опытом со своими коллегами во всех регионах Украины, - Степанов

Украинским медикам будет полезен опыт украинских врачей, которые работали в Италии, в плане процесса лечения больных коронавирусом, в том числе в тяжелой форме.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вчера вернулись украинские медики (которые работали в Италии)… сразу поехали на обсервацию, они находятся в санатории в Киеве", - рассказал он.

По его словам, медики пробудут там несколько дней, потом им сделают ПЦР- тесты, после чего уже будет возможность общаться с ними не только по телефону.

"Все они вернулись здоровые, в хорошем настроении",- отметил Степанов.

"Опыт, который они получили в Италии, касается процесса лечения, алгоритмов… организации карантина, контроля… Особо нам интересен опыт по схемам лечения тяжелых больных… это все будет очень полезно нашим врачам", - добавил он.

Он сообщил, что после обсервации будет проведена онлайн-конференция медиков, вернувшихся из Италии, со своими коллегами во всех регионах Украины.

Напомним, вчера из Италии вернулись 20 медиков системы МВД и Минздрава, которые помогать коллегам бороться с COVID-19.

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