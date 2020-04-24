Вернувшиеся из Италии медики поделятся опытом со своими коллегами во всех регионах Украины, - Степанов
Украинским медикам будет полезен опыт украинских врачей, которые работали в Италии, в плане процесса лечения больных коронавирусом, в том числе в тяжелой форме.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Вчера вернулись украинские медики (которые работали в Италии)… сразу поехали на обсервацию, они находятся в санатории в Киеве", - рассказал он.
По его словам, медики пробудут там несколько дней, потом им сделают ПЦР- тесты, после чего уже будет возможность общаться с ними не только по телефону.
"Все они вернулись здоровые, в хорошем настроении",- отметил Степанов.
"Опыт, который они получили в Италии, касается процесса лечения, алгоритмов… организации карантина, контроля… Особо нам интересен опыт по схемам лечения тяжелых больных… это все будет очень полезно нашим врачам", - добавил он.
Он сообщил, что после обсервации будет проведена онлайн-конференция медиков, вернувшихся из Италии, со своими коллегами во всех регионах Украины.
Напомним, вчера из Италии вернулись 20 медиков системы МВД и Минздрава, которые помогать коллегам бороться с COVID-19.
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не зря ведь ВОЗ высрала вот такой протокол, в соответствии с которым всем врачам рекомендуется считать и указывать причиной почти любой смерти "ковид19"
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19.pdf?fbclid=IwAR0PkrTGW9bbmklPo-6WNDg-vfWYUHrKuCeJ01heMZarRPIYk65Gvd-RkOM
интересно, как они там общались - итальянские врачи сестры вообще не знают английского, а наши только английский кое-как.
На всю смену был хотя бы один еле-еле говоривший по английски (сказал наш врач).