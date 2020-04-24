В Украине с COVID-19 госпитализированы 2489 человек, из них 109 детей и 244 медика. К аппаратам ИВЛ подключены 103 пациента, - ЦОЗ
В Украине на амбулаторном лечении находятся 5 158 пациентов, из них 394 ребенка и 1214 медиков. Всего госпитализированы 2 489 человек, из них 109 детей и 244 медработника.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.
К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 103 человека, в том числе один ребенок.
Также сообщается, что в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 193 человека, из них 99 мужчин и 94 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
В общем 601 человек уже выздоровел, из них 109 медиков, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Всего в Украине исследовано 77 752 образца методом ПЦР.
Напомним, по состоянию на утро 24 апреля 477 новых случаев COVID-19, всего - 7647, умерли 193 человека, 601 - выздоровел.
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хуй" на простого українця, в першу чергу вони рятують "насителей руцкага мира" = 9:04https://censor.net/news/3191132/pochemu_chetveryh_svyaschennikov_s_koronavirusom_iz_pochaevskoyi_lavry_lechat_v_stolitse_neizvestno
Это еще +103 (ну, может быть, 102) к смертям от коронавируса в Украине.
У пациентов с диагнозом "ковид19" развивается интерстициальная пневмония, возникает нарушение газообмена. Изнутри кислород не проходит в эритроциты вследствие воспаления и отека с фиброзом, снаружи альвеолы забиты мокротой, и ИВЛ этому только еще больше способствует при нагнетании смеси в легкие, то есть они еще больше травмируются.
Если человек еще не в самом тяжелом состоянии, и может дышать сам, ему достаточно дать кислород пассивно, например, через маску.
Если уже без сознания, ИВЛ бесполезна и так же крайне вредна. Но в такой ситуации может помочь аппарат ЭКМО.
После отключения от аппарата ИВЛ меньше 20% пациентов с ковид19 выживает (опыт китайских, европейских и американских врачей), они просто не могут начать снова дышать самостоятельно. В Украине этот показатель близок к 0%!
Преступник на посту министра здравоохранения занимается заработком на жизнях, продолжая покупать аппараты ИВЛ по завышенным ценам.