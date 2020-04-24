В Украине с COVID-19 госпитализированы 2489 человек, из них 109 детей и 244 медика. К аппаратам ИВЛ подключены 103 пациента, - ЦОЗ

В Украине на амбулаторном лечении находятся 5 158 пациентов, из них 394 ребенка и 1214 медиков. Всего госпитализированы 2 489 человек, из них 109 детей и 244 медработника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 103 человека, в том числе один ребенок.

Также сообщается, что в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 193 человека, из них 99 мужчин и 94 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

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В общем 601 человек уже выздоровел, из них 109 медиков, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Всего в Украине исследовано 77 752 образца методом ПЦР.

Напомним, по состоянию на утро 24 апреля 477 новых случаев COVID-19, всего - 7647, умерли 193 человека, 601 - выздоровел.