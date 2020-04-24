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Новости Год Зеленского
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Супрун ответила Зеленскому на критику медреформы: "Не бывает просто "вжух" - и все готово"

Супрун ответила Зеленскому на критику медреформы:

Бывшая и.о. главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала заявления президента Владимира Зеленского относительно реформы здравоохранения в интервью для фильма "Год президента Зеленского".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Супрун написала в фейсбуке вечером 23 апреля, отметив, что, очевидно, президенту недостаточно года, чтобы разобраться в реалиях системы здравоохранения Украины и содержании медицинской реформы.

Она назвала несколько своих "самых любимых тезисов Зеленского". В частности, о том, что "нам досталась в наследство далеко не идеальная медицина".

Супрун отметила, что украинцам в наследство досталась старая советская медицинская система, "в которой десятилетиями декларативно провозглашалось здоровье граждан высшей ценностью государства. Зато в реальности эта система стала плацдармом для обогащения определенных каст выдающихся врачей, медицинских феодалов и фармацевтической мафии. И отнюдь не ставила на первое место реальную заботу о здоровье и жизни граждан".

"За 25 лет независимости Украины на посту министра здравоохранения было 22 человека. Старт с нуля с приходом каждого нового министра - одна из причин, почему ничего годами не менялось. Только в 2016 году мы начали постепенно воплощать изменения и фактически с нуля строить новую систему здравоохранения", - пояснила Супрун.

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Она отметила, что "низкие зарплаты врачей, ужасные условия в больницах - это проблемы, из-за которых и была начата трансформация системы здравоохранения, а не ее последствия".

"Изменения начались в 2018 году на первичном звене медицинской помощи. Первичное звено - это семейные врачи, с которых начинается путь пациента в системе здравоохранения. Вследствие реформы на первичном звене заработные платы семейных врачей и медицинского персонала выросли в 2-4 раза", - подчеркнула экс-глава Министерства здравоохранения.

Супрун напомнила, что следующий этап изменений начался только в апреле 2020 года. Именно он включает больницы и поликлиники, где по словам президента, ничего не готово.

"Зеленскому надо понять, что системные и комплексные реформы не происходят в турборежиме. Не бывает просто "вжух" - и все готово. Такие изменения требуют четкой стратегии, времени, денег, ресурсов, а главное - профессиональных людей, которые готовы их воплощать", - подчеркнула Супрун.

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Касаемо ситуации с масками, которую президент назвал "каким-то позором", бывшая и.о. министра здравоохранения отметила, что когда другие страны мира, не дожидаясь пиков в количестве случаев, сразу же запретили любой вывоз средств индивидуальной защиты, из Украины продолжали их вывозить дальше.

"Сейчас есть такие цифры: с 1 по 15 апреля в Украине предприятия закупили 5,7 млн масок. Этого реально недостаточно для того, чтобы обеспечить медицинских работников. Например, в Нью-Йорке одна больница использует около 100 тыс. масок в день. Если в Украине 242 опорные больницы, то несложно посчитать на сколько времени медицинским работникам в этих больницах хватит 5,7 млн масок: для всех больниц этого хватит чуть больше, чем один день", - пояснила Супрун.

"Не рассчитывать правдивые потребности и не пытаться их обеспечивать - вот это позор", - добавила она.

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Относительно желания главы государства после коронавируса полностью изменить подход к реформе, Супрун согласилась, отметив, что "должно быть больше финансирования на сферу здравоохранения, большая поддержка Национальной службы здоровья, должны попытаться быстрее все внедрять. А не менять министров здравоохранения три раза чуть более чем за полгода".

Бывшая глава Минздрава посоветовала Владимиру Зеленскому "заниматься своими делами и выполнять свои полномочия". "В Конституции Украины они четко прописаны", - подчеркнула она.

"И никому не нужен этот пафос в отношении медицинских работников. Они уже почти 30 лет слушают от различных должностных лиц о том, какие они профессиональные и уникальные, но никак не дождутся достойных условий работы. И эти достойные условия принесет только полноценная трансформация системы, а не временные надбавки и подачки", - добавила Супрун.

Супрун ответила Зеленскому на критику медреформы: Не бывает просто вжух - и все готово 01
Супрун ответила Зеленскому на критику медреформы: Не бывает просто вжух - и все готово 02
Супрун ответила Зеленскому на критику медреформы: Не бывает просто вжух - и все готово 03
Супрун ответила Зеленскому на критику медреформы: Не бывает просто вжух - и все готово 04
Супрун ответила Зеленскому на критику медреформы: Не бывает просто вжух - и все готово 05
Супрун ответила Зеленскому на критику медреформы: Не бывает просто вжух - и все готово 06

Зеленский Владимир (20854) медицина (2527) Супрун Ульяна (639)


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Топ комментарии
+65
Це вава тобі не на піаніно музицірувать піпєткою.
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24.04.2020 10:12 Ответить
+58
Супрун ответила Зеленскому на критику медреформы: "Не бывает просто "вжух" - и все готово" - Цензор.НЕТ 5066
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24.04.2020 10:15 Ответить
+42
Врешь. Она не просто медик, а очень квалифицированный медик.

Освіта
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%B4-%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD.jpg Супрун ответила Зеленскому на критику медреформы: "Не бывает просто "вжух" - и все готово" - Цензор.НЕТ 8775

Диплом Doctor of Medicine (США)
Навчання на бакалавра природничих наук в галузі біології в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Університеті Вейна , США (1981-1985)Навчання на лікарку (Doctor of Medicine)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD_%D0%A3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F#cite_note-10 [10] в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%9C%D1%96%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD Університет штату Мічиган , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%9C%D1%96%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1 Коледж медицини людини https://en.wikipedia.org/wiki/Michigan_State_University_College_of_Human_Medicine [en] , США (1985-1989)Проміжна річна програма резидентури, лікарня Оаквуд, США (1989-1990)Лікарка-резидентка з радіологічної діагностики, https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Icahn_School_of_Medicine_at_Mount_Sinai&action=edit&redlink=1 лікарня Синай в Детройті https://en.wikipedia.org/wiki/Icahn_School_of_Medicine_at_Mount_Sinai [en] , США (1990-1994)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD_%D0%A3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F#cite_note-Mount_Sinai-11 [11] Аспірантура з мамографії та томографічної радіології, лікарня Генрі Форда, США (1994-1995)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD_%D0%A3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F#cite_note-%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80-12 [12]
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24.04.2020 10:19 Ответить
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И, стоп. Как вы вообще сейчас вырулили на свою методичку про 73% вечно недовольного дерьма? Каким образом это вообще относится к полемике о реформах Уляны Супрун?
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24.04.2020 11:18 Ответить
як можно вести полеміку про реформи, якщо ніяких реформ не було?
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24.04.2020 11:30 Ответить
"вжух" - и скоморох уже президент. Так что бывает.
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24.04.2020 10:43 Ответить
позиция Супрун меня немного удивляет.... не стану судить правильно она свое делала, или не правильно...., но в честь какого праздника она оправдывается, или что-то доказывает этому ничтожеству? вот в чем вопрос.....
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24.04.2020 10:46 Ответить
вона вихована ввічлива людина. Відповідає на звинувачення та на дешеві висери від зеленого блазня. Правильно робить. сцивоху чогось бубочка ні в чому не звинувачує. А патякає щось на Супрун, бо хто везе, того і поганяють.
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24.04.2020 11:39 Ответить
Ну, судячи з кількості ботів в коментарях під її дописом, її пост - напевно більш дорогий висер, ніж в зеленського
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24.04.2020 11:44 Ответить
тролько, в нас на форумі якось не прийнято лайкати свої власні кометарі, як це ти робиш. Як же ж вас легко вирахувати, тролі.
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24.04.2020 12:13 Ответить
Та ти шо? А на вашому форумі принято фігачити коментарі "в спам", які не сходяться з лінією соєвої партії? Ну, давай, розкажи тоді мені, що я за тролль, і що ти там собі вирахував? Цікаво почитати
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24.04.2020 18:02 Ответить
не оспариваю ее талантов.....
«Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы.» Артур Блох

я вот о чем.....
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24.04.2020 12:01 Ответить
дотепно. Але, не в цьому випадку. зеленське звинуватило її майже не у шахрайстві. Вона змушена захистити своє чесне ім"я. От мені, наприклад, було цікаво перечитати її позицію. Не за всім встигаєш слідкувати, а тепер Уляна чітко, коротко та без зайвого словесного мотлоху пояснила, що було в нашій медицині, і як саме вона хотіла це змінити.
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24.04.2020 12:09 Ответить
можливо, але я би не став.....
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24.04.2020 12:22 Ответить
вона публічна людина. Промовчати в цьому випадку означає погодитись зі звинуваченнями. Це проста людина може дозволити собі бути вищою за витівки блазня, який взявся критикувати/патякати про щось, навіть не розуміючи самого зміста питання, яке кинувся критикувати, а в людей відповідальних, а пані Уляна такою і є, в людей, які обіцяли зміни, яким довіряли, і яким не дали їх зробити, іншого виходу немає, ніж в публічному просторі відповісти нахабній нікчемі.
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24.04.2020 12:28 Ответить
Из методички строчишь эту муть?
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24.04.2020 14:05 Ответить
яку саме? Ти в курсі що в методичках? Я і не сумнівався. Нульовки завжди обізнані в питаннях змісту методичек.
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24.04.2020 15:34 Ответить
Більш за все я жалкую, що зелений виродок прибрав пані Супрун з колишньої влади. Єдину людину яка справді почала маштабну реформу у підпорядкованій їй галузі вперше за роки незалежності. Натомість залишив чорта у МВС який ніхєра не робе. Також слід зауважити, що зелень призначає вже третього свого міністра охорони здоров'я, тобто вже очевидно що коли зелений звільняв профі та реформатора Супрун він і гадки не мав, що далі робити. Жалюгідний скоморох..
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24.04.2020 10:48 Ответить
Ця пані закрила сільські амбулаторії.
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24.04.2020 11:10 Ответить
Серйозно? Всі двісті тищ мельонів, які Яник повідкривав?
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24.04.2020 11:36 Ответить
Буває, як у Зеленського: "Вжух, і год проSран!"
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24.04.2020 10:51 Ответить
Эта старая ведьма уничтожила медицыну и мало того завязаная с фармамафиями и забугорными сатанистами ставила эксперименты на украинцах поддельными,низкокачественными,непроверенными вакцынами
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24.04.2020 10:52 Ответить
Аргументация уровня «фимоз головного мозга». Вы это на полном серьезе пишете, или для имитации плюрализма?
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24.04.2020 11:01 Ответить
Тебе Иван Грозный из первой палаты разве не говорил, что мешать алкоголь с "колесами" опасно - арахноиды могут высосать твой мозг...😀
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24.04.2020 11:23 Ответить
орus. Да вы что, у нас действительно была медицина? Вы точно про нашу страну говорите, у нас медицины не было говорю как человек проработавший в нашей так называемой медицине с 1986г. застала и совок и нынешние времена, взятки,поборы, воровство, без денег никто шагу не ступит оправдывая маленькой зарплатой, оборудование все старье часто в нерабочем состоянии т.к. то что было работающее глав.врачи списали и продали в частные кабинеты. Супрун не любили и палки в колеса ей ставили именно медработники потому что она делала все что это прекратить, только после того как Супрун начала реформу у нас начала появляться медицина и первичка это уже почувствовала. Но у нас не любят тех кому больше всех надо и тех кто действительно что то делает.
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24.04.2020 18:45 Ответить
а воффачка хочет монтаж! оп, и все в шоколаде
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24.04.2020 10:52 Ответить
Все по справі каже Супрун.... Але "вжух" у влади Зелених теж буває.....

Перебазарив з братом Єрмака, і вжух.... ти вже керівник Енергоатому...... Насмоктала кому треба і вжух.... Клітіна - заступник міністра транспорту .....
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24.04.2020 10:56 Ответить
Дох....я букв у поясненні для ЗЄнєлоха. В нього мозочок зломається прочитавши це. Краще б Супрун видала Ваві таблетку.
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24.04.2020 11:00 Ответить
Ульяна - молодца!
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24.04.2020 11:04 Ответить
Зедена пліснява покрила усю Україну.
В Україні медицини не було, тому що її немає кому рухати вперед.
Рівень кваліфікації ескулапів нижче плінтуса. Мова не йде про окремі успіхи окремих лікарів.
Мова йде про надання медичної допомоги населенню, і власне охоплення тяжкодоступних районів, безперспективних сел,..........
Теперішеня ситуація яскраво про це свідчить, що байкотування медреформи ризводить до тяжких наслідків. Працює 1 лабораторія на таку країну.!!!! Фамацевимчна галузь знову поставила ескулапів у "позу Кіси Вороб"янінова"
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24.04.2020 11:07 Ответить
А хто зараз бойкотує медреформу?
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24.04.2020 11:22 Ответить
ви, 73/43%тні зебіли, всі разом.
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24.04.2020 11:56 Ответить
Бачу фєрма працює вхолосту. Грошей завезли, а опонентів в коментарях - не завезли
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24.04.2020 12:00 Ответить
спроавді, ви, зебіли - не опоненти. Брехуни до опонентів за визначенням не можуть належати
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24.04.2020 12:06 Ответить
"вжух" может быть только вниз, в яму. А на гору карабкаться действительно долго. Любая созидательная деятельность занимает уйму времени, а разрушить созданное можно и за секунду.
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24.04.2020 11:37 Ответить
от як на прикладі з країною. Менше ніж за рік моніка зеленськи зіпсувала все, що порох зробив за 5 років.
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24.04.2020 11:46 Ответить
Що конкретно?
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24.04.2020 17:38 Ответить
якби зеленський не був таким придурком, то він би поцікавився в якому стані була медицина всі роки. Хочаб подумав що менш ніж за два роки не вдасться зробити медицину як у Німеччині. Блазень він і є блазень.. Уляна молодець, відповіла чітко, по ділу, без емоцій та образ. Шкода що зелена пліснява її прибрала і псує все те, що вона розпочала !
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24.04.2020 11:45 Ответить
Зедебил уже год как "президент" и что он сделал, что бы стране стало лучше.... Этот паяц все профукал,прос*ал причем так быстро как никто до него.А еще он все время жалуется как много он работает. как он устал. какие все неблагодарные не ценят этого......так в чем проблема вали Вова по быстрому в Ростов или пока еще можно(у тебя есть время) куда хочешь, и забирай своих друзей,Ермака,Богдана,Баканова и др., своего кукловода Беню. Беги Вова беги...пока не погнали
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24.04.2020 11:53 Ответить
Каждое предложение, сказанное Супрун - цвях у труну теперішньої брехливої влади! Особенно "крепко" сказано, когда предыдущий министр здравоохранения сбежала в больничку, чтобы не организовывать работу по борьбе с коронавирусом! А П(не президент, а предатель) её еще потом и челомкал за это, а на протестовавших людей натравил полицаев.
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24.04.2020 11:59 Ответить
На ветку, видимо по команде шефа петиной ботофермы, ринулись рядове боты с низким IQ, что видно по их примитивному и однообразному облизыванию филе супрун. Какое право руководить "реформой" и давать всем советы имела Супрун, если ее американская медицина (а другой модели она просто не знает) в мировом рейтинге эффективности занимает только позорное 55 место (Украины, кстати, в этом рейтинге даже нет)?
На самом деле «реформа» супрун развалила главное - санитарно-гигиеническую направленность и доступность медицины. Ранее главным было изолировать больного от общества. Именно для этого врач приходил к больному в день вызова и определял дальнейшую методику его лечения - изоляция и лечение дома или направление в стационар. Теперь же все больные должны сами ехать на прием к врачу по предварительной записи, то есть больные с инфекцией вступают в контакт с другими по дороге к врачу и в самой поликлинике. Результат этого маразма и пожинаем в виде заражения здоровых от больных и инфекционного всплеска.
И основная задача ее псевдореформ, не улучшение качества и доступности медуслуг, а "очистка" страны от одиноких пенсионеров и малоимущих, особенно в сельской местности. "Меньше народа - больше кислорода ", то есть власти не нужно будет платить за стариков и малоимущих из которых денег за лечение не выдоишь. А псевдореформаторы хотят полностью преобразовать всю медицинскую отрасль исключительно в доходный бизнес. Поэтому медицины здоровья уже нет, а процветает индустрия болезни, причем профилактика заболеваний превратилась в их искусственное создание. Ведь деньги можно зарабатывать только на больных, особенно хрониках. Такой системе выгодно, чтобы люди болели, чаще обращались за медицинской помощью и долго лечились.
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24.04.2020 12:16 Ответить
Про "ее американская медицина".
«Це - унікальна українська система. Ми взяли найкращі практики європейських країн, Канади та Великобританії і створили систему. Модель, яку ми пропонуємо, більше схожа на британську чи іспанську систему», - пояснює в.о. міністра Уляна Супрун.
Окремо Супрун повідомила, що під час розробки законопроектів американська система охорони здоров'я навіть не розглядалась. По-перше, вона коштує надто дорого для України. По-друге, вимагає надзвичайно великих фінансових вкладень в систему від населення.

Про "развалила главное - санитарно-гигиеническую направленность и доступность медицины".
Якщо мається на увазі СЕС, то це не в її компетенції. 29 березня 2017 р. урядом було прийнято рішення про ліквідацію Держсанепідслужби, оскільки її функції виконують https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9E%D0%97 МОЗ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96 Держпраці та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0 Держпродспоживслужба .
Доступність медицини, через порядок з сімейними лікарями, як на мене стала якраз таки кращою. Швидка допомога працює за https://moz.gov.ua/article/news/antifejk-moz-schodo-novih-pravil-vikliku-shvidkoi-dopomogi чіткими і зрозумілими правилами.

Про доступність медицини в сільській місцевості... можу Вам тільки нагадати, що живете в одній із найбідніших країні Європи.
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24.04.2020 14:18 Ответить
У нас самий крутий реХВорматор медицини це криворізький бубочка. Оголосив по телебаченню, що Мрія маски привезла з Китаю, от і вся реХВорма від квартальної мудлоти!
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24.04.2020 12:39 Ответить
Не забудь, что уже третий его министр продолжает тупые "реформы" супрун.
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24.04.2020 13:32 Ответить
Якщо президента так легко обдурити, якщо він ніяк не може дізнатись щось детальніше ніж "20 літаків", якщо він постійно плутає причини з наслідками і навпаки, то "який це нафіг" президент?
https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2633377263613491/?type=3&theater Уляна Супрун

Супрун відповіла Зеленському на критику медреформи: "Не буває просто "вжух" - і все готово" - Цензор.НЕТ 8686
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24.04.2020 13:00 Ответить
Он и супрун одного поля ягоды.
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24.04.2020 13:33 Ответить
Пані Супрун. Не сідайте грати в шахмати із голубом миру, бо він порозкидає всі фігури, навалить на шахматну доску і на всіх присутніх і звичайно полетить, вважаючи, що виграв партію.
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24.04.2020 13:04 Ответить
Вы уверены, что она умеет играть в шахматы? Судя по ее "закупкам" лекарств, она умеет только махерить.
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24.04.2020 13:39 Ответить
У Вас щось зелене з штанів потікло... Що б не бути балаболом, не могли б пруфів накинути про її махєрні закупки?

https://moz.gov.ua/article/news/90-preparativ-z-programi-dorosloi-onkologii-sogodni-zakupovujut-deshevshe-nizh-2014-roku---zvit-cpk 90% препаратів з програми дорослої онкології сьогодні закуповують дешевше ніж 2014 року

https://moz.gov.ua/article/news/rahunkova-palata-mizhnarodni-organizacii-ekonomljat-40-derzhavnogo-bjudzhetu-vidilenogo-na-zakupivli-likiv Рахункова палата: міжнародні організації економлять 40% державного бюджету, виділеного на закупівлі ліків
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24.04.2020 14:23 Ответить
Молодец супрун!!! Мокнула нашего неуча президента головой в одно место!! Зеленский !! это тебе не 95 квартал ! не болтай чепухи в тех вопросах, в которых ты полный баран!! А лучше засучи рукава и работай сам и заставь работать свою дебильную команду!!
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24.04.2020 13:14 Ответить
Супрун человек честности и здавого смысла, что ника не скажэшь про Зе и Ко
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24.04.2020 13:32 Ответить
Такое только в Африке может присниться.
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24.04.2020 13:40 Ответить
"... Не бывает просто "вжух" - и все готово..."

А якщо понос в турборежимі?
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24.04.2020 13:34 Ответить
Стильно сильно і під вухо презирваденту
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24.04.2020 14:54 Ответить
ВЖУХ ЭТО ПО МЕДИЦИНСКИ !)
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24.04.2020 15:08 Ответить
Они говорят не друг с другом а в разных плоскостях.
Зе говорит с биомассой и продает им "волшебную палочку", Супрун пытается отвечать ему на языке логики.
Бесполезно. Демагог, обещяющий биомассе "вжух", не нуждается в логике и профессиональных советах.
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24.04.2020 15:36 Ответить
Тем более, что в сериале всё и так работало. )
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24.04.2020 16:01 Ответить
Бывает ой как еще бывает,вот ,,вжух,, и остатки хоть како-то медицины не стало а вот на новую не хватает средств.
Да и платная медицина если и будет то должна создаваться сама и на свои средства а не на государственные.Украина снова стает на те-же грабли государственные учреждения фактически отдает в частные руки и те на голом месте не вложив ни копейки будут драть из народа который всю жизнь оплачивал налоги в том числе и на медицину.
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24.04.2020 16:42 Ответить
"Не бывает просто "вжух" - и все готово"

ну чому ж, у ідіотів саме так і буває- я думал раз, раз і порєшалі.

Супрун відповіла Зеленському на критику медреформи: "Не буває просто "вжух" - і все готово" - Цензор.НЕТ 3724
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24.04.2020 17:33 Ответить
Турбодебила только турбослабительное исправит!
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24.04.2020 19:31 Ответить
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24.04.2020 19:32 Ответить
совковому продукту - верящему в чудо человеку невозможно доказать что, "Не бывает просто "вжух" - и все готово"
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24.04.2020 21:40 Ответить
Цей Зе її нігтя не варт.
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24.04.2020 23:28 Ответить
" И никому не нужен этот пафос в отношении медицинских работников " - 100% !
Потоки елея льются со всех телеканалов ,власть чуть ли не ежеминутно
признаётся в любви к медикам.
У куда бы действенней и наглядней было вывести на экраны на всеобщее
обозрение тех "государственных " сволочей - "патриотов " ,которые вывезли из
Украины резервный фонд защитных средств и всыпать им как следует .
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25.04.2020 09:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tvhSPfh0fG4 Хто такий Зеленський? Підсумок року
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27.04.2020 17:29 Ответить
Супрун відповіла Зеленському на критику медреформи: "Не буває просто "вжух" - і все готово" - Цензор.НЕТ 5696
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14.05.2020 21:13 Ответить
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