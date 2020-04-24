Супрун ответила Зеленскому на критику медреформы: "Не бывает просто "вжух" - и все готово"
Бывшая и.о. главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала заявления президента Владимира Зеленского относительно реформы здравоохранения в интервью для фильма "Год президента Зеленского".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Супрун написала в фейсбуке вечером 23 апреля, отметив, что, очевидно, президенту недостаточно года, чтобы разобраться в реалиях системы здравоохранения Украины и содержании медицинской реформы.
Она назвала несколько своих "самых любимых тезисов Зеленского". В частности, о том, что "нам досталась в наследство далеко не идеальная медицина".
Супрун отметила, что украинцам в наследство досталась старая советская медицинская система, "в которой десятилетиями декларативно провозглашалось здоровье граждан высшей ценностью государства. Зато в реальности эта система стала плацдармом для обогащения определенных каст выдающихся врачей, медицинских феодалов и фармацевтической мафии. И отнюдь не ставила на первое место реальную заботу о здоровье и жизни граждан".
"За 25 лет независимости Украины на посту министра здравоохранения было 22 человека. Старт с нуля с приходом каждого нового министра - одна из причин, почему ничего годами не менялось. Только в 2016 году мы начали постепенно воплощать изменения и фактически с нуля строить новую систему здравоохранения", - пояснила Супрун.
Она отметила, что "низкие зарплаты врачей, ужасные условия в больницах - это проблемы, из-за которых и была начата трансформация системы здравоохранения, а не ее последствия".
"Изменения начались в 2018 году на первичном звене медицинской помощи. Первичное звено - это семейные врачи, с которых начинается путь пациента в системе здравоохранения. Вследствие реформы на первичном звене заработные платы семейных врачей и медицинского персонала выросли в 2-4 раза", - подчеркнула экс-глава Министерства здравоохранения.
Супрун напомнила, что следующий этап изменений начался только в апреле 2020 года. Именно он включает больницы и поликлиники, где по словам президента, ничего не готово.
"Зеленскому надо понять, что системные и комплексные реформы не происходят в турборежиме. Не бывает просто "вжух" - и все готово. Такие изменения требуют четкой стратегии, времени, денег, ресурсов, а главное - профессиональных людей, которые готовы их воплощать", - подчеркнула Супрун.
Касаемо ситуации с масками, которую президент назвал "каким-то позором", бывшая и.о. министра здравоохранения отметила, что когда другие страны мира, не дожидаясь пиков в количестве случаев, сразу же запретили любой вывоз средств индивидуальной защиты, из Украины продолжали их вывозить дальше.
"Сейчас есть такие цифры: с 1 по 15 апреля в Украине предприятия закупили 5,7 млн масок. Этого реально недостаточно для того, чтобы обеспечить медицинских работников. Например, в Нью-Йорке одна больница использует около 100 тыс. масок в день. Если в Украине 242 опорные больницы, то несложно посчитать на сколько времени медицинским работникам в этих больницах хватит 5,7 млн масок: для всех больниц этого хватит чуть больше, чем один день", - пояснила Супрун.
"Не рассчитывать правдивые потребности и не пытаться их обеспечивать - вот это позор", - добавила она.
Относительно желания главы государства после коронавируса полностью изменить подход к реформе, Супрун согласилась, отметив, что "должно быть больше финансирования на сферу здравоохранения, большая поддержка Национальной службы здоровья, должны попытаться быстрее все внедрять. А не менять министров здравоохранения три раза чуть более чем за полгода".
Бывшая глава Минздрава посоветовала Владимиру Зеленскому "заниматься своими делами и выполнять свои полномочия". "В Конституции Украины они четко прописаны", - подчеркнула она.
"И никому не нужен этот пафос в отношении медицинских работников. Они уже почти 30 лет слушают от различных должностных лиц о том, какие они профессиональные и уникальные, но никак не дождутся достойных условий работы. И эти достойные условия принесет только полноценная трансформация системы, а не временные надбавки и подачки", - добавила Супрун.
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я вот о чем.....
Перебазарив з братом Єрмака, і вжух.... ти вже керівник Енергоатому...... Насмоктала кому треба і вжух.... Клітіна - заступник міністра транспорту .....
В Україні медицини не було, тому що її немає кому рухати вперед.
Рівень кваліфікації ескулапів нижче плінтуса. Мова не йде про окремі успіхи окремих лікарів.
Мова йде про надання медичної допомоги населенню, і власне охоплення тяжкодоступних районів, безперспективних сел,..........
Теперішеня ситуація яскраво про це свідчить, що байкотування медреформи ризводить до тяжких наслідків. Працює 1 лабораторія на таку країну.!!!! Фамацевимчна галузь знову поставила ескулапів у "позу Кіси Вороб"янінова"
На самом деле «реформа» супрун развалила главное - санитарно-гигиеническую направленность и доступность медицины. Ранее главным было изолировать больного от общества. Именно для этого врач приходил к больному в день вызова и определял дальнейшую методику его лечения - изоляция и лечение дома или направление в стационар. Теперь же все больные должны сами ехать на прием к врачу по предварительной записи, то есть больные с инфекцией вступают в контакт с другими по дороге к врачу и в самой поликлинике. Результат этого маразма и пожинаем в виде заражения здоровых от больных и инфекционного всплеска.
И основная задача ее псевдореформ, не улучшение качества и доступности медуслуг, а "очистка" страны от одиноких пенсионеров и малоимущих, особенно в сельской местности. "Меньше народа - больше кислорода ", то есть власти не нужно будет платить за стариков и малоимущих из которых денег за лечение не выдоишь. А псевдореформаторы хотят полностью преобразовать всю медицинскую отрасль исключительно в доходный бизнес. Поэтому медицины здоровья уже нет, а процветает индустрия болезни, причем профилактика заболеваний превратилась в их искусственное создание. Ведь деньги можно зарабатывать только на больных, особенно хрониках. Такой системе выгодно, чтобы люди болели, чаще обращались за медицинской помощью и долго лечились.
«Це - унікальна українська система. Ми взяли найкращі практики європейських країн, Канади та Великобританії і створили систему. Модель, яку ми пропонуємо, більше схожа на британську чи іспанську систему», - пояснює в.о. міністра Уляна Супрун.
Окремо Супрун повідомила, що під час розробки законопроектів американська система охорони здоров'я навіть не розглядалась. По-перше, вона коштує надто дорого для України. По-друге, вимагає надзвичайно великих фінансових вкладень в систему від населення.
Про "развалила главное - санитарно-гигиеническую направленность и доступность медицины".
Якщо мається на увазі СЕС, то це не в її компетенції. 29 березня 2017 р. урядом було прийнято рішення про ліквідацію Держсанепідслужби, оскільки її функції виконують https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9E%D0%97 МОЗ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96 Держпраці та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0 Держпродспоживслужба .
Доступність медицини, через порядок з сімейними лікарями, як на мене стала якраз таки кращою. Швидка допомога працює за https://moz.gov.ua/article/news/antifejk-moz-schodo-novih-pravil-vikliku-shvidkoi-dopomogi чіткими і зрозумілими правилами.
Про доступність медицини в сільській місцевості... можу Вам тільки нагадати, що живете в одній із найбідніших країні Європи.
https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2633377263613491/?type=3&theater Уляна Супрун
https://moz.gov.ua/article/news/90-preparativ-z-programi-dorosloi-onkologii-sogodni-zakupovujut-deshevshe-nizh-2014-roku---zvit-cpk 90% препаратів з програми дорослої онкології сьогодні закуповують дешевше ніж 2014 року
https://moz.gov.ua/article/news/rahunkova-palata-mizhnarodni-organizacii-ekonomljat-40-derzhavnogo-bjudzhetu-vidilenogo-na-zakupivli-likiv Рахункова палата: міжнародні організації економлять 40% державного бюджету, виділеного на закупівлі ліків
А якщо понос в турборежимі?
Зе говорит с биомассой и продает им "волшебную палочку", Супрун пытается отвечать ему на языке логики.
Бесполезно. Демагог, обещяющий биомассе "вжух", не нуждается в логике и профессиональных советах.
Да и платная медицина если и будет то должна создаваться сама и на свои средства а не на государственные.Украина снова стает на те-же грабли государственные учреждения фактически отдает в частные руки и те на голом месте не вложив ни копейки будут драть из народа который всю жизнь оплачивал налоги в том числе и на медицину.
ну чому ж, у ідіотів саме так і буває- я думал раз, раз і порєшалі.
Потоки елея льются со всех телеканалов ,власть чуть ли не ежеминутно
признаётся в любви к медикам.
У куда бы действенней и наглядней было вывести на экраны на всеобщее
обозрение тех "государственных " сволочей - "патриотов " ,которые вывезли из
Украины резервный фонд защитных средств и всыпать им как следует .