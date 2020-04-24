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Новости Коронавирус и карантин
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Карантин будут смягчать в пять этапов, основной критерий - уменьшение количества заболевших, - Степанов

Карантин будут смягчать в пять этапов, основной критерий - уменьшение количества заболевших, - Степанов

В ближайшее время будет представлена информация о поэтапном выходе Украины из карантинных ограничений - открытии для посещения парков, начала работы предприятий сферы услуг.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в эфире "Украина 24" заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"Надеемся, что с 12 мая ситуация с заболеваемостью будет такая, что мы будем в состоянии смягчить карантинные меры и постепенно выходить из карантина. Основной критерий - существенное уменьшение числа заболевших", - отметил он.

По его словам, в настоящее время ежедневно прирост числа больных составляет от 7 до 12%.

"Разработан алгоритм, пять этапов, но основной критерий - уменьшение количества заболевших. На каждом из этапов начинаем смягчать карантинные меры: открытие парков, тех или иных магазинов... Думаю, в ближайшее время дадим информацию, чтобы все поняли, как именно Украина будет выходить из карантина и при каких условиях", - объяснил Степанов.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
В какие нахрен 5 этапов у людей сотни погибших десятки тысяч зараженных в других странах и выходят не так как Степанов,я понимаю вам хочется по максимому удавку затянуть,загнать в стойло баранов,ограничить свободу передвижения как заявы Шмыгаля не отпускать заробитчан,у нас крепосное право?или вы суки от вседозволенности охренели?читается же не забота о людях,а злоупотребление властью и проявление диктатуры зебильной властью
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24.04.2020 10:28 Ответить
+7
Пурга КоронвиRUSа разогнана лучше чем реклама,двигатель торговли.Главное держать в напряжении стадо,остальное приложится.Под эту Туфту спишут чего в экономике и политике.Для меня ясно одно.Популисты в роде Макрона,Зеленского,Конте и прочих клоунов в политике больше не будет,от слова никогда.На смену придут профессионалы..
Ждём-с.
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24.04.2020 10:30 Ответить
+7
Жду когда начнутся посадки этих клоунов - чтобы другие рвущиеся к власти знали своё место и обязанности.
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24.04.2020 10:34 Ответить
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Ты [нецензурное ругательство] степашка хренов, хотя бы для начала сформулируй условие так, чтоб и трезвый мог понять, это о чём. Процент [нецензурное ругательство] чего от чего, дурень лысый?
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24.04.2020 10:16 Ответить
Карантин будут смягчать в пять этапов, основной критерий - уменьшение количества заболевших, - Степанов - Цензор.НЕТ 5067
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24.04.2020 10:18 Ответить
А чому не 4 етапи? По одному етапу в рік.
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24.04.2020 10:21 Ответить
"основной критерий - уменьшение количества заболевших"

Треба просто перестати перевіряти людей, як ви на початку епідемії робили.
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24.04.2020 10:21 Ответить
это все фикция, проводится больше тестов (которые, кстати, не были клинически проверены и сертифицированы ни в одной стране) - выходит больше зараженных, карантин таким образом можно продлевать до посинения
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24.04.2020 10:22 Ответить
В какие нахрен 5 этапов у людей сотни погибших десятки тысяч зараженных в других странах и выходят не так как Степанов,я понимаю вам хочется по максимому удавку затянуть,загнать в стойло баранов,ограничить свободу передвижения как заявы Шмыгаля не отпускать заробитчан,у нас крепосное право?или вы суки от вседозволенности охренели?читается же не забота о людях,а злоупотребление властью и проявление диктатуры зебильной властью
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24.04.2020 10:28 Ответить
Пурга КоронвиRUSа разогнана лучше чем реклама,двигатель торговли.Главное держать в напряжении стадо,остальное приложится.Под эту Туфту спишут чего в экономике и политике.Для меня ясно одно.Популисты в роде Макрона,Зеленского,Конте и прочих клоунов в политике больше не будет,от слова никогда.На смену придут профессионалы..
Ждём-с.
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24.04.2020 10:30 Ответить
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24.04.2020 10:32 Ответить
Жду когда начнутся посадки этих клоунов - чтобы другие рвущиеся к власти знали своё место и обязанности.
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24.04.2020 10:34 Ответить
Дураки не должны сидеть в тюрьме,дураки должны скакать по сцене и веселить публику...
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24.04.2020 10:36 Ответить
Миша Джугавили тоже популист и психопат,Одесский рехВОРМатор звучит гордо...
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24.04.2020 10:38 Ответить
Не буди лихо, сейчас свидетели секты сакамиха возбудятся.
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24.04.2020 11:03 Ответить
1 этап : разрешаем библиотеки
2 этап : разрешаем парки
3 этап : разрешаем музеи
4 этап : открываем одну станцию метро
5 этап :открываем кладбища
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24.04.2020 11:50 Ответить
 
 