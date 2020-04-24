Карантин будут смягчать в пять этапов, основной критерий - уменьшение количества заболевших, - Степанов

В ближайшее время будет представлена информация о поэтапном выходе Украины из карантинных ограничений - открытии для посещения парков, начала работы предприятий сферы услуг.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в эфире "Украина 24" заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"Надеемся, что с 12 мая ситуация с заболеваемостью будет такая, что мы будем в состоянии смягчить карантинные меры и постепенно выходить из карантина. Основной критерий - существенное уменьшение числа заболевших", - отметил он.

По его словам, в настоящее время ежедневно прирост числа больных составляет от 7 до 12%.

"Разработан алгоритм, пять этапов, но основной критерий - уменьшение количества заболевших. На каждом из этапов начинаем смягчать карантинные меры: открытие парков, тех или иных магазинов... Думаю, в ближайшее время дадим информацию, чтобы все поняли, как именно Украина будет выходить из карантина и при каких условиях", - объяснил Степанов.

Читайте также: Вернувшиеся из Италии медики поделятся опытом со своими коллегами во всех регионах Украины, - Степанов