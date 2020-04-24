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Новости Коронавирус и карантин
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Через несколько недель или месяцев мир узнает, какое лекарство работает от коронавируса, - ВОЗ

Через несколько недель или месяцев мир узнает, какое лекарство работает от коронавируса, - ВОЗ

В течение "недель или месяцев" станет понятно, какие лекарства помогают противостоять коронавирусу SARS-CoV-2.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом рассказала CNN Мария ван Керхов, технический руководитель программы ВОЗ по противодействию коронавирусу.

По словам специалиста, пока нет ни одного свидетельства, чтобы какой-то препарат боролся именно с коронавирусом, а не симптомами болезни. ВОЗ следит за сотнями испытаний потенциальных лекарств.

"Результаты не могут появиться достаточно скоро. Но мир через несколько недель или месяцев узнает, что работает", - цитирует CNN медика с редакторскими правками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В среднем процесс лечения COVID-19 длится 20 дней. Есть случаи, когда человек болел 37 дней, - Кличко

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Специфического лечения болезни пока нет, терапия направлена на борьбу с симптомами и поддержку иммунитета.

В апреле ВОЗ сообщала, что пандемия коронавируса еще не прошла пик, а вспышки будут повторяться, пока не появится вакцина.

Сейчас в разработке находятся 70 вакцин против COVID-19, три уже испытывают на людях. Однако в ВОЗ говорят, что вакцина вряд ли появится в течение года.

ВОЗ (777) карантин (16729) лечение (922) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
нахер ВООЗ , Китай под трибунал !!!
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24.04.2020 10:25 Ответить
+6
ВОЗ озаботился и озадачился когда Трамп отменил финансирование -- почему не часов несколько или минут ??? Клоуны
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24.04.2020 10:28 Ответить
+5
Благодарим за ценную и очевидную информацию. Она точно стоит тех сотен миллионов долларов за которые существует ВОЗ.
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24.04.2020 10:30 Ответить
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нахер ВООЗ , Китай под трибунал !!!
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24.04.2020 10:25 Ответить
ВОЗ озаботился и озадачился когда Трамп отменил финансирование -- почему не часов несколько или минут ??? Клоуны
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24.04.2020 10:28 Ответить
цианистый калий, 100500%
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24.04.2020 10:26 Ответить
Пенсионный Фонд знает ,что ВОЗ хочет озвучить название лекарства ?
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24.04.2020 10:26 Ответить
Или лет, или не узнает
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24.04.2020 10:27 Ответить
Еще даже с лекарствами не разобрались, что говорит о необычности вируса...
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24.04.2020 10:27 Ответить
так ученные с США, Московии, а потом с Ухани создали такой международный гибрид, что сам черт ногу сломит...
и он к тому же еще и мутируют...
для потомков задача...
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24.04.2020 10:31 Ответить
боюсь что потомков не будет, все сдохнем
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24.04.2020 10:37 Ответить
Благодарим за ценную и очевидную информацию. Она точно стоит тех сотен миллионов долларов за которые существует ВОЗ.
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24.04.2020 10:30 Ответить
про какие "сотни миллионов долларов" ты говоришь?

взнос США = $400 млн (15% от всех)

=> $400 / 15 * 100 = 2 666
> 2.5 млрд долларов в год
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24.04.2020 10:49 Ответить
Знаем мы ваше лекарство [нецензурное ругательство] чем меньше жизни давать людям, тем хуже будет распространятся вирус. Вот и всё ваше "лекарство"!
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24.04.2020 10:33 Ответить
Свята вода помогає, невідкладно налагодить виробництво в ампулах, робити ін'єкції і вірус переможений!
Правда вона дорога будде собака, 100$ ампула!
ВооЗ паразити, які живуть за рахунок трудових народів, як і ООН!
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24.04.2020 10:37 Ответить
Есть такая версия что путло заразил Ухань после кипиша в новосибирском Векторе,когда там произошел взрыв
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24.04.2020 10:44 Ответить
После взрыва вдруг образовалась вспышка пневмании. Чекисты таким образом замели следы
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24.04.2020 10:45 Ответить
А чи стане відомо світовій громадськості про вплив вибуху який стався на вірусологічному підприємстві у РФії у листопаді 2019 р. на розповсюдження по РФії та у Китаї пневмонії та її різновидів виведених там.
Чому зачищається інформація на цю тему.
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24.04.2020 10:50 Ответить
Наверное не зря ***** говорил - а они все сдохнут, это я про "китайского ящура" которого первоначально скреатировали в университетской лаборатории США.
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24.04.2020 11:01 Ответить
Называли Британию, Германию, Швейцарию и Польшу.
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24.04.2020 11:08 Ответить
Ответ будет в стиле - Пока что ни какое... Нам надо больше финансирования
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24.04.2020 11:15 Ответить
типова паразитична організація на службі у жирних котів...Дональд жгі...)
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24.04.2020 11:18 Ответить
ИЛИ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, НО ТОЧНО УЗНАЕТ !)
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24.04.2020 15:04 Ответить
 
 