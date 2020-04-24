Через несколько недель или месяцев мир узнает, какое лекарство работает от коронавируса, - ВОЗ

В течение "недель или месяцев" станет понятно, какие лекарства помогают противостоять коронавирусу SARS-CoV-2.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом рассказала CNN Мария ван Керхов, технический руководитель программы ВОЗ по противодействию коронавирусу.

По словам специалиста, пока нет ни одного свидетельства, чтобы какой-то препарат боролся именно с коронавирусом, а не симптомами болезни. ВОЗ следит за сотнями испытаний потенциальных лекарств.

"Результаты не могут появиться достаточно скоро. Но мир через несколько недель или месяцев узнает, что работает", - цитирует CNN медика с редакторскими правками.

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В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Специфического лечения болезни пока нет, терапия направлена на борьбу с симптомами и поддержку иммунитета.

В апреле ВОЗ сообщала, что пандемия коронавируса еще не прошла пик, а вспышки будут повторяться, пока не появится вакцина.

Сейчас в разработке находятся 70 вакцин против COVID-19, три уже испытывают на людях. Однако в ВОЗ говорят, что вакцина вряд ли появится в течение года.