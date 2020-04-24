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СБУ доложила о критической ситуации в энергетике: нет денег для выплат зеленого тарифа, дефицит 15 миллиардов в 2020-м. ДОКУМЕНТ

СБУ доложила о критической ситуации в энергетике: нет денег для выплат зеленого тарифа, дефицит 15 миллиардов в 2020-м. ДОКУМЕНТ

СБУ направило спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо, в котором предупреждает о возможном коллапсе энергетической системы Украины из-за неконтролированного роста количества электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп ("Батькивщина") Алексей Кучеренко, передает Цензор.НЕТ.

"То, что СБУ обратила внимание на катастрофические проблемы украинской энергетики, является с одной стороны неплохим.
Но возникает ряд вопросов:

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1. Последние годы нет стройплощадки, где бы не засветилась Служба. Почему же так долго (4 года) они выжидали с энергетикой?!
2. Почему это письмо к Председателю ВРУ?! Что он должен сделать?!
3. Не пришло в голову руководству Службы выяснить - какую ответственность должно нести руководство Укрэнерго, которое навыдавало такое количество технических условий на присоединение?!
И какой была "цена вопроса" ?!
4. Проведено ли соответствующее расследование, "письмо в никуда" считается достаточной реакцией?!

И последний вопрос - знает ли Правительство что делать дальше и какая ему нужна поддержка со стороны ВРУ?!" - рассказал Кучеренко и обнародовал письмо СБУ спикеру ВР Дмитрию Разумкову.

"Имеющеяся у СБУ информация свидетельствует о существовании угрозы энергетической безопасности страны в результате существования условий к дестабилизации функционирования Объединенной энергетической системы Украины из-за неконтролированного увеличения доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и несовершенства действующей модели ценообразования и рассчетов на рынке электроэнергии", - говорится в письме СБУ.

"По прогнозам Минэконэнерго ВИЭ суммы выплат производителям по "зеленому тарифу" составит 47 млрд грн (без ПДВ). ... Объем надбавкитаким производителям к рыночной цене на электроэнергию в 2020 году превысит 30 млрд грн", - отметили в СБУ.

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Па данным СБУ, в тарифе "Укрэнерго" заложены 8,6 млрд грн в год на такую доплату произволителям электроэнергии из альтернативных источников. В результате, по подсчетам СБУ образуется дефицит ГП "Гарантированный покупатель" в размере 14.19 млрд грн.

Как результат это может привести к росту цен на электроэнергию.

СБУ доложила о критической ситуации в энергетике: нет денег для выплат зеленого тарифа, дефицит 15 миллиардов в 2020-м 01
СБУ доложила о критической ситуации в энергетике: нет денег для выплат зеленого тарифа, дефицит 15 миллиардов в 2020-м 02
СБУ доложила о критической ситуации в энергетике: нет денег для выплат зеленого тарифа, дефицит 15 миллиардов в 2020-м 03
СБУ доложила о критической ситуации в энергетике: нет денег для выплат зеленого тарифа, дефицит 15 миллиардов в 2020-м 04

Автор: 

ВР (29285) Кучеренко (113) СБУ (20038) энергетика (2567) альтернативная энергетика (123) электроэнергия (772) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+20
ну понятно. ветряки и солнечные батареи - зло. потому что страдают облэнерго и ТЭС
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24.04.2020 10:40 Ответить
+16
Что за хрень? Растёт доля возобновляемой энергетики и это хорошо. Колличество электроэнергии уменьшится? Нет. запустите остановленные 3-й реактор АЭС. остановили то в угоду олигархату. Просто Коломойские с Ахметовыми теряют рынок. И, что? Работяги останутся без работы? И, что? Проводите переквалификацию, создавайте учебные центры для этого, за счёт олигархов. Возьмите пример Англии времён Тетчер. Привыкли жировать и воровать, а тут панику поднимают.
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24.04.2020 10:41 Ответить
+14
И как обычно начнут с физлиц с их СЭС до 30 кВт, напрочь закрыв глаза на СЭС олигархов, мощностями с десятки и сотни МВт.
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24.04.2020 10:40 Ответить
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Дай угадаю: Порох украл!!!!
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24.04.2020 11:45 Ответить
А разве зелёную энергетику,не перехватили те же люди,которые покупают нам уголь и твэлы? Собственник солнечной станции в Чаэс,например кореш Клюева
https://my.ua/persons/ievgen-variagin Евгений Варягин - биография, образование, семья
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24.04.2020 11:58 Ответить
Шахти вже зупинили, парочку реакторів на АЕС зупинили, давайте ще зупиніть всі вітряки і сонячні електростанції, а то російський угольок ніхто не бере, а ви придурки будете брати по ціні золота, щоб "братушки" не здохли. Це точно, що хуже вже не буде?
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24.04.2020 12:53 Ответить
Давай плати по 5 гривень за кіловат, щоб компенсувати "зелений тариф"
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24.04.2020 13:45 Ответить
а що баклани вже бюджет країни підраховують?
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24.04.2020 13:08 Ответить
а що баклани вже бюджет країни підраховують? більше напевне нікому?
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24.04.2020 13:09 Ответить
Сбу контролирует все обленерго и они в курсе всех схем
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24.04.2020 13:28 Ответить
Якщо вже ринок, то в першу чергу має закупатись сама дешева енергія. Якщо в тебе дорога то споживай її сам або банкрутуй. В раду написали правильно, рада прийняла закон який привів до цього стану, рада повинна і внести зміни в законодавство. Сьогодні це не ринок електроенергії, а схема викачування коштів з наших кишень і банкрутства країни.
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24.04.2020 13:48 Ответить
Згідний зі всім сказаним. Виробляє Ахметов е/енергію на СЕС - нехай споживає її сам. Нахіба він споживає дешеву е/енергію АЕС, а нам продає дорогу від СЕС???
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27.04.2020 08:39 Ответить
"маленький украинец", держава (и "прилипалы" при ней) всегда тебя кинет..
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24.04.2020 13:54 Ответить
СБУ доповіла про критичну ситуацію в енергетиці: немає грошей для виплат "зеленого тарифу", дефіцит - 15 мільярдів у 2020 році - Цензор.НЕТ 4461
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24.04.2020 13:57 Ответить
Клоуны и энергетика - понятия несовместимые
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24.04.2020 14:25 Ответить
сраное сбу занимается всем, кроме своих прямых обязанностей.
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24.04.2020 14:46 Ответить
ПРОСТО СТАНЦИИ БОЛЬШЕ 25 КИЛОВАТТ НЕ ОПЛАЧИВАТЬ В СВЯЗИ С ФОРСМАЖОРНЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ !)
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24.04.2020 15:00 Ответить
АЭС развивать. Это дешёвая энергия. ТЭС и зелёные - потом.
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25.04.2020 00:02 Ответить
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