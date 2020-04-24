СБУ доложила о критической ситуации в энергетике: нет денег для выплат зеленого тарифа, дефицит 15 миллиардов в 2020-м. ДОКУМЕНТ

СБУ направило спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо, в котором предупреждает о возможном коллапсе энергетической системы Украины из-за неконтролированного роста количества электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп ("Батькивщина") Алексей Кучеренко, передает Цензор.НЕТ.

"То, что СБУ обратила внимание на катастрофические проблемы украинской энергетики, является с одной стороны неплохим.

Но возникает ряд вопросов:

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина предложит новую модель дальнейшего развития возобновляемой энергетики: никто не говорит об урезании "зеленых" тарифов, - Ковалив

1. Последние годы нет стройплощадки, где бы не засветилась Служба. Почему же так долго (4 года) они выжидали с энергетикой?!

2. Почему это письмо к Председателю ВРУ?! Что он должен сделать?!

3. Не пришло в голову руководству Службы выяснить - какую ответственность должно нести руководство Укрэнерго, которое навыдавало такое количество технических условий на присоединение?!

И какой была "цена вопроса" ?!

4. Проведено ли соответствующее расследование, "письмо в никуда" считается достаточной реакцией?!

И последний вопрос - знает ли Правительство что делать дальше и какая ему нужна поддержка со стороны ВРУ?!" - рассказал Кучеренко и обнародовал письмо СБУ спикеру ВР Дмитрию Разумкову.

"Имеющеяся у СБУ информация свидетельствует о существовании угрозы энергетической безопасности страны в результате существования условий к дестабилизации функционирования Объединенной энергетической системы Украины из-за неконтролированного увеличения доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и несовершенства действующей модели ценообразования и рассчетов на рынке электроэнергии", - говорится в письме СБУ.

"По прогнозам Минэконэнерго ВИЭ суммы выплат производителям по "зеленому тарифу" составит 47 млрд грн (без ПДВ). ... Объем надбавкитаким производителям к рыночной цене на электроэнергию в 2020 году превысит 30 млрд грн", - отметили в СБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За последних 5 лет в развитие возобновляемой энергетики в Украине инвестировано 4,8 млрд долларов, - Гончарук

Па данным СБУ, в тарифе "Укрэнерго" заложены 8,6 млрд грн в год на такую доплату произволителям электроэнергии из альтернативных источников. В результате, по подсчетам СБУ образуется дефицит ГП "Гарантированный покупатель" в размере 14.19 млрд грн.

Как результат это может привести к росту цен на электроэнергию.







