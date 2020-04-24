В России за сутки более 5,8 тыс. новых случаев COVID-19, общее количество инфицированных превышает 68,6 тыс.

За сутки новые эпизоды выявлялись в 82 регионах РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Число случаев COVID-19 в РФ за сутки увеличилось на 5849.

Общее количество заболевших в стране достигло 68 622.

За сутки новые эпизоды выявлялись в 82 регионах РФ. Больше всего в Москве - 2957. В целом в столице России 36 897 положительных диагнозов на COVID-19.

Еще 611 новых заболевших выявлено в Московской области, 253 в Петербурге, 113 в Дагестане.

Число жертв заболевания достигло 615, за сутки скончались еще 60 человек по всей стране.

Количество поправившихся после вируса выросло до 5568, за последние 24 часа в России полностью выздоровели 677 человек.

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