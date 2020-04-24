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В России за сутки более 5,8 тыс. новых случаев COVID-19, общее количество инфицированных превышает 68,6 тыс.
За сутки новые эпизоды выявлялись в 82 регионах РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Число случаев COVID-19 в РФ за сутки увеличилось на 5849.
Общее количество заболевших в стране достигло 68 622.
За сутки новые эпизоды выявлялись в 82 регионах РФ. Больше всего в Москве - 2957. В целом в столице России 36 897 положительных диагнозов на COVID-19.
Еще 611 новых заболевших выявлено в Московской области, 253 в Петербурге, 113 в Дагестане.
Число жертв заболевания достигло 615, за сутки скончались еще 60 человек по всей стране.
Количество поправившихся после вируса выросло до 5568, за последние 24 часа в России полностью выздоровели 677 человек.
Топ комментарии
+12 Игорь Д
показать весь комментарий24.04.2020 11:07 Ответить Ссылка
+9 Виталий Мамай #411776
показать весь комментарий24.04.2020 10:56 Ответить Ссылка
+7 Lyk Omore
показать весь комментарий24.04.2020 11:20 Ответить Ссылка
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22 апреля - 5236 (+9,9%)
23 апреля - 4774 (+8,2%)
24 апреля - 5849 (+9,3%)
Сделано тестов на коронавирус в России:
22 апреля - 2252539 (+109,9 тыс.)
23 апреля - 2401616 (+149,1 тыс.)
24 апреля - 2552000 (+150,4 тыс.)
У кацапа население в 3 раза больше, не могу найти данные, сделано ли у нас вчера 700 тысяч тестов?
Только одно - если бы кацапетов не заразил бы корона-вирус , это обязательно сделали бы солдаты НАТО .
Это было неизбежно !
И ещё - надеюсь , они это обязательно повторят !