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Новости Коронавирус и карантин
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В России за сутки более 5,8 тыс. новых случаев COVID-19, общее количество инфицированных превышает 68,6 тыс.

В России за сутки более 5,8 тыс. новых случаев COVID-19, общее количество инфицированных превышает 68,6 тыс.

За сутки новые эпизоды выявлялись в 82 регионах РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Число случаев COVID-19 в РФ за сутки увеличилось на 5849.

Общее количество заболевших в стране достигло 68 622.

За сутки новые эпизоды выявлялись в 82 регионах РФ. Больше всего в Москве - 2957. В целом в столице России 36 897 положительных диагнозов на COVID-19.

Еще 611 новых заболевших выявлено в Московской области, 253 в Петербурге, 113 в Дагестане.

Число жертв заболевания достигло 615, за сутки скончались еще 60 человек по всей стране.

Количество поправившихся после вируса выросло до 5568, за последние 24 часа в России полностью выздоровели 677 человек.

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Автор: 

карантин (16729) россия (96169) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
к сожалению нам твои москали нормально жить не дают. приходится интересоваться когда они сдохнут.
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24.04.2020 11:07 Ответить
+9
В России за сутки более 5,8 тыс. новых случаев COVID-19, общее количество инфицированных превышает 68,6 тыс. - Цензор.НЕТ 6596
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24.04.2020 10:56 Ответить
+7
А давайте на рф карантин отменим. Это же как бы выдуманная болезнь. Они же нам советуют карантин отменить, так давайте это обсудим по отношению к рф. Эй вы, где вы? Поедатель зябликов, как бы канадец , ну и прочие.
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24.04.2020 11:20 Ответить
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В России за сутки более 5,8 тыс. новых случаев COVID-19, общее количество инфицированных превышает 68,6 тыс. - Цензор.НЕТ 6364
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24.04.2020 10:55 Ответить
В России за сутки более 5,8 тыс. новых случаев COVID-19, общее количество инфицированных превышает 68,6 тыс. - Цензор.НЕТ 6596
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24.04.2020 10:56 Ответить
Еще чуть чуть и догонят Китай.
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24.04.2020 11:00 Ответить
Може бригаду укр. медиків вислати на допомогу браццкому народу ?
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24.04.2020 11:01 Ответить
у цензора опять рубрика что там у москалей, своих проблем мало что-ли?
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24.04.2020 11:02 Ответить
к сожалению нам твои москали нормально жить не дают. приходится интересоваться когда они сдохнут.
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24.04.2020 11:07 Ответить
Это рубрика для получения положительных эмоций. Должен же читатель, в столь тяжелое время, хоть чему порадоваться.
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24.04.2020 12:41 Ответить
вчера 4770. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! но до США далеко ещё,надо вам касатики постараться ещё
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24.04.2020 11:02 Ответить
https://aftershock.news/?q=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81.%D1%80%D1%84 Новых случаев в России:

22 апреля - 5236 (+9,9%)
23 апреля - 4774 (+8,2%)
24 апреля - 5849 (+9,3%)
Сделано тестов на коронавирус в России:
22 апреля - 2252539 (+109,9‬ тыс.)
23 апреля - 2401616 (+149,1 тыс.)
24 апреля - 2552000 (+150,4 тыс.)
У кацапа население в 3 раза больше, не могу найти данные, сделано ли у нас вчера 700 тысяч тестов?
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24.04.2020 12:48 Ответить
расейка, надо кровь из носу догнать и обогнать "пендосов"! Дерзайте и да поможет вам коронабог!
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24.04.2020 11:06 Ответить
Ну , что тут скажешь ?
Только одно - если бы кацапетов не заразил бы корона-вирус , это обязательно сделали бы солдаты НАТО .
Это было неизбежно !
И ещё - надеюсь , они это обязательно повторят !
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24.04.2020 11:07 Ответить
Рубель уже на ИВЛ?
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24.04.2020 11:07 Ответить
В России уже пора рубли выпускать на мягкой бумаге и в рулонах.
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24.04.2020 11:42 Ответить
Россияне, поднажмите и лозунг "Догоним и перегоним Америку!" наконец-то сбудется!
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24.04.2020 11:11 Ответить
еще 15262 человек и догонят Китай.
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24.04.2020 11:15 Ответить
еще 15262 особи и догонят Китай.
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24.04.2020 11:43 Ответить
ПаРАША гудбай, вас чекають на річці Стікс.
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24.04.2020 11:27 Ответить
Умножаем на 20 и получаем практически реальный результат ...
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24.04.2020 11:20 Ответить
Думаю больше.
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24.04.2020 11:21 Ответить
А давайте на рф карантин отменим. Это же как бы выдуманная болезнь. Они же нам советуют карантин отменить, так давайте это обсудим по отношению к рф. Эй вы, где вы? Поедатель зябликов, как бы канадец , ну и прочие.
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24.04.2020 11:20 Ответить
Где вы ?
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24.04.2020 11:35 Ответить
Це все кацапська туфта їхні дані.На worldometers в графі рашки"серйозні-критичні" позавчра було число 700 - вчора і сьогодні 2300.
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24.04.2020 11:51 Ответить
Кацапы конечно сильно завидуют украинцам, когда у них растёт количество заболевших, в Украине почти победили вирус.
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24.04.2020 12:14 Ответить
ага більше мільйона, а де взяли? самі зробили, з двох сірників?
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28.04.2020 10:23 Ответить
А как, месяц назад, красовались россияне, что у них лучшая медицина в мире с пуйлом на всех экранах ТВ, в комбинезоне!! К сожалению всё комуняцкое и тупое советское, у них в осталось в крови: враньё, перевирание фактов, очковтирательство , скажение исторических фактов и протекционизм и лобизм в высших и средних эшалонах власти, всё это тупое совковое брежневское никуда не делось, а лишь усилилось!!
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24.04.2020 13:39 Ответить
 
 