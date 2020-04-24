"Слуги народа" встретятся сегодня с Саакашвили, чтобы задать вопросы и услышать его программу, - Корниенко
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили проведет сегодня встречу с депутатами фракции "Слуга народа".
Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Есть люди, у которых своя позиция по этому вопросу - не все поддерживают. Есть много людей, которые ожидают встречи в 11:00... Это не заседание фракции, но как я вижу, больше половины депутатов собираются прийти, послушать программу господина Саакашвили, задать ему вопрос в частности и те, которые сейчас на слуху. Надеемся, что там будет и премьер-министр, который будет его представлять, чтобы мы послушали мнение правительства: для чего они привлекают Саакашвили?" - сказал Корниенко в пятницу журналистам у здания Верховной Рады.
Он заверил, что у фракции "Слуга народа" нет цели назначить Михеила Саакашвили на пост вице-премьер-министра любой ценой.
Пожалуйста, подождите...
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И кто там единолично вносил кандидатуру министра МВД в Раду по Конституции? Не сызьоносый гэтьман?
https://uk.wikipedia.org/wiki/10-%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD_%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%C2%BB
А стовп у вас все ж таки є
Дніпро можливо, але усе велике керівництво сидить у Києві, а вони мають дяку тримати спецназ під рукою...
Спецназ ВСП, якщо не помиляюсь теж у Києві? а де фронт?
За вашою логікою з Києва взагалі усю центральну владу потрібно прибрати і тут я згідний.
МУ + ЗЕ = 0!
Ахххахахаха ))))
Ще склади палило
Как-то так!!!
https://www.youtube.com/watch?v=d1cUkV8SImk
И Клоуна еще прикопаем, саака поможет))
Можем поспорить, что программа будет крайне не многословной и очень простой:
Всех победю, ура!!!
«Дошло уже до абсурда. Сейчас нашу генерацию ограничили на 2150 МВт. Фактически государственный Энергоатом может производить, но не может продать нашу самую дешевую электроэнергию в условиях кризиса. Потому что в условиях общего падения потребления в условиях пандемии частично эти 2150 МВт замещаются другими видами генерации» - сообщил Петр Котина.
И.о. главы НАЭК сообщил, что за первые три месяца 2020 года задолженность энергорынка перед «Энергоатомом» составила около 4,7 млрд. грн. При этом электроэнергия частных производителей более дорогой «зеленой» и тепловой электроэнергии оплачивается в первую очередь.
«Долги растут. Парадокс - мы производим электроэнергию примерно в 8 раз дешевле зеленых электростанций, которые находятся в частных руках, они строят дополнительные мощности, и им платят прежде всего. Неплатежи катастрофические. «Энергоатом» в долгах, а частные компании в прибылях, разве это государственный подход?»,- отметил Петр Котина.
Ранее СМИ сообщали, что выработка электроэнергии НАЭК "Энергоатом" 21 апреля была ограничена на 21%. При имеющейся рабочей мощности 10 050 МВт в работу были включены только 7 900 МВт. Вместо дешевой электроэнергии госкомпании, потреблялась дорогая электроэнергия зеленой и тепловой генерации.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/375457-********************************************************************************************************.o._glavy_naek
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Не пытайтесь познакомиться с выходящей от нас красавицей.Может таки случится,что это ваша Бабушка.
Грузия отозвала посла в Украине на фоне возможного назначения Саакашвили вице-премьером- СМИ