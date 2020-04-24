РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6473 посетителя онлайн
Новости
2 782 90

"Слуги народа" встретятся сегодня с Саакашвили, чтобы задать вопросы и услышать его программу, - Корниенко

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили проведет сегодня встречу с депутатами фракции "Слуга народа".

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Есть люди, у которых своя позиция по этому вопросу - не все поддерживают. Есть много людей, которые ожидают встречи в 11:00... Это не заседание фракции, но как я вижу, больше половины депутатов собираются прийти, послушать программу господина Саакашвили, задать ему вопрос в частности и те, которые сейчас на слуху. Надеемся, что там будет и премьер-министр, который будет его представлять, чтобы мы послушали мнение правительства: для чего они привлекают Саакашвили?" - сказал Корниенко в пятницу журналистам у здания Верховной Рады.

Он заверил, что у фракции "Слуга народа" нет цели назначить Михеила Саакашвили на пост вице-премьер-министра любой ценой.

Смотрите также: "Саакашвили должен стать продавцом счастья. Шмыгаль так не умеет, он закомплексованный, из Ивано-Франковска" - член Набсовета "Укрзализныци" Лещенко. ВИДЕО

Саакашвили Михеил (3307) Слуга народа (2636) Корниенко Александр (658)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Слуги Коломойского хотят услышать от Саакашвили программу Коломойского
показать весь комментарий
24.04.2020 11:24 Ответить
+9
"Слуги народу" зустрінуться сьогодні із Саакашвілі, щоб поставити запитання і почути його програму, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7136
показать весь комментарий
24.04.2020 11:38 Ответить
+7
"задать вопросы и услышать его программу"

Ахххахахаха ))))
показать весь комментарий
24.04.2020 11:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слуги Коломойского хотят услышать от Саакашвили программу Коломойского
показать весь комментарий
24.04.2020 11:24 Ответить
Слуги кала_мойского желают узнать «программу» фсбшного слуги курченко )))
показать весь комментарий
24.04.2020 11:29 Ответить
"Слуги народу" зустрінуться сьогодні із Саакашвілі, щоб поставити запитання і почути його програму, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7136
показать весь комментарий
24.04.2020 11:38 Ответить
взагалі то спецназ прикордонників його гоняв, а він під Аваковим, а не під СБУ,
показать весь комментарий
24.04.2020 11:43 Ответить
Спецназ прикордонныкив в Киеве = подводная лодка в степях Украины
И кто там единолично вносил кандидатуру министра МВД в Раду по Конституции? Не сызьоносый гэтьман?
показать весь комментарий
24.04.2020 11:47 Ответить
з чого ви вирішили?

"Слуги народу" зустрінуться сьогодні із Саакашвілі, щоб поставити запитання і почути його програму, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2155

https://uk.wikipedia.org/wiki/10-%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD_%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%C2%BB
показать весь комментарий
24.04.2020 11:49 Ответить
От нигде в Киеве не видел пограничных стовбив. Даже без крылышек
показать весь комментарий
24.04.2020 11:51 Ответить
Навіщо спецназу стовп? Йому гарний аеропорт потрібний для мобільності і вдале місце розташування, щоби до любого кордону вчасно долетіти.
А стовп у вас все ж таки є
"Слуги народу" зустрінуться сьогодні із Саакашвілі, щоб поставити запитання і почути його програму, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3004
показать весь комментарий
24.04.2020 11:54 Ответить
О! На Рейтарской памятник влепили! Интересно, а яму хоть рядом в Георгиевском заасфальтировали? Самое дурное место для мобильности это Киев. Разумнее была Полтава чы даже Днепр, вспоминая о Приднестровье. Это если врагом считать кацапов. Да и с Рейтарской до любого аэропорта по-любому 2 часа убьешь, а это вдвое больше, чем лететь до границы даже в Ужгород. Какая уж тут мобильность?
показать весь комментарий
24.04.2020 12:01 Ответить
Полтава зміщена далеко на Схід. Сама область центральна, але місто майже на її кордоні.
Дніпро можливо, але усе велике керівництво сидить у Києві, а вони мають дяку тримати спецназ під рукою...
Спецназ ВСП, якщо не помиляюсь теж у Києві? а де фронт?
За вашою логікою з Києва взагалі усю центральну владу потрібно прибрати і тут я згідний.
показать весь комментарий
24.04.2020 12:05 Ответить
Ну, я не писал, что с Киева надо убрать центральную власть, но тоже с этим согласен. А Полтаву и Днепр я привел пример как приближенные к вероятному противнику. Да не вероятному к тому же, а самому настоящему. Что касается, что Свыням надо было держать погранспецназ под рукой, то и видно, что за 5 лет для чего они его использовали
показать весь комментарий
24.04.2020 12:12 Ответить
У прикордонників противники на усіх напрямках.
показать весь комментарий
24.04.2020 12:16 Ответить
Свинням? Це Пеці? А чому ж Зеля його не переніс? Вирішив притримати на усяк випадок? Мало чого може статись, хто ж того Саакашвілі знає, може доведеться ще раз ловити?
показать весь комментарий
24.04.2020 12:18 Ответить
Так как они обое рябое, то и такое повторение истории с Михо вполне вероятно
показать весь комментарий
24.04.2020 12:31 Ответить
мы говорим слуги, подразумеваем Зе, мы говорим ЗЕ,подразумеваем ЗЕРО.
показать весь комментарий
24.04.2020 11:36 Ответить
Мухуїл -ньюсмейкер -новини у кожній стрічці цензору ( й не тільки) -чекаємо коли "Остапа понесе" ! З досвіду роботи МУ -чекати зовсім недовго!
МУ + ЗЕ = 0!
показать весь комментарий
24.04.2020 11:47 Ответить
"Слуги народу" зустрінуться сьогодні із Саакашвілі, щоб поставити запитання і почути його програму, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1690
показать весь комментарий
24.04.2020 11:53 Ответить
"Слуги народу" зустрінуться сьогодні із Саакашвілі, щоб поставити запитання і почути його програму, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5858
показать весь комментарий
24.04.2020 12:51 Ответить
С обдолбанным но опытным шулером! Тупой и ещё тупее!
показать весь комментарий
24.04.2020 11:30 Ответить
Так, для ілюзії демократії. Вже все вирішено. Намагаються так зупинити падіння рейтингу "слуг"...
показать весь комментарий
24.04.2020 11:51 Ответить
"задать вопросы и услышать его программу"

Ахххахахаха ))))
показать весь комментарий
24.04.2020 11:25 Ответить
Цирк продолжаеться))Весело будет!СААК с крыши слез))
показать весь комментарий
24.04.2020 11:26 Ответить
Миха, требуй на собеседовании по максимуму, а то опять будешь скитаться, как бомж
показать весь комментарий
24.04.2020 11:26 Ответить
Саакашвили говорит одно, а делает всё правильно с любовью до украинцев
показать весь комментарий
24.04.2020 11:27 Ответить
«Грабить награбленное !» под видом борьбы с коррупцией - вот девиз сулугуни
показать весь комментарий
24.04.2020 11:28 Ответить
так 5 років і робив марадьор ще і убивав масово Героїв Небесної Сотні і Героїв АТО!
Ще склади палило
показать весь комментарий
24.04.2020 11:39 Ответить
Десь так:
"Слуги народа" встретятся сегодня с Саакашвили, чтобы задать вопросы и услышать его программу, - Корниенко - Цензор.НЕТ 2093
показать весь комментарий
24.04.2020 11:29 Ответить
"Слуги народу" зустрінуться сьогодні із Саакашвілі, щоб поставити запитання і почути його програму, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1612
показать весь комментарий
24.04.2020 11:40 Ответить
Все международные институты презирают зеленского?Чего только стоило его отдача параше этого цемаха.А вранье на каждом шагу.И они думают,что сааку деньги даст МВФ?Да у саака такой же авторитет тбрехла..И да,он будет деньги брать,народ отдавать,а результат где? Где посадки?Где конфискация? Кем работает зеля у ермака.
показать весь комментарий
24.04.2020 11:29 Ответить
не буде ні "посадок", ні конфіскацій, бо нарід живе по принципу: вкрасти треба стільки, щоб вистачило слідаку, прокурору та суддям.
показать весь комментарий
24.04.2020 11:35 Ответить
************** давай у прем"єри ... він покаже як красти потрібно ...та й МВФ буде тільки за ...вони ******* кредитувати злдодіїв
показать весь комментарий
24.04.2020 11:36 Ответить
Так какого твой нелох не посадил педро?
показать весь комментарий
24.04.2020 11:39 Ответить
вони мені обоє рябої ...я якось не зумів визначитися яка куча дерьма краще смердить
показать весь комментарий
24.04.2020 11:45 Ответить
А у другому турі голосував за кого?
показать весь комментарий
24.04.2020 11:52 Ответить
якщо тобі цікаво то вичеркнув обох нажаль була відсутня "проти всіх" ...я думаю що відсотків вісімдесят обрали б її ...ну і звісно відсотків двадцять "по приколу" ...
показать весь комментарий
24.04.2020 11:57 Ответить
У 2010 теж замість Ющенка обирали ЇЇ, а обрали Януковича.
показать весь комментарий
24.04.2020 12:02 Ответить
Поки що найбільше смердиш ти-зебілкуватий придурок!
показать весь комментарий
24.04.2020 11:56 Ответить
гавнякай з такими як сам ...
показать весь комментарий
24.04.2020 11:58 Ответить
ФАРС
показать весь комментарий
24.04.2020 11:29 Ответить
Украинцы должны образовывать малые группы ,как это есть у ромов,у еврейских, греческих,венгерских общин,тогда их на украинской земле трогать не будут,а если зацепят то общины могут группироваться и реагировать...Украинцы ,когда ВЫ\МЫ поумнеем?
показать весь комментарий
24.04.2020 11:30 Ответить
И к этому ...советский народ Украины единый по советски на страхе и на стукачестве.
показать весь комментарий
24.04.2020 11:32 Ответить
незабаром доведеця придумувати нові назви для ромів та євреїв, бо сьогоднішні стрімко обростають негативною конотацією. А ше недавно жид та циган щитались прілічними людьми з етнічним кольоритом *)
показать весь комментарий
24.04.2020 11:36 Ответить
а може відправити всі ці "общины" найух на гггодіну ...дивись щось і в нас зміниться
показать весь комментарий
24.04.2020 11:38 Ответить
міхо - ето такой грузінскій дурачьок с дєфєктамі рєчі
показать весь комментарий
24.04.2020 11:31 Ответить
Дурачек ,бурацёк,а местные одесситы его умным посчитали и потом выдавили. можете у председателя еврейской общины Червоненко спросить
показать весь комментарий
24.04.2020 11:34 Ответить
навозні зелені мухи зє-зє літять назустріч міхєїлу карлсону
показать весь комментарий
24.04.2020 11:33 Ответить
"поматросят и бросят" ...Міхо неправильно почав ...він мав сказати що збирається "лизати" в МВФ "очко" ...тоді б посада премєра була його ...а так ...
показать весь комментарий
24.04.2020 11:34 Ответить
Если бы Порошенко немного больше ума, и намного меньше дурных амбиций, то в свое время назначил Саакашвили премьером, а Сакварелидзе Генпрокурорм, как того требовал народ, то глядишь и ненужно было потом выбить клоуна.
показать весь комментарий
24.04.2020 11:34 Ответить
а при чем здесь прошедшее, вы о завтрашнем беспокойтесь, когда будете оплачивать жилье и пиршества этого залетного грузина. А в Порошенко ума больше, чем у всех слуг вместе взятых+Саакашвили+Сакварелидзе, которых народ не очень то хотел
показать весь комментарий
24.04.2020 11:39 Ответить
при том, что будущее - продолжение прошедшего!
показать весь комментарий
24.04.2020 11:40 Ответить
тогда о заслугах прошедшего года напишите, это уже не 100 дней, а срок, тем более турбулентный.
показать весь комментарий
24.04.2020 11:51 Ответить
«Єслі бі Порошенко нємного большє ума...»- ета п'ять балів! )))) країна дурнів якась.
показать весь комментарий
24.04.2020 11:50 Ответить
А когда вы назначали, скажем, Емца министром здравоохранения, его программу послушать не хотелось, охломоны?
показать весь комментарий
24.04.2020 11:34 Ответить
все министры это проходят, чистая формальность.
показать весь комментарий
24.04.2020 11:37 Ответить
Ты, клоун, явно брал у бубочки онлайн уроки по игре на пианино причинным местом...
показать весь комментарий
24.04.2020 17:21 Ответить
Бе бе бе бе ! Дякую за увагу, сказав саакашвілі.
показать весь комментарий
24.04.2020 11:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=INqQVw3lfiU

Как-то так!!!
показать весь комментарий
24.04.2020 11:36 Ответить
Так ещё ж программы Зеленского не услышали!
показать весь комментарий
24.04.2020 11:38 Ответить
та он им полюбасу все классно расскажет.... ибо ничего другого он не умеет....
https://www.youtube.com/watch?v=d1cUkV8SImk
показать весь комментарий
24.04.2020 11:38 Ответить
Это доказательство того, как США влияют на политикум Украины, т.к. Саакашвили Украине совсем не нужен.
показать весь комментарий
24.04.2020 11:42 Ответить
Господа порохоботы, держим кулачки, что бы все там срослось
показать весь комментарий
24.04.2020 11:42 Ответить
руки мий, а то не доживеш до поховання Зебілом України...
показать весь комментарий
24.04.2020 11:45 Ответить
Не дождетесь, мы, порохоботы живучие))
И Клоуна еще прикопаем, саака поможет))
показать весь комментарий
24.04.2020 11:57 Ответить
А цим лиж би Порошенко «посадіть». Дерево краще посади, дебіл.
показать весь комментарий
24.04.2020 11:47 Ответить
а закінчиться усе як завжди - "До свиданья, наш ласковый миша, возвращайся в свой сказочный лес!"
показать весь комментарий
24.04.2020 11:44 Ответить
Та знаємо-відмінити податка! Геніальна!
показать весь комментарий
24.04.2020 11:45 Ответить
Люди, у которых уже год нет никакой программы хотят услышать свою программу от беглого грузина-кокаинщика...

Можем поспорить, что программа будет крайне не многословной и очень простой:
Всех победю, ура!!!
показать весь комментарий
24.04.2020 11:46 Ответить
Ну что, делаем ставки, когда Саакашвили начнет называть, этих зеленых соросят, барыгами и ворами и, со скандалом, уйдет из правительства. Думаю, максимум полгода.
показать весь комментарий
24.04.2020 11:46 Ответить
Поделят Венесуэльский кокаин и будем всем счастье....
показать весь комментарий
24.04.2020 11:49 Ответить
Это вы еще не знаете,что будет в августе\сентябре,а я уже знаю...
показать весь комментарий
24.04.2020 11:51 Ответить
А что может изменить Саакашвили не имея поддержки в парламенте, все свои реформы ему все равно придется согласовывать с олигархами так как у них в руках парламент, администрация президента и правительство ну и бджетообразующий бизнес.
показать весь комментарий
24.04.2020 11:51 Ответить
самое смешное как он будет представлять программу тем у которых ее и в помине не было. Ни наработок, ни идей, плывут по течению, как водоросли и пожирают не ими заработанное
показать весь комментарий
24.04.2020 11:53 Ответить
Программу?максимум что мишка может озвучить-программу телепередач.
показать весь комментарий
24.04.2020 11:54 Ответить
Є таке слово - програмка.
показать весь комментарий
24.04.2020 11:55 Ответить
Великая депрессия в США,покажется Раем,Великая депрессия всего Мира,это будет покруче Землетрясения...
показать весь комментарий
24.04.2020 11:55 Ответить
Цирковая приемная комиссия заслушивает перспективного кандидата на главную роль
показать весь комментарий
24.04.2020 11:57 Ответить
Год 2020 означает обнуление Мира,Високосный год,опасный год по всем параметрам,скоро повторим подвиг Матросова,денег нет,но вы держитесь ТАМ...
показать весь комментарий
24.04.2020 12:02 Ответить
...Атомным электростанциям, которыми управляет НАЭК «Энергоатом», искусственно ограничили доступ на рынок электроэнергии в угоду другим видам генерации.Об этом заявил и.о. главы НАЭК Петр Котин в интервью Цензору.
«Дошло уже до абсурда. Сейчас нашу генерацию ограничили на 2150 МВт. Фактически государственный Энергоатом может производить, но не может продать нашу самую дешевую электроэнергию в условиях кризиса. Потому что в условиях общего падения потребления в условиях пандемии частично эти 2150 МВт замещаются другими видами генерации» - сообщил Петр Котина.
И.о. главы НАЭК сообщил, что за первые три месяца 2020 года задолженность энергорынка перед «Энергоатомом» составила около 4,7 млрд. грн. При этом электроэнергия частных производителей более дорогой «зеленой» и тепловой электроэнергии оплачивается в первую очередь.
«Долги растут. Парадокс - мы производим электроэнергию примерно в 8 раз дешевле зеленых электростанций, которые находятся в частных руках, они строят дополнительные мощности, и им платят прежде всего. Неплатежи катастрофические. «Энергоатом» в долгах, а частные компании в прибылях, разве это государственный подход?»,- отметил Петр Котина.
Ранее СМИ сообщали, что выработка электроэнергии НАЭК "Энергоатом" 21 апреля была ограничена на 21%. При имеющейся рабочей мощности 10 050 МВт в работу были включены только 7 900 МВт. Вместо дешевой электроэнергии госкомпании, потреблялась дорогая электроэнергия зеленой и тепловой генерации.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/375457-********************************************************************************************************.o._glavy_naek
...
показать весь комментарий
24.04.2020 12:07 Ответить
Одесса.Салон красоты.На двери объявление :
Не пытайтесь познакомиться с выходящей от нас красавицей.Может таки случится,что это ваша Бабушка.
показать весь комментарий
24.04.2020 12:08 Ответить
Не программу, а "план". Амстердамский.
показать весь комментарий
24.04.2020 12:17 Ответить
Столько шума вокруг абсолютно прозаичной ситуации. Важно ведь не название должности и даже не фамилия её занимающая. Важен масштаб реальных полномочий и политический вес фигуры. Кто-то может без гугла сказать сколько сейчас вице-премьеров? А назвать их фамилии? Добавится к ним ещё фамилия Саакашвили. И? Как только кому-то что-то не понравится, задвинут так же быстро, как и выдвинули. А ответить Михо сможет только жидкими митингами сторонников, ибо никакой "политической крыши" у него нет. Для любых реформ нужна сила. Порой даже грубая. У Саакашвили её в Украине пока нет. Что жаль. Но даже при этом, пуканы порохоботам в очередной раз поджёг знатно.))
показать весь комментарий
24.04.2020 12:18 Ответить
Михо прожектор и маркер для США.Это такой себе,погружённый зонд,в тело Украины,для выявления язвы.Вже второй раз его запускают.Первый раз,Украина его отвергла и сказала,що язвы нет,мы займёмся самолечением....и выдворила Михо лишив гражданства.Сегодня,попытка номер два.Посмотрим как отреагируют демократы зелёные.Если отторгнут,то эта власть,такая же як попередники.Если примут,то есть шанс.Для Украины оба варианта хороши,бо Михо покажет кто есть кто и молчать не будет
показать весь комментарий
24.04.2020 12:37 Ответить
https://nv.ua/world/geopolitics/gruziya-otozvala-posla-v-ukraine-smi-50084221.html

Грузия отозвала посла в Украине на фоне возможного назначения Саакашвили вице-премьером- СМИ

"Слуги народу" зустрінуться сьогодні із Саакашвілі, щоб поставити запитання і почути його програму, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7263
показать весь комментарий
24.04.2020 14:11 Ответить
Чергова розповідь про Нью-Васюки в Раді.
показать весь комментарий
24.04.2020 17:55 Ответить
 
 