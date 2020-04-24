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Новости Коронавирус и карантин
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20 стран Европы прошли пик COVID-19, - Центр по контролю и профилактике заболеваний

20 стран Европы прошли пик COVID-19, - Центр по контролю и профилактике заболеваний

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что 20 стран Евросоюза и Европейской экономической зоны прошли пик заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

"Слишком быстрые меры по отмене мер без надлежащего мониторинга и создания потенциала систем здравоохранения могут привести к внезапному возобновлению устойчивой передачи инфекции", - предупредил директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреа Аммон.

Политика социального дистанцирования, по-видимому, успешно сокращает передачу. По данным Стокгольмского агентства, в ЕС/ЕЭЗ и Великобритании 14-дневная заболеваемость снизилась на 18 процентов с 8 апреля.

Риск тяжелых заболеваний для людей в ЕС/ЕЭЗ является "низким" в районах с мерами социального дистанцирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ: Более 95% смертей от коронавируса в Европе припадает на людей в возрасте от 60 лет

Автор: 

Европа (1916) карантин (16729) Евросоюз (17270) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
в районах с мэрами социального дистанцирования.Источник: https://censor.net/n3191244
мЭрами?
КЛАСС!!!
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24.04.2020 11:30 Ответить
+2
удивительно, но у каждой ежегодной сезонной эпидемии ОРЗ бывает начало, пик (плато) и конец) и 2020й год никак не отличается от предыдущих
и бессмысленный карантин при этом ни на что не влияет
из карантинных мер достаточно соблюдать лишь две: дистанцирование на улице и мытье рук после улицы, ну еще можно пенсионерам порекомендовать оставаться дома, насколько это возможно
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24.04.2020 11:33 Ответить
+2
Вы точно из Германии? есть же множество великолепных независимых от политики немецких ученых, которые разобрали уже эту фейковую эпидемию на молекулы
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24.04.2020 11:35 Ответить
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в районах с мэрами социального дистанцирования.Источник: https://censor.net/n3191244
мЭрами?
КЛАСС!!!
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24.04.2020 11:30 Ответить
удивительно, но у каждой ежегодной сезонной эпидемии ОРЗ бывает начало, пик (плато) и конец) и 2020й год никак не отличается от предыдущих
и бессмысленный карантин при этом ни на что не влияет
из карантинных мер достаточно соблюдать лишь две: дистанцирование на улице и мытье рук после улицы, ну еще можно пенсионерам порекомендовать оставаться дома, насколько это возможно
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24.04.2020 11:33 Ответить
"каждой ежегодной сезонной эпидемии ОРЗ".
Да и ежегодно от ОРЗ в развитых странах умирает по 2000 человек в день. Все правильно ты сказал.
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24.04.2020 13:26 Ответить
ты удивишься, но даже больше
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24.04.2020 13:38 Ответить
Тогда кто же устроил всю эту шумиху с коронавирусом? Рокфеллеры с Ротшильдами? Сионисты? Масоны? Иллюминаты? Комитет 300? Бильдербергский клуб? Тавистокский институт?
Ответь же мне, кто?
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24.04.2020 14:22 Ответить
Гейтс в том числе
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24.04.2020 15:05 Ответить
зачем преувеличивать или преуменьшать информацию по этому вопросу. Никто ничего не знает, что, когда и как. Кстати, данные по Германии здесь не имеют ничего общего с реальностью. Тогда как вы анализируете ?
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24.04.2020 11:33 Ответить
Вы точно из Германии? есть же множество великолепных независимых от политики немецких ученых, которые разобрали уже эту фейковую эпидемию на молекулы
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24.04.2020 11:35 Ответить
https://www.politico.eu/article/ecdc-coronavirus-passed-its-peak-in-20-eea-countries/

Это отсюда
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24.04.2020 11:36 Ответить
прочла, вчера такие дебаты у нас были, что не верится о каких то 20 странах после пика. Да и то что мы слышим и видим каждый день, не то о чем пишут. Успех-это только воздух, который стал чище.
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24.04.2020 11:48 Ответить
Сейчас все кому не лень делают свои прогнозы. При этом непонятно пик чего они имеют в виду. Пик распространения, пик вирулентности или чего-то еще. Существенно сокращаются смертельные исходы, судя по статистике, а распространение нет.
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24.04.2020 12:16 Ответить
коронавирусы известны 55 лет, а существуют еще намного дольше, так что вирус распространился по всей планете уже давно, 10-20% всего населения Земли носят его в себе, и подавляющее большинство даже не подозревает ничего
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24.04.2020 13:39 Ответить
Коронавирусы - не герпес. Не задерживаются в организме.
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24.04.2020 13:53 Ответить
Есть доказательство Вашего утверждения? а вот последние исследования в США в нескольких округах говорят о том, что у значимой доли населения (примерно у 20%) есть в крови антитела, то есть они переболели, даже ничего не почувствовав
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24.04.2020 15:04 Ответить
В Вашем выражении небльшая нестыковка "кронавирусы известны 55 лет, а существуют еще намного дольше, так что вирус распространился по всей планете уже давно" Про именно такой вирус раньше не слыхали. А серологические тесты могут давать ложноположительные реакции. Например, человек в разгар заболевания хламидозом может дать положительный ELISA тест на ВИЧ.
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24.04.2020 15:33 Ответить
нет ни одного метода диагностирования, котрый бы со 100% точностью отличал ковид19 от других болезней ОРЗ
только фуфлотесты, которые ни в одной стране не прошли клинической проверки и сертифицирования
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24.04.2020 15:37 Ответить
ПЦР тест без проблем идентифицирует Ковид-19 с вероятностью выше 99% даже в присутствии других коронавирусов.
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24.04.2020 16:15 Ответить
пцр-тесты клинически не проверены и не сертифицированы ни в одной стране
что они идентифицируют и с какой точностью, знает один только их разработчик
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24.04.2020 20:18 Ответить
Неправду говорить - не тяжести перемещать. Вот пара примеров.

https://www.sundayguardianlive.com/world/clinical-trials-diagnostic-tests-covid-19-take-place-uk Clinical trials, diagnostic tests for Covid-19 take place in UK

https://biovox.eu/news/detail/biogazelle-initiates-large-scale-testing-of-covid-19-in-belgium According to Prof. Jo Vandesompele, CSO of Biogazelle: "Our unique skill sets and expertise around qPCR quantification of RNA, in an accredited lab backed by a successful track record of applying this expertise in diagnostic test development in clinical trials, enabled us to contribute the right expertise at the right time. I would like to thank all the other members of the consortium for the seamless collaboration since the start of this ambitious project, less than 2 weeks days ago."
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25.04.2020 09:08 Ответить
ого, в одной стране даже проверялись
может, еще и сертификат покажешь? где указано, на что они положительно реагируют?
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25.04.2020 09:27 Ответить
Ого, Вы до двух считать не умеете... Или Бельгия и Великобритания для Вас одна страна?
Вот в Китае, как минимум, три сертифицированы


Связывайтесь с производителем и Вам вышлют сертификат.
В США сейчас сертифицируют лаборатории, а не тесты
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/testing-laboratories.html Before conducting SARS-CoV-2 diagnostic testing, a laboratory must be CLIA-certified and meet applicable regulatory requirements. The Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) does not have the authority to grant waivers of exceptions that are not established in a statute or regulation. For additional information, please refer to the FAQs on the CMS website: CMS Coronavirus Informationexternal icon.
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25.04.2020 10:22 Ответить
Все равно это не доказывает, что тесты не реагируют положительно на давно известные коронавирусы, а только на сарс-ков-2
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25.04.2020 10:45 Ответить
Не городите чепухи. В Южной Корее тесты четко различали заражение COVID-19 и MERS-CoV. Да и в Исландии смогли идентифицировать одновременное заражение пациента двумя разными штаммами COVID-19.
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25.04.2020 12:09 Ответить
одному только разработчику известно на, что РЕАЛЬНО реагируют положительно "тесты на коронавирус"
чепуху городишь ты по двум возможным причинам: 1) тебе за это платят 2) ты - дурачок
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25.04.2020 12:12 Ответить
2. Провести сравнительные тесты на образцах, полученных от заболевших пациентов и здоровых людей несложная задача.
2. Провести ретроспективный статистический анализ - еще проще.
3. Сделать секвенирование реагента, выявляющего вирус в тест-системах - рутинная задача для лабораторий во многих странах, даже в Украине.

чепуху городите Вы по двум возможным причинам: 1) Вам за это платят 2) Вы - дурачок
https://censor.net/ua/comments/locate/3191244/019214fb-41**-7038-8ca4-bd4a6ae2f8a4
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25.04.2020 12:21 Ответить
У тебя есть доказательства, что эти пункты были проведены?
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25.04.2020 12:38 Ответить
Для сертификации лабораторий в США они обязаны доказать эффективность тестов, которые проводят. Свяжитесь с ними и запросите доказательства. По ссылке, что я давал можете запросить сертификаты у китайских производителей.
А вообще в науке и технике есть принцип "если есть в гражданском обороте (те общедоступный) продукт, то данные о нем, которые средний специалист может получить с помощью известного метода анализа, считаются известными с даты введения такого продукта в оборот".
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25.04.2020 12:57 Ответить
и какова же эффективность тестов? какая от них польза? если у человека есть симптомы, он и так либо лечится дома, либо госпитализируется при более сложном течении болезни
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25.04.2020 13:03 Ответить
Эффективность ПЦР тестов выше 99%. Их применение помогает четко фиксировать факт выздоровления и сокращает срок обсервации. Именно большим числом тестирований Южная Корея локализовала вспышку COVID-19. То что у них были до того вспышки MERS-CoV держало в тонусе их эпидемиологические службы и био-тех компании и позволило быстро разработать и наладить масштабный выпуск тест-систем.
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25.04.2020 13:20 Ответить
нет никаких 99%, это миф
есть исследования, которые доказывают что ПЦР-тест может реагировать положительно даже на ДНК человека
а уж на вирусы любые и подавно, так как у всех вирусов ДНХ совпадают более, чем на 90%

ты вообще в курсе, как работает метод ПЦР? вкратце: в соскобе с носоглотки обнаруживаются фрагменты днк, многократно дублируются, для того, чтобы можно было сравнить с образцом
во-первых, образец непонятно что содержит, во-вторых, при такой обработке могут быть и есть ложноположительные срабатывания
китайцы по опыту своей эпидемии определили, что точность ПЦР-тестов примерно 40-45%
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25.04.2020 13:31 Ответить
но на другие коронавирусы положительное срабатывание происходит на ура
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25.04.2020 13:52 Ответить
Не фантазируйте, как тогда в Южной Корее различали COVID-19 и MERS-CoV? это оба коронавирусы. А уж как в Исландии различили у одного пациента два разных штамма COVID-19? Если бы Ваши фантазии были правдой, это было бы неыозможно.
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25.04.2020 13:56 Ответить
Вкратце Вы пропустили пару моментов. Амплификатор размножает только те ДНК (в тч полученные из вирусных РНК обратной транскрипцией) , у которых есть комплиментарные начальные и конечные участки к праймерам. Так что наличие человеческих ДНК и РНК не мешает.
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25.04.2020 13:54 Ответить
но на другие коронавирусы положительное срабатывание происходит на ура
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25.04.2020 13:55 Ответить
Не фантазируйте, как тогда в Южной Корее различали COVID-19 и MERS-CoV? это оба коронавирусы. А уж как в Исландии различили у одного пациента два разных штамма COVID-19? Если бы Ваши фантазии были правдой, это было бы невозможно.
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25.04.2020 13:57 Ответить
да, еклмн, когда ты перестанешь принимать за чистую монету все, о чем вещают средства массовой дезинформации?
если завтра на цензоре напишут, что ты - балерина, надо будет этому верить?
нет даже доказательств того, что сарс-ков-2 существует, нет доказательств, что он, если существует, является возбудителем какой-то болезни, в соответствии со всеми постулатами Коха
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25.04.2020 14:02 Ответить
Не переживайте так. Я же, например, не воспринял за чистую монету Ваши опусы типа "пцр-тесты клинически не проверены и не сертифицированы ни в одной стране что они идентифицируют и с какой точностью, знает один только их разработчик".
По сути Вам есть что ответить?
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25.04.2020 14:14 Ответить
Не видела утверждений, что антитела, к вирусам, вызывающими ОРВИ прописываются на постоянное место жительство. По вирусу, вызывающему атипичную пневмонию уже есть результаты исследований, антитела живут максимум до 2 лет. В подавляющем большинстве до года и менее. О том, что многие даже не чувствуют симптомов я уже писала, если не на этой ветке, то на других. .
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24.04.2020 15:39 Ответить
Прошли пик, то есть подвымерли те, кому на том свете прогулы ставили.
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24.04.2020 11:50 Ответить
вопрос не в иммунитете, а в том, что зараженных на самом деле много больше, чем показывает статистика, соответственно и реальная летальность ковид19 порядка 0,1%
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24.04.2020 16:01 Ответить
 
 