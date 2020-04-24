20 стран Европы прошли пик COVID-19, - Центр по контролю и профилактике заболеваний

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что 20 стран Евросоюза и Европейской экономической зоны прошли пик заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

"Слишком быстрые меры по отмене мер без надлежащего мониторинга и создания потенциала систем здравоохранения могут привести к внезапному возобновлению устойчивой передачи инфекции", - предупредил директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреа Аммон.

Политика социального дистанцирования, по-видимому, успешно сокращает передачу. По данным Стокгольмского агентства, в ЕС/ЕЭЗ и Великобритании 14-дневная заболеваемость снизилась на 18 процентов с 8 апреля.

Риск тяжелых заболеваний для людей в ЕС/ЕЭЗ является "низким" в районах с мерами социального дистанцирования.

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