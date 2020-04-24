20 стран Европы прошли пик COVID-19, - Центр по контролю и профилактике заболеваний
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что 20 стран Евросоюза и Европейской экономической зоны прошли пик заболевания COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
"Слишком быстрые меры по отмене мер без надлежащего мониторинга и создания потенциала систем здравоохранения могут привести к внезапному возобновлению устойчивой передачи инфекции", - предупредил директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреа Аммон.
Политика социального дистанцирования, по-видимому, успешно сокращает передачу. По данным Стокгольмского агентства, в ЕС/ЕЭЗ и Великобритании 14-дневная заболеваемость снизилась на 18 процентов с 8 апреля.
Риск тяжелых заболеваний для людей в ЕС/ЕЭЗ является "низким" в районах с мерами социального дистанцирования.
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и бессмысленный карантин при этом ни на что не влияет
из карантинных мер достаточно соблюдать лишь две: дистанцирование на улице и мытье рук после улицы, ну еще можно пенсионерам порекомендовать оставаться дома, насколько это возможно
Да и ежегодно от ОРЗ в развитых странах умирает по 2000 человек в день. Все правильно ты сказал.
Ответь же мне, кто?
Это отсюда
только фуфлотесты, которые ни в одной стране не прошли клинической проверки и сертифицирования
что они идентифицируют и с какой точностью, знает один только их разработчик
https://www.sundayguardianlive.com/world/clinical-trials-diagnostic-tests-covid-19-take-place-uk Clinical trials, diagnostic tests for Covid-19 take place in UK
https://biovox.eu/news/detail/biogazelle-initiates-large-scale-testing-of-covid-19-in-belgium According to Prof. Jo Vandesompele, CSO of Biogazelle: "Our unique skill sets and expertise around qPCR quantification of RNA, in an accredited lab backed by a successful track record of applying this expertise in diagnostic test development in clinical trials, enabled us to contribute the right expertise at the right time. I would like to thank all the other members of the consortium for the seamless collaboration since the start of this ambitious project, less than 2 weeks days ago."
может, еще и сертификат покажешь? где указано, на что они положительно реагируют?
Вот в Китае, как минимум, три сертифицированы
Связывайтесь с производителем и Вам вышлют сертификат.
В США сейчас сертифицируют лаборатории, а не тесты
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/testing-laboratories.html Before conducting SARS-CoV-2 diagnostic testing, a laboratory must be CLIA-certified and meet applicable regulatory requirements. The Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) does not have the authority to grant waivers of exceptions that are not established in a statute or regulation. For additional information, please refer to the FAQs on the CMS website: CMS Coronavirus Informationexternal icon.
чепуху городишь ты по двум возможным причинам: 1) тебе за это платят 2) ты - дурачок
2. Провести ретроспективный статистический анализ - еще проще.
3. Сделать секвенирование реагента, выявляющего вирус в тест-системах - рутинная задача для лабораторий во многих странах, даже в Украине.
чепуху городите Вы по двум возможным причинам: 1) Вам за это платят 2) Вы - дурачок
https://censor.net/ua/comments/locate/3191244/019214fb-41**-7038-8ca4-bd4a6ae2f8a4
А вообще в науке и технике есть принцип "если есть в гражданском обороте (те общедоступный) продукт, то данные о нем, которые средний специалист может получить с помощью известного метода анализа, считаются известными с даты введения такого продукта в оборот".
есть исследования, которые доказывают что ПЦР-тест может реагировать положительно даже на ДНК человека
а уж на вирусы любые и подавно, так как у всех вирусов ДНХ совпадают более, чем на 90%
ты вообще в курсе, как работает метод ПЦР? вкратце: в соскобе с носоглотки обнаруживаются фрагменты днк, многократно дублируются, для того, чтобы можно было сравнить с образцом
во-первых, образец непонятно что содержит, во-вторых, при такой обработке могут быть и есть ложноположительные срабатывания
китайцы по опыту своей эпидемии определили, что точность ПЦР-тестов примерно 40-45%
если завтра на цензоре напишут, что ты - балерина, надо будет этому верить?
нет даже доказательств того, что сарс-ков-2 существует, нет доказательств, что он, если существует, является возбудителем какой-то болезни, в соответствии со всеми постулатами Коха
По сути Вам есть что ответить?