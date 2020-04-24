Вспышка коронавируса в больнице на Одесчине: COVID-19 обнаружен у 29 пациентов и медиков
В городской больнице города Подольск в Одесской области у медработников и пациентов больницы коронавирус был обнаружен в 29 случаях.
Как информирует ЦензорНЕТ, об этом во время брифинга в пятницу заявил глава одесской ОГА Максим Куцый.
"О ситуации в городе Подольск. С понедельника было принято решение о закрытии городской больницы Подольска на двухнедельный карантин. За весь период было осуществлено 273 забора биологического материала для ПЦР-исследования. Это касается как медицинских работников, так и лиц, обратившихся за помощью в эту больницу. Среди подтвержденных на COVID-19 на сегодняшний день 29 результатов непосредственно из больницы ", - сказал Куцый.
Он также отметил, что медработникам этой больницы, которым больше 60 лет, было предложено пойти на двухнедельную самоизоляцию после тестов ПЦР. Но эти врачи отказались и продолжают выполнять свои обязанности и продолжают помогать пациентам: "Они для нас настоящие герои!".
Напомним, на утро 24 апреля в Украине зафиксировано 477 новых случаев COVID-19, всего - 7647, умерли 193 человека, 601 - выздоровел.
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«Коронавирусные» закупки: связанные с прокурором бизнесмены продолжают плодотворно сотрудничать с одесскими властями, несмотря на уголовное производство
Еще ряд сомнительных «коронавирусных» закупок провели в Одессе.
Как передает корреспондент «Думской», для городской клинической больницы №10 приобрели несколько партий средств индивидуальной защиты у компаний, фигурирующих в уголовном производстве, связанном с растратой бюджетных средств.
Так, 17 апреля медучреждение (читай: мэрия Одессы) заключило договор о https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-005932-b закупке 500 респираторов без клапана с фирмой «Окрус». За 500 штук больница заплатила 92,5 тыс. грн, то есть один респиратор обошелся в 185 грн. При этом в приложении к договору указано только то, что данные респираторы относятся к серии FFP. Какая у них степень защиты (их три), неизвестно.
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Тендер проводился по упрощенной процедуре - без конкуренции.
В тот же день ГКБ №10 подписала договор о https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-001326-c закупке еще 100 респираторов Бук-3 FFP3 без клапана с ФЛП Андрей Петрений. Они обошлись в те же 185 грн/шт.
Вместе с респираторами медики купили у Петрения 20 комплектов противоэпидемической одежды N19 «Славна», каждый из них обошелся больнице в 365 грн.
А у другого ФЛП, Олега Порхуна, горбольница N10 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-003104-a%20 купила 17 апреля спецодежду на 622 тыс грн.
Мы выяснили, что приобретенные товары можно было найти значительно дешевле.
Так, Килийский центр первичной медико-санитарной помощи https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-24-000039-b закупил такие же респираторы FFP3 «Бук-3» без клапана за 99 грн/шт с НДС. Это самая высокая цена, которую мы нашли. Березовский горсовет https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-001222-b приобрел респираторы за 82,50 грн/шт.
Аналогичная ситуация - и с комплектами противоэпидемической одежды N19 «Славна». Другие медучреждения закупали их у разных поставщиков значительно дешевле. Например, Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-002072-b приобрело такие же средства индзащиты за 295 грн/комплект.
ООО «Окрус», ФЛП Андрей Петрений и Олег Порхун уже https://dumskaya.net/news/komu-koronavirus-mat-rodna-kak-infektcionnaya-bo-112224/ упоминались в публикациях «Думской». Мы установили, что это одни и те же люди, связанные со скандальным одесским прокурором Александром Гольбартом, который в 2016-м году попался на взятке, а через некоторое время был восстановлен в прокуратуре и до сих пор благополучно работает в правоохранительных органах.
Эти три поставщика фигурируют в http://reyestr.court.gov.ua/Review/88729830 уголовном производстве о растрате бюджетных средств (ч. 4 ст. 191 УК Украины). Они продали мебель еще одной одесской больнице, причем тендер тоже проводился без конкуренции, хотя делать этого было нельзя: упрощенная процедура применяется только в случае закупки медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и медпрепаратов, необходимых для борьбы с COVID-19.
Следователь запросил доступ к вещам и документам частных предпринимателей и компании «Окрус», и 10 апреля суд удовлетворил ходатайство.
Однако это не мешает бизнесменам продолжать плодотворное сотрудничество с мэрией Одессы.