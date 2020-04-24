Вспышка коронавируса в больнице на Одесчине: COVID-19 обнаружен у 29 пациентов и медиков

В городской больнице города Подольск в Одесской области у медработников и пациентов больницы коронавирус был обнаружен в 29 случаях.

Как информирует ЦензорНЕТ, об этом во время брифинга в пятницу заявил глава одесской ОГА Максим Куцый.

"О ситуации в городе Подольск. С понедельника было принято решение о закрытии городской больницы Подольска на двухнедельный карантин. За весь период было осуществлено 273 забора биологического материала для ПЦР-исследования. Это касается как медицинских работников, так и лиц, обратившихся за помощью в эту больницу. Среди подтвержденных на COVID-19 на сегодняшний день 29 результатов непосредственно из больницы ", - сказал Куцый.

Он также отметил, что медработникам этой больницы, которым больше 60 лет, было предложено пойти на двухнедельную самоизоляцию после тестов ПЦР. Но эти врачи отказались и продолжают выполнять свои обязанности и продолжают помогать пациентам: "Они для нас настоящие герои!".

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Напомним, на утро 24 апреля в Украине зафиксировано 477 новых случаев COVID-19, всего - 7647, умерли 193 человека, 601 - выздоровел.