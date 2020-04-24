СНБО подготовил проект решения о санкциях против российских соцсетей и ряда других веб-ресурсов

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны подготовил проект решения о санкциях в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Вопрос ограничительных мер (санкций) в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" и других, находится на контроле Президента Владимира Зеленского и в полном объеме обработаны Аппаратом Совета нацбезопасности и обороны.

"С целью применения ограничительных мер (санкций) и подготовки заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов направил соответствующие письма в Кабинет Министров Украины, Национальный банк Украины и Службу безопасности Украины с просьбой предоставить предложения по этому вопросу. На основании предоставленных субъектами предложений Аппаратом СНБО Украины подготовлен проект решения Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проектом решения СНБО предусматривается применение санкций в отношении более чем четырехсот юридических и физических лиц, в том числе российских социальных сетей и интернет-сервисов, среди них "Mail.ru", "ВКонтакте" и "Одноклассники" и другие.

Этот вопрос будет вынесен на заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоится в ближайшее время.

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