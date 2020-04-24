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СНБО подготовил проект решения о санкциях против российских соцсетей и ряда других веб-ресурсов

СНБО подготовил проект решения о санкциях против российских соцсетей и ряда других веб-ресурсов

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны подготовил проект решения о санкциях в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Вопрос ограничительных мер (санкций) в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" и других, находится на контроле Президента Владимира Зеленского и в полном объеме обработаны Аппаратом Совета нацбезопасности и обороны.

"С целью применения ограничительных мер (санкций) и подготовки заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов направил соответствующие письма в Кабинет Министров Украины, Национальный банк Украины и Службу безопасности Украины с просьбой предоставить предложения по этому вопросу. На основании предоставленных субъектами предложений Аппаратом СНБО Украины подготовлен проект решения Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проектом решения СНБО предусматривается применение санкций в отношении более чем четырехсот юридических и физических лиц, в том числе российских социальных сетей и интернет-сервисов, среди них "Mail.ru", "ВКонтакте" и "Одноклассники" и другие.

Этот вопрос будет вынесен на заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоится в ближайшее время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Баканов предлагает продлить санкции не только против "ВКонтакте" и "Одноклассников", но и ряда других российских веб-ресурсов и программ

Автор: 

россия (96169) СНБО (4440) социальные сети (643)


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Топ комментарии
+7
Мозги, за жизнь так и не окрепшие, защищают эти санкции.
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24.04.2020 12:04 Ответить
+5
Цензор - "СНБО подготовил проект решения о санкциях против российских соцсетей и ряда других веб-ресурсов."
Не забудьте ЯнеЛоху про це розповісти.

РНБО підготувала проєкт рішення про санкції проти російських соцмереж і низки інших веб-ресурсів - Цензор.НЕТ 8546
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24.04.2020 12:06 Ответить
+1
Хотят украсть достижения Порошенко.
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24.04.2020 11:58 Ответить
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Интересно кого и от кого эти санкции защищают,мне кажется кацапов, что кацапы не знали что мы о них думаем и что в действительности происходит в Украине.
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24.04.2020 11:57 Ответить
Мозги, за жизнь так и не окрепшие, защищают эти санкции.
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24.04.2020 12:04 Ответить
100%
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24.04.2020 13:28 Ответить
Вы так думаете?А ведь прпогандистское вещание как теле так и радио так и интернет почему-то никто никто так и не блокирует или ,,неокрепшие мозги,,слепые глухие и по интернету не шастают?
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24.04.2020 14:29 Ответить
Хотят украсть достижения Порошенко.
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24.04.2020 11:58 Ответить
Их это не спасет. Или ты из польши ********** кацапов?
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24.04.2020 12:15 Ответить
Это вообще-то не польский флаг.
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24.04.2020 12:21 Ответить
Цензор - "СНБО подготовил проект решения о санкциях против российских соцсетей и ряда других веб-ресурсов."
Не забудьте ЯнеЛоху про це розповісти.

РНБО підготувала проєкт рішення про санкції проти російських соцмереж і низки інших веб-ресурсів - Цензор.НЕТ 8546
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24.04.2020 12:06 Ответить
у сраку собі забийте коломойські мудаки ці санкції!
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24.04.2020 13:06 Ответить
С моей точки зрения "режим порошенко и тех, кто его посадил на трон" выбрал самый лёгкий путь - блокировка. Эффект от этой блокады несомненно есть, но слабый. Так как и с судебной реформой. "Режим зеленского и тех, кто посадил его нам на шею", как истинный попередник и "янелох" продолжает эту тягамотину и успешно, кстати (закрытие uatv). Увы петя с баблом и лажанулся, вова с талантом тоже лажанулся. Но есть надежда, что следующий президент не будет закрываться, а будет проводить тотальную информационную битву, что бы полудикие московиты дрыстали от страха при каждом официальном заявлении Президента.
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24.04.2020 12:27 Ответить
Сказал "А", говори "Б". Имя Сестра, имя!
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24.04.2020 12:42 Ответить
бессмысленно. впн.
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25.04.2020 00:00 Ответить
 
 