Исполком Львовского горсовета отказал в передаче в РФ праха агента НКВД Кузнецова
Исполком Львовского горсовета отказал в передаче праха советского шпиона Николая Кузнецова родственникам.
Такое решение было принято сегодня на заседании горисполкома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина
Выступая во время зседания, заместитель мера Львова Андрей Москаленко сообщил, что горсовет получил ответы на запросы из Министерства культуры и из СБУ.
По его словам, в Министерстве культуры отвелили, что передача останков Кузнецова представителям государства-агрессора является нежелательным и преждевременным, а в СБУ – что этот вопрос может быть учтен при возобновлении переговорного процесса между Украиной и РФ.
"Принимая во внимание ответы Минкульта и СБУ предлагаю отказать в передаче праха Николая Кузнецова", – сказал Москаленко.
Члены исполкома поддержали его предложение.
С просьбой о передаче останков советского шпиона Николая Кузнецова в горсовет обратилась его племянница Маргарита Брюханова. Кузнецов погиб весной 1944 года на территории Львовской области. В 1960 году его останки перенесли во Львов на Холм Славы, где могила находится по сей день.
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Вон можно ему прах этой гниды отдать за заложников в качестве политической уступки.
нужно было сменять покойничка на кого нибудь с наших...