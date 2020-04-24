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Исполком Львовского горсовета отказал в передаче в РФ праха агента НКВД Кузнецова

Исполком Львовского горсовета отказал в передаче в РФ праха агента НКВД Кузнецова

Исполком Львовского горсовета отказал в передаче праха советского шпиона Николая Кузнецова родственникам.

Такое решение было принято сегодня на заседании горисполкома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

Выступая во время зседания, заместитель мера Львова Андрей Москаленко сообщил, что горсовет получил ответы на запросы из Министерства культуры и из СБУ.

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По его словам, в Министерстве культуры отвелили, что передача останков Кузнецова представителям государства-агрессора является нежелательным и преждевременным, а в СБУ – что этот вопрос может быть учтен при возобновлении переговорного процесса между Украиной и РФ.

"Принимая во внимание ответы Минкульта и СБУ предлагаю отказать в передаче праха Николая Кузнецова", – сказал Москаленко.

Члены исполкома поддержали его предложение.

С просьбой о передаче останков советского шпиона Николая Кузнецова в горсовет обратилась его племянница Маргарита Брюханова. Кузнецов погиб весной 1944 года на территории Львовской области. В 1960 году его останки перенесли во Львов на Холм Славы, где могила находится по сей день.

Автор: 

история (2017) Львов (4599) НКВД (93) россия (96169)


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Топ комментарии
+23
На полонених військових зміняти і нехай ті мощі лижуть.
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24.04.2020 11:55 Ответить
+21
Кузнецова на Украину и украинцев было начхать. Он выполнял задания сов. руководства и знал, что за его ,,подвиги" немцы подвергали репрессиям тысячи мирных жителей Украины.
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24.04.2020 12:27 Ответить
+18
Не смеши тут никого. Он совершал военные преступления переодеваясь в УПА. Сралин твой уничтожил тоже не меньше 10 миллионов в Голодомор и войну. И я не понимаю причем тут воененые преступления Гитлера к преступлениям НКВД Сралина? Или одно исключает другое. Между этими режимами давно пора поставить равно.
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24.04.2020 12:48 Ответить
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Правильно. Ибо не...й. Еще предстоит выяснить какие военные преступления на нем.
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24.04.2020 11:54 Ответить
Потом прах под суд и на пожизненное?
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24.04.2020 12:05 Ответить
Развеять, как прах Гитлера
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24.04.2020 12:07 Ответить
Отправить в канаду Пока там еще есть такие "идовиши"
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24.04.2020 12:12 Ответить
Кузнецова на Украину и украинцев было начхать. Он выполнял задания сов. руководства и знал, что за его ,,подвиги" немцы подвергали репрессиям тысячи мирных жителей Украины.
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24.04.2020 12:27 Ответить
Не смеши тут никого. Он совершал военные преступления переодеваясь в УПА. Сралин твой уничтожил тоже не меньше 10 миллионов в Голодомор и войну. И я не понимаю причем тут воененые преступления Гитлера к преступлениям НКВД Сралина? Или одно исключает другое. Между этими режимами давно пора поставить равно.
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24.04.2020 12:48 Ответить
Не зрозуміло як вбиство німецького офіцера в тилу позначиться на фронті? А на житті місцевих мирних жителів обов'язково відіб'ється. Для цього дам вам посилання на один приклад "істреблєнія":http://argumentua.com/stati/koryukovka-zabytaya-tragediya-kak-natsisty-unichtozhili-7-tysyachnoe-mestechko для того, щоб з іншого боку побачити та оцінити діяльність терористів-партизанів, організованих і керованих з мацкви.
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24.04.2020 14:04 Ответить
какой хер первое он нелегал его под другое точили забивали по предложению попкаря медведева микроскопом гвозди кого он уконтропупил 20 сентября Кузнецов по ошибке вместо Даргеля убил заместителя Э. Коха по финансам Ганса Геля и его секретаря Винтера тыловиков валил он да ух победун
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24.04.2020 14:18 Ответить
окупанти одні і другі, так зрозуміло?
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24.04.2020 15:58 Ответить
На полонених військових зміняти і нехай ті мощі лижуть.
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24.04.2020 11:55 Ответить
Фашизды!
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24.04.2020 11:55 Ответить
Дивно, дивно... І що товариш Фрідман не допоміг? Адже мер-недоля в нього на короткому повідку...
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24.04.2020 12:04 Ответить
***** хочет политических уступок в обмен на взятых их в оккупированном Крыму заложников?
Вон можно ему прах этой гниды отдать за заложников в качестве политической уступки.
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24.04.2020 12:05 Ответить
Можно поменять кости этого мокрушника на тушку Януковича..
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24.04.2020 12:07 Ответить
Ще чого. Нам тут вистачає різних тушок - портнових, шаріїв, бужанських... Всіх їх - в Ростов на звалище. А повернути полонених і заручників.
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24.04.2020 12:23 Ответить
Абсолютно адекватное решение. Если врагу - кацапам что-то нужно, значит это нельзя им отдавать ни в коем случае. В данном случае обменять на наших ребят.
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24.04.2020 12:07 Ответить
зря...
нужно было сменять покойничка на кого нибудь с наших...
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24.04.2020 12:07 Ответить
Так за это и ведётся, чтоб не просто так.
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24.04.2020 12:09 Ответить
а еще нужно было добавить, что хотим спалить это говно фтопке.....
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24.04.2020 12:13 Ответить
В обмін на наших полонених, тих що їх родичі вимагають у бубочки включити в списки обміну. Всіх. Кримсько-татарських заручників, полонених, вивезених в рф, і тих полонених, у так званих "ЛНР" і "ДНР", родичі яких вдруге звернулись до Володимира Зеленського та анонсували безстрокову акцію на Банковій. https://gazeta.ua/articles/donbas/_rodichi-polonenih-anonsuvali-bezstrokovu-akciyu-na-bankovij/961958
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24.04.2020 12:17 Ответить
Можно предложить пуйлу обмен захороненных Кузнецова , Ватутина и тп на всех пленных и политических заключённых граждан Украины . Только это предложение нужно правильно при поднести . пуй без победобесия и наши деды воевали ( вроди наши не воевали ) жить не может , вот и нужно это предложение составить так и сказать вовсе услышанье , чтобы пуйло не смог отказаться . а если откажется , значит вот так он уважает ветеранов , а весь его трёп просто трёп .
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24.04.2020 12:23 Ответить
Пусть лежит там, где его упокоили "биндеровцы". В назидание остальным кацапам.
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24.04.2020 12:29 Ответить
Вітаю таке виважене і правильне рішення. По-перше ************* мерзота позбавляється можливості чергового пафосного піару та висеру у мозги кацапської бидлоти усілякого пропагандонського гівна на адресу України. По-друге, як би там не було, Кузнєцов це герой війни проти нацистської чуми у боротьбу з якою доклали зусиль ті ж воїни УПА та БАНДЕРІВЦІ. Тоб-то хоч і були по різні боки барикад, але всерівно робили одну справу до весни 45-го - боролися з гітлерівською Німеччиною. І по-третє, нехай його прах покоїться з миром там де він і похований. Краще ватутіна віддати, нехай моляться сРюцькі мудаки на цього чорта.
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24.04.2020 12:34 Ответить
Из-за его провокаций погибли сотни украинцев. Ничего?
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24.04.2020 12:38 Ответить
А из-за "провокаций" ковпаковцев или других борцов с гитлеризмом украинцы, белорусы не погибали? Тогда не нужно было вообще вести сопротивление в тылу врага или на фронте? На фронте тоже погибали миллионы.
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24.04.2020 12:47 Ответить
героически убивая немцев из-за угла -подставляли под расстрел ни в чем не винных заложников...а начхать на них -спишут же на немцев....поэтому во время всех конфликтов всевозможные партизаны..диверсанты..разведчики казнились путем повешения ...никакие конвенции на них не распространялись
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24.04.2020 13:00 Ответить
ты почитай про отряд который отдали под командование кадровому вертухаю Рою Медведеву - спецура заточенная на диверсии подрывники и прочее но не как не организаторы партизанки
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24.04.2020 14:24 Ответить
і що з того? ти крутий спец з партизанської чи диверсійеої війни? а може пора вже забути про ту війну у смислі перенесення її на сьогодення? може нехай вони вже лежать всі як лежали і просто будемо пам'ятати про них та жити не минулим, а теперішніми викликами для України!
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24.04.2020 19:43 Ответить
Зроблю уточнення вертухай не Рой, а Д.Н. Медведєв, к-р загону "Пабєдітєлі".
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24.04.2020 20:17 Ответить
Колись в дитинстві читав спогади його бойовиків. Хвалились що під час ліквідації німців на місцях залишали спеціально викрадені документи УПА.Врезультаті крім захопленя і страти заручників німаки почали заміси проти УПА.
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24.04.2020 13:03 Ответить
не зря хлеб с маслом жрали в госбезопасности кремлевской...умели ...а мы всегда как лохи...расплачивались кровью
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24.04.2020 14:31 Ответить
ні нехай лежать, а по їх могилах топчуться ненависні їм бандерівці, я так фігурально, це ж кацапів коробить найбільше.
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24.04.2020 16:13 Ответить
Надо было бы все же им выдать... «мощи» бомжа какого-нить кладбищенского. Пусть бы лобызали его останки и молились. В конце концов, даже бомж заслуживает на достойную «жизнь» после земной смерти ))
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24.04.2020 12:43 Ответить
Правильно. І поставити біля могили 2 танка, бо москалі викрадуть.
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24.04.2020 12:44 Ответить
Для населения Западной Украины, совок был таким же оккупантом, как и немцы. А власть краснопузых была во многом ещё хуже, чем немцев и это касается не только З.Украины. Я ещё пацаном, в 70-е годы на Слобожанщине, когда были живы свидетели военного времени, живо интересовался темой Второй Мировой. Выпытывал до деталей у фронтовиков и людей живших в оккупации, всё о событиях тех лет. И меня тогда смущало, что вопреки официальной пропаганде, люди о немцах отзывались положительно. Рассказывали о том, как немцы оказывали мед.помощь, подкармливали со своего пайка, даже межсоседские споры решали справедливо. О румынах и венграх уже ничего хорошего сказать не могли, а наоборот. О советах предпочитали молчать.
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24.04.2020 12:47 Ответить
У нас біля Луцька розповідали про жахливі діяння в зондеркомандах угорців і поляків і місцями власовців.
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24.04.2020 13:08 Ответить
А у нас на Львівщині дід розказував,що німці помагали людям.В селі школу зробили ,бібліотеку.Казав ,що німці дітям постійно шоколадки давали.В них в хаті на постоі жив офицер, то не забороняв його продукти істи .
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24.04.2020 15:22 Ответить
Я скажу за румынов...Одесса середина 70-х...очередь в "мавзолей"=мясной магазин...это тебе не при румынах двери сосисками завязывать....
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24.04.2020 19:54 Ответить
украинцы в своем репертуаре....продать-выменять....никаких принципов...противно читать
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24.04.2020 12:55 Ответить
Взагалі то рівно навпаки, просто не віддали і все.
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24.04.2020 13:19 Ответить
имелись в виду комменты...а также позиция СБУ
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24.04.2020 13:38 Ответить
прям ты как Медведев который только размахивал наградным маузером и тем что он сосал в бурные годы у будущего шефа омсобона и подставлял сракотан полное бездарное руководство отрядом спецуры и превращение его в стадо партизан которых пристукнули и разогнали егеря в 1944 когда он решил в рейд пойти
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24.04.2020 14:22 Ответить
якщо кацапам треба, то з цього має бути вигода, це логічно. Але є ще моральне задоволення, бо кацапів коробить, що по могилах їхніх хєроїв топчуться ненависні їм бандерівці. А ти взагалі про які принципи, кузнецов не герой, терорист і злочинець, що німці, що москалі -окупанти.
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24.04.2020 16:16 Ответить
потому что нет принципов потому и будете менять пленных солдат на таксистов...воду в крым...второй государственный...да мало ли че кремль от вас захочет.....ищущие выгоду обычно становятся лохами...
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24.04.2020 16:53 Ответить
ти щось переплутало, маланців і хохлів, з українцями, от ти косиш під українця, типа срузкоізичне, само кацап чи щось подібне.
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24.04.2020 19:44 Ответить
обычно кацапы так делают-обзывают других кацапами...гуглопереводят....тыкают....ник латиницей....видел вас таких тут больше чем хотелось бы....
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25.04.2020 18:14 Ответить
кацапа, пиши українською, якщо хочеш щось сказати, а не мичиш щось на свому урюзге
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26.04.2020 07:26 Ответить
пан мав би перегорнути сторiнку в методичцi i пошукати iнший спосiб вивести мене з рiвноваги...
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26.04.2020 10:07 Ответить
о, тобі дозволили перекладачем скористатись, без пайки залишися, чи ти т.з. срукозпердяче укгаінскій патріот?
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26.04.2020 10:08 Ответить
йшла би ти ,дитинко, уроки вчити, а не бавитись в iнтернетi...виставляючи себе на посмiховисько...
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26.04.2020 10:12 Ответить
посміховисько тут ти і тобі подібні, що під українців косять, палитесь шльондри кацапські.
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26.04.2020 15:14 Ответить
Крим хай вернуть.
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24.04.2020 13:01 Ответить
Обменять прах на ВСЕХ УКРАИНСКИХ ЗАЛОЖНИКОВ И ВЕРНУТЬ КРЫМ
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24.04.2020 13:10 Ответить
И УБРАТЬСЯ С ДОНБАССА!
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24.04.2020 13:12 Ответить
Потавити ціну 1млрд$ і подивимось як кацапи сваіх нє брасают
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24.04.2020 13:19 Ответить
Поміняти на ***** в такому ж вигляді.
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24.04.2020 13:48 Ответить
ні, на живого - в клітці, так прикольніше, щоб закатувати до смерті.
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24.04.2020 16:17 Ответить
ця могилка прибутковий туристичний об'єкт - як можна за просто так від нього відмовитися
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24.04.2020 14:06 Ответить
Правильно.
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24.04.2020 14:24 Ответить
ЕГО НЕОБХОДИМО ЭКСГУМИРОВАТЬ И СПРЯТАТЬ !)
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24.04.2020 14:44 Ответить
Отдать в обмен на наших военнопленных, одного на всех. Можно с памятником.
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24.04.2020 15:12 Ответить
Смыть в унитаз и точка
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24.04.2020 15:58 Ответить
 
 